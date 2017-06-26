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 Форум Украины(608125)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: армия (7899) Порошенко (13250) Россия (71142) Донбасс (15186)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Проект Новороссии народ Украины за эти три года похоронил", - Порошенко

Российский проект создания так называемой Новороссии в юго-восточных областях Украины похоронен.

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Если Украина откажется от Минских соглашений, ( минский сговор с )(уйлом -путлиным ) это может сыграть в пользу вражеской Украине России, против которой могут отменить санкции, так ранее заявлял бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Но а если Украина полностью безоговорочно выполнит Минские соглашения , то это уже точно сыграет в пользу вражеской России потому и то что против неё тут же моментально отменят санкции которые и были применены за невыполнение проклятой Россией Минского договора который в редакции кровавого фашиста )(уйла путлина преступно хотят навязать Украине, а значит сам вопрос о продолжении санкций против нашего лютого врага оккупанта проклятой кровавой фашистской педерации паРАШИ преступно временно оккупировавшей часть суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса сразу отпадёт....
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Москали наполовину угро -финны и ордынцы а с 18 века уже как придуманные якобы россияне утверждает что слово Украина от слова окраина. Но ни один народ в мире не называл свою страну иностранным словом, за единственным исключением лапотной Московии - Орды которая в 18 веке коварно своровала для себя древнее название славянской Украины Руси - Русь, Русия, Россия. А на искусственном полуфинском- ордынском якобы русском языке слово окраина звучит на славянском украинском как ОКОЛИЦЯ!!! .... А название государства "УКРАИНА" появилось более чем на 400 лет РАНЬШЕ, чем её первое упоминание оккупационного названия "Малороссия" (на картах времен царя-оборотня татарина -Петрушки-1 в 1689 году). А настоящей ГЛУХОЙ ТУЗЕМНОЙ ОКРАИНОЙ Древнего Европейского Государства с названием УКРАИНА - РУСЬ это было ЗАЛЕСЬЕ ,МОСКОВСКИЙ УЛУС, ЛАПОТНАЯ ОРДА -МОСКОВИЯ, с 18 ВЕКА УЖЕ КАК ВЫДУМАННАЯ ДИКАЯ НЕ СЛАВЯНСКАЯ НО ЯКОБЫ РОССИЯ - ОРДА....
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Слава Порошенко.
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Ага................. саме "так"..........
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от вам і АГА.
новоросію поховали,точніше спалили, в Одесі. :D
шкода, що на Донбасі з цим вчасно не зорієнтувалися.
Українці знають,як зі всякими ново- та вялікососами вчиняти.
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Вітаю! Я сьогодні вже пишу з лісу де Інтернет ловиться на сосні
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Доброго ранку!
То вам можна побажати гарного відпочинку?
Подалі від цивілізації...на свіжому повітрі...
Красота!
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Хм .... ..А що слово *соєвий* вже стало матюком !?
.
. Значить -все добре !
.
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Блокада Семенченка и Парасюка похоронила навасосию,а если перекрыть канал Северский Донец--Донбасс,навасосии не будет уже к осени.
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Для этого надо признать часть Донбасса оккупированным , тогда оккупант обязан беспокоится про население , а пока там АТО всеми ресурсами обязана снабжать Украина.
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Новодроссия такой же фейк как Лугандония и аяликое хуйло
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Опять народ Украины.....ватная терминология
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Адольф ДОНЕЦКИЙ: Рассказ о мокселе со слов «ватницы»



Знакомая поехала в моксель,работает там в одной из центральных бюджетных организаций мааацквы. Вчера базикали по скайпу с ней, ватная на всю голову подружайка поделилась впечатлениями о мокселе, о работе, о людях.

Каждый мааацквич заходит в бюджетную организацию с е*лом а-ля «ясукаключиотлексусапотерял», это визитка мацвыча. Без выражения на лопатоприемнике а-ля «хулитыпалишьнаменяхолопе*аный» - москвич не москвич ;

Все Украинцы для москвичей - е*анаялимитА. Они не правильно говорят па гуцки, они расп*здяи ,они лентяи, они виноваты во всем плохом. Хуже виноваты только американцы;

К людям с донецкой-луганской пропиской отношение как к таджикам .самый часто задаваемый вопрос: хулиты сюдаприехалхохоле*аный?;

Мужики с плохой пропиской в мокселе имеют права таджиков. За паспорт рнд можно выхватить в ебло от работодателя, ибо все понимают,что в подвале это оригами печаталось;

С паспортом рнд муж подружайки в мокселе легальную работу не нашел за месяц , с паспортом Украины нашел за 4 дня ;

За слова «яснаваросии-ясрыныдылыныры» можна получить по морде. Для всех мацквичей ты-е*аныйхохол-салоед;

Немытые жрут и пьют говно. Если кого видишь в супермаркете,кто ищет товары производства не рф- земляк полюбому;

В каждой мацкофскай будке или квартире есть газовый вентиль,который отключит газ Украине. Немытые в бога так не верят,как в газовый вентиль;

Кавказсцев ну очень дохера. Уважают Украинцев за смелость, немытых считают алкашней. Москва уже не столица рф,а столица Кавказа . И москвичи с этим согласны ;

