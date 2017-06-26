EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608125)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Давно бы так! А то хуета в Раде привыкла шо за их заводы на орде мы воюем и им же платим за их фуфло!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Україна - це Сирровинна база і Країна Камянного віку.

В усьому світі вже давно впроваджують нанотехнології в енергетиці , роблять кожен дім - енергонезалежним , встеляють замість Пещерних ТЕЦ і ГЕС - новітніми Системами вироблення і поставки Електроенергії......

але Ахмєтов ( побратим Гаранта ) Образиться
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныИз США в Украину поставят 2 млн тонн угля, – Порошенко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Чип, Juli Schubs, росися вперде d82e7584, Стрелок, Arkady Korshun, Иван Стас, artal, Игорь Мельник 1e80ecc1, Vitalich, Eispickel, литвин, Ярослав Викторович, Олег Сербин 10d6f9ec, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c, ЯЗНАЮ, dan danu, Константин 1041a131, Игорь Д, засинений, Пузо Савелий Пузо, Toshno Newapkokrad, Lada2014, Vlad Nefakt, Yurii Sliusarchuk, andrew_sc, Джон123456, Ned Stark, Салах ад-Дин, Гоша Печерский, war128, tvellen-van, Кирилл Лещенко, Viktor Petrov a53b8b8b, Ivan Bogun 12bf0e40, Ринат Амедов, Lucretia Black, Ксеня Бойко, Frol Fedoroff, Anatoli Lit
 Всего на сайте: 143 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти