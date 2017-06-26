EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608319)
  3834  172
Материалы по теме:  Безвизовый режим с ЕС
Теги: опрос (1545) безвизовый режим (1300) Евросоюз (11977)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Безвизовый режим Евросоюза не важен для 55% граждан Украины, - опрос

Безвизовый режим Евросоюза для Украины имеет важное значение для 40% граждан Украины.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Запорнов отказался от помощи медицины,т.к.она перестала приносить положительные результаты.
Нуууууу тупой....
Ждём-с дохляка.
У Запорнова рак мозга, в ноябре в Германии была операция

Безвизовый режим Евросоюза не важен для 55% граждан Украины, - опрос - Цензор.НЕТ 7669
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ні-лєчєнія вже ніякого не буде.Лікар сказав в морг,значить в морг.А в США-може б і вилікували
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Соседка уже два года после операции - живет, работает, сама ездит на машине на работу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у крысян и у домбасян спрашивали?
И ещё мне не важен ваш опрос от слова совсем
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Офуеть сколько умников ватаголовых на Цензор собралось. Если по фуй вам безвиз так шо вы так кричите кабута вам яйца отрывают ?
Не нравится безвиз - так не езди никуда сиди дома и радуйся жизни. Никого никто не заставляет биометрический паспорт получать вот и сиди дома.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне не нравится война и потеря Крыма. Возразить есть что?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо, безвиз виноват в том, шо кацапией имперские гондоны правят и шо они еще 10 лет назад хотели Крым у нас отхапать ? Или ты про Тузлу забыл уже ?
Не гони херню и путай дерьмо с котлетой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, я очень недоволен безвизом. это же чисто безобразие. хочу выстоять очередь в визовом центре и ждать неделю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
55% неблагодарных граждан и потенциальных "агентов кремля". А ведь Пэця так старался, каждый день талдычил о европейских ценностях, поднимая цены на коммуналку, продукты питания, ведь мы же должны соответствовать европе. Вот тока про европейские зарплаты для украинцев забыл. А так все хорошо, все по плану, цены скоро будут совсем, как европейские, а зарплаты останутся украинские. Вот и остается, простому украинцу, купить, в кредит, билет на самолет, в один конец, "увидеть Париж и умереть".
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
...расписывайся только за себя, ок?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну, это нормально. Кому -то нужен, кому-то нет. Это только на расее 146 % бы поддержали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скандал из-за отказа украинцам, ехавшим в ЕС: появилась реакция перевозчика

Автобусная компания Ecolines, отказавшая в перевозке в Болгарию четырем украинцам по безвизу, объяснила ситуацию.
Соответствующее заявление размещено на странице компании в Facebook.
"Проводник допустил ошибку, выполняя свои обязанности. Правила безвизового режима действуют довольно короткое время, отсутствие опыта и повлекло некомпетентное поведение проводника во время посадки на рейс Киев-Варна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чтобы подобные случаи не случались в будущем, компанией будет усилено обучение и инструктаж проводников относительно документов, позволяющих пересечение границы в рамках безвизового режима.
"Компания Ecolines приносит извинения всем нашим пассажирам, в частности семье - Сергею, Ирине, Александру и Дарье, которые не смогли воспользоваться поездкой. Сейчас мы пытаемся связаться для обсуждения предоставления компенсации за неиспользованную поездку", -

