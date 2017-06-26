24 3Теги: Порошенко (13250) США (12854) уголь (682) антрацит (4) Тему создал: biz.censor.net.ua26.06.17 08:05 Из США в Украину поставят 2 млн тонн угля, – ПорошенкоПрезидент Петр Порошенко прогнозирует поставку в Украину 2 млн тонн угля из США. читать источник x Мне нравится
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В усьому світі вже давно впроваджують нанотехнології в енергетиці , роблять кожен дім - енергонезалежним , встеляють замість Пещерних ТЕЦ і ГЕС - новітніми Системами вироблення і поставки Електроенергії......
але Ахмєтов ( побратим Гаранта ) Образиться
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