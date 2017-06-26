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Хочется пожелать этим адвокатишкам, что бы они все заработанные деньги потратили на лечение своих детей. И что бы им денег на лечение не хватило.
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суки, в нормальной стране посадили бы не в лужу ГПУ, а адвокатов за решетку и очень быстро. пидоры!
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Найближчий рік, звинувачення і захист будуть перекидатися фразою - "сам дурень".
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЯнукович не получал повестки о том, что он должен явиться в суд, - адвокат
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