Макрон не позволит России "тянуть кота за хвост", - Климкин

Олександр Багряний
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Всего на сайте: 233 писателя
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https://youtu.be/vHF_bKfbzp4
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На Макрона будут равняться все политики Европы .
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кот это кто ?
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Источник: https://censor.net.ua/n445549
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1.военного решения нет и его отбрасываем
2.новые-реальные санкции он вводить не будет, да и консенсуса не найдет
3. дипломатия?
4 попросит-призовет хуйла, как это делала 3 года меркель?
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June 26th, 20:41
П'ять копійок: Трамп, Ким, Пенс, Мэттис, Туск, Меркель, Макрон.. Порошенко продолжает феерические встречи с мировыми лидерами. А где-то на болоте в Мацкве опушенному педофилу только и остается, что слетать на часок на временно захваченную землю в "Артек" и удовлетворяться животиками мальчиков..
Российские телекоммуникационные компании заблокировали доступ через Интернет к главному материалу о первой встрече президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона "Теплый прием" и ""утирание носа" Путину". Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Facebook.
По его словам, полностью отсутствует доступ к этим материалам на сайте Елисейского дворца. В частности, речь идет о компании "Ростелеком". Между тем в комментариях пользователи сообщают, что компания "Башинформсвязь" также заблокировала эти материалы, передает ТСН.
Напомню, сегодня Макрон заявил, что Анна Ярославна принадлежит общей истории Франции и Украины, тем самым утерев нос двоечнику Путину. Также президент Франции сказал, что Россия является агрессором и оккупантом. А П. Порошенко подтвердил документами присутствие военных РФ на Донбассе.
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Как пример.
Сергей(58) доставлен в больницу Москвы с 35-ти см. палкой в анусе... От повреждения кишечника умер...
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