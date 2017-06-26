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 Форум Украины(608335)
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Материалы по теме:  Газ
Теги: Газ (8753) Евросоюз (11978) Северный поток (143)
Тему создал: Цензор.НЕТ

13 стран ЕС выступили против "Северного потока 2"

Тринадцать стран Евросоюза поддержали предложение наделить официальных лиц ЕС правом вести переговоры с Россией по поводу возражений в отношении газопровода "Северный поток 2", который строится из России в Германию в обход Украины.

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у вашенр чмоушена нет друзей...один дадон-и тот из корысти
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да ладно, один ...
а лука, а мадуро, а Вануату? Зимбабве в конце-концов!
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ну че там - уже заполыхало зарево пуканов - на Северной Олении ))
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вот так обыкновенный бытовой газ стараниями хуйла стал токсичным...
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весь козлостан стал токсичным даже его выгодные внешне проекты
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да ну?
штаты уже сказали свое веское слово.
и 13 стран поддержали его дружно.
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Для справки - в Европейский союз входят 28 государств
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Ну почему Украина хочет транзита рашенского газа? Где санкции?
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ну расскажи нам запоребриковый концепцию вашей новой педерачи...
там и про газ расскажи и про пользу санкций - главное не стесняй себя...
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Мне глобально мыслить не надо, Не понравится свалю в Польшу, или США, или Украину (для жизни все кроме желания есть) Но пока все устраивает.
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Я должен спрашивать? Захотел и поехал. Деньги и желание))) Ты в каком веке живешь?
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Толья ты давай не смеши на ночь людей...\аллигарх ты мокшанский...\
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Ну ты-то олигарх исландский)))) Я просто гражданин Европы. Заметь, в отличии от тебя, кнопочку "спам" не давлю)) Жена не дает?))))
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толья не гони ты тут Аленей своих...\хражданин европы он... ты гражданин жопы - ну так вроде ваша паРаша зовётся...\
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Ты крепостной России, а не гражданин Европы.
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Ну еще паспорт, позволяющий свободное перемещение по ЕС, права, доходы. У тебя этого нет и точно никогда не будет, но есть интернет-фантазии беззубого троля из роисянского зажопья.
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Трубу взорвать.
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так он там под Уренгоем сейчас натворит...\мама не горюй...\
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Там холанда, и надо из квартиры выходить. К тому же, неблагодарные соотечественники ему сами шею свернут, как цыпленку, за святотатство.
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Мандат на взрыв, самозванцев много.
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Блин... Так что всё таки имела Ангела ввиду? (последний абзац статьи)
Она за или против? Поясните, форумчане, я реально не понял...
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Последний абзац повествует о том, что некоторые принципиальные в своей продажности еврошлюхи готовы вести дела даже с людоедами. Бабки, они уверены, не пахнут.
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Странно , зачем рашке такой газопровод где главный выгодополучатель Германия а не рашка .
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У нее сейчас нет выбора на счет северного потока 2 -просто она думала что возмущаясь против санкций усиленных особенно что касается финансирования этого северного потока она себе в предвыборчей компании заработает очки перед избирателями на которых имееют влияние бизнесмены которые делают вливание денежных средств в различные проэкты а деньги естественно они собирались получить от эксплуатации этого северного потока но я уже раз спрашивал что главнее для Меркель -моральные ценности в ЕС или бабло -чем можно так сказать пожертвовать -что касается северного потока то его нет и если не будет то нечего страшного не произойдет но есть но есть пустить на само тек моральные европейские ценности то их уже будет сложно вернуть а это внесет разруху в жизнь ЕС и выйдет из ЕС не только Англия а и все остальные а путин только этого и ждет.
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Німці та австріяки за Нордстрім-2, половина ЄС проти, решті пох
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Выступили 13 стран! С концертом)))
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Правильно приняли решение эти 13 стран -если логически помыслить головой а не задницей зачем нужен этот северный поток -2 -США налаживает поставку ждкостного сланцевого газа да еще высого качества а раша хотела чтобы клюнули эти страны на какой то паршивый газ из сероводородом в смеси и только из того что раше хочется быть монополистом в поставке газа а Украину вобще отключить от транзита .Такой кремлевский вождь ради своей меркатильной идеи что хочь может предложить в ущерб для всех но только вопрос стоит -кому это будет надо -скорей всего только одному путину но без стабильности в ЕвропеЭтот путин не как не может понять что Украина не когда не вернется в рашовский гадюшник как сателит..
