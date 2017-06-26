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Теги: Гидропарк (20) драка (2113) Киев (17474) ранение (1740)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В киевском Гидропарке произошла массовая драка: ранен военнослужащий, - "Киев Оперативный". ФОТО

Массовая драка в киевском Гидропарке завершилась ножевым ранением одного из участников.

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Знаешь почему Авакову это все равно? Порох уже все и всех продал.
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"Муниципальная полиция"...к Авакову не имеет ни какого отношения....и к системе МВД тоже.....
Более того скорее всего будет принят закон который запретит использовать слово "полиция" для таких муниципальных структур....
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А если в общем-то все нормально,да? Тебя интересует только ,,игра слов,,,да?
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Нормально то что этот человек уже не руководит "муниципальной полицией! Дружковки..... или вы считаете это не нормальным...и нужно восстановить товаришЧа в должности..??
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Нормально, это когда наказывают! Нормально, это когда несешь ответ за свои действия! Понимаешь или нет?! Или для тебя нормально, это когда мемориальные досточки молодым ребятам вешают, в то время, когда (О,БОГИ!!!) этот таварисч всего-навсего УЖЕ не руководит!!!
Откуда вас,таких баранов, откапывают?!!!!
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Я не знаю откуда вас откапывают...чес слово.....

Что до наказывают.....то вы не там требуете....если у вас от этого силно чешется...то пишите письма в прокуратуру....своей Йуле.....выходите на площадь с плакатами....

А таблички и досточки...это не просто нормально...это очень хорошо....
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При чем тут йулька? Ты совсем дебильный, что ли? Ты же под каждым комментом о ней строчишь)))))))))))))))))))))
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Как причем???....ты ж йулек...... всем недовольный йулек....а Йуля вроде бы как депутат..... имеет массу возможностей изменить многое чем ты не доволен.....
И потребовать посадить этого бывшего главу тоже....но она почему то молчит...как рыба об лед....
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Что еще придумал обо мне твой воспаленный мозг....тонколоб ты наш..??
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Лан, сделаю тебе скидочку на утро))) Мож и точно еще не проснулся))))))))))
Но ты держи себя в руках,да))) У тебя огромные шансы сегодня отгрести люлей)))))))))
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Попей водички...и тебя обязательно попустит.....
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Давай..... помолись на иконку Йуляхи...и ступай себе с богом....
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Умойся...почисти зубки....и тебе полегчает.....
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Вот и ладушки...надеюсь я больше не увижу твоих бредовых комментариев под своими постами.....
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Для порохососов Юлька последний аргумент, это как фашисты для кацапов, те до сих пор кричат дедывоевали, так и с порохоботами- один интелект
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Та он вроде и не злобный, привет этот)) Но иногда выдает здорово)))
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скольҡо недовольный йулек
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А центральную власть не беспокоит наличие НВФ у местных царьков (не важно как они называются)??? Тем более в прифронтовой зоне и которые возглавляет коллаборант? Или как всегда за тупость и толерастию к откровенным врагам и сепаратистам со стороны "нашей" власти заплатят своими жизнями патриоты, а страна отжатыми территориями?
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Уже давно не глава...смени методичку она у тебя устарела....
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а где сейчас этот неглава?неужели в тюрьме за то что предал Украину?или переведен на другое место? отвечай порохососина
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То уже не в зоне его интересов) Главное-не глава УЖЕ))
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чтобы эта гнда в тюрьме ҫидела но при барыге рыги и сепары не сидят
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Так требуй этого...кто ж тебе болезному мешает то..?? Не можешь сам написать...попроси Йулю....
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барыгу петя зовут :D

