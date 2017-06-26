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Теги: суд (2825) вбивство (1203) Херсонщина (281) військовослужбовці (1646)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За убийство сослуживца солдат приговорен к 12 годам тюрьмы

Новокаховский городской суд (Херсонская область) приговорил военнослужащего к 12 годам лишения свободы за убийство сослуживца.

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Хорошо что еще не просто - строгий выговор с предупреждением. А вообще у нас законодательство весьма толерантно к ворам и убийцам. За такие вещи минимум четвертачок нужно давать, без права на амнистию, и сокращение срока. Что б если в 25 лет совершил убийство на свободу выходил в 50-т лет, осознавая, что всю молодость просрал в тюрьме и теперь осталось только постареть и сдохнуть по быстрее.
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Новость подана крайне скупо-на почве неприязненных отношений...общая фраза ни о чем...хотя суд уже вынес приговор и все должно быть рассказано обществу.Сам когда-то проходил срочную службу- там сколько было гнид,особенно с кацапстана,если бы не ограничивали доступ к оружию-честно скажу,этих скотов положить из калаша прямо руки чесались...виной всему так называемые "неуставные отношения":по-простому беспредел старших военнослужащих по отношению к младшим,на который командование части тупо закрывает глаза,т.к. им это выгодно,считая,что так лучше поддерживается дисциплина.Просто "молодой" не выдержал и застрелил "деда"-младшего сержанта,который постоянно издевался над ним.Уверен,никакого опьянения там не было,сказано в деле так,чтобы выгородить командование части.
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Кого власть не уничтожит в АТО.Того посадит.Уверен что оба призваны без медкомисии.
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https://www.youtube.com/watch?v=QdIQndzFlEQ

Мало кто знает о том, что германский вермахт (рейхсвер) в обход версальских запретов набирал силу на нашей земле. В СССР в глубокой тайне строились и действовали совместные заводы, аэродромы, танковые и авиационные школы. Здесь обучался цвет фашистского вермахта. Основы советско-германского военного сотрудничества закладывали Ленин, Троцкий, Сталин Ешоннек (Jeschonnek) Ганс (1899-1943) - один из создателей люфтваффе, генерал-полковник. Участник ПМВ. До 1923 г. служил в различных частях рейхсвера. С 1923 г. был сотрудником Имперского военного министерства, где активно работал над возрождением ВВС Германии. В 1932 г. в качестве "юнгмеркера" прошёл курс обучения лётчика-истребителя в Липецке (псевдоним "Яр" (Jahr)). В 1933 г. переведён в люфтваффе, где стал ближайшим сотрудником Геринга. В 1937-1938 гг. начальник оперативного отдела Генштаба люфтваффе. В 1939 - 1943 гг. начальник Генштаба люфтваффе. 18.08.43 г. покончил жизнь самоубийством.Список 37 будущих генералов люфтваффе которые обучались в Липецке: Абернетти, Ашенбреннер, Байер, Барлен, Беккер, Бивер, Бинек, Бонер, Борман, Бухгольц, Виланд, Десслох, Динорт, Ешоннек (друг Геринга, с 1939 - начальник генштаба Люфтваффе), Зейдеман, Ибель, Каммхубер, Кастнер-Киродрф, Клейнрат, Крейпе, Кваде, Мейстер, Макс Мор, Готлоб Мюллер, Роден, Фалькенштейн, Фейт, Фишер, Фроммферц, Функе, Хичхольд, Холле, Чёлч, Шимпф, Шпейдель, Шперле, Юнк.

Лётчики-асы, обучавшиеся в Липецке - Гюнтер Лютцов - 115, Гюнтер Радуш - 63, Ханнес Таутлофт - 57 сбитых самольотов противника. Нарушая 179 статью Версальского договора, .

