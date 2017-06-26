Безвизовый режим Евросоюза не важен для 55% граждан Украины, - опрос

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Нуууууу тупой....
Ждём-с дохляка.
У Запорнова рак мозга, в ноябре в Германии была операция
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И ещё мне не важен ваш опрос от слова совсем
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Не нравится безвиз - так не езди никуда сиди дома и радуйся жизни. Никого никто не заставляет биометрический паспорт получать вот и сиди дома.
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Не гони херню и путай дерьмо с котлетой.
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https://www.youtube.com/watch?v=P_48ARgK9JM
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Автобусная компания Ecolines, отказавшая в перевозке в Болгарию четырем украинцам по безвизу, объяснила ситуацию.
Соответствующее заявление размещено на странице компании в Facebook.
"Проводник допустил ошибку, выполняя свои обязанности. Правила безвизового режима действуют довольно короткое время, отсутствие опыта и повлекло некомпетентное поведение проводника во время посадки на рейс Киев-Варна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чтобы подобные случаи не случались в будущем, компанией будет усилено обучение и инструктаж проводников относительно документов, позволяющих пересечение границы в рамках безвизового режима.
"Компания Ecolines приносит извинения всем нашим пассажирам, в частности семье - Сергею, Ирине, Александру и Дарье, которые не смогли воспользоваться поездкой. Сейчас мы пытаемся связаться для обсуждения предоставления компенсации за неиспользованную поездку", -
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во сколько для бюджета обошлась аренда бигбордов и печать тематических плакатов со словами "без виз"?
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Между "не важен" и "не нужен" огромная пропасть.
"Не важен" он для всех тех, у кого уже есть многоразовый "Шенген". Но когда срок действия мультивизы закончатся, то "безвиз" сразу станет и "важен", и "нужен".
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МОСКВА, 25 июнь - РИА Новости.
Правительство Ирана приняло постановление об отмене виз для туристических групп из России.
В ответ Совет министров России постановил на взаимной основе установить безвизовый режим для поездок групп граждан Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию, - говорится в сообщении.
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Как стало известно, несмотря на вскрывшийся обман и отмену решения о статусе, граждане Украины намерены остаться в Германии, и подали жалобу в немецкий суд. Рассмотрение дела начинается в городе Мюнстере.
В ходе расследования установлено, что украинцы въехали в Германию в сентябре 2014 года и подали прошение о предоставлении убежища. В марте 2015 года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев одобрило прошение, которое было рассмотрено в письменном виде, без проведения личного собеседования.
Обман вскрылся после того, как семья прибыла в приют для беженцев и начала с гордостью рассказывать о том, как им удалось получить статус, не зная ни одного слова на арабском. Эта информация дошла до ведомства, и в апреле 2016 года решение о предоставлении статуса беженцев было аннулировано.
После этого украинцы подали жалобу на действия немецких властей в суд. Они ссылаются на существующий в правовой системе Германии принцип защиты законных ожиданий. Профессор по публичному праву Фабиан Виттрек (Fabian Wittreck) сомневается, что украинской семье удастся воспользоваться юридической лазейкой, поскольку изначально были предоставлены ложные сведения.
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А если-бы не было у нас безвиз и паспортов, то я вообще хер бы знает вообще когда-бы поехал в Европу.
Я там уже 20 лет не был а тут взял, собрался, нашлись и деньги на поезку, и в июле поеду с семьей. И хер я ложить хотел на чье-то мнение.
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С таким же успехом я бы мог озаглавить статью " Кофе не важно для 55% граждан Украины".
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Томбинский: в мире почти перестали говорить об УкраинеВ этом году тема Украины почти не присутствует в дискуссиях международных организаций. Об этом заявил председатель Представительства ЕС в Ватикане, бывший посол Евросоюза в Украине Ян Томбинский.«За последний год я вижу Украину с дистанции - с перспективы дискуссий, разработок, в которые включились Ватикан, международные организации, в частности ООН, и я увидел, что тема украинская почти отсутствует в тех дискуссиях… Есть убеждение, что развитие мира не зависит от решения этого конфликта (на востоке Украины - ред.) и что агрессия России против Украины и того, что произошло в Украине, не влияет на будущее мира. И с этим нужно что-то сделать», - сказал Томбинский во время Национального форума «Трансформация Украины» в Киеве.Он подчеркнул, что мир сегодня сотрясают большие конфликты, которые грозят новой мировой войной или проблемами тех стран, в которых люди страдают от голода, - почти 100 млн человек в Африке под угрозой голодомора. Все европейские международные лидеры больше заинтересованы Африкой, где 60 млн людей мигрирует постоянно и часть которых придет в Европу. Они заинтересованы элементами новых технологий, которые решают будущее и в которых все видят возможность, как противодействовать тем изменениям климата, которые влияют на доступ каждого к воде, к еде, к возможности условий для жизни.«Нам необходимо и благодаря этому форуму найти метод, как связать то, что происходит в Украине, с теми большими проблемами, и показать, что Украина может быть частью решения, а не частью проблемы. Часть решения может быть достигнута тем, что война в Украине будет выиграна Украиной, она будет выиграна тем, что Украина сама станет на ноги и будет страной, которая будет давать справедливость и будущее для своих граждан», - отметил Томбинский...
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June 26th, 20:51
Литовская государственная компания Lietuvos Duju Tiekimas (LDT) заявила о подписании договора о покупке сжиженного природного газа (СПГ) напрямую из США. Об этом сообщает портал Балтийский курс/The Baltic Course.
"Я бы смело назвал это историческим моментом. Это доказывает, что у Литвы есть возможность импортировать газ со всего мира и предложить за него конкурентную цену всему региону. Историческим событием является и то, что впервые завезенный через Клайпеду СПГ планируется хранить в Инчукальнисском газохранилище в Латвии, в которой всего несколько месяцев назад был либерализован газовый рынок", - заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
Представитель LDT Паулюс Якутачивичюс сказал, что планируется, что газ будет впервые доставлен непосредственно из США. Судно со 140 тыс. кубометров СПГ должно придти в Литву во второй половине августа.
Сделка была заключена с подразделением американской компании Cheniere Energy, в попытке властей диверсифицировать поставщиков газа в Литву и сократить зависимость от поставок Газпрома.
LDT, входящая в группу государственных энергетических компаний Lietuvos Energija, в прошлом году заключила контракт с Koch Supply & Trading на импорт СПГ в 2017 году.
После введения в эксплуатацию СПГ-терминала в Клайпеде в 2014 году Газпром лишился монополии в странах Балтии и сейчас поставляет ровно половину от общего объёма газа в стране. Газпром пока остаётся основным поставщиком для других стран, однако компания уже не может назначать монопольные цены.
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