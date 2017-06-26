За убийство сослуживца солдат приговорен к 12 годам тюрьмы

Олександр Багряний
, Чудь Залесья
, Великая Исландия
, Ярослав Михайлович 1d510d26
, Urs
, ukr495
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Лицар Айвенго
, HugeMug
, CА
, sunuyiwipmailtempinfo
, Борис Демократ
, Влад Кусков 099ecdc1
, Александр Харьковский
, Йог Сотот и Ко
, Sergey Sh.
, Glock-19
, Гыг с Вами
, igorpesec
, Демьяна Соколова
, Garsia UA
, Лаур
, Luci Demon e13f0de8
, shokolad
, 133133
, Igop
, Лео Кот
, Wevelsburg
, John T. Volta
, botoks
, Крокодил Гена
, Oleg Jdan
, Анатолик
, Сергій Золотухін
, Саша777
, Lizaveta Nemala
, Vedana
, злой крот
, vivv555777
, Roman Rjevskiy
, Vadym Tsyrkalyuk
, tvellen-van
, Sirozha Sergeeff
, Дядько
, Ивета
, Олена Мисено
, свободный человек b4fbfe90
, alks
, borodas
, Alex Korvin
, Лесли
, Vova Kok
, Artur Sds
, Murlin Murloff
, marina marinina
, Randy69696969
, Baden
, Папа Карла
, CrossFirenko
, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА
, Александр Малышенко
, Домовой ПР
, Жора Аленье
, Ksenia VB
, DenZ
, Lina Zakazova
, Иван Петрович Сидоров
, Байгали
, trawler_tug
, Saw Ewas 1a26b1e6
, Sergey Yakovenko
, Иван Афанасьев
, пачую кожнава
, Greg Rabinovich
, Семен Шкаралупа
, Анатолий Лукин
, Valera Butov
, Сергей Шило deb1e52f
, Мабон
, Ming Uing b56f719d
, росися вперде d82e7584
, зигмунд сваровски
, reifvjn
, Frol Fedoroff
, Yaroslav Vinnitsa
, Юрий Лазаренко 93747ba3
, время
, Крымваш и лугандония впридачу
, Юрий Довженко
, Николай Масло
, салтовский партизан
, Lucretia Black
, Gangster
, Павло Хороших
, Андрій Жагун
, Топ Ган
, Батя Махно
, sobir
, Старый Лесник
, uegfybyf
, Aleksey Lazareyko
, Said_
, курвиметр
, Утилизация ватников
, Светлана Иванова f34033c2
, Константин 1041a131
, Cтарий Кінь
, Dnepr forever
, Alexei Skibo
, буков
, Elena Drozd
, Viden
, Temprary FD
, Крым Пронт dbd820e0
, Seva Marchello
, Грышка Распутный 2
, Антипа Пилигримов
, кеша рун
, Олег Сербин 10d6f9ec
, Характер Скрытный
, Влад Ол
, Константин Гризодубо
, elitium
, 1970-kva
, Jenő Zsurky
, Yurii Sliusarchuk
, Вовчик fd3f3831
, Глеб123
, И я скажу 7cf223a2
, Alex Yustasu
, Vitaly Blake
, Der Einsamer Krieger
, NNN
, Mrs Valentina
, Олег Пименов
, Лилия Стацкая
, Bogdan_
, Феликс Дзержинский c4ad2d61
, Wrgg
, Konstantin Pelagin
, war3
, шут
, Лев Львовский
, Дункан Маклауд c2e1e0cc
, Colt
, Gabriel Monte
, Fjall_Raven
, jan pobokov
, Dnipro 75ed19bb
, NEserega
, КремльУ бийца
, Виталий Прокуратор
, nav svargi
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Galyna Kravchuk 2f98b0eb
, Oleksandr Valovyi
, Николай Балаганов 2088d533
, Tatyana Isaenko
, Gyro
, ivan voron
Чудь Залесья, HugeMug, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Гыг с Вами, Олександр Багряний, Великая Исландия, Сергій Золотухін, злой крот, igorpesec, Luci Demon e13f0de8, ukr495, shokolad, Roman Rjevskiy, Sergey Sh., Garsia UA, Лицар Айвенго, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Жора Аленье, Murlin Murloff, Lizaveta Nemala, Oleg Jdan, Saw Ewas 1a26b1e6, Иван Афанасьев, Борис Демократ, 133133, Крокодил Гена, Urs, Мабон, CА, Демьяна Соколова, пачую кожнава, Байгали, Sergey Yakovenko, Baden, reifvjn, marina marinina, Павло Хороших, Папа Карла, Саша777, tvellen-van, Lucretia Black, Крымваш и лугандония впридачу, время, курвиметр, John T. Volta, sunuyiwipmailtempinfo, буков, Домовой ПР, Cтарий Кінь, Ksenia VB, alks, Константин 1041a131, Характер Скрытный, Vedana, Александр Малышенко, DenZ, Глеб123, Yurii Sliusarchuk, Феликс Дзержинский c4ad2d61, Lina Zakazova, Randy69696969, Elena Drozd, Bogdan_, Крым Пронт dbd820e0, Alex Yustasu, Alexei Skibo, NNN, Иван Петрович Сидоров, sobir, КремльУ бийца, war3, Олег Пименов, Tatyana Isaenko
Всего на сайте: 233 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мало кто знает о том, что германский вермахт (рейхсвер) в обход версальских запретов набирал силу на нашей земле. В СССР в глубокой тайне строились и действовали совместные заводы, аэродромы, танковые и авиационные школы. Здесь обучался цвет фашистского вермахта. Основы советско-германского военного сотрудничества закладывали Ленин, Троцкий, Сталин Ешоннек (Jeschonnek) Ганс (1899-1943) - один из создателей люфтваффе, генерал-полковник. Участник ПМВ. До 1923 г. служил в различных частях рейхсвера. С 1923 г. был сотрудником Имперского военного министерства, где активно работал над возрождением ВВС Германии. В 1932 г. в качестве "юнгмеркера" прошёл курс обучения лётчика-истребителя в Липецке (псевдоним "Яр" (Jahr)). В 1933 г. переведён в люфтваффе, где стал ближайшим сотрудником Геринга. В 1937-1938 гг. начальник оперативного отдела Генштаба люфтваффе. В 1939 - 1943 гг. начальник Генштаба люфтваффе. 18.08.43 г. покончил жизнь самоубийством.Список 37 будущих генералов люфтваффе которые обучались в Липецке: Абернетти, Ашенбреннер, Байер, Барлен, Беккер, Бивер, Бинек, Бонер, Борман, Бухгольц, Виланд, Десслох, Динорт, Ешоннек (друг Геринга, с 1939 - начальник генштаба Люфтваффе), Зейдеман, Ибель, Каммхубер, Кастнер-Киродрф, Клейнрат, Крейпе, Кваде, Мейстер, Макс Мор, Готлоб Мюллер, Роден, Фалькенштейн, Фейт, Фишер, Фроммферц, Функе, Хичхольд, Холле, Чёлч, Шимпф, Шпейдель, Шперле, Юнк.
Лётчики-асы, обучавшиеся в Липецке - Гюнтер Лютцов - 115, Гюнтер Радуш - 63, Ханнес Таутлофт - 57 сбитых самольотов противника. Нарушая 179 статью Версальского договора, .
Помимо обычного дела - бой самолетов, авиразведка, стрельбища, отрабатывались новые вещи - высотные полеты (от 6500 м), апробированы и проверены недостатки и достоинства новых изобретений, например электронные зажигательные бомбы, газовые бомбы, распылители для химического оружия, цилиндрические бомбы высокой точности попадания, автоматические взрыватели, многослойные бензобаки, авиарации, и целый ряд скорострельных авиапушек ... "Казанская школа": Танковая школа в Казани. Объект «Кама»
Только недавно автору этих строк удалось в зарубежных источниках ознакомиться с полным списком немецких курсантов казанской школы. Всего в Казани в трёх учебных потоках прошли обучение 28 немецких курсантов, четверо из них имели зва-ние капитана, остальные были старшими лейте-нантами. Руководили потоками капитаны Кюн, Брунн и фон Кёппен. Некоторые из курсантов казанской школы достигли значительных служебных высот.
Например, капитан Виктор Линнарц, обучавшийся в Казани в первом учебном потоке в 1929-1930 годах, закончил войну в Италии в чине генерал- лейтенанта и в должности командира 26-й танковой дивизии Иоганн
Ответить
Комунисты и Сталин первым хотели напасть на Германию, они грезили мировым господством. В 1940 году был готов план стратегического развертывания войны против Германии, но Гитлер опередил На 22 июня 1941 года на Вост фронте Гитлер имел 3350 танков.
. Не надо быть генерал-полковником чтобы знать, что наступающему требуется втрое больше сил, а обороняющемуся втрое меньше у наступающего Гитлера 3350 танков, следовательно, обороняющемуся Сталину для равновесия надо было иметь 1127 танков.
У Сталина танков в 21 раз больше, чем это необходимо для обороны
А если Сталин решил на Гитлера напасть, то против 3350 гитлеровских танков троекратное превосходство - 10 050. Сталина.Соотношение сил на советском западной границе 22 июня 1941 Дивизии 166 Германия и союзники Советский Союз 190 дивизий Танки 4 171штук Германия СССР 15 687из них 1475 танковТ-34 Боевые самолеты 4846 Германия 10743 СССР Германия просто опередила Советский Союз, напав первым,Почему всеобщая милитаризация СССР, огромное количество танков и самолетов, миллионы "ворошиловских стрелков" и парашютистов не помогли одолеть созданный всего за пять лет гитлеровский Вермахт? Почему проиграла войну казалось бы непобедимая Рабоче-Крестьянская Красная Армия, а выигрывала войну уже новая золотопогонная Советская Армия?
Весь ход событий от Октябрьского переворота и до катастрофы 1941-1942 года 1923 год -- 550 000 1927 год -- 586 000 1933 год -- 885 000 1937 год -- 1 100 000 1938 год -- 1 513 400 на 19 августа 1939 года численность Красной Армии достигла двух миллионов. Процесс мобилизации маскировался. Скорость мобилизации нарастала. 1 января 1941 года численность Красной Армии составляла 4 207 000 человек. В феврале скорость развертывания была увеличена. 21 июня 1941 года численность Красной Армии -- 5 500 000Советские механизированные корпуса были самыми мощными танковыми соединениями мира. Они предназначались для вторжения и могли использоваться только в наступательных операциях. В 1941 году Гитлер бросил против Советского Союза 10 механизированных корпусов, в среднем каждый из них имел по 340 легких и средних танков. Сталин по требованию Жукова формировал 29 механизированных корпусов по 1031 танку в каждом, включая легкие, средние и тяжелые. Не все советские механизированные корпуса были полностью укомплектованы на 22 июня 1941 года. 4-й мехкорпус, например, имел 892 танка. Даже неукомплектованный советский корпус был мощнее двух германских вместе взятых. человек. История РККА,В 1941 году Красная Армия потеряла 6.290.000 единиц стрелкового оружия. ("ВИЖ" 1991 No 4) Этого оружия было бы вполне достаточно чтобы вооружить весь Вермахт.Советские механизированные корпуса были самыми мощными танковыми соединениями мира. Они предназначались для вторжения и могли использоваться только в наступательных операциях.
Ответить
Ответить
Ответить