Помимо обычного дела - бой самолетов, авиразведка, стрельбища, отрабатывались новые вещи - высотные полеты (от 6500 м), апробированы и проверены недостатки и достоинства новых изобретений, например электронные зажигательные бомбы, газовые бомбы, распылители для химического оружия, цилиндрические бомбы высокой точности попадания, автоматические взрыватели, многослойные бензобаки, авиарации, и целый ряд скорострельных авиапушек ... "Казанская школа": Танковая школа в Казани. Объект «Кама»
Только недавно автору этих строк удалось в зарубежных источниках ознакомиться с полным списком немецких курсантов казанской школы. Всего в Казани в трёх учебных потоках прошли обучение 28 немецких курсантов, четверо из них имели зва-ние капитана, остальные были старшими лейте-нантами. Руководили потоками капитаны Кюн, Брунн и фон Кёппен. Некоторые из курсантов казанской школы достигли значительных служебных высот.
Например, капитан Виктор Линнарц, обучавшийся в Казани в первом учебном потоке в 1929-1930 годах, закончил войну в Италии в чине генерал- лейтенанта и в должности командира 26-й танковой дивизии Иоганн
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https://www.youtube.com/watch?v=cRHLGUSVnUA

Комунисты и Сталин первым хотели напасть на Германию, они грезили мировым господством. В 1940 году был готов план стратегического развертывания войны против Германии, но Гитлер опередил На 22 июня 1941 года на Вост фронте Гитлер имел 3350 танков.
. Не надо быть генерал-полковником чтобы знать, что наступающему требуется втрое больше сил, а обороняющемуся втрое меньше у наступающего Гитлера 3350 танков, следовательно, обороняющемуся Сталину для равновесия надо было иметь 1127 танков.
У Сталина танков в 21 раз больше, чем это необходимо для обороны
А если Сталин решил на Гитлера напасть, то против 3350 гитлеровских танков троекратное превосходство - 10 050. Сталина.Соотношение сил на советском западной границе 22 июня 1941 Дивизии 166 Германия и союзники Советский Союз 190 дивизий Танки 4 171штук Германия СССР 15 687из них 1475 танковТ-34 Боевые самолеты 4846 Германия 10743 СССР Германия просто опередила Советский Союз, напав первым,Почему всеобщая милитаризация СССР, огромное количество танков и самолетов, миллионы "ворошиловских стрелков" и парашютистов не помогли одолеть созданный всего за пять лет гитлеровский Вермахт? Почему проиграла войну казалось бы непобедимая Рабоче-Крестьянская Красная Армия, а выигрывала войну уже новая золотопогонная Советская Армия?
Весь ход событий от Октябрьского переворота и до катастрофы 1941-1942 года 1923 год -- 550 000 1927 год -- 586 000 1933 год -- 885 000 1937 год -- 1 100 000 1938 год -- 1 513 400 на 19 августа 1939 года численность Красной Армии достигла двух миллионов. Процесс мобилизации маскировался. Скорость мобилизации нарастала. 1 января 1941 года численность Красной Армии составляла 4 207 000 человек. В феврале скорость развертывания была увеличена. 21 июня 1941 года численность Красной Армии -- 5 500 000Советские механизированные корпуса были самыми мощными танковыми соединениями мира. Они предназначались для вторжения и могли использоваться только в наступательных операциях. В 1941 году Гитлер бросил против Советского Союза 10 механизированных корпусов, в среднем каждый из них имел по 340 легких и средних танков. Сталин по требованию Жукова формировал 29 механизированных корпусов по 1031 танку в каждом, включая легкие, средние и тяжелые. Не все советские механизированные корпуса были полностью укомплектованы на 22 июня 1941 года. 4-й мехкорпус, например, имел 892 танка. Даже неукомплектованный советский корпус был мощнее двух германских вместе взятых. человек. История РККА,В 1941 году Красная Армия потеряла 6.290.000 единиц стрелкового оружия. ("ВИЖ" 1991 No 4) Этого оружия было бы вполне достаточно чтобы вооружить весь Вермахт.Советские механизированные корпуса были самыми мощными танковыми соединениями мира. Они предназначались для вторжения и могли использоваться только в наступательных операциях.
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ДВА выстрела, и сержант еще жил? Пьян был служивый сильно, или их уже ваще ничему не учат?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа убийство сослуживца солдат приговорен к 12 годам тюрьмы
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