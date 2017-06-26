Мечты Путина о том, что ему удастся разрушить солидарность Европы с Украиной, не осуществились, - Порошенко

1877 29Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: Порошенко (13250) Путин (23934) Россия (71142) Донбасс (15186) Тему создал: Цензор.НЕТ26.06.17 01:42 Мечты Путина о том, что ему удастся разрушить солидарность Европы с Украиной, не осуществились, - ПорошенкоПрезидент России Владимир Путин не смог разрушить единство Европы и ее солидарность с Украиной. читать источник x Мне нравится 13
Признал, что РФ может ему что-то позволять, а что-то нет.
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Порошенко!!! Пока ты и твоя воровская шобла у власти. говорить об этом преждевременно.
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Результат трёхлетнего правления Порошенко это сплошная оккупация пуйлом Крыма и части Донбасса. И так ещё будет как минимум два года, пока Порошенко будет у власти. Это факт.
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...твои посты согревают ватных особей влажные мечты, а я б за горло твое подержалси...
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...в раше царюет хуйло, значит хуйловодство
...Крым как Крым ему нах не нужен, как и сирия не будь в промежности Катар...
...ХВВ смертник, и его конвульсии доставляют миру много хлопот, однако он не плохой игрок для ссыкливого запада
...это видимая часть
..., невидимая, хуйло раньше чумуданы носил, теперь в лице преза, волю ГБшной мафии народу своею морду кажет
...ну отстрелят чекисты хуйла, поставят другого, шо поменяется?
...только одно вылечит планету, империя должна быть разрушена
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Охрану Порошенко пополнят овчарки
Ожидается, что Карат и Мэри станут первыми украинскими овчарками-бодигардами. К своим непосредственным обязанностям они приступят уже через пару месяцев. Тем временем на базе госохраны подрастают ещё 20 щенков, которые смогут пополнить пул президентских охранников. На заслужанный отдых этих овчарок будут отправлять в возрасте 8-10 лет.Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН
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Странное рассуждение человека, который сам, своим указом 3 года назад, остановил освобождение оккупированных территории и объявил так называемое "перемирие" Специально, что-ли, затянул освобождение до следующих своих выборов?
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А потім кацапи напряму ввели війська і був Іловайськ.
Ти забув?
Передай своєму ФСБ-шному куратору що він тупий.
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