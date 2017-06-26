Порошенко о поддержке Украины в мире: Деньги нам нужны, но не в первую очередь

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Jun. 26th, 2017 at 12:31 PM
Если честно, то вспоминая какой в российских СМИ был ажиотаж относительно встречи президента Украины Петра Порошенко со своим коллегой Дональдом Трампом, то диву даюсь, насколько спокойно проходит его визит в Париж. Никаких вбросов, скандалов, "разоблачений" и прочей гибридной чернухи, а зря.
Конечно, я прекрасно понимаю досаду россиян от того, что их любимец, Рюрикович в каком-то там поколении и почетный атаман какой-то там кички, именем которого называли новорожденных, а на свои телефоны ставлю его фото как оберег, встретился с президентом хунты раньше чем с царём батюшкой все России (и ещё вопрос - встретится ли вообще). И вот тут проявляется недальновидность россиян, а точнее их когорты экспертов.
Дело в том, что на протяжении всего периода становления ЕС в сообществе формировалась своя, локальная гегемония, лавровый венец которой на себе уверенно примерял Берлин. Между тем, в дружной семье Европейского Союза бок о бок теснились рядом с гегемоном новой эпохи ещё два амбициозных государства - Великобритания и Франция.
Первая, воспользовавшись вторжением России в Украину, в 2014-м резко изменила свою внешнюю политику, предав её жесткости и резкости. В какой-то момент я даже посчитал, что именно Лондон перехватит у Берлина инициативу на просторах Старого света, однако, всё получилось куда радикальней.
Франция же вела довольно пассивную политику миротворчества, практически всегда находясь под влиянием тех или иных третьих сил. В этом же году, уверенная победа Эммануэля Макрона и провал пророссийской Марин Ле Пен могут серьезно изменить вектор внешней политики республики. И в этом плане амбиции и жесткость будут играть превалирующую роль.
На мой взгляд, визита Порошенко в Париж наши гибридные соседи должны боятся не меньше встречи Порошенко с "Бешенным псом". Акцентируя внимание на эмоциональных и, я бы даже сказал, показных мелочах, они упускают куда более важные моменты таких визитов. В случае с парижским вояжем - это не столько желание Порошенко заручится поддержкой Макрона, сколько возможность для Макрона реализовать бескомпромиссную внешнюю политику через конфликт с кремлем. А, как известно, республика любит сильных лидеров. А таковых у неё не было уже давно. Или, вернее будет сказать - до недавнего времени?
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Июнь 26, 2017Комментарии: 2Метки: дело Розенблата и Полякова, Сергей Лещенко, янтарная мафия
Янтарь
в Украине - это как кокаин в Колумбии. Незаконной добычей занимаются
мафиозные структуры, вооруженные до зубов как частные армии, пользуясь
обнищанием населения, под крышей правоохранительных структур.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке народный депутат Сергей Лещенко.
Делом Розенблата-Полякова занималось второй подразделение детективов НАБУ, для которого это одно из крупнейших производств.
Почти год агент под прикрытием входила в доверие, интегрировалась в преступную организацию, тщательно все документируя.
В качестве взяток фигуранты получали реальные деньги, вот только все номера банкнот были переписаны.
НАБУ даже проследило, куда Поляков потратил взятку - прямо в
вечер получения он купил два телефона, один из которых подарил жене, а
второй оставил себе.
Теперь вопрос за регламентным комитетом, где большинство контролируют соратники Розенблата и Полякова.
***
Как известно, операцию по Розенблату и Полякову НАБУ провело совместно с ФБР.
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За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси
То отдасте...
Т. Г. Шевченко
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Сейчас можно заметить некие метаморфозы, происходящие в российском правящем классе. Если год, два и тем более - три года назад, в их телевизор стояла очередь из политиков, журналистов, писателей и артистов, чтобы толкнуть очередную речь о том, что Россия должна воевать вплоть до западной границы Украины, освобождая ее от украинцев. При этом, предлагались наиболее эффективные, с точки зрения этих персонажей, варианты. Через одного они озвучивали пользу ядерных ударов по Украине и подобные, менее экзотические варианты. Более утонченная публика предлагала физически уничтожать про-украинское население, а гурманы-футуристы, предлагали вырезать всех детей, дабы не иметь проблем завтра. Сейчас большая часть этой массовки заткнулось и где-то нервно дышит, и скажем прямо - есть от чего. Если раньше им казалось, что Украина завтра или послезавтра рухнет и сработает принцип «победителей не судят», то сейчас в такую перспективу не верят даже различного сорта гиркины. А раз так, раз победы не будет, то все понимают все более очевидную последовательность событий. Украина выбьет или выдавит оккупанта и восстановит свою территориальную целостность. И тогда наступит время ответственности, как персональной, так и коллективной. Все разграбленное и разрушенное надо будет восстанавливать и это всегда делается за счет агрессора. Саддам тоже поигрался в «освобождение Кувейта» и вон чем все обернулось. Мало того, что выгнали из Кувейта и наваляли примерных люлей, но еще пришлось откупаться и пускать в расход Хуссейна и многих его приспешников. Россия идет по этому пути и вопрос контрибуций встанет непременно. Кстати, персональная ответственность тоже наступит, и поэтому многие «ястребы» превратились в воробышков или даже петухов.
Но небольшая категория упоротых представителей власти, журналистов и специалистов в области глобальных мокрых медитаций, продолжают вещать в старом ключе ибо понимают, что хуже уже некуда, а потому можно высказывать абсурдные вещи, чтобы потом сказаться невменяемыми.
Недавно снова всплыло бородатое чудо, известное под названием Сашок Дугин. Он выдвинул очередную теорию о никчемности индивидуума и о поглощающем величии православнутости. Именно он был тлумачом давно известной, со времен национал-социализма, теории евразийства, результатом чего и стала захватническая политика РФ. То есть он, и не только он, решили, что Россия стоит над любыми нормами и правилами, а потому может формировать геополитическое пространство, в соотвтетствии с исконной пассионарностью.
Многие россияне даже не догадываются, что вот эти георгиевские ленточки, надписи «на Берлин», «можем повторить» и прочее - следствие подобных теорий. Просто стаду никто не собирался что-то пояснять, а просто вбросили простой, понятный и близкий лозунг, типа: «Хрю!» и стадо легко подхватило «хрю-хрю-хрю». Любой вопрос, глубже этого «хрю» не будет понят и вызовет агрессию. Они с удовольствием расчерчивают карту Европы в свои цвета и всерьез считают, что большая ее часть - должна принадлежать им.
Но события развиваются таким образом, что РФ с каждым днем все больше переходит из разряда субъекта геополитики в ее объект. Окончательно это станет понятно очень скоро, когда рубль уйдет с давно занятого низкого старта резко вверх и Газманов споет «мои деньги - мои скакуны». Для этого создаются все условия, чтобы эта дрянь не просто рухнула, а рухнула необратимо.
Все чаще проговаривается вопрос о том, что станет с тем географическим пространством, которое еще называется Россия? Между прочим, никому толком не известно, чем конкретно должна была закончиться операция по развалу совка, но все сходятся во мнении, что операция была остановлена после реализации только первой фазы. Республики отвалились, но дальнейшая фрагментация РФ была остановлена искусственно. Для продолжения процесса Запад мог бы просто ничего не делать и РФ развалилась бы до уровня областей или даже районов. При этом, никаких особых усилий уже не требовалось, достаточно было просто не кормить эту недоимперию и она продолжила бы победную дезинтеграцию. Вопросы утери контроля над ядерным арсеналом были вряд ли актуальны. Их можно было тогда купить за небольшие деньги и банально вывезти. Но Запад поверил Ельцину и его обещанию двигаться в сторону демократии, а потому - затормозил процесс развала путем неотложной материальной помощи и Россия, только очухавшись, благодаря росту цен на нефть и газ - кинула Запад как в песне «Ляписа Трубецкого» и ситуация уперлась в наш классический принцип «Маємо, що маємо».
Но вот стало очевидно, что маятник уже пошел в обратную сторону, еще не так очевидно, но уже же ощутимо разрушая взбесившуюся бензоколонку.
Слегка притихшим россиянам следует понимать, что когда они стоя, длительными и продолжительными аплодисментами, приветствовали планы по перекраиванию границ Европы и не только, то теперь им следует понимать, что тем самым был открыт ящик Пандоры и все это уже завтра им придется примерять на себе.
Игра в геополитику - всегда игра. Никогда нельзя рассчитывать на то, что ты будешь двигать фигуры на доске и вдруг не ощутишь, что и тебя самого уже двинули по этой же доске, а в один прекрасный момент понять, что тебя принесли в жертву.
А ведь рассуждения о том, что надо вернуться в границы совка, а потом и империи, и фантазии о захвате черноморских проливов, могут иметь и обратную сторону, а выглядит она примерно так.
Как только внутренняя, давно выгнившая структура РФ начнет коллапсировать, в этот раз уже никто не будет России давать фору или шанс. Путин уничтожил любое сочувствие к лепрозорию, который стал средоточием мировых проблем, а потому никто не станет мешать его схлопыванию, а сразу после этого встанет вопрос о том, что останется на месте РФ. Ясно, что наступать второй раз на грабли - нет резона.
Проще всего предвидеть судьбу Сибири и Дальнего Востока. Отсутствие вменяемых коммуникаций с Европейской частью РФ самым естественным образом отрезает всю территорию уже навсегда. Население либо выехало оттуда, либо готово к интеграции с нормальными странами. Уже сейчас понятна территория, которая де-факто отошла Китаю. Наверняка, она прирастет и другими обширными территориями, сверх ныне отданных в концессию. Япония получит свои территории, где местное население будет счастливо стать японцами, со всеми вытекающими последствиями. Ясно, что ЕС и Штаты не будут стоять в стороне.
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Можно не сомневаться в том, что нашим чеченцам стоит лишь бросить кличь и народ начнет собирать им все, что нужно для борьбы с общим врагом. Как только волонтерка даст сигнал, на пункты сбора потянется все то, что мы собирали для своей армии. Короче говоря, последователи Исы Мунаева найдут в Украине такую поддержку, которую не имели в двух первых войнах. Думаю, что не останутся в стороне и их давние союзники в Саудовской Аравии и странах Залива. Так что там будет все правильно. Ясно, что грузины не будут дремать и вернут свои территории так, как это и должно быть.
И вот на восточном побережьи Черного моря будет реализован геополитический замысел, прямо противоположный тому, что делала империя с самых первых ее дней - отрезание лепрозория от морей. Грузия вернет себе Абхазию и Южную Осетию, а, возможно, и район Сочи. И тут после возвращения Крыма и Донбасса встанет вопрос о полной ликвидации остатков империи от берега. Хотим мы того или не хотим, но для предотвращения имперских рецидивов мы обязаны войти в границы 1918 года именно на этом направлении, то есть - реинтегрировать Кубань. Южнее - надо будет решать с Грузией и Северным Кавказом о том, будет ли в условной, большой Ичкерии, формальный выход к морю или мы предоставим им его через свою территорию в режиме беспошлинного коридора.
То есть, речь идет о том, с кем мы будем делить берег моря в районе Туапсе, с Грузией или Ичкерией. Думаю, что все будет решено к выгоде всех дружественных сторон, а Азовское море станет внутренним морем Украины. Есть мнение, что и северные границы есть смысл отодвинуть, но уже надо думать - насколько. Возможно, границы 1918 года не лучшее решение, ибо слишком большое количество пораженного совком и путинизмом населения - спорно. Но в любом случае, Харьков, Сумы и Чернигов должны иметь более широкий буфер. Возможно, рушащаяся Россия просто не будет способна на выплату конрибуций и территориальные приобретения станут единственным вариантом закрытия вопроса. Примерно то же самое должно произойти и на севере. Финляндия вправе вернуть свои территории в границах 1939 года, но вполне возможно, что весь Кольский полуостров пожелает уйти к финнам. Другое дело, захотят ли сами финны этого. Но Выборг - точно вернется в Финляндию, как южнее, побережье Балтики, уйдет Эстонии. Прямо сейчас там достаточно войск, чтобы сделать все правильно и быстро. Останется Питер, который вряд ли нужен как финнам, так и эстонцам, но и в России он не должен оставаться. Наверное, там следует устроить международное управление под эгидой ЕС или ООН. Ну а с Северной Пруссией даже решать нечего. Пятидесятилетний срок ее аренды совком давно истек и она просто вернется в состав Германии, с реституцией, то есть с зеркальной депортацией российского населения, как это было сделано с немецким населением.
Россия вернется в границы Московии и ей будет возвращено исконное имя. Вот это образование, без ядерного оружия и армии, должно быть обнесено забором и пускай показывает всему миру и друг другу, у кого из низдуховность длиннее или петух из навоза больше. За этим можно будет наблюдать в сильную оптику с вышек, равномерно расставленных вдоль забора и оборудованные автоматическими средствами ведения огня, если к забору что-то приблизится на расстояние менее одного километра.
Изложенное выше - такая же геополитика, как и то, что прямо сейчас пытаются рассказать от Путина и Лаврова, до Пушкова и Дугина, только со знаком «плюс». Россиянам следует внимательно изучить подобный вариант, ибо он, в отличие от теорий кремлевских фантазеров, надвигается хоть и медленно, но основательно и неотвратимо.
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