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Тебе йулька прикусила, что ли? А че ты яныка не приплел?
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Нет....мне на нее насрать...она для меня пустое место....
Но вы же йульки всем не довольны....и чего то постоянно требуете....и мне просто интересно а почему ваша бахиня об этом молчит....она же вроде как депутат...глава фракции.....многое может решить....
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Слушай, ты бы ник по-другому написал... пановаму, что ли... так и напиши-с приветом.
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Оооо...началось обсуждение моего ника.....быстро...но вполне предсказуемо.... все идиоты и йульки....в течении 12 лет которые я нахожусь на этом форуме так делают..когда у них кончаются аргументы..которые правда никогда не успевают даже начаться....
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ПРИ ЧЕМ ТУТ ЙУЛЬКА, Я ПОНЯТЬ-ТО НЕ МОГУ?!)))))))))))))) ОБСУЖДАЛОСЬ СОВСЕМ ДРУГОЕ, ПРИ ЧЕМ ТУТ ТЫ СО СВОЕЙ ЙУЛЬКОЙ?!))))))))))))))))))))))
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Тема ветки ...преступление в гидропарке...... и тут вылезли йульки с "горячей новостью" от апреля месяца......про главу муниципальной полиции Дружковки.....
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И тут ты все разрулил)))))))))
Все,хва! Я даже злиться не могу))))))))))))))))
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Что делать....надо же вас йульков хоть иногда на место ставить..и мордами в гавно макать...а то вы совсем наглеть начинаете..... а сегодня у меня есть час та надхення....
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Не нужно собственные проблемы перекладывать на других......
Хотя у йульков...это обычная практика....так что ты не уникален.....
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Ты уже выпил..?? Значит скоро тебя попустит...приляж...полежи....
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Этих упоротых долбо"бов не интересует тема))
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Пральна! Всех интересует йулька с Приветом))))))
І якийсь прономерований))))))
Тебе тоже игнор, бо вас слишком много.
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она порохососов интересует им аж жжет

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Хуйлоботы, как ты, всех порохоботами называют?
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Ну-ну, можешь называть меня порохоботом, пока пукан не треснет, ольгинская подстилка хуйла.
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слюни подотри порохососина примитивная
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Напиши письмо мелким почерком.. Йуле...пусть она узнает и тебе сообщит.....
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а вот еще один нетеррорист продолжает себе спокойно работать в полиции

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Статистику не порти,да! Мы тут от от братьев на балл оторвались, и тут ты со своими картинками...
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Вся советская власть это бандюки и проходимцы

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А ведь Сталина нам и надо сейчас. Лично я Тимошенко Юлию Владимировну поддерживаю
В киевском Гидропарке произошла массовая драка: ранен военнослужащий, - "Киев Оперативный" - Цензор.НЕТ 3053
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Вам кацапам надо! Что бы немного вас по посадкам позакапывал, а то Хйло не справляется!
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Сколько еще всякой мрази портят жизнь нормальным людям.
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Гідропарк - розсадник бидла в Києві. Там тупі генделики, де без ліцензії горілку розливають з-під поли, там постійно бидло-шансон волає, алконавтів купа...

До речі, здається, Білоцерківець з Київради (той який з МАФами бореться) пропонував знести там все нафіг і натомість побудувати дитячий парк розваг типу диснеленду. От я таке підтримую.

Ну хоча б треба ввести посилені наряди поліції (можна кінної) з розширенними повноваженнями -з правом дубасити гопоту по поводу і без повода.
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Розсадник бидла в Києві, це міська адміністрація на чолі з Кличко.
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А Кличко що блатний шансон слухає? Чи може в спортивному костюмі абібос на роботу ходить?

Хоча згоден, що для боротьби з бидлом робиться мало. У повноваженнях КМДА ввести в Києві штрафи в пару тисяч грн за сміття, за харкання на асфальт, за лузгання насіння на землю, за алкоголь на дитячих майданчиках.

