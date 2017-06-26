Холодницкий о прослушке своего телефона: "Думаю, что да"

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слуг народадолжны прослушиваться, записываться и документироваться..
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и все будет гуд
а слушать уже сложнее чем смотреть
по губам читают уже школьные проги интелекта)
нажатие клавы - тоже
писать от руки тоже не вопрос
просто делай то что нужно делать
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