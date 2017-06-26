Кремль отзывает Кисляка с должности посла России в Вашингтоне, - американские СМИ

После почти 10 лет службы в должности посла России в Соединенных Штатах и фигурирования в расследованиях ФБР, Кремль решил заменить Сергея Кисляка на этой должности, отказавшись также от его назначения постоянным представителем России при ООН.
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ихтамнебыло
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П.С. Как говорил один мой знакомый, покойник, - " Я слишком много знал" (с)
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А отзывают, что бы в американской больнице не делали вскрытие как чуркину. Экономия на средствах, и риск последствий практически нулевой.
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Явно не жилец.
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Молотов Шуленбургу
мы же соблюдали братский договор по буквам?что не так,почему Упреждающий удар?
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походу раскололи его кацапы козломордые
может его на Климкина обменять?
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кится? отравится или застрелится?
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Отсмеялись "Искандеры",
Загрустили "Тополя"...
Денег нет, но вы держитесь...
Санкции полезны, бля...
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Оглядываясь на историю с послом чуркиным, кисляку нужно сменить пол, цвет кожи, вырезать язык (немой) и поселиться в самом глухом уголке амазонских джунглей
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Ээээ в итоге пришлось отзывать Кисляка, вот где дипломатический прорыв, да...
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