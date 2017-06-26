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Теги: диаспора (237) Порошенко (13270) Франция (1940) Ярослав Мудрый (15)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки во Французскую Республику Президент Петр Порошенко посетил город Санлис, где почтил память Анны Киевской - королевы Франции и встретился с украинской общиной Франции.

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похоже и у ватного модератора пердак жахнул, нафига было каммент удалять?
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Не просто хотели, а хотят и эти свои попытки они не оставят,так как им нужна история, а своей нет.
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Что ты несёшь?
Согласно Макленбургским генеалогическим текстам Рюрик был потомком ободритских князей. Он был сыном Голдслава, который погиб в войне с данами в 808 году. Об этом говорят также и Ксантенские анналы (хроники Фракийского государства, 873 года).

После потери прав на власть (которая перешла к его дяди) Рюрик отправился в Восточную Европу, где уже была немногочисленная колония славян, мигрировавших с Полабья и которая конфликтовала с местными неславянскими племенами.

Следовательно, "Призвание Рюрика" было не неким проявлением немощности славян, вынужденых отдаться в руки правителю шведу\готу\англу и т.д., как утверждают норманисты, а было совершенно логичным поступком призвания своего земляка (руга, жителя острова Руген\Рюген) править вместе с братьями в колониях Восточной Европы, создав Древнерусское государство.
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Теперь понятно кто Рим построил?

«Энеи́да» (лат. Aenēis) - эпическое произведение на латинском языке, автором которого является Вергилий. Написана между 29 и 19 г. до н. э., и посвящена истории Энея, легендарного троянского героя, переселившегося в Италию с остатками своего народа, который объединился с латинами и основал город Лавиний, а сын его Асканий (Юл) основал город Альба Лонга.
Лави́ниум (лат. Lavinium) - древний город в Лациуме. Достигнув Италии, Эней выиграл войну против Турна, правителя рутулов. После этого он основал город Лавиниум - основной город Латинского союза. Граждане Лавиниума позднее основали Рим. Таким образом, Эней связал царский дом Трои с Римской республикой.

"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны - Цензор.НЕТ 8743
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Я вот взял кусок из своего текста, вставил в поисковик Google и мне в итоге выдало кучу статей исключительно с доменом .ru, ВКонтакте или Одноклассники. А что, весь остальной мир не знаком с этим вариантом развития земной цивилизации от руських?
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Существуют разные версии происхождения Рюрика. Некоторые исследователи отождествляют его с конунгом Рёриком (Hrørek, ум. до 882) из ютландского Хедебю (Дания)[1][2]. Приверженцы мекленбургского направления норманской теории предполагают, что Рюрик - представитель княжеского рода славянского племени ободритов, участников походов норманнов, а его имя - это славянское родовое прозвище, связанное с соколом, который на славянских языках назывался также рарогом[3].
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ой, не помню с какого хрена тему Рюриков подняли, еще в средние века, кажется, что бы обосновать незаконный приход кого то к власти. А так, ну пришел, пограбил, убил Аскольда, сам побухал, корефанов в некоторых городах посадил порулить и сдох, без дальнейшего продолжения и последствий. Игорь из киевской знати и никакой не родственник Рюрику. Кстати, почему то Аскольдова могила в Киеве, а Рюрика, хер знает где, кажись в районе Пскова.
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Ёпть, так это получается, если знать что "Кац" - это еврейская фамилия, а "Up" - вверх, то получается что "кацап" - это скачущий еврей.
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Кремль заблокировал доступ к материалу встречи Порошенко и Макрона на сайте Елисейского дворца!...

"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны - Цензор.НЕТ 6513
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А кому ще, крім мене, ріже слух кацапське слово "община"? На мій погляд, доречніше було б в російській все ж використовувать "громада". Це щось на кшталт того, коли недоумки пишуть, що в нас є губернатори.
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Призначається зверху - отже губернатор ... Як би голів ОДА вибирала громада - тоді б ця назва дійсно була б недоречна ...
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Ну, це в кацапії може бути, але ж у нас не губернії, а області, як не крути.
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Ні, губернаторів в Україні немає, але є корупція, кумівство, хабарництво, кришування бізнесу, розпил бюджету олігархічними групами, кпопкодавство у Верховній Раді і брехун президент, але це не ріже слух і менш страшно, ніж називати представника президента губернатор.
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МЕНІ !!!
Це - капець. Ми кажемо тільки громада.
Написали б вже =діаспора=, блін.
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Жора Аленье
Раз, два, три, ватный пукан гори
======
Раз,два,три. уже пердаки раньше у Йулиных ботов зажглись
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2 тысячи лет на нашей земле.На итальянской земле? Переведи сказанное на понятный язык.
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"Россияне хотели украсть у нас нашу историю". Биляць, таки ви не одни, у нас тоже спистили по самое нимаху!, то истчо ворьё! :
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шмотки секенд-хедовские еще......

