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 Форум Украины(608194)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Газпром (2644) Луганщина (4004) Тымчук (1457) Турецкий поток (14)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В 2018 году РФ попытается захватить неоккупированную часть Луганщины, - Тымчук

Стратегическая задача для России – получение контроля над всей инфраструктурой в Луганской области.

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Ага,всем молчать а то путин нападёт ....
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Савченко давно пропонує розпочати диверсійну війну на території РФ. росія дуже чутлива до диверсій, бо має слабку дорожню та залізничну мережу і підрив мостів через канали та дамби зупинить потік зброї та боєприпасів на Донбас, в Сирію та Крим на кілька місяців! Річки в РФ глибокі та широкі, охороняти всі мости, ЛЕП, газогони та нафтопроводи в путіна немає можливості! росія має безкрайні можливості для проведення диверсій і можна завалити режим путіна тільки диверсійною роботою, підриваючи важливі транспортні комунікації! росія просто зупиниться і не зможе продовжувати війну! Чому ми не використовуємо ці особливості нашого ворога? Бо влада працює на путіна!
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Савченко давно пропонує розпочати диверсійну війну на території РФ. росія дуже чутлива до диверсій, бо має слабку дорожню та залізничну мережу і підрив мостів через канали та дамби зупинить потік зброї та боєприпасів на Донбас, в Сирію та Крим на кілька місяців! Річки в РФ глибокі та широкі, охороняти всі мости, ЛЕП, газогони та нафтопроводи в путіна немає можливості! росія має безкрайні можливості для проведення диверсій і можна завалити режим путіна тільки диверсійною роботою, підриваючи важливі транспортні комунікації! росія просто зупиниться і не зможе продовжувати війну! Чому ми не використовуємо ці особливості нашого ворога? Бо влада працює на путіна!
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он думает что Савченко сидела в тюрьме и ее реально пытали (булочками) бу-го-га))
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А ти сумніваєшся що Савченко били в полоні?
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Во, прикинь. Так и уйло очень хочет, что-бы мы что-то начали подрывать на территории орды. Ты даже наверное не подозреваешь, что такая диверсионная работа без объявления войны называется государственным терроризмом.
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То ти боїшся? Боїшся захищати Україну від ворога? 10 тис. загиблих на фронті а ти досі боїшся дати ворогу відсіч не зважаючи на якісь там іміджеві втрати? Ти точно військовий?
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О как! Ты таки подписал контракт с ВСУ? Сорри, я и не знал. В какую бригаду тебя записали?
"іміджеві втрати"

таки наверное Исландия был прав. Ну не могу я поверить, что ты настолько туп, что не понимаешь - на другой день после того как поймают наших диверсантов после теракта, все санкции с орды будут сняты, нам никто помогать не будет и мы останемся один на один с ордой.
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Ризики тільки можливі, а користь від зупинки транспортних комунікацій РФ - реальна! Щоб там не волав путін про диверсантів, ми можем сказати що то не ми, то хлопці з ДНР чи ЛНР, ми їх взагалі не знаємо, це по-перше. А по-друге санкції з РФ знімуть рано чи пізно незалежно від того будемо ми атакувати чи ні. Хочеш просидіти як поц і втратити час на спротив?
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то не путин, то "торговый партнер порошенки"...
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шоколадный типчик с претензиями на интеллект
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Судячи з впевнених заяв Тимчука, можна припустити, що саме Тимчук є військовим радником пуйла.
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а кацапом на всі 1000% ! бо їсти шашлик йе для кацапів -людожерство!

В 2018 году РФ попытается захватить неоккупированную часть Луганщины, - Тымчук - Цензор.НЕТ 1009
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Водку с пивом? Как то по кацапски. Цель нажраться до порося?
Либо, либо... оце буде гуд!
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горілка без пива-гроші на вітер! і не кажіть що самі так не робили....
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Делал, но быстро понял, что так делают люди, не думающие о завтрашнем дне...
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Ничего не будет от такого кол-ва алкоголя для нормального организма массой 80-90 кг.
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все вони жруть і пьють коли до нас приїжджають.
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Будем освобождать , будем сдавать . Надо самим определиться .
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Капитан очевидность.Планы хуйла известны,этот п..с даже не скрывает их.Вопрос в другом не являются соевые спитчи про мы готовы,обычным балобольством,которое от них наблюдается повсеместно.
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ясно одно - наращена группировка в крыму, вдоль восточных границ военные части с кучей военных, и также через беларусь - удар явно готовиться, вопрос когда
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если ботокс рискнет пойти ва-банк - то рашку сразу закроют а бензоколонку спалят
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И что северный поток 2 даст, по сравнению с существующей ситуацией?
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Та сама Юзівка, 14-й рік. Нічого не змінилось з того часу.

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А наши винницкие даже такого для людей не делают. У нас люди совсем голодают.
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Херсонская область.
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Ты ошибся адресом. Здесь не .ru.
Тут только о мальчиках в трусиках и о крови русско-плачущих младенцев на тощак.
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Тут шо, конкурс толстых троллей нарисовался?
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Гони , баран, свою "отару" и сам иди на хер уже , хорош срать здесь ! В 2018 году РФ попытается захватить неоккупированную часть Луганщины, - Тымчук - Цензор.НЕТ 3523 Омар Есіташвілі.В 2018 году РФ попытается захватить неоккупированную часть Луганщины, - Тымчук - Цензор.НЕТ 3523В 2018 году РФ попытается захватить неоккупированную часть Луганщины, - Тымчук - Цензор.НЕТ 3523
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Блин. Ребенка жалко. Вот до чего русня детей довела.
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Это фото говорит в 300 раз больше правды, чем вся сладкая медиа лавина об "успехах молодой республики".
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Вот за,шо я вас пацаков ненавижу,так за то,шо вы детям психику калечите.Нашим детям,пусть пока и под оккупацией
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Щось сьогодні з головою багато не дружить. Мабуть, бурі магнітні.
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Понедельник. Алкашня выходного дня первый день на работе.
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pani Walewska‏ @pani_walewska 2 ч.2 часа назад
ССМИ: Россия выходит из совместного с Украиной проекта по производству Ан-148.
- Россия не выходит, а вылетает.
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SUKHOI SUPERJET 100 - СУХОПУТНАЯ НАДЕЖДА РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА

Jun. 26th, 2017 at 8:45 AM

Как известно, на прошлой неделе в России завершился первый этап испытаний надежды российского гражданского авиапрома, ближне-среднемагистрального среднефюзеляжного пассажирского самолёта МС-21. Мои постоянные читатели знают, что я периодически уделял внимание данному летательному аппарату и не всегда в его пользу. Однако, если вы думаете, что речь пойдёт о нём, то ошибаетесь.

В контексте эйфории по МС-21, я, почему-то вспомнил о другом российским ближнемагистральном пассажирском самолёте, разработанном компанией «Гражданские самолёты Сухого», который называли убийцей Boeing и Airbus - Sukhoi Superjet 100. Дело в том, что данное НЛО как не убило ни одного Boeing или Airbus, так и создаёт впечатление более сухопутного создания, нежели летающего.
Так, судя по данным сайта "flightradar24", относящихся к активности "птичек" ПАО "Аэрофлот", у которого на учёте стоят 32 единицы Sukhoi Superjet 100, 14 не совершили ни одного полёта за прошедшую неделю, а 2 самолёта имели максимум по два рейса за семь дней! То есть, компания, осуществляющая авиасообщение по всей России и за её пределами, из 32 имеющихся отечественных машин 14 не использовала... Это как? Нет спроса или вырабатывают ресурс "проклятых капиталистических никчёмных" Boeing и Airbus, у многих, из которых этот ресурс и так давно выработан в квадрате и даже в кубе?
И вот тут, мне вспоминается статистика неисправностей SSJ100 первого полугодия 2016 года. Тогда сообщалось, что степень исправности данного самолета на уровне 60%. К примеру, на 1000 часов полетов SSJ100 только в парке «Аэрофлота» количество поломок и отказов систем превышало в 2 раза неисправности на других самолетах. За первый квартал 2016 года суточный налет на исправный самолет был в полтора раза ниже, чем у самолетов Airbus 319.
Куда веселее оказалась статистика представленная «Газпромавиа». Так, десять самолетов этой компании за 2015 год 35 раз вводили экипаж в состояние шока своими отказами во время полета и более 100 раз радовали технический персонал во время ТО. За первый квартал 2016, системы SSJ100 четыре раза отказывали, во время полета и более 50 поломок фиксировалось во время прохождения ТО. При этом, самолеты долгое время ждут доставки запчастей в ангарах, простаивая по сто и более дней. Рекорд простоя был зафиксирован в том же «Газпромавиа», когда не имеющий аналогов в мире самолет прождал запчасти 116 дней.
Собственно, что тут ещё можно сказать? Лишь то, что, судя по данным "flightradar24" не имеющий аналогов в мире Sukhoi Superjet 100 не изменил своим прошлогодним привычкам и больше стоит в ангаре, нежели рассекает облачный атлас.
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Київ заповнено сепарською бандотою, на низькому старті, очікующей команди Фас. Силовики працюють ...

Звертайте увагу на напади на захисників. Ситуація доволі напружена
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Забодали эсперды.Путин нападет,путин нападет. А в это время рехформы не проводятся,коррупция процветает,пенсионэры бедствуют,тарифы увеличивыаются.Самое лучшее прикрытие для отвлечения от насущных проблем ,путя нападет. А тот кто не верит ,агэнты крэмля.
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Помнится то же писали про Дебальцево, ну и как "эксперды" были не правы или ты предпочитаешь страусиную тактику, засунул голову в песок , выставил жопу наружу и расслабляйся по полной?
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В случае Дебальцево - это захват территории Украины со стороны ОРДЛО в моменнт подписания Минска-2. Тымчук же говорит о вторжении с российской территории. А это уже открытая война, на которую Пу не пойдет спонтанно. Сначала он будет готовить почву, засылая агентов влияния и "поднимать" население. Но, одна неувязочка. В 2014-м это бы прокатило. в 2017 и 2018 - уже нет. Во-первых, потому. что есть живой пример 3-х летней войны, в которой вскрыты все "козыри" РФии и доказано ее присутствие на Донбассе. Во-вторых, местное население не настолько настроено против власти, чтобы идти в услужение агрессору, имея при этом живой пример оккупированных районов ОРЛО. И третье - фактор готовности СБУ, армии ко всяким неожиданностям на третьем году войны нельзя игнорировать.
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...а так же Киев, Львов, Варшаву, Берлин, ... Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Токио, Новосибирск и Москву. Молчим и Банковую не качаем.
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Пока Минск не возьмет, не начнет. А мы тут жару дадим.
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литвин, а это правда, что у вас до сих пор есть райкомы компартии и должности секретаря по идеологии?
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С такой властью Минск Пу брать необязательно. Он и так его.
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Королева Англии уже замахалась бегать туда-сюда с подушкой: будут брать Лондон или пронесет? Ведь после Киева захерченко с рассеей сразу на Лондон двинут...
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А чего вы на Тымчука наезжаете?
Я вот не скажу за лугандон кормящий вселенную но вот точно знаю что мордва руснявая на Херсонщину не полезет даже под полеметами заградотрядов руснявого нквд. Ибо сцыкотно им и серутся лишнехромосомцы только от взгляда на материк.
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. В случае серьезной дестабилизации обстановки в Киеве (политический кризис и др.) или обострения в других регионах, там был бы разыгран "крымский сценарий": сепаратистские решения местных советов с последующим вводомИсточник:

Пане Тимчук, Вас в коалиции "большинство", ваша задача, завоевать уважение людей, вести полный контроль в "опасных" по вашему мнению районах. Пока только коалиция и опы, делают всё, что бы этот сценарий, подтвердился.
Ваша партия, сидит на многих ключевых должностях по обороне Украины, поэтому заранее подготовится и предотвратить войну, это ваша задача. "Харэ" трындеть - делайте.
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Стоп. А разве Тымчук в верховном шапито клоуном работает?
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Интересно, а в СБУ и в генштабе ВСУ подобную информацию хотя бы читают, не говоря уже о том, чтобы хоть что-то предпринять для предотвращения подобного сценария. А то помнится еще до начала захвата кацапами Дебальцево, я читал подобную заметку, о том почему кацапам стратегически необходимо захватить Дебальцево и соединить железной дорогой Донецк и Луганск. Тогда наши полководцы это все явно прощелкали и все закончилось военной катастрофой , сейчас опять наступят на те же грабли?
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так муженко же заявлял что российских регулярных войск нет на донбассе - чего им волноваться..
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Сейчас для каждой операции, даже тактической, просчитывается вариант возможного захода кацапских "регуляторов" из Ростовской области.
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Читают. Даже больше скажу. Они об этом еще раньше узнали. Здесь, в СМИ - только отголоски то, что открыто можно публиковать.
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Хорошо уже то, что о таких "перспективах" известно уже сейчас. есть время подчистить хвосты и провести грамотную кадровую политику на местах. Вообще. какие могут быть выборы в этих, пограничных с мордором районах? До конца войны, до тех пор пока последняя пророссийская шваль не исчезнет за поребриком, никаких выборов в местную власть в приграничных районах Луганской области быть не может.
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Влада повинна думати, що робити, які заходи в Україні !!!
Допоки результат слабий дуже...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ 2018 году РФ попытается захватить неоккупированную часть Луганщины, - Тымчук
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