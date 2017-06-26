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 Форум Украины(608194)
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Теги: Евросоюз (11976) Томбиньский (258)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинский вопрос практически отсутствует в мировой дискуссии, - Томбиньский

Украинский вопрос на сегодняшний день практически отсутствует в мировой повестке дня.

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Бреше, Томбіньський. Ось Порошенко заявив, що "Україна дійсно впливає на ключові зовнішньополітичні рішення світу"(https://ua.censor.net.ua/news/445426/ukryina_diysno_vplyvae_na_klyuchovi_zovnishnopolitychni_rishennya_svitu_poroshenko
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Ну раз сам Парашенко заявил, то кто бреше становится понятным каждому.
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Та Ви що? У Президента тааакі чесні очі! Як руки у Ющенка, які не крали!
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судя по речам наших властей за рубежом , у нас то и войны нет. у нас АТО. и
а война это для внутреннего потребления.
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У нас влада ідіотів яка не може навіть постійно тримати питання війни з РФ в перших пунктах всіх головних світових зустрічей та форумів! Ми ведемо себе як дебіли - оголошуємо припинення вогню на догоду європолітикам, щоб їм зручніше було про нас забувати! Наш народ обрав у владі дурнів і тепер ми через це страждаємо! Обирайте колишніх регіоналів та іншу плісняву (рабіновичей-мураєвих-бойко-льовочкіних) до паламенту і будете воювати вічно, а про Вас у світі всі забудуть!
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Сладкий и вкусный Рошен в мире известен давно
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Рошен - это НЕ заслуга кондитеров, а хорошая работа химиков.
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не забывай,что бывает еще плохая работа химиков .и никакой кондитер ее уже не исправит
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кацапа,та то понятно,что тебе хуйло и ротфронт милее...ну так и сидел бы себе за поребриком.чего вештаешься?нехай щастыть.
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ну да, если чудить как куйло - будешь в мировой дискуссии, он это предлагает?
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нам нужно вместо слов больше дела, а слова говорунам пусть остаются
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Отакэ. Взял и все старания Пэдро Шоколадного свёл на ноль! Потому как после визита в США и Брусэль Пэдро заявлял, что Украина в фокусе мировых процессов и очень на них влияет)))
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Встречи Порошенко с Макроном Кремлю следует бояться не меньше, чем с Трампом

Согласно программе визита, кроме встречи с Макроном, Порошенко встретится с премьер-министром Французской Республики Эдуаром Филиппом и главой Сената Франции Жераром Ларше.
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Ну і шо з того? Барига перестане красти і брехати..........
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Более 300 тысяч россиян пострадали от укусов клещей в этом году
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Первая встреча Путина и Трампа на грани срыва, - российские СМИ
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Я говорить буду, а ты знай крестись да повторяй!

Флуд (неправильна вимова англ. flood /flʌd/ - «повінь», «потоп»)
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Як добре,що Зрозуміли, англомовний,ви,наш
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Я говорить буду, а ты знай крестись да повторяй! крестись да повторяй!
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томбинский , квасневский и другие свое дело сделали- наколотили в украине и дальше сами с рашкой , им главное было рашку опустить, а какая страна пойдет под мясорубку -по хер
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Фууууу....... Ну наконец-то пошло открытым текстом......
"Я не збираюсь більше добре ставитися до Володимира Путіна. Саудівська Аравія може за три доби повністю ліквідувати російську армію на території Сирійської Республіки, яка продовжує допомагати Башару аль-Асаду", - зазначив принц Салан. "Росіяни усілякими методами намагаються поширити тероризм на Близькому Сході. Тобто, Росія співпрацює з терористичними угрупованням, уже не приховуючи цього. Саудівська Аравія готова висунути ультиматум Кремлю та особисто Путіну. Якщо Росія продовжить бомбардувати мирне населення, то ми будемо вимушені вирішувати цю проблему іншим шляхом", - підсумував принц Аравії.
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Вот именно, в Польше кацапня уже натравливает пшеков собак на соседей, посмотрел бы что у него в стране делается, и очень жаль что об этом не говорят.
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Ще в одного головка бо-бо. А може не погано було б, якби кацапонів спочатку із України вигнать?
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Что он такое говорит, ведь только вчера Шоколадник заявил:

Украина сегодня влияет на ключевые внешнеполитические решения в мире.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"Мои впечатления от посещения Брюсселя: впервые было продемонстрировано, что руководство Европейского Союза не просто изучает украинский язык, а очень хорошо им владеет. Это, возможно, впервые, когда Украина начала играть очень важную роль в повестке дня ЕС", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что такое отношение руководителей ЕС к Украине является ярким подтверждением того, что "через много лет после того, как страна была объектом внешней политики, Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира". Источник: https://censor.net.ua/n445426

Как вы думаете кто БРЕШЕ.
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Если учесть, что Украине дали безвиз , встреча с Трапом , пока путя сидит под калиткой, а сейчас и с Макроном, не так уж все плохо во внешней политике , главное чтобы не забывали кацапию пинать в разные места.
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Если вы на своем уровне посетите кабинеты нескольких чиновников, поговорите с ними, рассказав о своих проблемах, это не означает, что ВЫ лично на что-то там влияете, просто обратите на себя внимание.

Если бы было как хотелось (ну типа выполнение Будапештского меморандума), то Хуйло со своей сворой любителей "рузького мира" , нос бы из-за поребрика сюда не сунули, а так маємо, те шо маємо.
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Хуйло не сунулось бы в Украину , а равно в Молдову, Грузию, Сирию, если бы Америка в 90 годы не вытащила из жопы обгаженную кацапию с голодными зенками.
А глобальной войны никто не хочет, чему удивляться, думаю, есть инструменты, которые медленно и уверенно вернут кацапию туда откуда она вылезла , тогда отпадет охота воевать и захватывать, когда кусок дерьма покажется конфетой.
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Якби,ж,все,те,ми,чули не від цієї особини, а від Світу . Інакше,це, Самопіар. - Як, я, себе хвалю !!!
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Кому объяснять?
ОБСЕ которое третий год не видит российские войска в Украине?
ООН, которая назначает убийц- террористов руководителями по борьбе с терроризмом?
Европе, которой начхать , что ее хотят уничтожить , главное - деньги , они не пахнут?
Кому? Турции, на которую возлагал такие надежды крымско- татарский народ, а Эрдоган помахивает россии?
По всему миру , теракты, и каждый забирается в норку поглубже, чтобы не видеть что делается на улице!Разве они только Украину не видят?Они у себя под носом не видят.
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Так нравится говорить о хорошем, о достижениях, высоких целях. А кто говорит о психбольнице? Весь мир с дураками, но о них не вспоминают, потому что неприятно. Как то так.
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Это,что за высер вообше?! И к чему этот высер? Про Украину сейчас говорят все! Порошенко встречался с Трампом,скоро встетится с Макроном,перед этим встреча была с Меркель! Покажите хоть одного мирового с восточной Европы,да вообше европейского лидера сейчас,что бы были такие встречи?! К чему высер Томбиньского сейчас непонятно...
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а вчера порошенко говорил что Украина влияет на все мировые вопросы.
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"порох" не брешет никогда. Я лично верю "пороху"
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я тоже верю. письма заложников передал и укрепил веру американцев в дружбу с украинцами
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У Томбінського вопрос убийства політ єлиті во главе с президентом Польши московитскими ФСБтеррористами давно присутствовал?! молчат у тряпочку хйула испужавшись, члені НАТО(
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И об этом- уже никто не говорит, потому ,что бесполезно.
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Потому что заколебали уже всех думать о вас любимых)))))))))
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Украинский вопрос практически отсутствует в мировой дискуссии. Поставим вопрос ребром и в других позах :
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уже и европейцы в гумус макнулиа в "Блатной хате" то Божа роса.
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Да нам и НЕ НАДО ваших Дискуссий. И Имигрантов нам ВАШИХ тоже НЕНАДО у нас вон своих БРАТЬЕВ-руских хватает. Да и вобще, нужнее сотрудничать с США чем с ЕС, толку будет БОЛЬШЕ.
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Настільки беззуба, й без'ініціативна зовншня й внутрішня політика владців !!!
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Томбинский лизнул у куйла "чупа-чупс",однако Порошенко с украинским вопросом ,так или иначе носится по миру...то в США,то к Макрели фрицовской,то в Брюссель,то с французким макроном...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинский вопрос практически отсутствует в мировой дискуссии, - Томбиньский
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