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Я вижу что ты далек технически от способов использования газа и тебе надо в этом деле просветится рыясь по интернету -бо такое сморозить может только профан который не когда не работал с газом -короче учись студент бо чтобы все это описать то времени у меня не хватит а тут еще много таких как ты которых надо просвещать.
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Давай я тебе отвечу: деньги, выделенные на строительство терминала по приему и разжижению газа в Одессе, если не ошибаюсь, украл дамбасский бандит фима звягильский, будучи депутатом. Было это при еще одном бандите, толи кучме, толи кравчуке, уже не припомню за давностью лет. Вот они и отмазали фиму от ответственности, а дамбасское быдло его уже в который раз снова выбрало депутатом.
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что мешает воспользоваться СПГ терминалом в польше?
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переплатила? а сколько заработала на транзите этого же газа по всей своей территории?
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К сожалению в германии ситуация схожа с украинской. Меркель явно прогибается в угоду крупного бизнеса. С другой стороны, помимо нее и выбирать некого, т.к. иначе к к власти придут социалисты. Вот и приходится нам выбирать из двух зол меньшее...
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Меркель реальный политик работающий в реальных условиях и я считаю что она и так выжимает из ситуации максимум.
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Я так понял - Макрон набирает ход и к нему будут прислушиваться...
А он уж точно не долюбливает (мягко сказано) Х√йла...
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Германо - французские противоречия никуда не делись и увы , Франция не сможет играть первую скрипку в ЕС пока там есть Германия , да и Макрон это не вся Франция ,там желающих подоить ресурсию много .
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Не менее, чем в бундесе, и это не считая макарони, бо там ваще....
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Похоже на то. Похоже, хочет потеснить немножко Меркель с трона. Старт взял довольно резвый.
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Я не против РФ, в чем проблема? Их труба их дело....вам то что?
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Да нам то как раз и все равно кто там будет доить раисю , это барыги теряют пару лярдов , придется Коболеву на минималку жить .
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Логика на уровне 3,14издец.... Следуя ей, германия вправе заявить - трубы освенцима и бухенвальда наши, что хотим, то и делаем.....
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А что за 13 стран ЕС, Цензор рекомендует искать самостоятельно?
Правильно, нехрен сидеть на всём готовеньком!
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так ты вроде никогда не страдал ленью, или сегодня боярышника перебрал...?
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Не , то Коваленко все знает , Мельник - прогульщик .
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Слушай а зачем тебе список этих стран я что то не понимаю -что терроризмом занимаешся и собираешся от имени раши им отомстить -так получается -так что не задавай глупых вопросов чтобы не вызывать подозрение к себе .
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та какое подозрение - там на штамп одно только место осталось...
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Дзякуй сябры! : Опрос: Украинцы больше всего доверяют белорусам , я Вам так сама
На последнем месте оказались россияне, аднолькава!

По результатам исследования, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг», 60% опрошенных украинцев доверяют Беларуси - это наивысший показатель из всех стран, передает«Радыё Cвабода».
Беларусь опережает Евросоюз и Канаду (по 56%), а также ООН (48%).
Наиболее не доверяют России (73%). !!!
В западных и центральных регионах Украины наибольшее доверие к Канаде и Евросоюзу. Догоним и перегоним! Слава Украине! Жыве Беларусь!
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Когда Беларусь турнёт со своей территории руссенвафен, доверие будет и 114 процентов
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Твоими молитвами !Свежо придание ... и так не йухово". НЕ?
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какой дыбил может доверять Беларуси? Всё так украинцы удивительно инфантильны.
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СП-2 строится на деньги ФРГ и РФ. Остальные со своим мнением идут лесом.
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Ну построите вы СП ",шо думаете после этого,перестанете быть пидор.сами?
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Не буду многословен,панове!Це руссофобия
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Цензор.НЕТФорум Украины13 стран ЕС выступили против "Северного потока 2"
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