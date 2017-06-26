В киевском Гидропарке произошла массовая драка: ранен военнослужащий, - "Киев Оперативный". ФОТО

12829 89Теги: Гидропарк (20) драка (2113) Киев (17474) ранение (1740) Тему создал: Цензор.НЕТ26.06.17 07:24 В киевском Гидропарке произошла массовая драка: ранен военнослужащий, - "Киев Оперативный". ФОТОМассовая драка в киевском Гидропарке завершилась ножевым ранением одного из участников. читать источник x Мне нравится
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Более того скорее всего будет принят закон который запретит использовать слово "полиция" для таких муниципальных структур....
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Откуда вас,таких баранов, откапывают?!!!!
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Что до наказывают.....то вы не там требуете....если у вас от этого силно чешется...то пишите письма в прокуратуру....своей Йуле.....выходите на площадь с плакатами....
А таблички и досточки...это не просто нормально...это очень хорошо....
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И потребовать посадить этого бывшего главу тоже....но она почему то молчит...как рыба об лед....
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Но ты держи себя в руках,да))) У тебя огромные шансы сегодня отгрести люлей)))))))))
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скольҡо недовольный йулек
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Но вы же йульки всем не довольны....и чего то постоянно требуете....и мне просто интересно а почему ваша бахиня об этом молчит....она же вроде как депутат...глава фракции.....многое может решить....
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Все,хва! Я даже злиться не могу))))))))))))))))
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Хотя у йульков...это обычная практика....так что ты не уникален.....
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І якийсь прономерований))))))
Тебе тоже игнор, бо вас слишком много.
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До речі, здається, Білоцерківець з Київради (той який з МАФами бореться) пропонував знести там все нафіг і натомість побудувати дитячий парк розваг типу диснеленду. От я таке підтримую.
Ну хоча б треба ввести посилені наряди поліції (можна кінної) з розширенними повноваженнями -з правом дубасити гопоту по поводу і без повода.
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Хоча згоден, що для боротьби з бидлом робиться мало. У повноваженнях КМДА ввести в Києві штрафи в пару тисяч грн за сміття, за харкання на асфальт, за лузгання насіння на землю, за алкоголь на дитячих майданчиках.
До речі, саме так в 90-х поступили прибалти, що поповнило бюджет, дозволило дуже швидко зробити вулиці міст чистішими і заодно приструнити місцевих нєграждан, які більше всіх якраз і свинячили...
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І да, для мене всі, хто слухає блатний рюсскій шансон - бидло.
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Не захищаю Кличків (особливо після цих хрестин, а за Віталіка не голосував і не голосуватиму), але старший виходив на бій під Тіну Тьорнер, а молодший - під RHCP (і на концерті RHCP в КИєві він був). Це так, для довідки, до їх поведінки, вчинків і позиції відношення не має.
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а таку меганаливайку зробити позамістом.
щоб т кому подобається заливати сливу та ковтати ножі їхали туди і знал що там те що їм треба !
Місто для дітей має бути і показувати їм як вони мають жити коли вирастуть а не як себе спаскудити !
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Вся советская власть это бандюки и проходимцы
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Та ну,....он на дело революции у буржуев грабил,остальное бедным расдавал
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ДАЁШЬ НАСЕЛЕНИЮ ОБЕЩАННОЕ ОРУЖИЕ !!!
патла такая.........
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и немаловажно то, что у придурка не было бы стрелялки, ибо он судимый...
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В киевском Гидропарке произошла массовая драка: ранен военнослужащий, - "Киев Оперативный".
ДАЁШЬ НАСЕЛЕНИЮ ОБЕЩАННОЕ ОРУЖИЕ !!!
патла такая...
========
А вот если бы в той драке у каждого был пистолет,сколько бы трупов было...ась?
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