"Проект Новороссии народ Украины за эти три года похоронил", - Порошенко

8239 154Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: армия (7899) Порошенко (13250) Россия (71142) Донбасс (15186) Тему создал: Цензор.НЕТ26.06.17 02:00 "Проект Новороссии народ Украины за эти три года похоронил", - ПорошенкоРоссийский проект создания так называемой Новороссии в юго-восточных областях Украины похоронен. читать источник x Мне нравится 14
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
новоросію поховали,точніше спалили, в Одесі. :D
шкода, що на Донбасі з цим вчасно не зорієнтувалися.
Українці знають,як зі всякими ново- та вялікососами вчиняти.
Ответить
Ответить
То вам можна побажати гарного відпочинку?
Подалі від цивілізації...на свіжому повітрі...
Красота!
Ответить
.
. Значить -все добре !
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Знакомая поехала в моксель,работает там в одной из центральных бюджетных организаций мааацквы. Вчера базикали по скайпу с ней, ватная на всю голову подружайка поделилась впечатлениями о мокселе, о работе, о людях.
Каждый мааацквич заходит в бюджетную организацию с е*лом а-ля «ясукаключиотлексусапотерял», это визитка мацвыча. Без выражения на лопатоприемнике а-ля «хулитыпалишьнаменяхолопе*аный» - москвич не москвич ;
Все Украинцы для москвичей - е*анаялимитА. Они не правильно говорят па гуцки, они расп*здяи ,они лентяи, они виноваты во всем плохом. Хуже виноваты только американцы;
К людям с донецкой-луганской пропиской отношение как к таджикам .самый часто задаваемый вопрос: хулиты сюдаприехалхохоле*аный?;
Мужики с плохой пропиской в мокселе имеют права таджиков. За паспорт рнд можно выхватить в ебло от работодателя, ибо все понимают,что в подвале это оригами печаталось;
С паспортом рнд муж подружайки в мокселе легальную работу не нашел за месяц , с паспортом Украины нашел за 4 дня ;
За слова «яснаваросии-ясрыныдылыныры» можна получить по морде. Для всех мацквичей ты-е*аныйхохол-салоед;
Немытые жрут и пьют говно. Если кого видишь в супермаркете,кто ищет товары производства не рф- земляк полюбому;
В каждой мацкофскай будке или квартире есть газовый вентиль,который отключит газ Украине. Немытые в бога так не верят,как в газовый вентиль;
Кавказсцев ну очень дохера. Уважают Украинцев за смелость, немытых считают алкашней. Москва уже не столица рф,а столица Кавказа . И москвичи с этим согласны ;
Подружайка получила выговор в трудовую книжку на второй день работы. За улыбчивость клиентам . Перед записью в трудовую начальник ей прочитала лекцию про то,шо если будешь улыбаться клиентам,то могут подумать шото не то, мол ты не работник бюджетной организации, а бл*дина. Подружайка прих*ела;
Все в бюджетной организации стучат друг на друга. Это шото типа традиции: кто быстрее напишет донос на коллегу. Потом эти доносы разбираются на внутренних совещаниях или превращаются в выговоры в трудовую. Все как при ссср короче;
Если ты молодая девчонка, то ходи на работу в паранже или соблюдай стиль у*бище-стайл. Мания того, что клиент бюджетной организации приходит в бюджетную организацию в поисках именно шалавы,а не по другим вопросам, напоминает веру в личный газовый вентиль у обычного мацвыча ;
В рф проблем нету. Проблемы в Сирии, в Украине, американцы тупят, геи в Европе, рф все завидуют и хотят напасть на немытую . Об этом знают все машквычи и не знают только приезжие;
Порошенко алкаш, вованподайчумадан - молодой пид*р , спарцмен и дзюдоист. Порошенко развалит Украину завтра или послезавтра, скоро дефолт . Пукин держит в страхе весь мир и решает вапрооосы. Кто не знает этого - е*анаяпятаяколонна;
Если ты настоящий немытый,то ты не работаешь. Твоя задача нае*ать , припахать того,кто сделает работу за тебя или создавать видимость рабочего процесса. Если ты работаешь на работе- ты вые*уешься или понтуешься ;
В Крыму передасты и лентяи, на Донбассе тоже. Немытые мальчики зря гибнут за дамбас,но гуцких там нет;
Чтобы переспорить немытого,нужно на него именно орать, аргументы логические не канают. Кто кого перекричал,тот и прав ;
Сп*здить у коллеги телефон,который за одним столом с тобой сидит-норма. Отмазка,если спалили- я случайно;
Уровень ненависти немытых к народам по: первое место-американцы,второе Украинцы, третье- евреи, четвертое - кавказсцы или все приезжие ;
Макрон трахает бабушку. Самая популярная шутка за месяц в мацкве. Галкин любит пугачеву, а Макрон бабушколюб. Модно идти по улице и ,когда увидишь бабушку на улице, сказать: «смотри! Любовница Макрона идет!» и ржать;
Никто не смотрит соловьева и киселева,но все знают ,о чем была последняя передача с их участием;
Мораль: месяц реальной жизни в немытой делает больше,чем любая пропаганда. Надо теще купить билет Срочно.
Адольф Донецкий
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І не приписуй собі похорони Наварасєї.
Ответить
Ответить
Ладно, некогда мне, Трохи проспал. Побежал в степь с бекающими питомцами.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить