EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608335)
  1796  14
Материалы по теме:  Подписание ассоциации с ЕС
Теги: атомная энергетика (91) Климкин (1351)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Евратом ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) ратифицировало соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Что дает это Украине?
Раз молчек про это, значит ровным счетом ничего!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Добра новина, сподіваюся Евроводоканал, Евроєнерго і Евросбудмонтаж, теж ратифікують цю угоду до 1 вересня .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аджеж, в ЄС бюрократів не менш ніж в Україні. Якщо всіх перераховувати, то на форумі окрему гілку заводити потрібно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если удастся войти в единою энергосистему с ЕС,выиграют обе стороны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
первый раз слышу о единой энергосистеме ЕС, не расскажете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
неа, это ваще не в тему , вы хоть знаете что такое единая энергосистема? дайте определение плиз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
даю подсказку
совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
 показать весь комментарий
Ответить
 
атомные станции франции ни коем образом не связаны производственным процессом производства с ветряками норвегии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еврогазмяс ратифицирует - тогда будет уже финиш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отличные новости. Украина всем корнями врастает в европейскую реальность. Скоро Европа будет так пронизана украинскими нитями, что при попопытке их выдернуть просто развалится.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЕвратом ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, - Климкин
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Igor Budnik b2adf589, Seva Marchello, shokolad, Mora Zfayfer, Valeriy Bondar 77eb3d4b, shaval, Лилия Стацкая, Gangster, шут, Faina L, sergik, olele, Леонид Богданов, Геннадий Медведев 4e590f22, Саша Музыка, Elvis2, Yuriy Yurieff, Artem Gurin, John T. Volta, Larisa_BY, Александр Пахомов 395cba96, EdunaUkraina2014, Саша777, Демьяна Соколова, Saw Ewas 1a26b1e6, Дымон Олбански, Гарик Не инженер, Константин 1041a131, Самира С, Roman Rjevskiy
 Всего на сайте: 107 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти