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Теги: Черновицкая область (304) пограничники (1280) сигареты (642) блокирование (216)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области неизвестные пытались блокировать пограничный наряд.

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а вы в курсе, какую большую котлету с гречей, дают детям в украинских садиках?
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Что есть то есть ))
Глянь на бывших украинцев из Крыма.
Вата должна страдать

НЕ ЖАЛКО!
Обращение к Царю батюшке!

https://www.youtube.com/watch?v=XxqZpXKcAlQ
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Чудь,та в курсе мы всего.Расскажи нам дива дивные,о которых мы не слышали
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В отделение Сбербанка на Дмитровском шоссе на стлолице Залесья - Москве пришла совершенно голая, босая посетительница.
При себе девушка имела только дамскую сумочку.
Работники банка сделали вид, что этого не заметили и обслужили клиентку :D

Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7353
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с "гречей"... Мля, вот это ваше с "гречей"...
Русское народное чудо-чудесное, как вам вообще удалось прорваться со своим власовским флажком сюда на бандеровский форум?
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Мукачівська перестрілка: Суд зняв звинувачення з бійців ПС, вони вільні

Мукачівський міськрайонний суд зачитав вирок 4 бійцям Правого Сектору, яких підозрювали у резонансній стрілянині 11 липня 2015 року на Закарпатті.
Про це у понеділок повідомляє Mukachevo.net.
Йдеться про Бурчу Володимира Володимировича, Деяка Сергія Васильовича, Мунчака Романа Івановича та Горбенко Родіона Ігоровича, яких звинувачували у ряді тяжких злочинів.
"Протягом судового засідання стало відомо, що з добровольців зняли ряд звинувачень, через відсутність доказів: бандитизм, погрози вбивством та блокування шляхів в епізоді АЗС", - пише видання.
Вказується, що на цей момент бійці ПС вже відбули ув'язнення, яке зараховується як 3 роки і 8 місяців, згідно із так званим "Законом Савченко", коли 1 день в ІТТ зараховується за 2 дні в'язниці.
"Іншими словами, всім 4-м підозрюваним зарахували терміни як такі, що відбуті, але вирок може бути оскаржений представниками державного обвинувачення", - пише видання.

Як відомо, 11 липня 2015 року у місті Мукачеве сталася збройна сутичка між бійцями "Правого сектора" та людьми з оточення нардепа Михайла Ланьо. Приводом до конфлікту нібито стала контрабанда.


У результаті сутички були поранені та вбиті.

На лаві підсудних опинилися члени "Правого сектора", їх звинувачували у бандитизмі, незаконному зберіганні зброї, перекритті шляхів, завданні тяжких тілесних ушкоджень тощо.
У травні 2017 року Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області відпустив на поруки чотирьох бійців "Правого сектора", яких судили у "Мукачівській справі".

