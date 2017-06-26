Порошенко передал Макрону картину, написанную Сущенко: "Украинский журналист должен быть немедленно освобожден из российской тюрьмы". ФОТО

росися вперде d82e7584
, Гоблин Унылый
, Карпов Олег
, Sash Fart b42abe58
, Aleks Wav
, Юрий Рыжков
, Игорь Шульга 6b022286
, sergik
, Alex Korvin
, SergTranscarpathian
, Саша Музыка
, Лилия Стацкая
, Іван Багряний 63698326
, Роман с камнем
, Гыг с Вами
, Alexei Skibo
, растуди
, Ksenia VB
, Tot Totovich
, nichjakazorjana
, Рома Кравец
, John Observer
, phantom4
, Игорь Д
, Vasyl Moroz e17dc259
, Саша777
, Alexandr Slavich
, Джон123456
, Тоха Тоха
, Tatyana Pomolova
, Герхард
, Юрий Константинович
, Гарик Не инженер
, Murlin Murloff
, CА
, Roman Rjevskiy
, Liubomyr Chornii
, ВоваГаагский ТеррористОбыкновенный
, Garsia UA
, soren
, borodas
, Урфин Джюс 1463d50f
, eleks82
, Peter Novikov fc6bcae9
, Африкан_Свиридович
, Alex Palyvoda
, Mist
, Малець Тарас
, Аль Капучіно
, Дмитрий Смахтин
, Igor Kalyuzhny
, gassab
, Кот по имени Сосо
, Rostyslav Komarnytsky
, Dimonich
, ДНЕПР_форэва
, Nepran Lagidnyi
, Донецьк український
, sulima ivan
, Nikcon
, амфаш
, eadem
, Himikstar
, Jenő Zsurky
, Сергій Олицький
, Sergiy Nimuy
, Иннокентий beer
, Jamaika
, Alexander DGuess
, Крокодил Гена
, Vlas Nik
, Константин 1041a131
, Sophia-Maria Duglass
, комэск Титаренко
, Батя Махно
, Роман А 45886c82
, Иван Афанасьев
, Дмитрий Веселков
, Yuriy Voloshkevych
, Звуки Истины
, Пит Петренко
, RustIck
, перець
, Мирослав Грабовський
, Mganga Zambezi
, Vitalij Isachenko 8ddce5b4
, orest j
, Хавронников Степан
, Александр Стариченко
, Євген Леонідович
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, hohlobaks 84c1c390
, куфайковийПалюх
, Великая Исландия
, Ярослав Михайлович 1d510d26
, Nickol Nickols
, Валера Иванов f06c6de7
, Даунбасс хочет глонасс и курас
, jan pobokov
, Khmelnitskiy
, Urs
, Андрей Ильчук
, sunuyiwipmailtempinfo
, deaddreams
, Ліщук Андрій
, Лео Кот
, Папа Карла
, Александр Терентьев 035eef5a
, Borya Telegin
, Deniolit dede
, Александр Вит
, alexandr shamov
, Эвелина Маланя
, Владимир Парфянов
, Unleashed
, Pavel Korotich
, Александр 087
, Razer
, Vladimir Shcherbak
, RussianChuckcha
, Иван Потехин
, Max Gor
, Konstantin Grytsenko
, Адам Козлевич
, variable general
, Кыргыз Бишкек
SergTranscarpathian, Іван Багряний 63698326, Alexei Skibo, Карпов Олег, растуди, nichjakazorjana, Рома Кравец, Гоблин Унылый, Игорь Шульга 6b022286, Лилия Стацкая, Гыг с Вами, Саша777, росися вперде d82e7584, Vasyl Moroz e17dc259, ВоваГаагский ТеррористОбыкновенный, Юрий Константинович, Tatyana Pomolova, Игорь Д, Murlin Murloff, soren, sergik, Ksenia VB, Alex Palyvoda, Герхард, Nepran Lagidnyi, CА, borodas, Африкан_Свиридович, sulima ivan, gassab, Юрий Рыжков, Yuriy Voloshkevych, Дмитрий Веселков, Роман А 45886c82, Jamaika, Mganga Zambezi, Tot Totovich, Великая Исландия, hohlobaks 84c1c390, Himikstar, RustIck, Аль Капучіно, Константин 1041a131, deaddreams, Roman Rjevskiy, Vlas Nik, eadem, Малець Тарас, alexandr shamov, Эвелина Маланя, Хавронников Степан, Кот по имени Сосо
Всего на сайте: 178 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Конечно же все делают не так и не то , надо как вы- писать на Цензоре обо всем по чуть -чуть и Сущенко и остальных немедленно освободят.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Политик новой генерации еще разворошит Старую Европу,прикормленную путиным.
И даже не смотря на все,благодаря санкциям,бюджет россии пуст и скоро миши будут сосать у друг друга лапу.)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вата - воплощения лжи.Они заняты одним вопросом какую еще возможно подходящую ложь или имитацию придумать, чтобы обмануть хахла.
Лгать или нет так даже вопрос не стоит. Вата лжет как дышет, это самая черное сатанинское племя на всей земле.
Везде где вата пытается доказать ущербность украинца, неспособность построить истребитель, в то время как уже негры в африке уже строят свои вертолеты(время и развитие идет, то что невозможно было повторить 20 или 50 лет назад сегодня уже норма) и многие дураки что сидят в оборонном совете при вру как пашинский и черновол в это уже свято верят.
Доказать что нахрена украинцам оплот, если он не отличается от т64.
Нахрена танки если есть ракеты, а потом доказать что нахрена ракеты и тд, на выходе ложь покрывает саботаж производства танков и ракет. Но на войне танки доминируют на земле, ракеты и самолеты в войне с неба. Ребы, пво, птрк это дополнение, которое способно контролировать доминаторов. ПВО например защищает население от бомбежек, без пво боги войны артиллерия это умножения на ноль. Но доминаторы(танки, ракеты..) неизменны, их значимость постоянно циклично снижается и увеливается в зависимости от уровня технологий обвязки или противодействия доминаторов. Например израильская новая RADA(рлс на танке по уничтожению птрк, старый украинский Заслон) вновь возвращает танку полное доминирование в войне.
Вся ложь, которая вредит украине и которая вата пытается навязать, нужно подвергать сомнению в первую очередь.
От ваты исходит все что вредит украинцам.
Не ведитесь на ватную ложь, а это нелегко, потому что вата и ложь слова синонимы и ватник только родившись учится не говорить, а лгать. Это лживое племя сатаны нужно дробить, иначе устанете харкать кровью в ватных дьявольских жертвоприношениях в десятки миллионов или за, или против. Вату если не прибить сейчас, то они пойдут на рекорд с стомиллионным жертвоприношением - предела для сатаны нет, а на земле уже 7.5млрд населения, потом пойдут на млрд трупов
и тд. А в украине население только уменьшается.
Ответить
Математика и лжелогия управляет миром.
лгбт, гейпидарпарады, феминистки это все демократические спящие инструменты в руках их курирующих.Но где кураторы, их никто не видит. И откуда они знают что и как нужно и почему они в тени, откуда они знают про эту тень?
Но по агрессии продвижения пидарпарадов, даже в условиях войны, или когда пидары и феминистки были подняты по тревоге в вашингтоне после выборов, можно не сомневаться кураторы есть и они находятся в тени.
Если евреи правят миром посредством обвинения в антисемитизме, другие типа равноправия копрофилов и пр эзотерической но рабочей на практике херни. Бред в теории, на практике он лушим образом работает, покрывается неверием толпы через инструмент смеха-мощная угарная смесь лжи. Любая бредовая эзотерика пролазит, откуда она уже давно существует?
Следите когда вата в своих поисках новых видов лжи дойдет до этого уровня, чтобы не проспать. Для познания бытия изучайте
лжелогию.
Вот даже соловьев в раше под еврейским зонтиком пытается откосить от гааги, дурака косит о 2%. Но все кто сейчас дурака рубает, они уже выбрали свой путь, и хуйло не отпустит ни одного, потому что побегут все и сразу. Ему легче шлепнуть лаврова или чуркина, чем самому потом болтаться на виселице от шойгу за участие в сбитии боинга или от гиркина с его сталинскими законами 1943года о расстрелах.
Ответить
Лжелогия - это наука наук, наравне с математикой. Математика и лжелогия управляет миром.
Бог сильно ошибся построив мир, основанный на правде, дебил наверное. Или не хотел по неизвесным причинам, ведь тупому человеку некому просчитать обратное. Мир возможно нужно было строить на лжи, чтобы избежать пороков человечества, а может ему выгодны эти пороки. Брать за точку отчета изначальную ложь,приинимать ее за ложь и от нее все наслаивать остальное. Например, взять точку пространства, сказать что это не так, что это ложь, доказать обратное, выше берем по определению линии все возможные варианты лжи, ищем вариант правды и тд что аналогичное в человеческих отношениях. Математика, например, включает в себе ложь изначально и методы борьбы с ней пронизивают математику красной нитью.
Человек родившись должен изучать все варианты лжи, и лишь потом учиться говорить, каждый украинец еще после этого должен изучать
оружие существующее и перспективное, чтобы выживать на том сверхопасном участве евразии, где он находится сейчас. Танков
и хлеба, танков-и-хлеба - основа украинца. К второму кругу добавить математику и православие для женщин для повышения
рождаемости. Иначе они рожать по 5 украинцев не будут.
Букваепам. кто вам сказал что писать без ошибок это есть соль бытия? Буквофилы ПНХ.
Ответить
Ответить
При этом он подчеркнул, что реализация этого плана российского лидера невозможна.
Дипломат пояснил, что в соответствии со схемой, которую придумал Путин, Россия сотрудничала бы с США в Сирии против «Исламского государства», если бы Трамп закрыл глаза и позволил Донбассу находиться под контролем России.
В то же время он отметил, что правдивыми могут быть слухи о госсекретаре США Рекса Тиллерсона, которые в последние несколько дней распространяют в Вашингтоне.
«Тиллерсон сейчас начинает новый процесс, в котором США будут играть роль медиатора, как это было в переговорах между Украиной и Россией, и, возможно, усилят влияние Франции и Германии в так называемом «нормандском формате». И договорятся о том, что Россия заберется с востока Украины в обмен на то, что Украина будет выполнять свои обязательства, согласно минскими соглашениями», - пояснил экс-советник госсекретаря США.
Ответить
Ответить
Минобороны как и СБУ если смотреть ролик на машины какие они ездят, то сбу это по сути лютый враг украины. Учитывая что СБУ полным составом перешло в крыму под фсб - сбу это лютый предательский враг украины, там крышуется весь отборный суперминусовый отбор совка. Что они делают с экономикой украины
это вообще нужно поголовно расстреливать. Все топливо на АЗС контролируется рашей через медветчука(дизтопливо) с коломойским при содействии экон.блока сбу. Украина кормила всю рашу, когда была главным закупщиком рашисткого газа, теперь украина кормит рашу через дизель и бензин, где раша напрямую
продает украине. Нефть для нефтезаводов и нефтепродукты должны завозиться хоть с Индии, но не с раши. И нехер кормить рашу рашинстким медветчуковским дизелем по ценам на заправках как при 150д за баррель, когда цена барреля ниже 55-45д(в 3 раза дешевле - должно быть по 8 грн - все что сверху идет путину на войну, медвутчуку и пидарасам из сбу). Расходы логистики, крупной серийной обрабки и мелкой части присадок это до 10% в цене(но присадки не дороже нефти, так что присадки занимают место нефти в литре и стоят дешевле нефти, присадки должны цену снижать), не надо вешать лапшу о 100-200%.
Список топ-вредителей для украины -
1. Кравчук, продал ЯО.
2. Тимощенка, подвела экон и воен. коллапс украины, кормила рашу на десятки миллиардов, чтобы они могли воевать. Сдала Крым и донбасс, парализовав сопротивление сверху(путин отслюнявил ей эн млрд), а хотела продать не менее половины украины.
3. полностью предательское и супервредительское СБУ. В крыму полным составом переехало служить хуйлу, всякое сбушное гавно по типу предателя ходоковского до сиг пор не дает забыть о себе в донецке. СБУ нужно полностью разогнать и создать
все с нуля новую структуру - вреда точно меньше будет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить