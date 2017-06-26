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 Форум Украины(608125)
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Лучше бы ты осуществил рабочий визит на майдан, пока не поздно.
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Есть места получше, конечно. Но за их озвучивание тут бан)))
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самое большее что макарон предложит-ДЕРЖИЙ ПЭТЮНЯ но победи коррупция и проведи реформы.. а денег?денег нет у франции у самой проблеммы
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"Чому цей візит може вважатися історичним, тому що не просто перша зустріч, не просто перше знайомство..., а тому що ми мали дуже важливе завдання - обмінятися думками і, якщо хочете, озброїти аргументами напередодні тих багатосторонніх і двохсторонніх зустрічей, які відбудуться в Гамбурзі в форматі великої двадцятки", - сказав Порошенко.
За його словами, українська сторона надала не просто аргументи, "а матеріали і докази - фотокартки, карти, документи, шеврони і багато речей, які чітко доводять російську присутність на Донбасі"
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Киевский князь Владимир крестил Русь в 988 году. До основания Москвы оставалось 284 года, а до изобретения Петром первым слова "россия" 733). А это монетки при князе Владимире

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США основана 4 июля 1776 года и является супердержавой !!! Через несколько лет Илон Маск собирается колонизировать Марс !!! Может пора уже смотреть в будущее а не вспоминать о далеком прошлом !
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Так а кто же вспоминает? Хуйло и вспоминает то Анну московскую. То Киевскую Русь, как основа основ россии. А может голодомор давайте забудем? Так что извините. А вообще кто не знает свою история, у того и будущего нет.
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И 880 лет до написания «Истории государства Российского» придворным баснописцем Кара-Мурзой . Сказки "1000 и одна ночь" отдыхают
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Чого він носиться від одного до іншого? Доставка піци, нє?
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Ну вот и повьілазили лубянские отбросьі. Начали копировать новьіе методички. А то вчера как-то невпопад какашки разбрасьівали.
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Так сховайся в норі лубянський покидьок і не розкидай какашки. Ти хоча би українську мову вивчи, дурень кремлівський.
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Если виновные не наказаны, история повторится. Донбасс тому подтверждение.

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Зараз ще і у Франції нас опозорить. Може його не випускати до Імпічмента? Га?
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А зачем мне стрыбать да еще и без штанов? Это вы без них судя по вашему скуляжу.
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От они веселенькие сегодня)))))))))))))))) Их опрыскивали с утра чем-то или как?))))))))))))
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Символ россии двухглавый орел. Он же символ золотой орды и мусульманских правителей. Славяни нахрен.

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летописи есть, та древние писания. То-то их с таким усердием авиация РФ стирает в порошок в Сирии.
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А как тебе фраза:
"В мусульманском мире символ двуглавого орла встречается ничуть не реже, чем в византийском."
А что это за мир такой, византийский?
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Да такое же говно, как и руССкий мир. Правда, засохло раньше и ждёт вместе с совком хуйлопитеков на свалке истории.
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Московия, как и Орда, слямзила орла все же у Византии. У побежденных, а Орду она все же завалила, никто никогда символы не заимствовал- не круто.
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"а Орду она все же завалила" - а вот с этого места, если можно, поподробнее
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о взятии Казани Грозным никогда не слышал?...
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Если желаете со мной о чем либо говорить, пожалуйста на вы. А по сути, невзирая на тихих и грозных, параша как была ордой, таковой и осталась. Вам бы не знать
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все понятно. Извиняюсь за хамство, сходу не разглядел в Вас крупного историка. Еще раз извиняюсь...
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Не стоит извинений. Просто с не знакомыми мне людьми я привык общаться на вы. Что же касается истории расцеи, то я с ней действительно неплохо знаком, хотя отнюдь не историк
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Енто когда Ванька Грозньій приполз к хану на коленях и вещал, что никакой он не царь, а говно, раб ханский.
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После того как по мнению суперпузоисторика завалила, исчо до 1700 Москвабад платил дань ханам.
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Запомни, ислам запрещает изображать людей и животных. Поэтому не может быть двухглавый орёл символом мусульманских правителей и орды тоже.
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"достаточно популярен"... всегда доставляли глубокие эксперды вроде вас - любители сказануть эдакое с весьма вумным видом, абсолютно не разбираясь в вопросе...Что значит "достаточно популярен"?... Вы хоть одну ордынскую монету кроме этой вообще видели? А хоть одного золотоордынского хана, кроме Мамая назвать можете? Для Вас и взятие Казани Грозным оказалось новостью, экспердша вы наша...
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Это не он. Это другой. Однофамилец, наверное. Посмотрите на фото при статье, просто ангел ...
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Вот кто безвиз использует вовсю.)))))Сёння тут, заутра там.
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Макрон все же не такой высокомерный сноб как Трамп, наверняка он уделит больше времени - полчаса как минимум. Да и пофоткаться даст внутри резиденции, а не на заднем дворе...так что предвижу дипломатический успех...
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дорогуша, не умничай... ты же прекрасно поняла написанное. Если есть что возразить по теме - готов выслушать...
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кто ж всерьёз общается с дешёвым троллями-вонючками? а, козломордый?
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сдрысни, тупой ботяра...
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держи ещё 11.80 на стекломой, нищеброд. бери с метанолом - будет веселей...
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Дорогуша, я понял даже больше того, что вы соизволили наваять. Принципиальный момент - снобизмом от трампа в конкретном эпизоде даже не пахло.
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поедет хвастаться, как ловко быдло голосовавшее за него оставил без пенсий, предварительно вывернув ему карманы
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Не зрадничайте., дайте возможность перзиденту жаб отведать, нельзя же одни сладости с утра до вечера
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Juli Schubs - есть опасность, что он там напьется в стельку - Франция Родина вин.... Будем держать кулаки, что бы не случилось такого позора..
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или будет рассказывать как душить мусором Город, который помншал его торговым партнёрам из липедсков новороссию организовать
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-Петя не похмеляйся ,ніяких "посошків" то від лукавого
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На халяву за бюджетные деньги че не покататься.
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Тоже отметил. Вообще то это очень паршивый симптом. Неоднократно повторялся в истории перед исчезновением оригинала
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Открыл цензор, сплошные портреты пеци, чуть не стошнило.
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утренней детонанацией пуканов удовлетворен.
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может останется во Франции? небось там у него с путиным недвижимость имеется ?
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НАСЛІДКИ ПАКРАЩЕННЯ...АПТИМІЗАЦІЇ...ТА ВСЯКОЇ ІНШОЇ 3,14ДАРАСТІЗАЦІЇ живущейпановамубанди ...#Поліція_Харківщини
У Харкові жінка вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку
Інформація про подію, яка сталася на вулиці Олімпійській в с. Хролі, надійшла до чергової частини Липецького відділення поліції 24 червня о 04:18.
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 56-річна жінка вистрибнула з вікна власної квартири, розташованої на 7-му поверсі. При житті хворіла на психічні розлади.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 Кримінального
кодексу України. Встановлюються усі обставини події...
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А давайте помечтаем Может Петручио взамен на открытие пары тройки рошеновских лавок в Парижике Наедет на боксера и какому кентюшке французкого преза Разрешат в Кимеве кабак открыть В котором нашенские мажоры будут уплетать лягушек и устриц Если да то такой визит может быть полезен И ето единственая польза от бурной деятельности офшорника
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСегодня Порошенко осуществит рабочий визит во Францию
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