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да конечно "сняли". впаяли по 4 года и только благодаря гавченко эти "мукачевские" оказались на свободе. а жаль. но судимость у них есть.
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«Большинство из нас можно спровоцировать на такое поведение, которое будет совершенно противоречить нашим представлениям о себе» (Филипп Зимбардо).
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Таких смелых жителей не хватает в ато. Надо было ещё и смелого начальника военкомата туда привезти.
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Мля, да это какой то украинский Медельинский картель, то на тачках не растаможенных ездить хотят, то с пограничниками за контрабанду воюют. Если у нас в Киеве - Чикаго, то у вуек - джунгли колумбии просто.
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Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты , красавцы, ёпто:Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5698
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Где-то жителей этих отчаявшихся понимаю. И закон есть, а реально только нарушив его можно заработать, ибо не нарушая подохнешь с голоду.
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да,тоесть все по твоему нарушают,а те кто нет подыхают? мде.... железная логика..... тогда народ у нас пропащий тут до Европы как к Киеву раку, но к счастью все не так плохо,просто эти люди жадные как те кто бурштин копают так как там огромные деньги как и на контрабанде сигарет,это очень выгодное дело,раз его всеми путями пытаються протолкнуть,могут жить как обычне люди не умирать с голоду,но эти псы хотят шиковать
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Какие же все бедные, нищие, голодающие... Вот и Вы, только и выживаете тем что нарушая закон - а то давно бы подохли с голода - так ведь.? Или Вы к бедным, нищим, голодающим не относитесь?
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18 ящиков сигарет бедных жителей села.... Молодцы погранцы - разогнали контрабандистов вместе с их женами и детьми.... Вопрос - как дальше служить будете? Теперь только по трое и с оружием, да?
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откуда у бедных дителей села бабки на такое количество сигарет?
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Гыга , там некоторые наши депутаты будут выглядеть бомжами на фоне этих гуцулов .
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так потому и лезут напролом,нарушая законы,шо вложились конкретно,и могут прогореть
у нас не гуцулы,но на границе с молдовой тоже попадают на бабки на сигаретах и спирте и бузят.но правда селами не выходят-только конкретные участники
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Тут что то не то , 18 ящиков это мелочь , видимо было что то еще , там брали и по 1000 коробок за раз .
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Гуцулам как то пофиг , они через границу ходили при Гитлере , Сталине , Брежневе , Горбачеве , Кравчуке и т д , там такие тропы есть .что даже погранцы не знают .
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так пусть и тягают тюки по этим тропам и не ломятся внаглую по легким путям..
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Бачив би ти хатинки бідних жителів того села...
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Так и будут , погранцы же тоже местные , а 18 ящиков это капля в море для Селятина .
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Нормально будут служить, т.е. так, как положено. Правильно сделали, что разогнали. Есть власть, есть Закон, есть представители власти, которые действуют согласно Закона. Силовик, тем более пограничник неприкосновенен. Точка.
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Будут... по примеру Верещагина и Сухова (Белое солнце пустыни)
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А путя является половым органом дедушки, по данным SimilarWeb на февраль 2017 года
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это они в июне 2017 сказали?))))
Иди бояру выдыхай, алкаш)))
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Кастрюля,ты хоть представляешь что такое входить в пятёрку самых популярных сайтов в мире???))))
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а что такое твориться? у нас народ просто такой всегда во все время воровал,возил контрабанду,копал бурштын незаконно и жили припеваючи,только вот сейчас когда с этим начали бороться гнойник и вскрылься,и это хорошо,э
ти идиоты так привыкли к прошлой жизни что даже не бояться какой то ответственности
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я не говорю что это голодающие бунтуют, я про ситуацию в целом
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ЖИТЬ ЛЮДЯМ КАК-ТО НУЖНО, ВЕДЬ ГРОЙСМАНЫ И РАБИНОВИЧИ ТОЛЬКО О СВОЕМ ОБОГАЩЕНИИ ДУМАЮТ, РАБОЧИХ МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ПРОСТО НОРМАЛЬНО ЗАРАБОТАТЬ -НЕТ
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ем...открый в интернете поиск вакансий найдешь навалом,в Киеве продавец молочной продукции от 10 тисяч гривен,просто этим людям такие деньги это копейки по сравнению с контрабандой сигарет,так что зраду не надо запевать а помнить о том что наши гнилыек люди такие же как и власти полюбляют обмануть,своровать,наебать и так далее,какой народ такие и власти
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100 процентов , перекидка 18 ящиков займет 1-2 часа и штука евро в кармане , фиг их выманишь работать , ну и лес еще конечно .
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согласен, ното в киеве, а на буковине,в маленьих городках- ничего нет,
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Тяжело, бесспорно. Но те, кто хочет и умеет многого добиваются. Не имеет смысла их защищать.
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зато сором и совесть есть у депутатов, министров и президента- чистые ангелы
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Но пограничники любят Буковину , третье место после Одессы и Закарпатья .
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Жителі Буковини намагалися заблокувати прикордонний наряд, щоб повернути контрабандні сигарети
---------------------
І вони праві, бачачи якою є корумпована влада і як вона краде мільярди з бюджету,
люди і собі прагнуть увірвати кусок шоколаду.
Поки Кондитер буде сидіти на своєму шоколадному троні нічого не зміниться.
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Тормоз иди накуй, ты тут никому не интресен, в том числе и мне, лижи зад своему хазяину и не отвлекайся,
короче, собака бешенная, пошёл вон.
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Лошок, ты где пропал, без тебя на Цензоре скучно.
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О, да. Это я постоянно слышу. Мы вынуждены воровать, мы вынуждены брать, мы вынуждены врать. Общество уже дошло до того, что открыто защищает свое моральное право на воровство, взяточничество и вранье.
Да вас никакая власть не исправит! Вы с такой моралью сами ставите над собой власть такую же как и вы. Потому что именно она вам удобна. Чтобы не мешала и дальше воровать, брать и врать.
Вас только Сталин может исправить. РЕКАМИ КРОВИ! Больше похоже ничего вас не возмет.
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Ник у тебя правильний - шут он и есть шут и посты у тебя шутовские,
даже комментировать не буду.
Чего только стоит высер "только сралин вас исправит..."
Там Боярышник на днях у вас подешевел, иди опохмелись, ряженое, мля.
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янтарь, машины на польских номерах, теперь сигареты это все клинические признаки болезни страны. главное что бы совсем не померла.
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Не в Одескую область, а к этим барыгам национальную гвардию вводить надо и подворный обход и штамп в паспорте на запрет выезда за кордон. Наверное на десятом они заткнутся и как уж завертятся у ног.
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Ну попробуй , только сначала найди их в горах , им для перехода границы никогда не нужен был ни штамп ни паспорт .
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что их там искать, в каждом поселке на границе любой ребенок расскажет кто контрабандой промышляет.
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Да нет , они воевать не будут , просто сделают крюк через соседнюю гору в следующий раз , а это километров 40 по лесу и горам , никакой погранец их не найдет .
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Это не румыны , румыны это Сторожинец , Глыбокая и Герца , это гуцулы , они как раз за Украину .
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Это граница с Франковской областью , до румыноязычных районов около 100 км
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Эту контробандистскую кодлу нужно бить и лучше всего ногами
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Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба.

Цирк да и только, толпа местных скоро будет гонять пограничные наряды, не удивительно, что у нас идет война, а пограничный наряд не пробовал применить оружие по назначению, чтобы отбить охоту у местных заниматься контрабандой, или это были ряженые клоуны.
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Погранцы же тоже местные , да и сигаретами так же занимаются .
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копателям бурштына под крышой Аваякяна можно наряды пистить и тачки переворачивать, а чем буковинские контрабандисы хуже? Закон должен быть для всех один и по всей строгости
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Как ветеран - пограничник вроде и должен бы написать что-то типа "молодцы-погранцы", но... Когда в стране бардак, когда бандиты и барыги захватили власть в стране и делают всё, что хотят, но при этом "борются с преступностью" среди "терпил", то рука не поднимается писать "дифирамбы" представителям нынешних вроде как "правоохранительных" структур! Когда Витя Назаренко и Ко владеют "активами" и недвижимостью на миллионы (откуда, - а ХЕЗ, "товарищ майор", - собака след не берет), активно "борются" со взяточничеством и прочими преступлениями в соединениях и подразделениях кордона, но при этом требуют от подчиненных "знаков внимания", то как - то не особо хочется участвовать в "прославлении" СБД "стражей кордона"! А нарушители... Были бы у людей возможности хорошо заработать в Украине законным путем, - уверен, что большинство из нынешних "порушників" не занимались бы ху@ей и зарабатывали законным способом! Тем более, когда люди видят, что "кто-то" "толкает контрабас" эшелонами и автокараванами, гребет "бабло" лопатой, не платит налоги в казну и ему за это ничего нет, то вполне резонно возникает вопрос:"а я что, рыжий, что мне не мОнА"? Так что наводите порядок в стране, пока еще власть, а не "пиарьтесь" на каждом шагу и не рассказывайте "сказки" о том, как вы "улучшите жизнь" людям! И начинайте С СЕБЯ, а не с "закручивания гаек" "терпилам"! А то смотрите, -"резьбу сорвете"... Надеюсь, пояснять вам, "элитные", что случится потом, - не надо?!!
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Страна барыг блять. В ато 3'14ров. Пусть там блакируют
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Сколько можно провезти сигарет ? если ехать по безвизу , и сколько водки ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
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