Безвизовый режим Евросоюза не важен для 55% граждан Украины, - опрос - Цензор.НЕТ 227
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Безвизовый режим Евросоюза не важен для 55% граждан Украины. Гы-гы! И после этава апароса https://www.google.by/search?q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&oq=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&aqs=chrome.0.57j0l3.7752j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8Fхтойта (уева туча пистаболаff) истчо будит гнаць на беларусаff, которые моляццо на ваш бес.вис! Ну йопта , сафсем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё надо делать в комплексе и безвиз плюс повышения уровня жизни в Украине. Тогда будут средства езлить туристами а не щаробитчанами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що за дитячі дискусії опецьки радянського розливу.Головне що є вибір,а хоче якесь Воно чи йому це не цікаво то це вже справа персоналії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
из тех 40%, которые "считают", что им это важно 3/4 явно заблуждаются, так как не воспользуются им ближайшие годы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не воспользуются им ближайшие годы.Предсказателей-вещунов среди колбасных мигрантов хоть ...опой ешь.А на простой вопрос Когда хуйло уберется из Украины, дата, конкретно и реально, -язык под хвост засовывают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
есть та и ладно,это ж неплохо на самом деле.
во сколько для бюджета обошлась аренда бигбордов и печать тематических плакатов со словами "без виз"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не путайте "теплое" с "мягким".
Между "не важен" и "не нужен" огромная пропасть.
"Не важен" он для всех тех, у кого уже есть многоразовый "Шенген". Но когда срок действия мультивизы закончатся, то "безвиз" сразу станет и "важен", и "нужен".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В россоси тоже безвиз.
----------------------------------
МОСКВА, 25 июнь - РИА Новости.
Правительство Ирана приняло постановление об отмене виз для туристических групп из России.

В ответ Совет министров России постановил на взаимной основе установить безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию, - говорится в сообщении.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то мабуть, тим, які горюють за "тайожним союзом" не важливий безвіз )). Чи ті, які взагалі ніколи і нікуди не хотіли їздити. Більшість людей похилого віку не їздили нікуди далі своєї дачи чи базарцю... Навіть, за наявності грошей - не їздили. Бо люди в нас, особливо старшого віку, дикі (я не хочу нікого образити, просто воно так і є). Вони бояться за межі міста виїхати. В силу свого радянського менталітету, в силу того, що не володіють іншими мовами, в силу страху перед іншим світом. Ніде правди діти, ці люди вже не зміняться. А враховуючи те, що в нас зараз в країні переважну кількість складають пенсіонери та діти, то, залишається ті 45 відсотків тих, кому важливий безвіз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное шо порохоботам безвиз оказался не нужен. Так рвали горлянки и приводили целые сочинения про плюсы безвиза, но ни один из этих богатеев в Европу все равно не поехал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давайте понаблюдаем, какой будет погода нынешним летом. Если ситуация не изменится и в ближайшие месяцы не придёт нормальное жаркое лето, это будет означать, что начались серьёзные изменения в Гольфстриме. Если он выправится, у нас есть ещё лет 20-30.Еще более очевидным признаком является то, что ледники Норвегии - это единственные ледники, площадь которых увеличивается в последние годы. В то время как по всему миру ледники тают, а и их площадь уменьшается. с глобальным потеплением идёт всё более активное таяние Гренландского ледника. Огромное количество пресной воды попадает в Лабрадорское течение, что делает его воды менее плотными. Если плотности воды в течениях сравняются, Лабрадорское не сможет «подныривать», поднимется наверх и перекроет Гольфстриму путь на север, заставив его отклониться на юг. Перенос тепла нарушится, и климат в регионе Северной Атлантики резко похолодает.А дальше выводы о политических и социальных последствиях может делать каждый!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нічого страшного в таких цифрах нема. Безвізовий режими- не зобов'язує, а дає право. Якщо для 55% це неважливо, то їх право. Головне, щоб вони не заважали 45% їм скористуватись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти диви скільки виявляється в Україні агентів Кремля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"весь світ - то Кремль , а люди там - агенти ..."(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Германии разгорелся скандал вокруг украинской семьи, которая выдала себя за сирийцев и тем самым получила статус беженцев, сообщает издание DW.

Как стало известно, несмотря на вскрывшийся обман и отмену решения о статусе, граждане Украины намерены остаться в Германии, и подали жалобу в немецкий суд. Рассмотрение дела начинается в городе Мюнстере.
В ходе расследования установлено, что украинцы въехали в Германию в сентябре 2014 года и подали прошение о предоставлении убежища. В марте 2015 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев одобрило прошение, которое было рассмотрено в письменном виде, без проведения личного собеседования.
Обман вскрылся после того, как семья прибыла в приют для беженцев и начала с гордостью рассказывать о том, как им удалось получить статус, не зная ни одного слова на арабском. Эта информация дошла до ведомства, и в апреле 2016 года решение о предоставлении статуса беженцев было аннулировано.
После этого украинцы подали жалобу на действия немецких властей в суд. Они ссылаются на существующий в правовой системе Германии принцип защиты законных ожиданий. Профессор по публичному праву Фабиан Виттрек (Fabian Wittreck) сомневается, что украинской семье удастся воспользоваться юридической лазейкой, поскольку изначально были предоставлены ложные сведения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мне лично Пох чье-то мнение. Я уже заказал билеты себе и семье на Нюрнберг.
А если-бы не было у нас безвиз и паспортов, то я вообще хер бы знает вообще когда-бы поехал в Европу.
Я там уже 20 лет не был а тут взял, собрался, нашлись и деньги на поезку, и в июле поеду с семьей. И хер я ложить хотел на чье-то мнение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну так комуняк им сочувствующих чуть ли не пол страны... да часть пенсионеров что готовы на гречку весь безвиз поменять ... ну некоторые не от хорошей жизни а остальные настальгируют ... пройдет время вся эта нечисть рассосется
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
полный одобрямс. Три недели тому назад был в Нюрнберге-не по делам, а так, погулять, -и не жалею.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так мы тоже погулять, к знакомым. Взяли билеты на 2 недели туда-назад. А потом вместе с ними в Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и в чем новость? 55% нужен совок и шаровая гречка, так это давно известно. Это совершенно не означает что безвиз это нечто ненужное и плохое. Это просто опция. Одна из базовых свобод. А уж пользоваться ею или не пользоваться сугубо ваше дело.
С таким же успехом я бы мог озаглавить статью " Кофе не важно для 55% граждан Украины".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Читаешь, ощущение, что безвиз у нас на зло России.... Пишете, мол там рабская страна, а сами в положении холопов, перед ЕС готовы на все. Стыдно за таких украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
россия пишется с маленькой буквы, мокшанин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
55+40+7=102% Эта группа "Рейтинг" в школе математику прогуливала, или "примерно", "около", "почти" - это их принцип "опроса"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
скорее всего журналисты циферь округлили по-гуманитарному.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та тут понятно,60% граждан туда и не собиралось по финаносывым причинам....а если я скажу что в козломордом царстве 83% граждан даже загранпаспорта не имеют,тогда у нас не всё так плохо...да и около 83% на вована )(уйла молятся...Совпадение? Не думаю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто главный финансист этой социологической группы "Рейтинг"? Нужно сделать корректировку на этот фактор Х. Тех, кому неважен безвизовый режим намного меньше. И даже тем, кто находится при власти в Кремле безвиз Украины и ЕС важен, поскольку существенно(хотя и не полностью) снижает их влияние внутри Украины. А потому будут пытаться дискредитировать его в глазах самих жителей Украины в том числе путем распространения лживых данных. Фактор неслабый, но с ним вполне можно бороться просто посылая такие опросы в одно место.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот проблемка нарисовалася, единственный козырь- безвиз, не работает для 40% электората. Да и среди 55% тех кого он радует гарантий никаких нет. До выборов далеко и эта эйфория до "Дня Х" пройдёт безвозвратно, а вот дерьмо с пенсиями останется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так вже ж офіційно оголосили - масову радість з приводу "безвізу" можна вважати закінченою ...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пенсионеры без света сидят И свой любимый телевизор Выключают идя на горшек А когда ети бабушки старушки выстраеваются по понедельникам в \екомаркет\ Потому как им по понедельникам скидки И берут по пять яиц четвертушку хлеба и 200 гр тюльки или столько же колбаски из сисек писек Я особо остро ощущаю радость иудеев и копеечных порохоботов от безвиза
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Українці тут нас ділять роблять пропаганду колонія кацапська .Скажіть причому безвіз і робити таку статистику на тупи і дурних, хоче кацапська колонія доказати, що східна частина хоче кацапстану хитра пропаганда. Ну неможливо не реагувати на тупі статистики .Отак нас ціле життя шматують ну аферисти послідні слів нема. Займайтеся статистикою скільки дітей сиріт та бездомни, та інвалідів і нема кому помогти .Та робіть статистику садікам, що немає їх займайтеся статистикою новонародженими дітками .Займаються хі...нею нікому непотрібную .Хто, хоче їде, а хто нехоче чи грошей немає то неїди, от тільки би гадити цьому народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
потому, что вопрос безвиза пытаются использовать некие украинские политики (возможно Йулька-воровка) для пиара своих достижений на фоне полного провала по всем реформам. И это тоже воспринимается как гажение своему народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Galyna Kravchuk 2f98b0eb Пускай качапы приедут в восточные регионы Украины с кацапским флагом и агитацией о кацапском мире.И посмотрят как их любят и как украинцы желают иметь дело с кацапстаном.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"респондентов" пенсионного возраста и не надо было спрашивать. Молодым жить дальше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, вы у нас прямо достойная ученица Адольфа Алоизовича. Подскажу вам ещё идейку от Алисона Боты, можно ещё и на выборы пускать только избраных.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что Вы так удивляетесь? Кравчук - геть. Кучма - геть! Ющенко полное разочарование, даже "геть!" вспоминать излишне. Янукович- "геть!" и не просто "геть!" Порошенко... когда высказываются о нем, - теряюсь в догадках, кто говорит: россияне, сепаратисты или патриоты - одними словами хают. Наш народ сам себе за 25 лет ни разу не угодил. Если еще учесть, что молодежь не заморачивает себя выборами, то все украинское зло от "респондентов пенсионного возраста" )))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
КОМУ ЦІКАВИЙ НАРОД ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ УПРАВЛЯТИ КРАЇНОЮ КУЧЦІ ЗЛОДІЇВ ?Безвизовый режим Евросоюза не важен для 55% граждан Украины, - опрос - Цензор.НЕТ 190
Томбинский: в мире почти перестали говорить об УкраинеВ этом году тема Украины почти не присутствует в дискуссиях международных организаций. Об этом заявил председатель Представительства ЕС в Ватикане, бывший посол Евросоюза в Украине Ян Томбинский.«За последний год я вижу Украину с дистанции - с перспективы дискуссий, разработок, в которые включились Ватикан, международные организации, в частности ООН, и я увидел, что тема украинская почти отсутствует в тех дискуссиях… Есть убеждение, что развитие мира не зависит от решения этого конфликта (на востоке Украины - ред.) и что агрессия России против Украины и того, что произошло в Украине, не влияет на будущее мира. И с этим нужно что-то сделать», - сказал Томбинский во время Национального форума «Трансформация Украины» в Киеве.Он подчеркнул, что мир сегодня сотрясают большие конфликты, которые грозят новой мировой войной или проблемами тех стран, в которых люди страдают от голода, - почти 100 млн человек в Африке под угрозой голодомора. Все европейские международные лидеры больше заинтересованы Африкой, где 60 млн людей мигрирует постоянно и часть которых придет в Европу. Они заинтересованы элементами новых технологий, которые решают будущее и в которых все видят возможность, как противодействовать тем изменениям климата, которые влияют на доступ каждого к воде, к еде, к возможности условий для жизни.«Нам необходимо и благодаря этому форуму найти метод, как связать то, что происходит в Украине, с теми большими проблемами, и показать, что Украина может быть частью решения, а не частью проблемы. Часть решения может быть достигнута тем, что война в Украине будет выиграна Украиной, она будет выиграна тем, что Украина сама станет на ноги и будет страной, которая будет давать справедливость и будущее для своих граждан», - отметил Томбинский...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для молодого поколения он нужен.Им как говориться жить дальше.Пенсионерам пора о другом без визе думать и не мешать молодым строить страну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, так начинайте строить, хотябы пару кирпечей поднесите, а то языком вы не много настроите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто будет строить Ети безрукие и безголовые петухи Как бы не так Украина через три годка превратится в убоище похуже чем раша Умные и с руками которым возраст позволяет Спердолят за бугор А здесь останутся безрукие олегофрены и алкоголики
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Cтарий Кінь Не думаю,что IT-технологии осваивают такие как вы.Мобильная связь тоже не для таких как вы.Да и на передовой сколько молодых отдали жизни,что бы такой старый конь на кнопки мог нажимать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Литва подписала 1-ый контракт на сжиженный газ из США и на тонну вазелина в Москву
Безвизовый режим Евросоюза не важен для 55% граждан Украины, - опрос - Цензор.НЕТ 6663June 26th, 20:51Безвизовый режим Евросоюза не важен для 55% граждан Украины, - опрос - Цензор.НЕТ 6663

