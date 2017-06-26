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Теги: радио (225) Россия (71156) украинский язык (662)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На российской радиостанции "Эхо Москвы" запустят передачу на украинском под названием "А що там у хохлов"

На российской радиостанции "Эхо Москвы" появится передача на украинском языке, рабочее название которой - "А що там у хохлов".

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В свою очередь, Ганапольский добавил: "Буду рассказывать какие-то вещи, которые происходят на??? Украине"
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А у нас в ответ нужно запустить программу "А що там у кацапів". Как, Венедиктов? Нравится? Ебану*ый осёл! 😀😀😀
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Если такая передача появится , то сторонников украинской стороны в Москве больше не станет , а вот приверженцев идеи братства России и Украины станет больше в Украине .
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Ну да , все просто млеют когда русня стреляет по украинцам .
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ты бред написал - никакого братства между настоящими украинцами и русскими отщепенцами в ближайшие лет 100 не будет
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это я о том - "на чью мельницу будет лить воду " эта передача ?
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На российской радиостанции "Эхо Москвы" появится передача на украинском языке, рабочее название которой - "А що там у хохлов".
----------------------------
На передаче будут рассказывать по чём сало и другие деликатесы в Украине, а какцапы будут смоктать и обтирать слюни.
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Во истину все епнутые со всего мира живут в России
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смотрите "жареные буряты" в "пекельной кухне" )) , допустим, на 1+1. если обидятся - да че там, они же не смотрят.
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Мда уж, видать Украина им сильно в тапки насрала. Слава Украине!
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уже полыхает по всем зомбоящикам - даже по либеральным
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У Москві на сьогоднішній день проживають всього 31% російського населення. Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на інформацію з силових відомств.
За даними силовиків, в столиці Росії проживають: росіяни - 31%, азербайджанці - 14%, татари, башкири, чуваші - 10%, українці - 8%, вірмени - 5%, таджики, узбеки, казахи, киргизи - 5%, корейці , китайці, в'єтнамці - 5%, чеченці, дагестанці, інгуші - 4%, білоруси - 3%, грузини - 3%, молдавани - 3%, цигани - 3%, євреї - 2%. 4% становить частка інших народів.
Частка мусульманських народів становить 33% - більше ніж росіян.
При цьому на 40% збільшилася кількість мусульман в Москві за останні 15 років. Азербайджанців в Москві живе більше, ніж в Баку, а татар - більше, ніж в Казані.
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Название "А що там у хохлов" он назвал "рабочим". "Я не знаю, как на Украине воспринимают слово "хохлы". Если оно обидное, то его в названии не будет", - пообещал Венедиктов

ну это просто понять, надо просто кто работает над этим проектом подумать называя передачу что чувствуют когда называют москалями или кацапами, если они к этому нормально относятся .. кстати, у нас может возникнуть аналогичный проект, журналисты с радостью займутся, надо ж им чем то заниматься
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Та все,це начинание,треба вже класти Ноту протеста.Але,як каже Велисбург:Там же наши люди,одиннарот
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передача будет на украинском, а пусть, интересно
название, я думаю, такого не будет, "чё там у хохлов" это мем, у нас,
рабочее оно потому что так стали называть из-за российском пропаганды, так что
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Хочешь,за нас счёт москалей вылечить?Тупиково.Пока не признаете свою историю,так и будете с кочки на кочку скакать.Хоть в Турции и отменили эволюцю,вы даже рядом не стоите.
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И кочек,есть история.Шо не знал?Когда по мостовой Замка,шагал Князь,шо кстати тоже,есть в истории.На кочках,тоже была жизнь.И весьма увлекательнаяhttps://youtu.be/uXZdaE5I_tk
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по поводу этой передачи что-нибудь можете сказать? я своё мнение вроде ясно написала, - мне интересно что из этого получится если такая передача будет выходить в эфир
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Яка ще передача?За чей кошт?Наше Минестерство,не куёт не мелет.Ваша передача,может выйти,только под финансы РФ.И будет с дупла Веника,вещать,как мы не правильно живём
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Вы дейсвительно этого не понимаете?? Я думаю - них.ра не получится ... Поскольку - если передача будет проУкраинская - её моментально закроют, если проРоссийская - кто её будет слушать, там и Киселёва хватает. А нейтральной ТАМ она быть не может..... А Ваши варианты ????
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"че там у хохлов" говорят в основном такие же "хохлы" а не украинцы - так что в спам животных
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Якщо мокшаньською вони не розуміли - зрозуміють українською те, що відбувається в Україні??? От довбойоби...
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" Ещё немного про Украину" . "І про Україну" "ще трохи про Україну" )
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Та давайте подивимося,як це в них вийде.Великий сумнів,що ця передача взагалі вийде в ефір кацапський..
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программа нужна, чтобы люди знали о том, что на самом деле происходит в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n445550

За "в Украіне" - зачет.
Сама программа бессмысленная по умолчанию, ибо то, что происходит в российско-украинских отношениях можно описать одной фразой: " путин - хуйло, на которое молятся стадо агрессивных подонков, за очень не большим исключением, которое в принципе ничего не меняет в ситуации". На бытовом уровне тоже самое.
Само фраза " радио передача в рф о том что на самом деле происходит в Украине", это такое же бессмысленное словосочетание как еврей-сталевар. Будет очередная пропагандонская фигня, только маскированная
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Нуу, насчёт -"маскированная" - я бы не горячился и не спешил утверждать - маскировка там как правило прозрачная. А насчёт- "пропагандонская" - так там других и не бывает....
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Верить «Эху Масквы», давно легшему под хуйла...
Ну, это как если бы они объявили, что всю неделю вам по телику Путин, Лавров, Жирик, Киселев, Захарова и пр. рассказывают о событиях в мире, в т.ч. России и Украине, а вот по вторникам Письков будет вам, малята, отдельно докладывать, что НА САМОМ ДЕЛЕ происходит «на Украине».
Естественно Письков будет тупо повторять всю ложь, уже сказанную Путиным, Лавровым и прочими, но теперь дорогие слушатели будут знать ДОСТОВЕРНО, как оно там у хахлов, ведь Письков же ж обещал сказать и сказал правду, ну не врет же он!
Короче, Д*Б*Л* БЛ*

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В момент, когда они ни на кого не гадят, капапы чувствуют себя неполноценными и их существование теряет для них смысл.
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да у нас все нормально а вот с такими дебилами проблемы из ничего
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А слабо захавать передачу а" шо у нас кацапов" как то не вкусно шо у хохлов
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Пан Ганапольский, запустите лучше программу -" А что там НА московии у мокш, кацапов, манкуртов?" (((((((((((
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а от шо: "бєркут-бєркут, пріхаді..!"

zona.media/article/2017/06/26/torturevictimsday

На российской радиостанции "Эхо Москвы" запустят передачу на украинском под названием "А що там у хохлов" - Цензор.НЕТ 2273
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а у хохлов борщ с чесночными пампушками,вареники со сметанкой,сальце подкопченное с цебулькой,колбаска домашняя в смальце,медовушка с перчиком.....захлебнитесь..
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ватники такие безмозглые скоты!Причем все поголовно.Нормальных людей там может быть сотня,две на всю рашку и те посваливали.Сегодня ждала мастера в парикмахерской и впервые увидела передачу,которую вел какой-то лысый недоумок с проституткой стриженовой.Ужас!!!Ужас!!!Я чуть не упала со стула.
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СОЧЕТАНИЕ - СУПЕР !!! Имеем --- название передачи - " А що там у хохлов",, - на фоне логотипа " ЭХО МОСКВЫ " с припадочной КАРДИОГРАММОЙ!!!!!
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Её вода почти накрыла, Но вдруг, не тратя лишних слов, Муму Герасима спросила: Хозяин, чё там у хохлов?
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Независимых от влияния и интересов Кремля (ФСБ) легальных радиостаеций в России быть не может.
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Предлагаю козломордьім музьікальную заставку:-"Ла-ла-ла,ла-ла-ла,ла-ла"...
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Нормально. Обещают говорить только на украинском. Пускай учат. Через несколько лет пригодится
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Кстати, а почему именно "у хохлов"??? у России других соседей мало? что-то я не припомню такого интереса именно ТУДА - в разные стороны......
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недоимперцы хуевы....кацорылые уебаны как меня кумарит ваш идиотский вопрос когда я вас заселяю в отель... а с какой вы Украины?-С Волынской области ...реплика это западная Украина? -нет, это запад Украины....тупые дибилы блять.....Украина одна блять на земном шаре и только для кацапов их несколько...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа российской радиостанции "Эхо Москвы" запустят передачу на украинском под названием "А що там у хохлов"
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