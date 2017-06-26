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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Порошенко (13250) Путин (23934) Россия (71142) Донбасс (15186)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мечты Путина о том, что ему удастся разрушить солидарность Европы с Украиной, не осуществились, - Порошенко

Президент России Владимир Путин не смог разрушить единство Европы и ее солидарность с Украиной.

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О, как! Мотивировать Россию... позволить мне...
Признал, что РФ может ему что-то позволять, а что-то нет.
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Мечты Путина о том, что ему удастся разрушить солидарность Европы с Украиной, не осуществились, - Порошенко
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Порошенко!!! Пока ты и твоя воровская шобла у власти. говорить об этом преждевременно.



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Пока что все мечты пуйла воплощает Порошенко в Украине. Порошенко как ставленник пуйла и гарант оккупации, реально на деле осуществляет политику пуйла по отрыву части территории от Украины. Не собирается освобождать Донбасс от пуйловских оккупантов, а наоборот замораживет ситуацию, тем самым поощряя оккупантов и террористов пуйла. Про возврат Крыма Украине Порошенко уже даже не заикается.
Результат трёхлетнего правления Порошенко это сплошная оккупация пуйлом Крыма и части Донбасса. И так ещё будет как минимум два года, пока Порошенко будет у власти. Это факт.
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...кады рыги придут, табе мидальку не дадут
...твои посты согревают ватных особей влажные мечты, а я б за горло твое подержалси...
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Володимир Инкогнито, заслуга Порошенко в том, что кацарылые не смогли распространить кацизм на половине Украины, как они того хотели. Донбасс от пуйловских оккупантов он тоже собирается освобождать но, в отличие от нас с тобой, Порошенко умный стратег и видит, что нефиг идти в лобовую, а лучше чуток выждать, пока кацапия пойдёт в разнос. Порошенко загнал своей просчитанной политикой Путерылого в такой угол, что отчаянный дикарь может пойти на что угодно. Мы все долго терпели и, когда до победы осталось два пальца об асфальт, на Порошенко полилось дерьмо со всех вёдер. Это конкурирующие политики, которым насра.ь на государство. Сейчас, как никогда, Порошенко нужна максимальная поддержка. Цель Кремля - убрать проевропейского украинского президента и проевропейское правительство. Если мы поможем Кремлю своими глупыми высерами, следующий наш вектор развития - в мордор, где украинцам уже давно заказано. Представители этого вектора кто? Юлька или Вилкул, так как других реальных кандидатов нет. Если есть - подскажи. История уже сколько нас учит, что Украину просирает уже много веков подряд никто иной, как сами украинцы. Думайте.
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Умница! я Вас поддерживаю!Порошенко действительно очень умный человек!
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А хто припинить війну? Назви ім'я. І не просто визнає кацапським Крим та Донбас, не гарантує Кремлю невступ України до НАТО та Євросоюзу, а реально так прийде, і поведе українців в наступ на Москву, на Справжню, Святу дєдиваєвалі, з рукопашними атаками під крики ;Ура;, з хімічною та бактеріологічною зброєю, з бомбардуваннями міст авіацією і не виключено навіть однію- двома ядерними боєголовками, швидко і безкровно давши нам перемогу в цій війні?
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В то время, как бывшие союзники стали обгаживать Порошенко от зависти начала его успешности, рыги сразу поняли, что за Порошенко - будущее Украины европейской. Ну не выберет же народ чудомисцелившуюся Юльку косатую или Вилкула президентом, которые сразу же поскакают в красностенную, чтобы разменять пол Украины на спонсорство кремлядей.
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ни для того он захватывал Крым чтобы смотаться оттуда, с путлером переговоры бесполезны. Или в раше должно смениться руководсво или у них должен начаться распад тогда можно вернуть территорию.
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...смешно изрёк "руководство"!
...в раше царюет хуйло, значит хуйловодство
...Крым как Крым ему нах не нужен, как и сирия не будь в промежности Катар...
...ХВВ смертник, и его конвульсии доставляют миру много хлопот, однако он не плохой игрок для ссыкливого запада
...это видимая часть
..., невидимая, хуйло раньше чумуданы носил, теперь в лице преза, волю ГБшной мафии народу своею морду кажет
...ну отстрелят чекисты хуйла, поставят другого, шо поменяется?
...только одно вылечит планету, империя должна быть разрушена
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Украине надо зоть пол-года, а лучше год ещё продержаться и кацапия посыпется. Все знаки к тому.
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Доверяй, но проверяй
Охрану Порошенко пополнят овчарки

Ожидается, что Карат и Мэри станут первыми украинскими овчарками-бодигардами. К своим непосредственным обязанностям они приступят уже через пару месяцев. Тем временем на базе госохраны подрастают ещё 20 щенков, которые смогут пополнить пул президентских охранников. На заслужанный отдых этих овчарок будут отправлять в возрасте 8-10 лет.Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН
Мечты Путина о том, что ему удастся разрушить солидарность Европы с Украиной, не осуществились, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1007
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Параша признает лишь один мотиватор - кол в жопу
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барыга чешет шо попало в предверии дерибана земли, пенсов уже нахлобучил, теперь только земельный вопрос утрясти
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Еще один кремлевский мечтатель - дегенерат

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"Позволит мне, как президенту, принести мир на украинскую землю! "
Странное рассуждение человека, который сам, своим указом 3 года назад, остановил освобождение оккупированных территории и объявил так называемое "перемирие" Специально, что-ли, затянул освобождение до следующих своих выборов?
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Русскій, ти про те як тут на Цензорі раділи, коли українські війська звільняли місто за містом?
А потім кацапи напряму ввели війська і був Іловайськ.
Ти забув?
Передай своєму ФСБ-шному куратору що він тупий.
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на удивление, тупой кацап ... его , мамка инцестом занималась
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у кацаПсинов бензин закончился,электричества не будет,сказал Крамаров и перерезал Звездочку кремля пополам...
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Единственный шанс у Порошенко на второй срок (СТОПРОЦЕНТНЫЙ!)-это освободить ОРДЛО.Разумеется не ценой капитуляции!
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//коли вже начнеться люстрація бувших регіоналів-проституток які зараз при владі
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМечты Путина о том, что ему удастся разрушить солидарность Европы с Украиной, не осуществились, - Порошенко
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