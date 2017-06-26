На российской радиостанции "Эхо Москвы" запустят передачу на украинском под названием "А що там у хохлов"

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На передаче будут рассказывать по чём сало и другие деликатесы в Украине, а какцапы будут смоктать и обтирать слюни.
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За даними силовиків, в столиці Росії проживають: росіяни - 31%, азербайджанці - 14%, татари, башкири, чуваші - 10%, українці - 8%, вірмени - 5%, таджики, узбеки, казахи, киргизи - 5%, корейці , китайці, в'єтнамці - 5%, чеченці, дагестанці, інгуші - 4%, білоруси - 3%, грузини - 3%, молдавани - 3%, цигани - 3%, євреї - 2%. 4% становить частка інших народів.
Частка мусульманських народів становить 33% - більше ніж росіян.
При цьому на 40% збільшилася кількість мусульман в Москві за останні 15 років. Азербайджанців в Москві живе більше, ніж в Баку, а татар - більше, ніж в Казані.
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ну это просто понять, надо просто кто работает над этим проектом подумать называя передачу что чувствуют когда называют москалями или кацапами, если они к этому нормально относятся .. кстати, у нас может возникнуть аналогичный проект, журналисты с радостью займутся, надо ж им чем то заниматься
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название, я думаю, такого не будет, "чё там у хохлов" это мем, у нас,
рабочее оно потому что так стали называть из-за российском пропаганды, так что
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За "в Украіне" - зачет.
Сама программа бессмысленная по умолчанию, ибо то, что происходит в российско-украинских отношениях можно описать одной фразой: " путин - хуйло, на которое молятся стадо агрессивных подонков, за очень не большим исключением, которое в принципе ничего не меняет в ситуации". На бытовом уровне тоже самое.
Само фраза " радио передача в рф о том что на самом деле происходит в Украине", это такое же бессмысленное словосочетание как еврей-сталевар. Будет очередная пропагандонская фигня, только маскированная
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Ну, это как если бы они объявили, что всю неделю вам по телику Путин, Лавров, Жирик, Киселев, Захарова и пр. рассказывают о событиях в мире, в т.ч. России и Украине, а вот по вторникам Письков будет вам, малята, отдельно докладывать, что НА САМОМ ДЕЛЕ происходит «на Украине».
Естественно Письков будет тупо повторять всю ложь, уже сказанную Путиным, Лавровым и прочими, но теперь дорогие слушатели будут знать ДОСТОВЕРНО, как оно там у хахлов, ведь Письков же ж обещал сказать и сказал правду, ну не врет же он!
Короче, Д*Б*Л* БЛ*
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zona.media/article/2017/06/26/torturevictimsday
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