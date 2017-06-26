Глава МИД Германии Габриэль о Донбассе: "Мы стараемся в "нормандском формате" вернуть обе стороны за стол переговоров"

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2 год ·
Поки ми мітингували і відбувались усі ці події, апеляційний суд Одеської області випустив під домашній арешт одного із організаторів замаху на рига Гончаренка сепаратиста Слободяника.Алілуйя, українське правосуддя! Відпустити практично на волю брата російського генерала і агента РФ - це 5!
Але це ще не все. Завтра, 27 червня, буде розгляд питання по мірі запобіжного заходу для співучасника по злочину та також агента російських спецслужб - Кушнарьова. Дуже відомого в регіоні колаборанта.
12:00. Вул. Ю. та І. Липи 24А (екс-гайдара). Апеляційний суд Одеської області.
Є інфа, що його теж повинні випускати.
Давайте ж зустрінемо і привітаємо таку чудову людину і подякуємо нашим суддям!Приходьте! Побачимось
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Минский протокол (минское соглашение) - документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске в здании «Президент-отеля», предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Полное название - «Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина».
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Кормить хорошо. Что бы говна было много.
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