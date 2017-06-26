"Россияне хотели украсть у нас нашу историю", - Порошенко встретился с представителями украинской общины Франции и почтил память Анны Ярославны. ФОТОрепортаж

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Всего на сайте: 237 писателей
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Согласно Макленбургским генеалогическим текстам Рюрик был потомком ободритских князей. Он был сыном Голдслава, который погиб в войне с данами в 808 году. Об этом говорят также и Ксантенские анналы (хроники Фракийского государства, 873 года).
После потери прав на власть (которая перешла к его дяди) Рюрик отправился в Восточную Европу, где уже была немногочисленная колония славян, мигрировавших с Полабья и которая конфликтовала с местными неславянскими племенами.
Следовательно, "Призвание Рюрика" было не неким проявлением немощности славян, вынужденых отдаться в руки правителю шведу\готу\англу и т.д., как утверждают норманисты, а было совершенно логичным поступком призвания своего земляка (руга, жителя острова Руген\Рюген) править вместе с братьями в колониях Восточной Европы, создав Древнерусское государство.
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«Энеи́да» (лат. Aenēis) - эпическое произведение на латинском языке, автором которого является Вергилий. Написана между 29 и 19 г. до н. э., и посвящена истории Энея, легендарного троянского героя, переселившегося в Италию с остатками своего народа, который объединился с латинами и основал город Лавиний, а сын его Асканий (Юл) основал город Альба Лонга.
Лави́ниум (лат. Lavinium) - древний город в Лациуме. Достигнув Италии, Эней выиграл войну против Турна, правителя рутулов. После этого он основал город Лавиниум - основной город Латинского союза. Граждане Лавиниума позднее основали Рим. Таким образом, Эней связал царский дом Трои с Римской республикой.
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Це - капець. Ми кажемо тільки громада.
Написали б вже =діаспора=, блін.
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Раз, два, три, ватный пукан гори
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Раз,два,три. уже пердаки раньше у Йулиных ботов зажглись
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В Николаеве со стрельбой ограбили секонд-хенд (+Видео)
Перед выходом из магазина один из нападавших умудрился рассыпать деньги. Вечером 24 июня за полчаса до закрытия в магазин секонд-хенда на пересечении улицы Садовой и Центрального проспекта ворвались двое в медицинских масках с обрезом и пистолетом. Выстрелив несколько раз в потолок, они заставили кассира отдать около 10 тысяч выручки. Перед выходом из магазина один из нападавших умудрился рассыпать деньги. Быстро собрав купюру, бандиты сбежали. Пострадавших нет. Начато уголовное производство по статье «Разбой».
Источник: http://www.ukrnews24.net/v-nikolaeve-so-strelboj-ograbili-sekond-xend-video/ UkrNews24.net
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June 26th, 20:41
П'ять копійок: Трамп, Ким, Пенс, Мэттис, Туск, Меркель, Макрон.. Порошенко продолжает феерические встречи с мировыми лидерами. А где-то на болоте в Мацкве опушенному педофилу только и остается, что слетать на часок на временно захваченную землю в "Артек" и удовлетворяться животиками мальчиков..
Российские телекоммуникационные компании заблокировали доступ через Интернет к главному материалу о первой встрече президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона "Теплый прием" и ""утирание носа" Путину". Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Facebook.
По его словам, полностью отсутствует доступ к этим материалам на сайте Елисейского дворца. В частности, речь идет о компании "Ростелеком". Между тем в комментариях пользователи сообщают, что компания "Башинформсвязь" также заблокировала эти материалы, передает ТСН.
Напомню, сегодня Макрон заявил, что Анна Ярославна принадлежит общей истории Франции и Украины, тем самым утерев нос двоечнику Путину. Также президент Франции сказал, что Россия является агрессором и оккупантом. А П. Порошенко подтвердил документами присутствие военных РФ на Донбассе.
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Где брал?
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Лёня-космос подкинул
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рэд хот чили пеперс
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Подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно выполнил пуск ракеты «Булава».
"Булава" атрибут Гетмана украинского, крейсер именем князя Киевского назван, а что мацковского, кроме того, что её князь киевский основал ? ) Мацкавиты безродные из племени людоедов андрофагов, и новые россиянцы всякие узкоглазые буряты и прочая монголоидная нечисть, к которой хйло пыталось приписать Киевскую княжну Анну Ярославну. Ничего своего нет, все что не понравится воруют и себе присваивают рюзге ))
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- Это куфия, сын мой. Она защищает нас в пустыне от невыносимой жары.
- Папа, а что это у тебя за шмотки сверху?
- Это джеллаба. Она защищает нас в пустыне от палящего зноя.
- Папа, а что это у тебя на ногах такая ужасная обувь?
- Это бабуши, сын мой. Они оберегают нас в пустыне от раскаленного песка.
- Папа, а почему ты все это носишь зимой в Кельне?
- Поправь паранджу, сынку, и молчи. А то поедем обратно в Тернополь.
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Две минуты счастья: опубликована официальная стенограмма переговоров Порошенко и Трампа.
Встреча Трампа и Порошенко, как известно, длилась 6 минут. Из них 4 минуты Петя фотографировался для семейного альбома и кланялся американцам, а за оставшееся время не только успел побеседовать с Трампом, но и «заручился фантастической поддержкой США».
Официальная стенограмма переговоров, опубликованная открыто на сайте Белого дома, подтверждает, что переговоры президентов Украины и США длились две минуты.
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Кацапи цураються своєї історії, свого минулого, бо пишатись там просто нічим. Тому всі царі кацапські від імперських до комуністичних і зазіхають на нашу історію. Бо, звісно, значно приємніше, вважати що 15 віків тому були не гнилі болота з мошками та мокшами, а бібліотеки, письменність та кам"яні споруди. То тільки були вони не на мокселі, а у Києві. Хто ж з цим зможе змиритися з мокшан ..
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и на тонну вазелина в Москву
Литовская государственная компания Lietuvos Duju Tiekimas (LDT) заявила о подписании договора о покупке сжиженного природного газа (СПГ) напрямую из США. Об этом сообщает портал Балтийский курс/The Baltic Course.
"Я бы смело назвал это историческим моментом. Это доказывает, что у Литвы есть возможность импортировать газ со всего мира и предложить за него конкурентную цену всему региону. Историческим событием является и то, что впервые завезенный через Клайпеду СПГ планируется хранить в Инчукальнисском газохранилище в Латвии, в которой всего несколько месяцев назад был либерализован газовый рынок", - заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
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Представитель LDT Паулюс Якутачивичюс сказал, что планируется, что газ будет впервые доставлен непосредственно из США. Судно со 140 тыс. кубометров СПГ должно придти в Литву во второй половине августа.
Сделка была заключена с подразделением американской компании Cheniere Energy, в попытке властей диверсифицировать поставщиков газа в Литву и сократить зависимость от поставок Газпрома.
LDT, входящая в группу государственных энергетических компаний Lietuvos Energija, в прошлом году заключила контракт с Koch Supply & Trading на импорт СПГ в 2017 году.
После введения в эксплуатацию СПГ-терминала в Клайпеде в 2014 году Газпром лишился монополии в странах Балтии и сейчас поставляет ровно половину от общего объёма газа в стране. Газпром пока остаётся основным поставщиком для других стран, однако компания уже не может назначать монопольные цены.
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У СПГ с газовоза СЕБЕСТОИМОСТЬ должна быть выше чем конечная стоимость Газпромовского (особо сейчас - когда цена газа, такая низкая). Пусть покупают, разницу в цене будем считать налогом на русофобию...
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Выдуманная дата основания Мацквы - 1147 год :D
И еще один гвоздь в гроб кацапов. Анна Ярославовна, разумеется, Русская княжна, только каким боком к Киевской Руси меря и мокши? Французам лапшу на уши в этом не повесишь
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Я - зрадофил. Я критикую власть, которая не служит народу. Я ругаю президента, который не выполняет свои предвыборные обещания и обязанности главы государства. Я выступаю против олигархического режима, который под псевдопатриотическими лозунгами грабит страну. Я против предательских "минских соглашений", закулисных переговоров с агрессором, торговых отношений с оккупантом. Я не считаю, что простое увеличение численности Вооруженных сил делает нашу армию "сильнейшей в Европе". Я ненавижу состояние "не войны, не мира", которое каждый день забирает жизни лучших людей, когда бОльшая часть населения, убаюканная антивоенной пропагандой спокойно засыпает, а чиновники наживаются на войне. Я считаю унизительным и глупым хождение по миру с протянутой рукой, попрошайничество кредитов, санкций, заступничества, безвиза... Я за построение сильной, свободной, независимой Украины, которая ни у кого ничего не просит, и никого не боится.
Я - зрадофил. Зрадофил - звучит гордо. В этой стране все лучшие люди - зрадофилы. Быть зрадофилом продажного антинародного режима - трудно, опасно, но правильно, честно и увлекательно. Мы построим новую, справедливую страну без сладкого тлетворного обмана. Присоединяйтесь, господа.
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