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Теги: посол (1142) Россия (71156) США (12858)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кремль отзывает Кисляка с должности посла России в Вашингтоне, - американские СМИ

После почти 10 лет службы в должности посла России в Соединенных Штатах и фигурирования в расследованиях ФБР, Кремль решил заменить Сергея Кисляка на этой должности, отказавшись также от его назначения постоянным представителем России при ООН.

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Кончать будут. Как и Чуркина.

П.С. Как говорил один мой знакомый, покойник, - " Я слишком много знал" (с)
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100%
А отзывают, что бы в американской больнице не делали вскрытие как чуркину. Экономия на средствах, и риск последствий практически нулевой.
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получит вид на жительство в раше как беглец
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а шо такое? не оправдал доверия или чуркин заскучал?
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Лимонова в послы!!!! Он Америку знает от и до! Сколько он у негров членов пересосал одному богу известно, так что специалист знатный. Для неверующих - книга сего героя " я Эдичка". Советую, охереете!
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Отзывать нужно Володю из Коемля и не будет проблем
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шота у пацана пошло не так..успех закончился
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Делаем ставки. От чего подохнет? Сердце? Полоний? Может из окна сиганет?
Явно не жилец.
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Напевно прокис, приїде в росію, там з нього сир робити будуть.
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С утра кацаСМИ все отрицали, смешные и убогие
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Видать после стольких скандалов из кисляка получился отработанный материал но для мирового общества это нечего не меняет -он как представитель раши при ООН не лучше будет чем был послом в США -теже остались замашки -создавать договорняки и таже ментальность -побольше лжи.
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22 июня 1941 года.Москва.6 утра.
Молотов Шуленбургу
мы же соблюдали братский договор по буквам?что не так,почему Упреждающий удар?
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Я б на его месте убежища в США просил - отозванные рассейские дипломаты долго не живут...
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судя по призвищу Кисляк наш хлопець був
походу раскололи его кацапы козломордые
может его на Климкина обменять?
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Оперу - второй акт операции кислятина успешно запущен, готовьте реквием чуркин 2
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Как окочуркится? отравится или застрелится?
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Двуглавый Кургинян©‏ @tyndagood 16 мин.16 минут назад

Отсмеялись "Искандеры",
Загрустили "Тополя"...
Денег нет, но вы держитесь...
Санкции полезны, бля...

Кремль отзывает Кисляка с должности посла России в Вашингтоне, - американские СМИ - Цензор.НЕТ 1299
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я знову ж, в 1458-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Значит таки чьо-то накопали амеры в своем расследовании вмешательства рашки в выборы.
Оглядываясь на историю с послом чуркиным, кисляку нужно сменить пол, цвет кожи, вырезать язык (немой) и поселиться в самом глухом уголке амазонских джунглей
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Воркута тоже глухой угол, к тому же с оздоровительно-уничтожительными морозами.
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Как я уже сообщал, стараюсь следить за свинособачим эфиром. Так вот, они не менее недели (недели сука!): несколько дней до, во время и несколько дней позже рассказывали кто во что гаразд, что визит Порошенко в Вашингтон это дипломатическое поражение.
Ээээ в итоге пришлось отзывать Кисляка, вот где дипломатический прорыв, да...
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Пока Москва эту информацию опровергает. Мол, не Америке решать вопросы о послах. Опровергает так активно, что нет никакого сомнения в точности информации. Может, Америка русских послов не назначает. Но зато снимает с должности.
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А этого кабанчика, будут решать в собственном хлеву 😂
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Ну что же сказать Кисляку? Только одно - Моменто Чуркин. Кисло тебе будет на родине.
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Писец котенку, больше сра...ть небудет. Опростоволосился идиот Кремлевский
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Нє по скрєпному єто... А інхфарт гдє? Чи йому уже трамплін з 9-го єтажа прігатовілі?
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Мавр сделал дело и уходит. Кого новый уберет? Трампа?
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Сгноят теперь гниляка в мордовских болотах
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Путин с компанией - это особенный руководитель, который оберегает свой электорат от всего - от информации, от справедливости, от ночных кошмаров, вообще от всего. Электорат Путина составляют обычные российские граждане, которые никуда не ездят, и, по сути, стали бы несчастными, осознав всю задницу своего положения. Что бы они делали, если бы им не дали кусочек виртуального величия, осознания своего я - русский (а не приблуда какая то без корней и истори). Путин обеспечивает им этот мир и они емублагодарны. И как в такой ситуации он может разрешить, чтобы к западу от него была процветающая страна? Без него, без Путина? Да никогда он этого не допустит, потому что весь виртуальный мир рухнет. К западу должна быть сраная хохляндия, проворовавшеяся и ограбившая свой народ, во главе с олигархом-кондитером и кучкой неспособных ни к чему, кроме как кланяться перед Путиным олигархов. В общем никакой русофобии тут нет. Украине с интересами России не по пути, потому что мир русских скреп порушится, если Украина пойдет другим путём. Так же как Южной Корее не по пути с Северной. И поэтому необходима глухая граница, если Украина хочет не быть вечной голодранкой.
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Многодовочка пуйла опять не срослась, Кисляк слишком много засветился в контактах с Флином и зятем Трампа. Теперь дествительно как слабое звено могут ликвидировать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКремль отзывает Кисляка с должности посла России в Вашингтоне, - американские СМИ
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