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Материалы по теме:  Запрет российских сайтов
Теги: Facebook (215) социальные сети (196)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Количество украинских пользователей Facebook достигло 10 млн

Число пользователей соцсети Facebook после блокировки российских сетей "Вконтакте" и "Одноклассники" выросло до 10 миллионов и догнало по этому показателю ресурс "Приват24".

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грубо: как строится граф по контактам? у приложения фейсбук есть доступ к Вашим локальным сохранённым контактам (гугль, сим, телефон, вайбер и т.п.) , это 01 - Пожарка, 02 - Полиция, 04 - служба газа. допустим, у Гыг-а сохраненные контакты - 01 и 04. в андеррайтинговый нейронный центр (о-ла-ла поступает запрос об отправке сообщения "возможно Вы знаете Гыга!!!" метОда выявления (01 и 04) - ноу-хау у каждой сети. ну и ещё 100500 моментов. общий метод - вероятно, как в оценке заемщиков - скоринговый - +100 если более 10 общих контактов, +5 - если одинаковый возраст и геолокация, +1 если не дурак )) если общее кол-во баллов более 0.5 - спамим.
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ну и да, если люди (2-3), которые добавили Вас в контакты шесть раз пожали руку Обаме - то Ваше участие не требуется, априори вы в кругу.
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не все так просто про доступ. фейсбуком пользуюсь только на компе, на телефоне его даже нет. соответственно доступа к вайберу, контактам через телефон фейсбук не имеет. гугл зарегистрирован на другой номер телефона и другая (естественно) почта.

у меня только одно предположение - обмен информацией между владельцами вайбера, фейсбука, твиттера, вконтактика и гугла. Или общая база контактов.
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я почти уверен((95%) что базы тырятся друг у дружки переодически ) или имеют место какие то кулуарные договоренности, типа "ты мне, я тебе" ))
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тырятся алгоритмы сотрудниками в голове и не нарушается патент )
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я к тому, что есть связь компа и телефона, выходящего через одну дырку )
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и? телефон и комп выходят в интернет через один роутер. и что дальше? пакеты то данных разные.
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я о том, что эта часть потенциальных друзей, полученных через роутер. их можно связать, читай рукопожатие. далее Вася, который был у тебя в гостях заходит с роутера Пети в ФБ. вывод - приглашение добавить Петю в друзья. но основная часть - наличие общих контактов в адресной книге, т.к. у приложения есть доступ (если дали), как у Вас, так и у Пети. я ж нормально описал, если и Вы и Вася звоните (есть в контактах) дружно 01 и 04 - значит вы - друзья.
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не так, мы получаем круг друзей - пользователей одной точки входа, это подзадача - связать с телефонным аккаунтом, который более информативен, который сложнее зарегистрировать. один раз получив вход уже ранее аутенифицированного в данной точке и обновляя информацию о геолокации мы можем с какой-то вероятностью предполагать о вхождении в множество. т.е. часть - коммуникационная. без телефонного - тоже просто, читать какую-нибудь арп-таблицу никому никто не мешает. её же можно заливать на свой (фейсбук) сервер. ну а далее - другие алгоритмы, контакты и т.д. - на уровне версии, если че.
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Если вы хоть раз заходили проверить свою Gmail почту с телефона, то считайте, что сдали все "адреса и явки."..
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так гугл и фейсбук несколько разные конторы вроде бы
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Я тоже так думала, но по факту,у меня два аккаунта, для работы и друзей, обе почты проверяю с телефона,и предлогают сразу всех, чей телефон я записала в контакты, или позвонила. У меня приемник в машине накрылся, так сегодня искала официального диллера, уверена, завтра предложат подружиться)))))
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У меня так же. Но у меня фейсбук закачан и в телефон, так, что по номерам в телефонной книге. Плюс если вы имеете аккаунт на Gmail, то там в облаке, есть все ваши телефонные контакты. Я думала, что если я свой мобильный номер телефона специально в фейсбук не забила, то и друзей искать не будет, но.... три дня назад сменила зубного, записала его номер в телефон, и уже вечером мне предложили с ним подружиться.
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если бы он (фейсбук) отсеивал еще незамужних - цены бы ему небыло с его предложением подружиться
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Ну, после того, как мой сестре на телефлн пришло сообщение от Gmail,что если она не выйдет через пять минут, то опаздает на автобус, я уже смирилась, пусть следят))))) Мне скрывать нечего.
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а че везде пишут 3310, если 3210 была вроде ярче, чтонее такой же, но раньше... ?!
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нокия 3310 была воистину неубиваема. у меня летала со второго этажа на асфальт - крышка раскрылась и аккум вылетел. аппарат живой

Количество украинских пользователей Facebook достигло 10 млн - Цензор.НЕТ 2024 Количество украинских пользователей Facebook достигло 10 млн - Цензор.НЕТ 2024
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У мене х2-02 так само літала, двічі в ставку топив. Досі жива.
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То то я смотрю в Эстонии стартовали продажи новой нокии 3310, и уже все разобрали, надо глянуть,если спрос на гидравлический пресс.
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хуйня это
нейронные сети уже почти на уровне квантовых
5 лет
и пиздец свободе
нах не будет соц сетей и тд
не спрячешся и даже не бзданеш
iot, видеопоток в 100к, искуственный интелект - опять свободных людей загонит в подземелье, это уже было
а фб - супорт в рашке, наивно думать о безопасности
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это у тебя столь ограниченный словарный запас или ты просто храбришься что используешь маты?
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но смысл понятен , , это важнее , , мы ж не полиция нравов
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Давно не заходил на цензор , с удовольствием увидел что Великий Гуру , Мастер Мысли , Отец Всемирной Демократии , Генийй Вселенской Мысли с ником "стырил ок " все так же продолжает Великую Миссию просвещения заблудших душ в околовсяческих вопросах .
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не смотрела. кто из них букин понятия не имею, но ни один из мужиков не вписывается в тот образ, который в моем воображении с 23:22
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вопрос на засыпку 1 . главная проблема Львова ? (мусор ) , помошник нквдешника ? ( стукач ) . Ты мне уже не пишешь ? Приятно видеть что на форуме дерьмо все так же отправляют в " спам " .
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это кстати вполне может стать концом рунета...за хохлами потянутся их родственники с параши, ольгинские троли, а там и друзья всей этой швали российской. может цепная реакция начаться исхода срунета
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остлось фб сделать свою систему платежей и зарегать вирт государство. и усе всем привет
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКоличество украинских пользователей Facebook достигло 10 млн
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