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Теги: армия РФ (6587) Порошенко (13268) Донбасс (15197) ССО (72) Макрон (95)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко передал Макрону документы по присутствию армии РФ на Донбассе: "Очень трудно будет российской стороне занимать традиционную позицию "их там нет"

Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал Президенту Франции Эммануэлю Макрону документы о присутствии российских военных на Донбассе.

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Зачем возить по миру документы, если есть международный трибунал? Вот туда и подавай без всякого пиара.
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Количество копий не ограничено, главное из первых рук!
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Я думаю в Париже неплохо протопились и предыдущими доказательствами.
Чего их возить - выложил в облаке и передавай заинтересованным сторонам ссылку.
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Международный суд ООН, рассматривающий дело "Украина против России", в котором Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, определил даты подачи меморандумов украинской и российской сторонами. Украина должна это сделать 12 июня 2018 года, а Россия - 12 июля 2019 года.
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Откуда появляются предатели? Кто они?Они живут среди нас, дышат с нами одним воздухом, они кажутся нормальными. А потом приходит черед выбирать.И они выбирают… Документальный фильм "Эти" (2017)
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Прочитай внимательно еще раз. Этот позов не против российской агрессии.
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Международный суд ООН, рассматривающий дело "Украина против России"
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Правильно. Но предмет спора "нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации." Не военная агрессия, а значит и не контрибуция.
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Они живут среди нас, дышат с нами одним воздухом, они кажутся нормальными.

А в итоге оказываются мразями продажными.....
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Не помещает же, пусть все лидеры цивилизованных стран знают, что пуйло агрессор и убийца .
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Тебе уже пора научиться воспринимать другую точку зрения и не реагировать так болезненно.
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Оно и не против и не за....ОНО просто заробитчаночка.
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а что он(Порошенко) вообще может сделать для Украины,если у него на одни баблосы на уме
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О !!! Секта уже на смене. Фамилия Порошенко и - гав-гав-гав.... Косточку дать?
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Типичный прием тролля. Влезает в самом начале темы,забрасывает гнилой пост и потом собирает скрины для бухгалтерии от доверчивых оппонентов. Путного тролль ничего не пишет....так ....общие фразы про зраду. Сгинь ,троллоло !!!!
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Макрон поставить ле пеншу і паРашу today в кут....
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а сеня каким боком?или ты его тоже терпеть ненавидишь?
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от количества макронов в комментах, сумма куль, летящих до лоба, не меняеться.
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Действительно, пора уже цивилизованным странам переводить Мацковию в другую позицию......Толко поторапливаться и местных простимулировать. Есть такая хорошая традиция в Мацковии - цареубийство!
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Да и год подходящий. 100 лет революции (переворота).
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Это называется у женщин по другому. Месячные, менструация. Хотя у паклонской - течка.
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БУДЬКО Сергей - работник локомотивного депо Дебальцево-пассажирское "днр".
Стукач, активист "ДонРеспа".
Часто бывает в Украине!

Порошенко передал Макрону документы по присутствию армии РФ на Донбассе: "Очень трудно будет российской стороне занимать традиционную позицию "их там нет" - Цензор.НЕТ 6422
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помню такое кт и т респа, что такое дон респа?
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ну це тіпа смерть котам во імя захєрченка. так ось і дон-рєспа виявилось.... шарікови...хулі з них взять....
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Макрон уже стал лидером не только Франции, но и Европы, он скоро порвет попу карлика. Наши тоже кинут карлика, скоро выборы, а кандидаты в президенты в Москву не очень торопятся, раньше наоборот было. Наверное наши знают, что карлику пришел конец.
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Рузке что ли, если мой ник ничего не напоминает ?
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Мало ли какой ник, лучше спросить. По моему нику скажешь, что я гражданин Украины?)
Хорошая новость что Казахстан тоже против плешивого.
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Порошенко передал Макрону документы по присутствию армии РФ на Донбассе: "Очень трудно будет российской стороне занимать традиционную позицию "их там нет" - Цензор.НЕТ 3627
Анна Ярославна принадлежит общей истории Франции и Украины, - Макрон. Точка.Вору Путину в очередной раз утерли нос: Королева Анна Ярославна принадлежит общей истории Франции и Украины На этом подчеркнул…
OLEG-LEUSENKO.LIVEJOURNAL.COM
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если это экспромт коалиции, это неплохо, но для продуманной схемы мелковато. Трамп говорит Макрону, - Макрон, я не могу напрямую давить на хуйла, придется тебе, на фрау комсомолку никогда не ставил,она баба. тебе придется Пороха активно поддержать. приехал Порох к Трампу, тот ему говорит, - ты знаешь Порох, не могу на хуйла давить напрямую, все документы отдай в ЦРУ и Пентагон, а копии Макрону. экспромт неплохой, но все зависит от встречи хуйла и Трампа. поэтому план надо понадежней. кучму пристрелить для начала.
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я знову ж, в 1455-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Теперь хуйло будет держаться за власть пуще прежнего, в Гаагу не хоцца ему сильно, расставаться с яхтами и дворцами не хоцца и с любимым мишуткой недимоном тоже не охота.
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Вата - воплощения лжи.Они заняты одним вопросом какую еще возможно подходящую ложь или имитацию придумать, чтобы обмануть хахла.
Лгать или нет так даже вопрос не стоит. Вата лжет как дышет, это самая черное сатанинское племя на всей земле.

Везде где вата пытается доказать ущербность украинца, неспособность построить истребитель, в то время как уже негры в африке уже строят свои вертолеты(время и развитие идет, то что невозможно было повторить 20 или 50 лет назад сегодня уже норма) и многие дураки что сидят в оборонном совете при вру как пашинский и черновол в это уже свято верят.
Доказать что нахрена украинцам оплот, если он не отличается от т64.
Нахрена танки если есть ракеты, а потом доказать что нахрена ракеты и тд, на выходе ложь покрывает саботаж производства танков и ракет. Но на войне танки доминируют на земле, ракеты и самолеты в войне с неба. Ребы, пво, птрк это дополнение, которое способно контролировать доминаторов. ПВО например защищает население от бомбежек, без пво боги войны артиллерия это умножения на ноль. Но доминаторы(танки, ракеты..) неизменны, их значимость постоянно циклично снижается и увеливается в зависимости от уровня технологий обвязки или противодействия доминаторов. Например израильская новая RADA(рлс на танке по уничтожению птрк, старый украинский Заслон) вновь возвращает танку полное доминирование в войне.
Вся ложь, которая вредит украине и которая вата пытается навязать, нужно подвергать сомнению в первую очередь.

От ваты исходит все что вредит украинцам.
Не ведитесь на ватную ложь, а это нелегко, потому что вата и ложь слова синонимы и ватник только родившись учится не говорить, а лгать. Это лживое племя сатаны нужно дробить, иначе устанете харкать кровью в ватных дьявольских жертвоприношениях в десятки миллионов или за, или против. Вату если не прибить сейчас, то они пойдут на рекорд с стомиллионным жертвоприношением - предела для сатаны нет, а на земле уже 7.5млрд населения, потом пойдут на млрд трупов
и тд. А в украине население только уменьшается.
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Эх, нам бы такого Макрона заместо этого клоуна.
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МОЛНИЯ!
СРУВЕСНА СООБЩИЛА ЧТО ПУТИН ТАКИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ТРОНУЛСЯ ПЛЕШИВЫМ УМОМ - ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ ХУЙЛО ПЕРВОЕ ВЗВЫВАЛО С ПЕНОЙ У ПАСТИ "ТРАМПУШКАПРИДИ" ЧТО БЫЛО СЛЫШНО НА ВСЮ КРЕМЛЯДСКУЮ СОВКОПЛОЩАДЬ.
АЖ ЧУЧЕЛО СОВКОВОЕ В МАВЗОЛЕЕ ЗАВОРОЧАЛОСЬ.
70% РАСЯЯН ОБОСРАЛОСЬ ОТ СТРАХА И СУДОРОЖНО НАПЯЛИВАЕТ БЕЛУЮ ПРОСТЫНЬ, ОСТАЛЬНЫЕ 30% НАДЕВАЮТ КРАСНУЮ КОСЫНКУ И СТАНОВЯТСЯ РАКОМ ТИПА ВЕЧНО ВСТАЮТ С КАЛЕН.
БРИГАДЫ МЕДИКОВ РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО.
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Шо то Петруха всем жалуется на Вована,а сам в лице президента и главнокомандующего ничего не делает для освобождения своей страны
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Все правильно Порошенко делает. Нужно как можно больше эту тему освещать и раскрывать.
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медленно но уверенно Россия превращается обратно в москальскую орду, выстроенную на лжи, предательстве и насилии
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Макрон, разом з )(.йлом, повідомив світу що москалі брешуть. )(.йло включив "а гдєвашідокази". Тому Муркон викликав Порошенка із доказами - усе логічно.
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И прошу обратить внимание - как они про нас - "Украинская хунта!" Уважают! Или -просто бояться?
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Да, забыл текст:" В России появилась первая мемориальная доска погибшему ополченцу Новороссии. Её установили в селе Озерки Алтайского края в честь танкиста-добровольца Ивана Королькова".

Подробнее: http://antifashist.com/item/mat-pogibshego-tyumenskogo-opolchenca-vyjdu-na-balkon-i-vsyo-mne-kazhetsya-chto-on-sejchas-pridyot.html#ixzz4l7W1gvqt
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А теперь - еще про одного "заблудившегося": ЧИТАТЬ ВСЕ! ПОУЧИТЕЛЬНО!

Мать погибшего тюменского ополченца: «Выйду на балкон, и всё мне кажется, что он сейчас придёт»

Гибель легендарного комбрига Алексея Мозгового и его побратимов - руководителя пресс-службы Анны Самелюк, бойцов специального отделения личной охраны Алексея Калашина, Александра Юрьева и Андрея Ряжского никого не оставила равнодушным. К слову, заметил ли кто, что имена всех погибших начинаются на букву «А»? Случайное совпадение или какая-то мистика, собравшая их в тот роковой майский вечер вместе?..
…Сейчас речь пойдет об одном из погибших личных охранников Алексея Борисовича - его тезке Алексее Калашине (позывной - «Холс»), и о его матери, Татьяне Кузнецовой, которая, потеряв на необъявленной донбасской войне единственного сына, осталась в полном одиночестве в далекой от Новороссии Тюмени. А 32-летний сын - герой-доброволец - нашел свое последнее пристанище рядом со своим командиром в Алчевске…
64-летняя Татьяна Михайловна приезжала в мае на похороны. Те страшные дни пережила очень тяжело. Да и до сих пор, спустя несколько месяцев, она живет мыслью о том, что Алексей - жив, что он просто защищает мирное население ЛНР в тысячах километрах от родного дома…

«Алеша родился 10 января 1983 года, он у меня был один-единственный! С мужем мы развелись 15 лет назад… В школе Алешенька учился хорошо, увлекался спортом и компьютерной техникой. После окончания школы служил в армии, почти три года учился в кадетском корпусе в Санкт- Петербурге… А потом бросил учебу, сказав, что это - не его! А вот ВОЙНА??? Где логика - не пойму… Тогда он был мальчиком, а когда стал мужчиной, все изменилось в его сознании!», - рассказывает Татьяна Кузнецова.
И вправду: парень, в свое время бросивший военное дело, впоследствии бросил всё «мирское» и ушел воевать… Скорее всего, логика - в самом характере Алексея, который не смог находиться в стороне и молча наблюдать, как от рук украинских фашистов гибнут его соотечественники на Донбассе…
«Какое-то время он работал в Москве, после вернулся в Тюмень, ухаживал за мной… А потом, ничего не сказав, ушел на войну! Вернее, сказал, что якобы уезжает на север на заработки. Связь с ним вскоре потерялась… Я начала его везде искать, и одна девушка сообщила мне, что он в Новороссии. Это было в октябре 2014 года. Я стала писать в соцсетях Алексею Мозговому, обращаться в разные тематические группы по Донбассу, и мне подтвердили, что он находится там. Вот такая история!..», - продолжает Татьяна Михайловна.
О гибели сына матери сообщила его девушка из Донбасса, с которой они вскоре собирались пожениться…
«Я его похоронила в Алчевске, потому что там много его друзей и его девушка… Да и транспортировка тела в Тюмень - это очень далеко. А у меня со здоровьем большие проблемы… Сейчас около Алешеньки все время его близкие люди и друзья, а был бы похоронен в Тюмени - некому было бы ходить на могилку: все его одноклассники разъехались, и даже не знают, что он погиб», - рассказывает мать погибшего ополченца.
«Мой сынок всегда мне помогал, а теперь, когда я осталась совсем одна, мне очень трудно. Слезы льются рекой! Я сейчас без него, как без рук: все ломается, а помощи ждать неоткуда. Прошло четыре месяца, а для меня как будто произошло всё сейчас… Горе и печаль не покидают меня. Выйду на балкон, и всё мне кажется, что он сейчас придёт. Снова улыбнется мне, обнимет, успокоит. Сердце рвется на части, плачу каждый день. Очень тяжело жить в полном одиночестве… Мне очень жаль всех погибших парней… И ведь многие не сказали своим мамам, что уходят воевать…», - Татьяна Кузнецова пытается передать свое материнское горе на словах…
Но разве существуют такие слова, которые в полной мере могут описать всё происшедшее, всё то, что пережила и переживает эта женщина?
Татьяна Михайловна - инвалид 2-й группы. Она страдает онкологическим заболеванием, сахарным диабетом, перенесла инфаркт, существуют проблемы со зрением. Трудовой стаж у женщины большой, но по причине утраты соответствующих документов (они сгорели) ей назначена минимальная пенсия. Пенсию по потере единственного кормильца ей тоже не назначат: Алексея ведь был в статусе добровольца! Да и трудовой книжки сына у нее нет…
Нужны средства для реабилитации в онкоцентре, постоянно необходимо покупать различные лекарства. Но денег у женщины нет. Жители Тюмени (и не только!) - отзовитесь! Помогите матери Героя Новороссии!

...Хотелось бы, чтобы инициативу с увековечиванием памяти погибшего земляка-«призрака» поддержали и в Тюмени. Ведь Алексей Калашин, погибший вместе с комбригом Алексеем Мозговым, сражался вдали от своего родного города и за Тюмень в том числе. Герой-доброволец достоин, чтобы его помнили…
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А вот - еще - рожу посередине все узнали? Если не ошибаюсь - Клинцевич!

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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко передал Макрону документы по присутствию армии РФ на Донбассе: "Очень трудно будет российской стороне занимать традиционную позицию "их там нет"
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