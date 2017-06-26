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Теги: Обама (199) Росія (6712) США (2447) Трамп (790)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Обама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не делал, ожидая победы Клинтон, - Трамп

В 2016 году тогдашний президент США Барак Обама не принял никаких мер против России после получения информации о ее вмешательстве в президентские выборы, так как ожидал победы кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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Если даст Украине поддержку и оружие, то не такой он уж и сука. Сукой его будут называть только за поребриком.
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трамп нагнет всех хейтеров, они уже плачут и стоят в очереди извиняться, а вы дурноголовые повторяете мантры демократов-лузеров
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Похоже Трамп на всех парах мчится к импичменту ...
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импичмент твоему тупому мозгу
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Виталий, ты не обижайся. может ты за Трампа голосовал, но мы не считаем его выдающимся лидером. уж извини. гораздо приличнее он выглядит, когда просто молчит и ничего не делает.
и еще раз - без обид.
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Он ни за кого не голосовал,такие,как он голосовать не имеют права по причине умственной неполноценности ...
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ты ублюдок не имеешь права срать публично, я республиканец с 2010 года
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Ты не республиканец,ты идиот а это вещи разные ...
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обид никаких, констатация фактов. я консерватор и умру им, никакие леволиберальные сволочи не сдвинут сша с просвещенного пути человечества
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ну, ты ж надеюсь не считаешь нас коммуняками или какими-то леволиберальными хипстерами? мы тоже в основной массе за консерваторов. но вот кандидатура Трампа, на посту президента США, меня лично не устраивает. я бы предпочел Маккейна или Байдена. от них, по крайней мере, ясно чего ожидать. а эксцентричные номера Трампа уже подзаманали, если честно. понятно, что он хочет себя как-то проявить, но ведь для этого совсем необязательно поливать дерьмом предшественника, который умудрился высидеть в Белом доме 2 срока. т.е. не такой уж он и дурак, хоть и левый.
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я тоже был бы рад проголосовать за ньюта гингрича или черного доктора бена карсона, потрясающие люди, интеллектуалы, но выбор был жестоким - либо падучая старуха-воровка и аферистка клинтон либо трамп
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т.е. ты тоже выбирал из двух зол меньшее, а не то, что действительно хотел. об этом и речь. ну не тянет Трамп на президента в окружении такого числа достойных людей из республиканской же партии. я этого не понимаю. ну почему, почему выдвинули именно его?! он что, молодой, с интересными идеями, лидер вокруг которого объединяется нация? скорее полная поротивоположность всего этого. хорошо хоть не все республиканцы такие.
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Вы дебаты 2012 г. помните, как там Обама над Ромни куражился? Спустя 4 года не стало лучше.

В сложившейся ситуации, с окончательно свихнувшейся, насквозь прогнившей верхушкой партии демократов, на всех парах рвущихся к установлению тиранической власти по образцу совка, только Трамп с его хамством имел шанс. Остальные слишком благовоспитаны, чтобы противостоять красножопым всех мастей, расплодившимся в Америке как тараканы.
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он говорил что думал. люди устали от лжи , лицемерия и политкорректности, голосовали за трампа на праймериз, республиканцам был нужен белый дом и они выдвинули трампа. мы контролируем трампа, конгресс, сенат, а теперь и верховный суд. это огромная победа, я счастлив, а трампа если чо мы поправим
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Ватан,Трамп получит импичмент а потом и большой срок за связи с хуйлом а тебе придётся ехать тайгу лобзиком валить ...
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ты держал свечку когда трамп имел связь с хуйлом? даже если и были у трампа бизнес интересы в раше, мне на них насрать, трамп будет делать то, что ему скажут республиканцы, а ты будешь лизать говно демократов, которое они везде оставили
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ты свинья не знаешь как работает избирательная система в сша. мне шлют почту и спрашиваю мнение по государственным делам из офисов конгрессмена и сенатора, я могу им позвонить и сказать что я думаю
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Я могу тебя послать так далеко,что ты потеряешься по дороге к окончательному пункту назначения и при этом совершенно не буду интересоваться твоим мнением ...
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Видишь,как хорошо ,ты догадался куда тебе идти ...
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это точно. он и не заметил, как проехал на красный свет.
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Ага, долбанул томагавками по Сирии, несколько раз усилил санкции - любит рашку. Клинтон Обама, наплевали на агрессию в Грузии, устроили перезагрузку с х..йлом, наплевали на Будапештский меморандум, выступали против предоставления Украине оружия - ярые враги рашки.
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Пьёшь сильно ? Ну начнём с малого,никаких санкций трамп не усилял а пышно обставленный удар по Сирии не дал абсолютно ничего,кроме говорильни Вот когда будет нанесён удар по российской базе в Сирии или в любом другом месте ,когда трамп выйдет в конгресс с предложением новых ,реальных санкций и подпишет те ,что сейчас качуют в сенате ,я возможно и изменю своё мнение а пока маемо шо маемо ...
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ты, наверное, любишь демократов. Не пей больше, особенно мочу. А про неэффективность ракет расскажешь как попадешь хоть раз под обстрел, хотя бы, из 82-го миномета, вангую, обсерешься.
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Ну хорошо хоть про санкции трампа ты уже обкакался рассказывать ,да и с обстрелом ты показал себя скорей бабой,чем вангой ....
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да, да, да, в любой непонятной ситуации гыгыкай и показывай жопу, продолжай....
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Непонятные ситуации,могут быть только для таких недалёких людей,как ты а мне всё совершенно понятно !
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Странный набор слов без дешифравальщиков не обойтись ...
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Все всегда на попередникив. да черт с ним с тем Обамой, а ты то для чего там?
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1-й тур президентских выборов Монголии, не выявил победителя. Это не Залесье с ее фюрером.

Обама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не делал, ожидая победы Клинтон, - Трамп - Цензор.НЕТ 2608
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куда мокшанам до Монголии. У монголов хотя бы своя настоящая история есть.
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Песков о встрече Путина с Трампом: "Хоть в туалете, хоть через боковую, но мы согласны на любой формат".Обама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не делал, ожидая победы Клинтон, - Трамп - Цензор.НЕТ 4084
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Ну так разве сейчас поздно наверстать упущенное и вздрючить русню как положено? Или это такие бла-бла-бла, вот надо было, да я бы, ух... но делать ничего не буду
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У Трампа тоже папиредники виноваты) Куда катится эта Америка?
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95-летний Владимир Этуш находится в нейрохирургической реанимации в тяжелом состоянии, у него перелом позвонка шейного отдела после падения с лестницы

Обама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не делал, ожидая победы Клинтон, - Трамп - Цензор.НЕТ 7570
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Как это и положено опять Москву затопило,повалены деревья...

Обама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не делал, ожидая победы Клинтон, - Трамп - Цензор.НЕТ 4237
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Я теперь боюсь за весь мир , если Россия смогла вмешаться в свята святых американских комп. систем. Если так то россияне смогут вмешаться и в работу Пентагона и даже в систему управления баллистических ракет
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Ну вот скажите после этого, что Трамп- не рашист! Обвинить противника в том, что он "бездействовал" потому, что ждал, что его партии (демократам) помешают выиграть през. выборы!
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"...я не бездействовал, я сразу на капу нажал - Скрипач свидетель!"(с)

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Кремлядей бомбануло
После того как президент Украины заявил о том, что в ближайшее время ожидается поставка оборонительного оружия из США, в Кремле серьезно испугались и принялись делать свои очередные нелепые заявления. Так первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности в истеричном тоне стал заявлять о том, что Россия категорически против того, чтобы в Украину осуществлялись поставки любых видов оружия. При этом он в очередной раз озвучил лживые кремлевские россказни о "гражданской войне". "Как военный человек скажу, что сегодня само понятие "оборонительное оружие" весьма относительно... Позиция Россия абсолютно определенна: мы категорически против поставок оружия в страну, где идет гражданская война". Более того, в своей речи Клинцевич обвинил Порошенко в лукавстве перед американскими партнерами в вопросе предоставления не летального оружия, а оборонительного. "УСН-1492news" информирует о том, что ранее Прошенко делясь с журналистами о состоявшейся встрече с Трампом, рассказал о том, как Запад лишил Путина каких-либо надежд на отмену антироссийских санкций.
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На самом верху принято решение - керосиновую лавку закрыть , товар и недвижимость описать и перераспределить между ликвидатарами , персонал утилизировать .
Всё произойдёт в августе .
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В России заблокировали доступ к материалу встречи Порошенко и Макрона на сайте президента Франции! Обама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не делал, ожидая победы Клинтон, - Трамп - Цензор.НЕТ 5691
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А хорошо звучит: "Роскомнадзор забанил сайт Елисейского дворца"

Макрон: Крым - Украина, РФ - оккупант
https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.262085.html …

Грани-ру забанены на всей территории Залесья.
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Самое первое ,что должно контролировать государство .это не дать никакой возможности вырости авторитарному правителю . Хрен Трампу народ позволит самоуправство и возвеличивание. Как впрочем и на украинской земле уже вряд ли когда заколосится диктатор и неприкасаемый вождь ,как впрочем и гауляйтер хуйла. Вы доказали ,что достойны свободной ,цивилизованной жизни .
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теперь и трамплин знае и времени есть больше...вперед за работу...
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А шо там, визги демократов про какой то слив инфы х..йлу заглохли уже, как и с картинками, вызывающими эпилепсию? А мне нравится как действует Трам, в Сирии русню нагнул и стабильно санкций накидывает, в отличии от Обамы, который сопли жевал и начал со сдачи Грузии х..йлу.
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Нет тут никакого совпадения. Стоун - типичный красножопый холуй кремля и всех его режимов-прихвостней.
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Вот такая подлая натура...-присваивает себе успехи и сваливает на других ответственность за провалы.
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полковник фсб иван барак обама получил повышение по службе и награжден орденом. тайно
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Конечно, Трампу надо срочно объявлять импичмент, ведь самый страшный враг роиси Хиллари.


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Вообще-то, логично всё...
Если смотреть с колокольни Трампа...
Трамп (ход мысли): А чего, я считаю, что я честно стал президентом!
Была подтасовка? Так я не в курсе! А Обама всё знал и ничего не сделал!
Короче, Трамп повесит всех собак на Обамыча...
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"Обама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не делал" - как это "ничего не делал" ????? А в подъездах кто ссал ???? Трамп что-ли ???
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Логика демократов: сесть на бутылку перед кремлём, попытаться усадить туда же свой народ и когда последний не захочет этого делать, обвинять в связях с кремлём республиканцев.
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Трамп обвиняет Обаму в том, что тот позволил Хуйлу засунуть его в Белый Дом? )

Обама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не делал, ожидая победы Клинтон, - Трамп - Цензор.НЕТ 3581
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Трамп будет наглеть с каждым днём... пока не сядет. То же было и с Никсоном... Никсон легко отделался, т.к. там не было внешних парашек.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОбама знал о вмешательстве России в выборы, но ничего не делал, ожидая победы Клинтон, - Трамп
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