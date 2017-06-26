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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Россия (71152) Франция (1940) Климкин (1350) Макрон (96)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Макрон не позволит России "тянуть кота за хвост", - Климкин

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен добиться от России конкретных действий по урегулированию ситуации на Донбассе.

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На Залесье 1% населения принадлежит 74,5% богатства (мировой лидер)

Макрон не позволит России "тянуть кота за хвост", - Климкин - Цензор.НЕТ 2375
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В Украине все принадлежит двум мутакам,Барыге и Ахмету.
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Американський дипломат - Мінські домовленості не є добрими для України, вони потрібні ЄС
https://youtu.be/vHF_bKfbzp4
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Макрон не имеет опыта общения с кацапами. Он мыслит как цивилизованный человек. Верит в соблюдение договора. Ничего. Скоро поймет ошибку и сменит мнение о Московии.
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он молодой , воспитанный , умный , наглый и дерзкий . Хуйлу на уступки не пойдет и кстати , Франция ядерная держава ..
На Макрона будут равняться все политики Европы .
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Потому что он ему нравится а Порошенко нет ! "Мне очень нравится стиль президента Макрона: это сочетание внимания к деталям, понимание деталей и одновременно уровень стратегического анализа - именно это и понимание, где мы находимся, куда мы должны прийти, необходимость делать очень четкие шаги", - добавил глава МИД.
Источник: https://censor.net.ua/n445549
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ну у меркель выборы на носу, ей пачкаться об пэтю не выгодно, а макрон для того и выбран.
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а они привыкли под дурака косить за свои дела , а чужие лавры себе приписывать
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еще бы Макрон не позволил тянуть за хвост ... торговлю с сепарами, роттердам, субсидии, продуктовый набор, закон про выборы, посадку бывших и нынешних ворюг...
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Ух ты, не ожидал такой прыти от макрона, наш пацан, уважаю. что написано пером, не вырубишь и топором.
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а что он может сделать?
1.военного решения нет и его отбрасываем
2.новые-реальные санкции он вводить не будет, да и консенсуса не найдет
3. дипломатия?

4 попросит-призовет хуйла, как это делала 3 года меркель?
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его работа заставить стороны выполнить все пункты минских соглашений.
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Карлик в бешенстве: на РФ заблокировали доступ к материалу встречи Порошенко и Макрона
Макрон не позволит России "тянуть кота за хвост", - Климкин - Цензор.НЕТ 8555June 26th, 20:41
П'ять копійок: Трамп, Ким, Пенс, Мэттис, Туск, Меркель, Макрон.. Порошенко продолжает феерические встречи с мировыми лидерами. А где-то на болоте в Мацкве опушенному педофилу только и остается, что слетать на часок на временно захваченную землю в "Артек" и удовлетворяться животиками мальчиков..
Российские телекоммуникационные компании заблокировали доступ через Интернет к главному материалу о первой встрече президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона "Теплый прием" и ""утирание носа" Путину". Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Facebook.

По его словам, полностью отсутствует доступ к этим материалам на сайте Елисейского дворца. В частности, речь идет о компании "Ростелеком". Между тем в комментариях пользователи сообщают, что компания "Башинформсвязь" также заблокировала эти материалы, передает ТСН.


Напомню, сегодня Макрон заявил, что Анна Ярославна принадлежит общей истории Франции и Украины, тем самым утерев нос двоечнику Путину. Также президент Франции сказал, что Россия является агрессором и оккупантом. А П. Порошенко подтвердил документами присутствие военных РФ на Донбассе.
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Рабам на Залесье всем пох. Здесь живут своей скрепной жизнью.
Как пример.
Сергей(58) доставлен в больницу Москвы с 35-ти см. палкой в анусе... От повреждения кишечника умер...
Макрон не позволит России "тянуть кота за хвост", - Климкин - Цензор.НЕТ 7940
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМакрон не позволит России "тянуть кота за хвост", - Климкин
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