13 стран ЕС выступили против "Северного потока 2"

Тринадцать стран Евросоюза поддержали предложение наделить официальных лиц ЕС правом вести переговоры с Россией по поводу возражений в отношении газопровода "Северный поток 2", который строится из России в Германию в обход Украины.
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а лука, а мадуро, а Вануату? Зимбабве в конце-концов!
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штаты уже сказали свое веское слово.
и 13 стран поддержали его дружно.
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там и про газ расскажи и про пользу санкций - главное не стесняй себя...
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Она за или против? Поясните, форумчане, я реально не понял...
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хорошо сказал @MedvedevRussia, до сих пор актуально
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А он уж точно не долюбливает (мягко сказано) Х√йла...
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Правильно, нехрен сидеть на всём готовеньком!
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На последнем месте оказались россияне, аднолькава!
По результатам исследования, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг», 60% опрошенных украинцев доверяют Беларуси - это наивысший показатель из всех стран, передает«Радыё Cвабода».
Беларусь опережает Евросоюз и Канаду (по 56%), а также ООН (48%).
Наиболее не доверяют России (73%). !!!
В западных и центральных регионах Украины наибольшее доверие к Канаде и Евросоюзу. Догоним и перегоним! Слава Украине! Жыве Беларусь!
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