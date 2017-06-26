В 2018 году РФ попытается захватить неоккупированную часть Луганщины, - Тымчук

Hazan Eldoran
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, bezmegh
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, Мабон
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, Змиевобандеровец
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, Іван5
, vivv555777
, Юрий Князев 55a279f9
, Jenő Zsurky
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, AbOriginal_UA
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, Гелий
, roadstar
, илюк валентин
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, Wevelsburg
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"іміджеві втрати"
таки наверное Исландия был прав. Ну не могу я поверить, что ты настолько туп, что не понимаешь - на другой день после того как поймают наших диверсантов после теракта, все санкции с орды будут сняты, нам никто помогать не будет и мы останемся один на один с ордой.
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Либо, либо... оце буде гуд!
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Тут только о мальчиках в трусиках и о крови русско-плачущих младенцев на тощак.
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На банкоматах можно сэкономить?
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ССМИ: Россия выходит из совместного с Украиной проекта по производству Ан-148.
- Россия не выходит, а вылетает.
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Jun. 26th, 2017 at 8:45 AM
Как известно, на прошлой неделе в России завершился первый этап испытаний надежды российского гражданского авиапрома, ближне-среднемагистрального среднефюзеляжного пассажирского самолёта МС-21. Мои постоянные читатели знают, что я периодически уделял внимание данному летательному аппарату и не всегда в его пользу. Однако, если вы думаете, что речь пойдёт о нём, то ошибаетесь.
В контексте эйфории по МС-21, я, почему-то вспомнил о другом российским ближнемагистральном пассажирском самолёте, разработанном компанией «Гражданские самолёты Сухого», который называли убийцей Boeing и Airbus - Sukhoi Superjet 100. Дело в том, что данное НЛО как не убило ни одного Boeing или Airbus, так и создаёт впечатление более сухопутного создания, нежели летающего.
Так, судя по данным сайта "flightradar24", относящихся к активности "птичек" ПАО "Аэрофлот", у которого на учёте стоят 32 единицы Sukhoi Superjet 100, 14 не совершили ни одного полёта за прошедшую неделю, а 2 самолёта имели максимум по два рейса за семь дней! То есть, компания, осуществляющая авиасообщение по всей России и за её пределами, из 32 имеющихся отечественных машин 14 не использовала... Это как? Нет спроса или вырабатывают ресурс "проклятых капиталистических никчёмных" Boeing и Airbus, у многих, из которых этот ресурс и так давно выработан в квадрате и даже в кубе?
И вот тут, мне вспоминается статистика неисправностей SSJ100 первого полугодия 2016 года. Тогда сообщалось, что степень исправности данного самолета на уровне 60%. К примеру, на 1000 часов полетов SSJ100 только в парке «Аэрофлота» количество поломок и отказов систем превышало в 2 раза неисправности на других самолетах. За первый квартал 2016 года суточный налет на исправный самолет был в полтора раза ниже, чем у самолетов Airbus 319.
Куда веселее оказалась статистика представленная «Газпромавиа». Так, десять самолетов этой компании за 2015 год 35 раз вводили экипаж в состояние шока своими отказами во время полета и более 100 раз радовали технический персонал во время ТО. За первый квартал 2016, системы SSJ100 четыре раза отказывали, во время полета и более 50 поломок фиксировалось во время прохождения ТО. При этом, самолеты долгое время ждут доставки запчастей в ангарах, простаивая по сто и более дней. Рекорд простоя был зафиксирован в том же «Газпромавиа», когда не имеющий аналогов в мире самолет прождал запчасти 116 дней.
Собственно, что тут ещё можно сказать? Лишь то, что, судя по данным "flightradar24" не имеющий аналогов в мире Sukhoi Superjet 100 не изменил своим прошлогодним привычкам и больше стоит в ангаре, нежели рассекает облачный атлас.
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Звертайте увагу на напади на захисників. Ситуація доволі напружена
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Я вот не скажу за лугандон кормящий вселенную но вот точно знаю что мордва руснявая на Херсонщину не полезет даже под полеметами заградотрядов руснявого нквд. Ибо сцыкотно им и серутся лишнехромосомцы только от взгляда на материк.
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Пане Тимчук, Вас в коалиции "большинство", ваша задача, завоевать уважение людей, вести полный контроль в "опасных" по вашему мнению районах. Пока только коалиция и опы, делают всё, что бы этот сценарий, подтвердился.
Ваша партия, сидит на многих ключевых должностях по обороне Украины, поэтому заранее подготовится и предотвратить войну, это ваша задача. "Харэ" трындеть - делайте.
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Допоки результат слабий дуже...
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