Подружайка получила выговор в трудовую книжку на второй день работы. За улыбчивость клиентам . Перед записью в трудовую начальник ей прочитала лекцию про то,шо если будешь улыбаться клиентам,то могут подумать шото не то, мол ты не работник бюджетной организации, а бл*дина. Подружайка прих*ела;

Все в бюджетной организации стучат друг на друга. Это шото типа традиции: кто быстрее напишет донос на коллегу. Потом эти доносы разбираются на внутренних совещаниях или превращаются в выговоры в трудовую. Все как при ссср короче;

Если ты молодая девчонка, то ходи на работу в паранже или соблюдай стиль у*бище-стайл. Мания того, что клиент бюджетной организации приходит в бюджетную организацию в поисках именно шалавы,а не по другим вопросам, напоминает веру в личный газовый вентиль у обычного мацвыча ;

В рф проблем нету. Проблемы в Сирии, в Украине, американцы тупят, геи в Европе, рф все завидуют и хотят напасть на немытую . Об этом знают все машквычи и не знают только приезжие;

Порошенко алкаш, вованподайчумадан - молодой пид*р , спарцмен и дзюдоист. Порошенко развалит Украину завтра или послезавтра, скоро дефолт . Пукин держит в страхе весь мир и решает вапрооосы. Кто не знает этого - е*анаяпятаяколонна;

Если ты настоящий немытый,то ты не работаешь. Твоя задача нае*ать , припахать того,кто сделает работу за тебя или создавать видимость рабочего процесса. Если ты работаешь на работе- ты вые*уешься или понтуешься ;

В Крыму передасты и лентяи, на Донбассе тоже. Немытые мальчики зря гибнут за дамбас,но гуцких там нет;

Чтобы переспорить немытого,нужно на него именно орать, аргументы логические не канают. Кто кого перекричал,тот и прав ;

Сп*здить у коллеги телефон,который за одним столом с тобой сидит-норма. Отмазка,если спалили- я случайно;

Уровень ненависти немытых к народам по: первое место-американцы,второе Украинцы, третье- евреи, четвертое - кавказсцы или все приезжие ;

Макрон трахает бабушку. Самая популярная шутка за месяц в мацкве. Галкин любит пугачеву, а Макрон бабушколюб. Модно идти по улице и ,когда увидишь бабушку на улице, сказать: «смотри! Любовница Макрона идет!» и ржать;

Никто не смотрит соловьева и киселева,но все знают ,о чем была последняя передача с их участием;

Мораль: месяц реальной жизни в немытой делает больше,чем любая пропаганда. Надо теще купить билет Срочно.

Адольф Донецкий
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Кондитер Крысу КГБэшную обул па самые Сталагмиты что в дипломатии,что в хитрости, и это исторический факт. телеканалы НТВ РАБссия 1 и прчая хрень включая мой любимый Ютьюб ,блевотиной рыгают па самый Ледрвитый океаян
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Что правда то правда . ! Не по зубах оказался Порох для хейла . !! Сколько усилий , бабла выброшено , и всё впустую .. ! Ну не удаётся блин , ни свалить его в Украине , ни дискредитировать в глазах мирового сообщества .. ! Прям хоть плачь . ! .
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Злые языки в лице Стаса Белковского и Андрюхи Илларионова кажуть что кацаПсины вбухали в авантюру Крыма и ДАУНбасса 100 ярдов зелени,это без санкций
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Это хорошо . Главное что эти денежки улетели на ветер , и не пошли в медицину и образование Козлостана . ! Так быстрее вымрут нахер . !!
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не переживай, они бы в любом случае улетели на ветер, ни при каких обстоятельствах не пошли бы в медицину и образование
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Кремлёвского Гитлера остановили Юля,Саакашвили и Вадим Рабинович с болванами в роде 112 канала и крыс Интера
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уже перестал кричать то это он все сделал ?понял что рейтинг доверия 2% это приговор
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Порошенко превратился в животное, по-садистски издеваясь над львовянами - Березюк
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Какой идиот писал это выступление? Из заголовка непонятно кто кого похоронил: украинский народ - новороссию, или новориссия - украинский народ...
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В какой-то степени, справедливы обе формулировки...
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Проблему мусора в итальянском Неаполе решают до сих пор...,передаю прювэт Сильвио Берлускони и прочим мафиозам, итальяно мафиозо..
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Петро, народ України теж похоронив - "Жити по новому".
І не приписуй собі похорони Наварасєї.
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Не знаю. У нас в Херсоне все ждут русских.
Ладно, некогда мне, Трохи проспал. Побежал в степь с бекающими питомцами.
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нихрена не похоронил, петрушка. жопоблок сидит в парламенте и благодаря тебе, соевый, они набирают все больше балов. стадо, обеспечившее тебе водинтур, практически в полном составе опять любит рыгоаналов. а стоит им прийти к власти - снова здравствуй "русский мир".
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Оно умерло не народилось и не стоит об этом даже упоминать - одним словом х#ета путинская...
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//нехай почнуть з Новоросійська ,хіба не там новоросія?
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ви ж з х уйлом домовлялися по створення новоотбросії тільки народ добровольці і волонтери зупинили вас у розвалі держави.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Проект Новороссии народ Украины за эти три года похоронил", - Порошенко
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