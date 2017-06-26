Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Олександр Багряний
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Глянь на бывших украинцев из Крыма.
Вата должна страдать
НЕ ЖАЛКО!
Обращение к Царю батюшке!
https://www.youtube.com/watch?v=XxqZpXKcAlQ
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При себе девушка имела только дамскую сумочку.
Работники банка сделали вид, что этого не заметили и обслужили клиентку :D
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Русское народное чудо-чудесное, как вам вообще удалось прорваться со своим власовским флажком сюда на бандеровский форум?
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Мукачівський міськрайонний суд зачитав вирок 4 бійцям Правого Сектору, яких підозрювали у резонансній стрілянині 11 липня 2015 року на Закарпатті.
Про це у понеділок повідомляє Mukachevo.net.
Йдеться про Бурчу Володимира Володимировича, Деяка Сергія Васильовича, Мунчака Романа Івановича та Горбенко Родіона Ігоровича, яких звинувачували у ряді тяжких злочинів.
"Протягом судового засідання стало відомо, що з добровольців зняли ряд звинувачень, через відсутність доказів: бандитизм, погрози вбивством та блокування шляхів в епізоді АЗС", - пише видання.
Вказується, що на цей момент бійці ПС вже відбули ув'язнення, яке зараховується як 3 роки і 8 місяців, згідно із так званим "Законом Савченко", коли 1 день в ІТТ зараховується за 2 дні в'язниці.
"Іншими словами, всім 4-м підозрюваним зарахували терміни як такі, що відбуті, але вирок може бути оскаржений представниками державного обвинувачення", - пише видання.
Як відомо, 11 липня 2015 року у місті Мукачеве сталася збройна сутичка між бійцями "Правого сектора" та людьми з оточення нардепа Михайла Ланьо. Приводом до конфлікту нібито стала контрабанда.
У результаті сутички були поранені та вбиті.
На лаві підсудних опинилися члени "Правого сектора", їх звинувачували у бандитизмі, незаконному зберіганні зброї, перекритті шляхів, завданні тяжких тілесних ушкоджень тощо.
У травні 2017 року Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області відпустив на поруки чотирьох бійців "Правого сектора", яких судили у "Мукачівській справі".
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у нас не гуцулы,но на границе с молдовой тоже попадают на бабки на сигаретах и спирте и бузят.но правда селами не выходят-только конкретные участники
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Иди бояру выдыхай, алкаш)))
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ти идиоты так привыкли к прошлой жизни что даже не бояться какой то ответственности
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І вони праві, бачачи якою є корумпована влада і як вона краде мільярди з бюджету,
люди і собі прагнуть увірвати кусок шоколаду.
Поки Кондитер буде сидіти на своєму шоколадному троні нічого не зміниться.
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короче, собака бешенная, пошёл вон.
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Да вас никакая власть не исправит! Вы с такой моралью сами ставите над собой власть такую же как и вы. Потому что именно она вам удобна. Чтобы не мешала и дальше воровать, брать и врать.
Вас только Сталин может исправить. РЕКАМИ КРОВИ! Больше похоже ничего вас не возмет.
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даже комментировать не буду.
Чего только стоит высер "только сралин вас исправит..."
Там Боярышник на днях у вас подешевел, иди опохмелись, ряженое, мля.
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Цирк да и только, толпа местных скоро будет гонять пограничные наряды, не удивительно, что у нас идет война, а пограничный наряд не пробовал применить оружие по назначению, чтобы отбить охоту у местных заниматься контрабандой, или это были ряженые клоуны.
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