До речі, саме так в 90-х поступили прибалти, що поповнило бюджет, дозволило дуже швидко зробити вулиці міст чистішими і заодно приструнити місцевих нєграждан, які більше всіх якраз і свинячили...
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А бидло вони тільки в спортивних костюмах ходить і слухають шансон? Так, українські боксери все в спортивних костюмах ходять, вони теж бидло? На мою думку, зараз бидло ходить в костюмах, але тільки не в спортивних, можна на прикладі Верховній Раді подивитися, там нікого в спортивному костюмі немає, а бидло на бидло сидить.
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Бидло - тупі, неосвічені, хамовиті люди, гопота. У Раді таких, звичайно, вистачає, але набагато більше там бариг і гендлярів, які зазвичай ведуть себе дуже чемно (принаймні, на камери), а тим часом потихеньку пилять бюджет... Ніби і не бидло, але не кращі за бидло.

І да, для мене всі, хто слухає блатний рюсскій шансон - бидло.
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А той, хто різанину в Гідропарку влаштував, є інформація, що він російський шансон слухав? З таким же успіхом можна сказати, що вся Київська міська адміністрація шансон слухає, а судячи з того, що молодший брат Кличко хрестить дітей колобарантів, то ймовірність того, що старший Кличко слухає шансон набагато більш, ніж той, хто був в Гідропарку.
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Не кожне бидло слухає рюсскій шансон, але кожен, хто слухає шансон - бидло))

Не захищаю Кличків (особливо після цих хрестин, а за Віталіка не голосував і не голосуватиму), але старший виходив на бій під Тіну Тьорнер, а молодший - під RHCP (і на концерті RHCP в КИєві він був). Це так, для довідки, до їх поведінки, вчинків і позиції відношення не має.
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Так спортивний поєдинок це частина шоу і виходять вони під музику тих, кого їм їх піар менеджери порадять. А що вони вдома слухають ніхто не знає, публічні люди часто приховують своє нутро тому, що публічність - це їхні гроші. А то, що Кличко старший московських попів захищає це факт.
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згоден.
а таку меганаливайку зробити позамістом.
щоб т кому подобається заливати сливу та ковтати ножі їхали туди і знал що там те що їм треба !
Місто для дітей має бути і показувати їм як вони мають жити коли вирастуть а не як себе спаскудити !
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Ага, і ще за місто винести ігрові автомати, чи як вони зараз називаються, лотереї.
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+1. Место выглядит диким. Трава местами в рост человека. Кучи мусора и забегаловки в мусоре...
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порошенко гарант прав воров и бандитов, а так же мусоров-нарушителей присяги
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UA Салах ад-Дин
Вся советская власть это бандюки и проходимцы
========
Та ну,....он на дело революции у буржуев грабил,остальное бедным расдавал
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А он не в Шервудском лесу промышлял? Может его погоняло было не коба, а Робин Гуд?
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Да, был бы шанс придурка с ножом пристрелить раньше.
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+andrew_sc
и немаловажно то, что у придурка не было бы стрелялки, ибо он судимый...
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UA ЯЗНАЮ
В киевском Гидропарке произошла массовая драка: ранен военнослужащий, - "Киев Оперативный".

ДАЁШЬ НАСЕЛЕНИЮ ОБЕЩАННОЕ ОРУЖИЕ !!!
патла такая...
========
А вот если бы в той драке у каждого был пистолет,сколько бы трупов было...ась?
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если бы был пистолет то вероятнее всего никакой бы драки не было.
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разрешение на оружие судимым не выдается
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неместные рагули понаехали в Киев , Гидропарк ночами собирает только такой контингент неблагополучный , киевляне давно страдают от музыки исходящей из рыгаловок Гидропарка
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Интересно что Юлька тупо молчит и ни вочто не вмешивается,лиш иногда что-то тявкнет,ей насрать на украинцев,Украину и на воровство и грабеж страны порошенковцами.Ведь она прекрасно понимает что чем БПП больше грабят украинцев тем больше у нее шансов стать очередным президентом,а так как в Украине реальных претендентов на этот пост нету то у нее и в ее банды 99% шансов.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ киевском Гидропарке произошла массовая драка: ранен военнослужащий, - "Киев Оперативный". ФОТО
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