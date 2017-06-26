EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608335)
  621  25
Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Донбасс (15199) минские соглашения (2212) нормандская четверка (396) Габриэль (39)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Глава МИД Германии Габриэль о Донбассе: "Мы стараемся в "нормандском формате" вернуть обе стороны за стол переговоров"

Германия и Франция делают все возможное, чтобы вернуть Россию и Украину за стол переговоров насчет урегулирования на Донбассе.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сергій Стерненко

2 год ·
Поки ми мітингували і відбувались усі ці події, апеляційний суд Одеської області випустив під домашній арешт одного із організаторів замаху на рига Гончаренка сепаратиста Слободяника.Алілуйя, українське правосуддя! Відпустити практично на волю брата російського генерала і агента РФ - це 5!
Але це ще не все. Завтра, 27 червня, буде розгляд питання по мірі запобіжного заходу для співучасника по злочину та також агента російських спецслужб - Кушнарьова. Дуже відомого в регіоні колаборанта.
12:00. Вул. Ю. та І. Липи 24А (екс-гайдара). Апеляційний суд Одеської області.
Є інфа, що його теж повинні випускати.
Давайте ж зустрінемо і привітаємо таку чудову людину і подякуємо нашим суддям!Приходьте! Побачимось Глава МИД Германии Габриэль о Донбассе: "Мы стараемся в "нормандском формате" вернуть обе стороны за стол переговоров" - Цензор.НЕТ 4408
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы уже три года "стараетесь",а у нас уже более 10 тысяч убитыми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно если прибьют не дай бог парочку гансов а мы предложим поговорить - что ты ответишь а дядя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сегодня вечером товарищь с Днепра бил себя по грудям и вопрошал "покажите нам выжившего русского которого взяли в плен под Желобком". Как говорится - будь ласка. Только кричать так не надо - все работает и все кому положено свою работу выполняют

Глава МИД Германии Габриэль о Донбассе: "Мы стараемся в "нормандском формате" вернуть обе стороны за стол переговоров" - Цензор.НЕТ 4166
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О,немчура продажная взбодрилась. И опять эти бредни про "обе стороны". Козлина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все правильно он говорит...раиська-сторона конфликта .а санкции-за невыполнение подписанных обязательств
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Однозначно. Позорные слизняки со своими бепрерывными мантрами про "двумя обеими сторонами" достали. Олигофрены подлые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересная морда - думаю менять такого кадра не стоит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
их уже никто не отучит пользоваться вконтактиками
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
почему Украина должна отводить войска с украинской территории?...этот осел немецкий понимает что он и-аааакает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
потому что Украина подписала минские, почитайте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина ничего не подписівала. Почитайте что такое договор и кто его должен подписівать а также ратифицировать чтоб он вступил в силу как обязательній и не нисите сдесь бред!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Совбез ООН единогласно принял резолюцию о поддержке Минских соглашений. С тех пор, с точки зрения международного права, в соответствии со ст. 25 Устава ООН, они стали обязательными для выполнения. Более того, их юридический статус даже выше, чем у украинских законов. Получается, что несоблюдение пунктов Минских соглашений - это нарушение международных обязательств, за невыполнение которых Украина рискует навлечь на себя ответные меры, вплоть до наложения на нее санкций.

Минский протокол (минское соглашение) - документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске в здании «Президент-отеля», предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Полное название - «Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина».

 показать весь комментарий
Ответить
 
про договор вы сами придумали? или вы читать не умеете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На одну ночь свозить зигмара в Зайцево. Лучше на две.
Кормить хорошо. Что бы говна было много.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой стол переговоров, если "ихтамнет". С кем столоваться?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныГлава МИД Германии Габриэль о Донбассе: "Мы стараемся в "нормандском формате" вернуть обе стороны за стол переговоров"
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Igor Budnik b2adf589, Seva Marchello, shokolad, Mora Zfayfer, Valeriy Bondar 77eb3d4b, shaval, Лилия Стацкая, Gangster, шут, Faina L, sergik, olele, Леонид Богданов, Геннадий Медведев 4e590f22, Саша Музыка, Elvis2, Yuriy Yurieff, Artem Gurin, John T. Volta, Larisa_BY, Александр Пахомов 395cba96, EdunaUkraina2014, Саша777, Демьяна Соколова, Saw Ewas 1a26b1e6, Дымон Олбански, Гарик Не инженер, Константин 1041a131, Самира С, Roman Rjevskiy
 Всего на сайте: 107 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти