Порошенко передал Макрону документы по присутствию армии РФ на Донбассе: "Очень трудно будет российской стороне занимать традиционную позицию "их там нет"

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Всего на сайте: 176 писателей
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Чего их возить - выложил в облаке и передавай заинтересованным сторонам ссылку.
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А в итоге оказываются мразями продажными.....
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Стукач, активист "ДонРеспа".
Часто бывает в Украине!
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Хорошая новость что Казахстан тоже против плешивого.
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Анна Ярославна принадлежит общей истории Франции и Украины, - Макрон. Точка.Вору Путину в очередной раз утерли нос: Королева Анна Ярославна принадлежит общей истории Франции и Украины На этом подчеркнул…
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Вата - воплощения лжи.Они заняты одним вопросом какую еще возможно подходящую ложь или имитацию придумать, чтобы обмануть хахла.
Лгать или нет так даже вопрос не стоит. Вата лжет как дышет, это самая черное сатанинское племя на всей земле.
Везде где вата пытается доказать ущербность украинца, неспособность построить истребитель, в то время как уже негры в африке уже строят свои вертолеты(время и развитие идет, то что невозможно было повторить 20 или 50 лет назад сегодня уже норма) и многие дураки что сидят в оборонном совете при вру как пашинский и черновол в это уже свято верят.
Доказать что нахрена украинцам оплот, если он не отличается от т64.
Нахрена танки если есть ракеты, а потом доказать что нахрена ракеты и тд, на выходе ложь покрывает саботаж производства танков и ракет. Но на войне танки доминируют на земле, ракеты и самолеты в войне с неба. Ребы, пво, птрк это дополнение, которое способно контролировать доминаторов. ПВО например защищает население от бомбежек, без пво боги войны артиллерия это умножения на ноль. Но доминаторы(танки, ракеты..) неизменны, их значимость постоянно циклично снижается и увеливается в зависимости от уровня технологий обвязки или противодействия доминаторов. Например израильская новая RADA(рлс на танке по уничтожению птрк, старый украинский Заслон) вновь возвращает танку полное доминирование в войне.
Вся ложь, которая вредит украине и которая вата пытается навязать, нужно подвергать сомнению в первую очередь.
От ваты исходит все что вредит украинцам.
Не ведитесь на ватную ложь, а это нелегко, потому что вата и ложь слова синонимы и ватник только родившись учится не говорить, а лгать. Это лживое племя сатаны нужно дробить, иначе устанете харкать кровью в ватных дьявольских жертвоприношениях в десятки миллионов или за, или против. Вату если не прибить сейчас, то они пойдут на рекорд с стомиллионным жертвоприношением - предела для сатаны нет, а на земле уже 7.5млрд населения, потом пойдут на млрд трупов
и тд. А в украине население только уменьшается.
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СРУВЕСНА СООБЩИЛА ЧТО ПУТИН ТАКИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ТРОНУЛСЯ ПЛЕШИВЫМ УМОМ - ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ ХУЙЛО ПЕРВОЕ ВЗВЫВАЛО С ПЕНОЙ У ПАСТИ "ТРАМПУШКАПРИДИ" ЧТО БЫЛО СЛЫШНО НА ВСЮ КРЕМЛЯДСКУЮ СОВКОПЛОЩАДЬ.
АЖ ЧУЧЕЛО СОВКОВОЕ В МАВЗОЛЕЕ ЗАВОРОЧАЛОСЬ.
70% РАСЯЯН ОБОСРАЛОСЬ ОТ СТРАХА И СУДОРОЖНО НАПЯЛИВАЕТ БЕЛУЮ ПРОСТЫНЬ, ОСТАЛЬНЫЕ 30% НАДЕВАЮТ КРАСНУЮ КОСЫНКУ И СТАНОВЯТСЯ РАКОМ ТИПА ВЕЧНО ВСТАЮТ С КАЛЕН.
БРИГАДЫ МЕДИКОВ РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО.
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Подробнее: http://antifashist.com/item/mat-pogibshego-tyumenskogo-opolchenca-vyjdu-na-balkon-i-vsyo-mne-kazhetsya-chto-on-sejchas-pridyot.html#ixzz4l7W1gvqt
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Мать погибшего тюменского ополченца: «Выйду на балкон, и всё мне кажется, что он сейчас придёт»
Гибель легендарного комбрига Алексея Мозгового и его побратимов - руководителя пресс-службы Анны Самелюк, бойцов специального отделения личной охраны Алексея Калашина, Александра Юрьева и Андрея Ряжского никого не оставила равнодушным. К слову, заметил ли кто, что имена всех погибших начинаются на букву «А»? Случайное совпадение или какая-то мистика, собравшая их в тот роковой майский вечер вместе?..
…Сейчас речь пойдет об одном из погибших личных охранников Алексея Борисовича - его тезке Алексее Калашине (позывной - «Холс»), и о его матери, Татьяне Кузнецовой, которая, потеряв на необъявленной донбасской войне единственного сына, осталась в полном одиночестве в далекой от Новороссии Тюмени. А 32-летний сын - герой-доброволец - нашел свое последнее пристанище рядом со своим командиром в Алчевске…
64-летняя Татьяна Михайловна приезжала в мае на похороны. Те страшные дни пережила очень тяжело. Да и до сих пор, спустя несколько месяцев, она живет мыслью о том, что Алексей - жив, что он просто защищает мирное население ЛНР в тысячах километрах от родного дома…
«Алеша родился 10 января 1983 года, он у меня был один-единственный! С мужем мы развелись 15 лет назад… В школе Алешенька учился хорошо, увлекался спортом и компьютерной техникой. После окончания школы служил в армии, почти три года учился в кадетском корпусе в Санкт- Петербурге… А потом бросил учебу, сказав, что это - не его! А вот ВОЙНА??? Где логика - не пойму… Тогда он был мальчиком, а когда стал мужчиной, все изменилось в его сознании!», - рассказывает Татьяна Кузнецова.
И вправду: парень, в свое время бросивший военное дело, впоследствии бросил всё «мирское» и ушел воевать… Скорее всего, логика - в самом характере Алексея, который не смог находиться в стороне и молча наблюдать, как от рук украинских фашистов гибнут его соотечественники на Донбассе…
«Какое-то время он работал в Москве, после вернулся в Тюмень, ухаживал за мной… А потом, ничего не сказав, ушел на войну! Вернее, сказал, что якобы уезжает на север на заработки. Связь с ним вскоре потерялась… Я начала его везде искать, и одна девушка сообщила мне, что он в Новороссии. Это было в октябре 2014 года. Я стала писать в соцсетях Алексею Мозговому, обращаться в разные тематические группы по Донбассу, и мне подтвердили, что он находится там. Вот такая история!..», - продолжает Татьяна Михайловна.
О гибели сына матери сообщила его девушка из Донбасса, с которой они вскоре собирались пожениться…
«Я его похоронила в Алчевске, потому что там много его друзей и его девушка… Да и транспортировка тела в Тюмень - это очень далеко. А у меня со здоровьем большие проблемы… Сейчас около Алешеньки все время его близкие люди и друзья, а был бы похоронен в Тюмени - некому было бы ходить на могилку: все его одноклассники разъехались, и даже не знают, что он погиб», - рассказывает мать погибшего ополченца.
«Мой сынок всегда мне помогал, а теперь, когда я осталась совсем одна, мне очень трудно. Слезы льются рекой! Я сейчас без него, как без рук: все ломается, а помощи ждать неоткуда. Прошло четыре месяца, а для меня как будто произошло всё сейчас… Горе и печаль не покидают меня. Выйду на балкон, и всё мне кажется, что он сейчас придёт. Снова улыбнется мне, обнимет, успокоит. Сердце рвется на части, плачу каждый день. Очень тяжело жить в полном одиночестве… Мне очень жаль всех погибших парней… И ведь многие не сказали своим мамам, что уходят воевать…», - Татьяна Кузнецова пытается передать свое материнское горе на словах…
Но разве существуют такие слова, которые в полной мере могут описать всё происшедшее, всё то, что пережила и переживает эта женщина?
Татьяна Михайловна - инвалид 2-й группы. Она страдает онкологическим заболеванием, сахарным диабетом, перенесла инфаркт, существуют проблемы со зрением. Трудовой стаж у женщины большой, но по причине утраты соответствующих документов (они сгорели) ей назначена минимальная пенсия. Пенсию по потере единственного кормильца ей тоже не назначат: Алексея ведь был в статусе добровольца! Да и трудовой книжки сына у нее нет…
Нужны средства для реабилитации в онкоцентре, постоянно необходимо покупать различные лекарства. Но денег у женщины нет. Жители Тюмени (и не только!) - отзовитесь! Помогите матери Героя Новороссии!
...Хотелось бы, чтобы инициативу с увековечиванием памяти погибшего земляка-«призрака» поддержали и в Тюмени. Ведь Алексей Калашин, погибший вместе с комбригом Алексеем Мозговым, сражался вдали от своего родного города и за Тюмень в том числе. Герой-доброволец достоин, чтобы его помнили…
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