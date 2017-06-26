Количество украинских пользователей Facebook достигло 10 млн

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у меня только одно предположение - обмен информацией между владельцами вайбера, фейсбука, твиттера, вконтактика и гугла. Или общая база контактов.
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Теперь он тоньше, но пользователи не довольны, говорят тормознутый, и "змейки" легендарной нет"
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нейронные сети уже почти на уровне квантовых
5 лет
и пиздец свободе
нах не будет соц сетей и тд
не спрячешся и даже не бзданеш
iot, видеопоток в 100к, искуственный интелект - опять свободных людей загонит в подземелье, это уже было
а фб - супорт в рашке, наивно думать о безопасности
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50 лет.
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