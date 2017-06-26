Обама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не делал, ожидая победы Клинтон, - Трамп

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и еще раз - без обид.
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В сложившейся ситуации, с окончательно свихнувшейся, насквозь прогнившей верхушкой партии демократов, на всех парах рвущихся к установлению тиранической власти по образцу совка, только Трамп с его хамством имел шанс. Остальные слишком благовоспитаны, чтобы противостоять красножопым всех мастей, расплодившимся в Америке как тараканы.
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После того как президент Украины заявил о том, что в ближайшее время ожидается поставка оборонительного оружия из США, в Кремле серьезно испугались и принялись делать свои очередные нелепые заявления. Так первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности в истеричном тоне стал заявлять о том, что Россия категорически против того, чтобы в Украину осуществлялись поставки любых видов оружия. При этом он в очередной раз озвучил лживые кремлевские россказни о "гражданской войне". "Как военный человек скажу, что сегодня само понятие "оборонительное оружие" весьма относительно... Позиция Россия абсолютно определенна: мы категорически против поставок оружия в страну, где идет гражданская война". Более того, в своей речи Клинцевич обвинил Порошенко в лукавстве перед американскими партнерами в вопросе предоставления не летального оружия, а оборонительного. "УСН-1492news" информирует о том, что ранее Прошенко делясь с журналистами о состоявшейся встрече с Трампом, рассказал о том, как Запад лишил Путина каких-либо надежд на отмену антироссийских санкций.
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Всё произойдёт в августе .
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Макрон: Крым - Украина, РФ - оккупант
https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.262085.html …
Грани-ру забанены на всей территории Залесья.
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подсунул победу.
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Если смотреть с колокольни Трампа...
Трамп (ход мысли): А чего, я считаю, что я честно стал президентом!
Была подтасовка? Так я не в курсе! А Обама всё знал и ничего не сделал!
Короче, Трамп повесит всех собак на Обамыча...
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