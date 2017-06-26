990 72Теги: визит (2202) Порошенко (13250) Франция (1930) Тему создал: Цензор.НЕТ26.06.17 08:00 Сегодня Порошенко осуществит рабочий визит во ФранциюПрезидент Петр Порошенко в понедельник, 26 июня, осуществит рабочий визит во Францию. читать источник x Мне нравится 3
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За його словами, українська сторона надала не просто аргументи, "а матеріали і докази - фотокартки, карти, документи, шеврони і багато речей, які чітко доводять російську присутність на Донбасі"
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"В мусульманском мире символ двуглавого орла встречается ничуть не реже, чем в византийском."
А что это за мир такой, византийский?
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У Харкові жінка вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку
Інформація про подію, яка сталася на вулиці Олімпійській в с. Хролі, надійшла до чергової частини Липецького відділення поліції 24 червня о 04:18.
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 56-річна жінка вистрибнула з вікна власної квартири, розташованої на 7-му поверсі. При житті хворіла на психічні розлади.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 Кримінального
кодексу України. Встановлюються усі обставини події...
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