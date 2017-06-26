Украинский вопрос практически отсутствует в мировой дискуссии, - Томбиньский

Hazan Eldoran
, gassab
, Юрий Примак
, ana5557
, Вова Воваенович
, V T 2fd9d4b9
, Том Джонс
, Ksenia VB
, Cтарий Кінь
, Вячеслав Никитин
, soren
, Мимик Re
, stavr
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, Alexei Skibo
, Олександр Дніпро
, НАРВАЛ
, bezmegh
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, укропбандерівець
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, Oleksandr Valovyi
, Саша777
, Juli Schubs
, Геракл Платонович
, Січень Зимовий
, Elvic Vic
, Lamp Chan
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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, Мабон
, Сергей Иванофф
, Amber
, Yarik Sperkach
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, Эдвардд
, Василий Васильев 79630a4d
, Віктор Цух
, Константин 1041a131
, Urs
, Хап Незабвенный
, Юрий Шмадченко
, Radoslav Sikorsky
, OlesK
, vigo
, Юрий Липницкий
, Who is Who
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, botoks
, Igor L
, Змиевобандеровец
, eleks82
, marina marinina
, Kozak_Vasil
, Janis Schulz
, Серж Серж 3e25498f
, metall-tiger
, Taras Franco
, Vyacheslav Sensor
, Supple Vine
, des_104
, молодой рабочий
, Rjr
, майор швейк
, Шуц
, Дан Маккаферти
, Tierre
, Elena Drozd
, sunuyiwipmailtempinfo
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, Vitaliy Chaykovskiy
, OA
, Shuha
, баламут
, raketchik
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, Хаїм Кармелюк
, Vasya Batareykin
, Петро Чиншовий
, Олег Сербин 10d6f9ec
, 133133
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, Джон123456
, Лариса Прушинская
, Саша Киев
, artal
, віктор вдовіченко
, Вася Шевченко f77d76ba
, Стрелок
, Alexander Oderiy
, George Dok
, Val Vet
, Батя Махно
, Mi3ch
, Топ Ган
, ruda
, EMMANUEL GABRIEL
, variable general
, Envoy
, Дядя Жора
, Іван5
, vivv555777
, Юрий Князев 55a279f9
, Jenő Zsurky
, rodriges_
, AbOriginal_UA
, oleg kovalek
, Гелий
, roadstar
, илюк валентин
, Baden
, Drakkar Drakkaryan
, Папа Карла
, Юра Амурский
, Дмитро Максимик
, Привет
, Африкан_Свиридович
, Donald McDuckchuk
, Alexandr Shmirev
, Сергей Андрейчев
, Yaroslav Vinnitsa
, Igor Pantin
, Димитрий CrimeaBandera
, Владимир Копяк
, uegfybyf
, Wevelsburg
, Виталий Прокуратор
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а война это для внутреннего потребления.
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Согласно программе визита, кроме встречи с Макроном, Порошенко встретится с премьер-министром Французской Республики Эдуаром Филиппом и главой Сената Франции Жераром Ларше.
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Флуд (неправильна вимова англ. flood /flʌd/ - «повінь», «потоп»)
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"Я не збираюсь більше добре ставитися до Володимира Путіна. Саудівська Аравія може за три доби повністю ліквідувати російську армію на території Сирійської Республіки, яка продовжує допомагати Башару аль-Асаду", - зазначив принц Салан. "Росіяни усілякими методами намагаються поширити тероризм на Близькому Сході. Тобто, Росія співпрацює з терористичними угрупованням, уже не приховуючи цього. Саудівська Аравія готова висунути ультиматум Кремлю та особисто Путіну. Якщо Росія продовжить бомбардувати мирне населення, то ми будемо вимушені вирішувати цю проблему іншим шляхом", - підсумував принц Аравії.
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Украина сегодня влияет на ключевые внешнеполитические решения в мире.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.
"Мои впечатления от посещения Брюсселя: впервые было продемонстрировано, что руководство Европейского Союза не просто изучает украинский язык, а очень хорошо им владеет. Это, возможно, впервые, когда Украина начала играть очень важную роль в повестке дня ЕС", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что такое отношение руководителей ЕС к Украине является ярким подтверждением того, что "через много лет после того, как страна была объектом внешней политики, Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира". Источник: https://censor.net.ua/n445426
Как вы думаете кто БРЕШЕ.
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Если бы было как хотелось (ну типа выполнение Будапештского меморандума), то Хуйло со своей сворой любителей "рузького мира" , нос бы из-за поребрика сюда не сунули, а так маємо, те шо маємо.
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А глобальной войны никто не хочет, чему удивляться, думаю, есть инструменты, которые медленно и уверенно вернут кацапию туда откуда она вылезла , тогда отпадет охота воевать и захватывать, когда кусок дерьма покажется конфетой.
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ОБСЕ которое третий год не видит российские войска в Украине?
ООН, которая назначает убийц- террористов руководителями по борьбе с терроризмом?
Европе, которой начхать , что ее хотят уничтожить , главное - деньги , они не пахнут?
Кому? Турции, на которую возлагал такие надежды крымско- татарский народ, а Эрдоган помахивает россии?
По всему миру , теракты, и каждый забирается в норку поглубже, чтобы не видеть что делается на улице!Разве они только Украину не видят?Они у себя под носом не видят.
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