В Николаеве со стрельбой ограбили секонд-хенд (+Видео)

Перед выходом из магазина один из нападавших умудрился рассыпать деньги. Вечером 24 июня за полчаса до закрытия в магазин секонд-хенда на пересечении улицы Садовой и Центрального проспекта ворвались двое в медицинских масках с обрезом и пистолетом. Выстрелив несколько раз в потолок, они заставили кассира отдать около 10 тысяч выручки. Перед выходом из магазина один из нападавших умудрился рассыпать деньги. Быстро собрав купюру, бандиты сбежали. Пострадавших нет. Начато уголовное производство по статье «Разбой».
Источник: http://www.ukrnews24.net/v-nikolaeve-so-strelboj-ograbili-sekond-xend-video/ UkrNews24.net
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и это во время гастролей гади савченко в николаев. срвпадение? не думаю!
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Карлик в бешенстве: на РФ заблокировали доступ к материалу встречи Порошенко и Макрона

June 26th, 20:41

П'ять копійок: Трамп, Ким, Пенс, Мэттис, Туск, Меркель, Макрон.. Порошенко продолжает феерические встречи с мировыми лидерами. А где-то на болоте в Мацкве опушенному педофилу только и остается, что слетать на часок на временно захваченную землю в "Артек" и удовлетворяться животиками мальчиков..
Российские телекоммуникационные компании заблокировали доступ через Интернет к главному материалу о первой встрече президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона "Теплый прием" и ""утирание носа" Путину". Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Facebook.

По его словам, полностью отсутствует доступ к этим материалам на сайте Елисейского дворца. В частности, речь идет о компании "Ростелеком". Между тем в комментариях пользователи сообщают, что компания "Башинформсвязь" также заблокировала эти материалы, передает ТСН.

Напомню, сегодня Макрон заявил, что Анна Ярославна принадлежит общей истории Франции и Украины, тем самым утерев нос двоечнику Путину. Также президент Франции сказал, что Россия является агрессором и оккупантом. А П. Порошенко подтвердил документами присутствие военных РФ на Донбассе.
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вернёмся к вопросу, когда Украину будут спрашивать: "чем Вы можете нам помочь?"
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UA Характер Скрытный
Где брал?
=======
Лёня-космос подкинул
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Футбольные фанаты из Чили устроили массовую драку на Москве, на Манежной площади. Сошлись около 15-ти человек, двое с ножевыми в больнице...

рэд хот чили пеперс
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Любопытно, потомки белогвардецев во Франции на чьей стороне - Украины или путина ?
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А сам как думаешь? Там у всех мозги великодержавием пропитаны.
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Вот только чего их новость стоит, читаем:
Подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно выполнил пуск ракеты «Булава».
"Булава" атрибут Гетмана украинского, крейсер именем князя Киевского назван, а что мацковского, кроме того, что её князь киевский основал ? ) Мацкавиты безродные из племени людоедов андрофагов, и новые россиянцы всякие узкоглазые буряты и прочая монголоидная нечисть, к которой хйло пыталось приписать Киевскую княжну Анну Ярославну. Ничего своего нет, все что не понравится воруют и себе присваивают рюзге ))
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- Папа, а что у тебя за шапка на голове?
- Это куфия, сын мой. Она защищает нас в пустыне от невыносимой жары.
- Папа, а что это у тебя за шмотки сверху?
- Это джеллаба. Она защищает нас в пустыне от палящего зноя.
- Папа, а что это у тебя на ногах такая ужасная обувь?
- Это бабуши, сын мой. Они оберегают нас в пустыне от раскаленного песка.
- Папа, а почему ты все это носишь зимой в Кельне?
- Поправь паранджу, сынку, и молчи. А то поедем обратно в Тернополь.

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Вот за это они и воюют , без Киева они мокшане не мытые и это уже начинают понимать во всем мире .
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Все кацапы от бурятов до мордвы считают себя потомками Киевской Руси.
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а яке відношення мають жиди до історії України ?
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Похоже Пеця таки добрался до винных погребов,какая дешёвая клоунада,и это уровень Харанта,на кого эта лабуда рассчитана?Как всегда,согнали посольство с семьями и сопровождающую свиту
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Шут гороховый. Как он стал олигархом? Что ни слово, то стыдно за государство. Причем, не мое.
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Пеця и нынешняя власть это не есть Украина,это клопы кровососы на теле Украинского Народа и ростовщики,которые хотят до конца распродать Украину в рабство США и ЕС,ну а кАзлорылый Фуйло только руки потирает,он прекрасно понимает чем всё это закончится осенью,и естественно хочет урвать своё,если мы ему конечно позволим,а на кого то надеяться это пустое
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Две минуты счастья: опубликована официальная стенограмма переговоров Порошенко и Трампа.

Встреча Трампа и Порошенко, как известно, длилась 6 минут. Из них 4 минуты Петя фотографировался для семейного альбома и кланялся американцам, а за оставшееся время не только успел побеседовать с Трампом, но и «заручился фантастической поддержкой США».

Официальная стенограмма переговоров, опубликованная открыто на сайте Белого дома, подтверждает, что переговоры президентов Украины и США длились две минуты.
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У тебя в ходиках кукушка от старости сдохла.
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)) Дивився сьогодні виступ Макрона. Одне не сподобалося, починати промову потрібно було з СЛАВА УКРАЇНІ!.
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Уся ця московська маячня про "єдінокровіє", "єдіновєріє", єдіний народ" (кацапів з українцями-русичами) переслідує одну- єдину мету - штучно подовжити свого куцого історичного кореня та ПРИМАЗАТИСЯ ДО ТИСЯЧОЛІТНЬОЇ ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ, СЛАВИ, ВІРИ РУСІ КИЄВА, ГАЛИЧА, ЧЕРНІГОВА, НОВГОРОДА (СІВЕРСЬКОГО). До якої московщина не має жодного стосунку ні в просторі, ні в часі. Глибина сторичного кореня московщини виміряється глибиною вигрібної ями біля монгольського вігвама. Тому кацапня і казиться - Україна знищить москалів не стільки силою зброї, скільки ПОВЕРНЕ СОБІ УКРАДЕНУ І ПРИВЛАСНЕНУ КАЦАПАМИ ІСТОРІЮ, СЛАВУ, КУЛЬТУРУ, ВІРУ, МОВУ РУСЬКУ, і, тим самим знищить самі цивілізаційні основи т.з. дутого "русскага міра" і виставить кацапів перед усім світом тупими жалюгідними злодюгами чужих цінностей.
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панове !граждане ! ладно французы тупые им пофиг чья была невеста. путину сказали шо русская--порошенко сказали шо украинка.открою вам страшный секрет. в те времена не было ни русских ни украинцев--были одни евреи.
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чого це "хотіли"?? Вони її ВКРАЛИ.
Кацапи цураються своєї історії, свого минулого, бо пишатись там просто нічим. Тому всі царі кацапські від імперських до комуністичних і зазіхають на нашу історію. Бо, звісно, значно приємніше, вважати що 15 віків тому були не гнилі болота з мошками та мокшами, а бібліотеки, письменність та кам"яні споруди. То тільки були вони не на мокселі, а у Києві. Хто ж з цим зможе змиритися з мокшан ..
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Литва подписала 1-ый контракт на сжиженный газ из США
и на тонну вазелина в Москву

"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны - Цензор.НЕТ 5985
Литовская государственная компания Lietuvos Duju Tiekimas (LDT) заявила о подписании договора о покупке сжиженного природного газа (СПГ) напрямую из США. Об этом сообщает портал Балтийский курс/The Baltic Course.

"Я бы смело назвал это историческим моментом. Это доказывает, что у Литвы есть возможность импортировать газ со всего мира и предложить за него конкурентную цену всему региону. Историческим событием является и то, что впервые завезенный через Клайпеду СПГ планируется хранить в Инчукальнисском газохранилище в Латвии, в которой всего несколько месяцев назад был либерализован газовый рынок", - заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
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Представитель LDT Паулюс Якутачивичюс сказал, что планируется, что газ будет впервые доставлен непосредственно из США. Судно со 140 тыс. кубометров СПГ должно придти в Литву во второй половине августа.

Сделка была заключена с подразделением американской компании Cheniere Energy, в попытке властей диверсифицировать поставщиков газа в Литву и сократить зависимость от поставок Газпрома.

LDT, входящая в группу государственных энергетических компаний Lietuvos Energija, в прошлом году заключила контракт с Koch Supply & Trading на импорт СПГ в 2017 году.

После введения в эксплуатацию СПГ-терминала в Клайпеде в 2014 году Газпром лишился монополии в странах Балтии и сейчас поставляет ровно половину от общего объёма газа в стране. Газпром пока остаётся основным поставщиком для других стран, однако компания уже не может назначать монопольные цены.
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Газпром пока остаётся основным поставщиком для других стран, однако компания уже не может назначать монопольные цены.

У СПГ с газовоза СЕБЕСТОИМОСТЬ должна быть выше чем конечная стоимость Газпромовского (особо сейчас - когда цена газа, такая низкая). Пусть покупают, разницу в цене будем считать налогом на русофобию...
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а сколько вы сожжёте газа, или заглушите скважин...?
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Анна Ярославовна, княжна Киевская и королева Франции 1025 - 1075 (79?) годы жизни
Выдуманная дата основания Мацквы - 1147 год :D
И еще один гвоздь в гроб кацапов. Анна Ярославовна, разумеется, Русская княжна, только каким боком к Киевской Руси меря и мокши? Французам лапшу на уши в этом не повесишь

"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны - Цензор.НЕТ 2323
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пэтя сегодня по особенному противен.
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Гордясь великим прошлым, продолжаем прозябать в настоящем. Оставте вы ее уже в покое. И займитесь борьбой с коррупцией.
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Наш Президент - умніша людина. Слава Україні!!!
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умніша чи не умніша, але він там робить все як треба...
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Юрий Касьянов

Я - зрадофил. Я критикую власть, которая не служит народу. Я ругаю президента, который не выполняет свои предвыборные обещания и обязанности главы государства. Я выступаю против олигархического режима, который под псевдопатриотическими лозунгами грабит страну. Я против предательских "минских соглашений", закулисных переговоров с агрессором, торговых отношений с оккупантом. Я не считаю, что простое увеличение численности Вооруженных сил делает нашу армию "сильнейшей в Европе". Я ненавижу состояние "не войны, не мира", которое каждый день забирает жизни лучших людей, когда бОльшая часть населения, убаюканная антивоенной пропагандой спокойно засыпает, а чиновники наживаются на войне. Я считаю унизительным и глупым хождение по миру с протянутой рукой, попрошайничество кредитов, санкций, заступничества, безвиза... Я за построение сильной, свободной, независимой Украины, которая ни у кого ничего не просит, и никого не боится.

Я - зрадофил. Зрадофил - звучит гордо. В этой стране все лучшие люди - зрадофилы. Быть зрадофилом продажного антинародного режима - трудно, опасно, но правильно, честно и увлекательно. Мы построим новую, справедливую страну без сладкого тлетворного обмана. Присоединяйтесь, господа.
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Чому ніхто не пише шо зігнали як баранів бюджетників? Тролі, ви де?
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судя по удаленным коментам выше- у кацапов уже пригорело
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Ну согласно Библии мы все евреи....ну так тому и быть....одни кацапы абизяны болотные...ну и тому так и быть
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Короче як сказал ник СА,все мыжертвы иудейского сговора.Это можно принимать,а можно не принимать.Выбор за вами.Но тут,я с СА не согласен.Ландшафт,не даёт прогнутся.Кривизны Земли,им не хватает,як умных людей Цезарю.Всё,могло бы быть иначе,ще в 2014,но мы,это не Рашка.Не,хочу вдаваться в отличия,бо це не на одну сторинку.Всё,шо вам надо знать,это мы не они.А Минстецю,утвервидить,только.А там же кореш Ющера,рукомойный,як же он утвердит?Без улика на пчёлок
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Вот так незатейливо и главное справедливо в очередной раз отпутенососили мордву.
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Сегодня Мертвечук видно насыпал тролям мелочи в кормушку-стараются,вылазят из кожи вон!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны. ФОТОрепортаж
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