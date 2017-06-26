Кибератака на британский парламент: взломаны 90 аккаунтов электронной почты

2873 32Теги: Великобритания (1658) киберпреступление (276) парламент (963) хакер (605) Тему создал: Цензор.НЕТ26.06.17 00:59 Кибератака на британский парламент: взломаны 90 аккаунтов электронной почтыВо время кибератаки на британский парламент были взломаны до 90 аккаунтов электронной почты депутатов или служащих. читать источник x Мне нравится
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не добив Кримський ханат у 1571 Московію - вона його знищила, не добив гетьман Виговський після Конотопської битви перелякану і знекровлену москву - вона згодом поглинула Україну на 400 років, не добили англо-сакси срср -от і має цивілізований світ зараз еболу у вигляді Хуйлостану...
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росцийских баблосов и их держателей, а также не преминуть отметить злопамятность бритов. Ховайся вова, смотаться ты уже не успел
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