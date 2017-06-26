Евратом ратифицировал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, - Климкин

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Раз молчек про это, значит ровным счетом ничего!
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совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
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