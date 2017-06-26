Порошенко во Франции почтил память жертв Голодомора. ФОТО

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Хіба що подяку.
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пройшло майже століття а нічого не змінилося - імігранти оббирають нас
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Шо ти мелеш?
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не мели такой чепухи брыхло чумошное
сплетница ты сраная
только в кацапии такой голимый случай мог произойти
были случаи каннибализма но! чтобы спасти старших дете
Родители отрубывали себе конечности, чтоб спасти потомство
иван петрович сидоров вонючка
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прокурор априори человек не правильный
фильтруй базар
ты не солидное чмо
адью малобразованный
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А чего не показали кран, который поднимал с колен этого борова.
======
Понимаш..,краны все заняты поднятием сколенвстающих
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да
но.............
для балаболов
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интересно сам придумал или гройсман ?
это же и в африке с ней можно и в австралии и везде где нету
надеюсь столик свой нигде не забыл для выступлений под парканами
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я к чему написал постик - для того, чтобы ненавидеть коммунизм - нужно там побывать или представить хотя бы, для этого необходимо осилить теорию. да, текущие форматы реализации стремления к коммунизму я тоже ненавижу, но отвергать непонятое - глупо. нужно осваивать труды, читать Ульянова-Сифилитика да хотя бы для того, чтобы бороться с этой идеологией. (осилил 2 тома, устал)
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