Литовская государственная компания Lietuvos Duju Tiekimas (LDT) заявила о подписании договора о покупке сжиженного природного газа (СПГ) напрямую из США. Об этом сообщает портал Балтийский курс/The Baltic Course.

"Я бы смело назвал это историческим моментом. Это доказывает, что у Литвы есть возможность импортировать газ со всего мира и предложить за него конкурентную цену всему региону. Историческим событием является и то, что впервые завезенный через Клайпеду СПГ планируется хранить в Инчукальнисском газохранилище в Латвии, в которой всего несколько месяцев назад был либерализован газовый рынок", - заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Представитель LDT Паулюс Якутачивичюс сказал, что планируется, что газ будет впервые доставлен непосредственно из США. Судно со 140 тыс. кубометров СПГ должно придти в Литву во второй половине августа.

Сделка была заключена с подразделением американской компании Cheniere Energy, в попытке властей диверсифицировать поставщиков газа в Литву и сократить зависимость от поставок Газпрома.

LDT, входящая в группу государственных энергетических компаний Lietuvos Energija, в прошлом году заключила контракт с Koch Supply & Trading на импорт СПГ в 2017 году.

После введения в эксплуатацию СПГ-терминала в Клайпеде в 2014 году Газпром лишился монополии в странах Балтии и сейчас поставляет ровно половину от общего объёма газа в стране. Газпром пока остаётся основным поставщиком для других стран, однако компания уже не может назначать монопольные цены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приведіть, будь ласка статистику населення України в тому плані - скількі пенсіонерів, скількі кацапів, скільки молоді... Не потрібно путатьяйуя з печинуою. Ми теж не пальцем зроблені.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В МИГРАЦИОНКУ ЗАПИСАТЬСЯ С ЗИМЫ НЕ МОГУ - ВИДИМО, БЕЗВИЗ "НЕ ВАЖЕН" 100% НАСЕЛЕНИЮ СТРАНЫ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это означает что 55% граждан Украины не собираются воспользоваться безвизом для эмиграции в Евросоюз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они что-ли посчитали в 55% ребят на передовой?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот антикоррупционные суды важны для всех.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум УкраиныБезвизовый режим Евросоюза не важен для 55% граждан Украины, - опрос
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Valeriy Bondar 77eb3d4b, Чудь Залесья, HugeMug, Гыг с Вами, Олександр Багряний, Великая Исландия, vivv555777, Сергій Золотухін, злой крот, igorpesec, Luci Demon e13f0de8, ukr495, свободный человек b4fbfe90, shokolad, Roman Rjevskiy, Sergey Sh., Vova Kok, Garsia UA, Домовой ПР, Лицар Айвенго, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Жора Аленье, пачую кожнава, Murlin Murloff, Lizaveta Nemala, Oleg Jdan, Saw Ewas 1a26b1e6, Иван Афанасьев, Борис Демократ, 133133, Крокодил Гена, Urs, Мабон, , Демьяна Соколова, Байгали, Sergey Yakovenko, Baden, reifvjn, marina marinina, Павло Хороших, Папа Карла, Саша777, tvellen-van, Lucretia Black, Крымваш и лугандония впридачу, время, курвиметр, John T. Volta, sunuyiwipmailtempinfo, буков, Cтарий Кінь, Ksenia VB, alks, Константин 1041a131, Характер Скрытный, Vedana, Александр Малышенко, DenZ, Глеб123, Yurii Sliusarchuk, Феликс Дзержинский c4ad2d61, Lina Zakazova, jan pobokov, Randy69696969, Elena Drozd, Bogdan_, Крым Пронт dbd820e0, Alex Yustasu, Alexei Skibo, NNN, Иван Петрович Сидоров, sobir, КремльУ бийца, war3, Олег Пименов
 Всего на сайте: 237 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти