EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608335)
  1616  12
Теги: прослушка (226) Холодницкий (326) САП (524)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Холодницкий о прослушке своего телефона: "Думаю, что да"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подозревает, что его телефон и кабинет прослушивают.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если прослушивают значит, хорошо работает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как по мне, то все разговоры, переговоры всех чиновников слуг народа должны прослушиваться, записываться и документироваться..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дрони у нього вдома літають. Сценарій для "Трансформери 5" писати не пробував?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
держись хлопец подальше от друзей
и все будет гуд
а слушать уже сложнее чем смотреть
по губам читают уже школьные проги интелекта)
нажатие клавы - тоже
писать от руки тоже не вопрос
просто делай то что нужно делать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Холодницкому - если не знаешь, что сказать людям, скажи правду
 показать весь комментарий
Ответить
 
если сказать правду о наших политиках (=ворах, жуликах, прохиндеях всех мастей), то как можно не потерять веру в людей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
чтобы не было фобий - нужно много думать, мало говорить и махать руками, сразу в табло ) как-то так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
за все надо платить-не каждому прокурору президент в завесе полусекретности дает генерала в 30 лет...все знают,что наш президент кристально честный и конечно должен знать когда ему набу в носках за 300 грн. попытается набросить на шею петлю...)))))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныХолодницкий о прослушке своего телефона: "Думаю, что да"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Igor Budnik b2adf589, Seva Marchello, shokolad, Mora Zfayfer, Valeriy Bondar 77eb3d4b, shaval, Лилия Стацкая, Gangster, шут, Faina L, sergik, olele, Леонид Богданов, Геннадий Медведев 4e590f22, Саша Музыка, Elvis2, Yuriy Yurieff, Artem Gurin, John T. Volta, Larisa_BY, Александр Пахомов 395cba96, EdunaUkraina2014, Саша777, Демьяна Соколова, Saw Ewas 1a26b1e6, Дымон Олбански, Гарик Не инженер, Константин 1041a131, Самира С, Roman Rjevskiy
 Всего на сайте: 107 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти