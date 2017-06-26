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Теги: Великобритания (1658) киберпреступление (276) парламент (963) хакер (605)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кибератака на британский парламент: взломаны 90 аккаунтов электронной почты

Во время кибератаки на британский парламент были взломаны до 90 аккаунтов электронной почты депутатов или служащих.

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А говорили что все хорошо защищено, видать до конца не понимают с кем имеют дело
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Выхолощенные западники совершенно явно не врубаются, что против них (именно их западной цивилизации) путлер с рашистами ведут войну. Очень позднее зажигание.
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От идиотов, которые ставят пароль на ящик восемь восьмёрок не защитишься.
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Да и софт может слабый быть - например, не распознавать массивные запросы для подбора паролей. Хороший софт после 3-й неудачной попытки должен блокировать аккаунт. А если таких блокировок произошло несколько за 1 минуту, то надо останавливать весь сервер, или, как минимум, отводить весь подозрительный трэффик.
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более чем уверен, что взломали используя социальную инженерию или используя человеческий фактор.
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А для таких идиотов пишется скрипт который не позволит установить такой пароль.... а заставит установить пароль такой сложности какой нужно для системы безопасности.....
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Теперь появится....там ребята два раза на грабли не наступают....
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Обычно, в таких структурах пароли не должны назначать пользователи.
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Пусть уже Запад или сдаётся, или по-настоящему начинает душить рашистов. А то доиграются (если уже не).
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Є сумніви чиїх рук справа? Якщо не робити висновків з історії, то це жахіття триватиме вічно:

не добив Кримський ханат у 1571 Московію - вона його знищила, не добив гетьман Виговський після Конотопської битви перелякану і знекровлену москву - вона згодом поглинула Україну на 400 років, не добили англо-сакси срср -от і має цивілізований світ зараз еболу у вигляді Хуйлостану...
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Факт. Мещан-однодневок история ничему не учит.
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Ще можна додати: не хтіла Антанта по-справжньому взятися за більшовиків - отримали Другу світову, Сталіна і Варшавський блок (тюрму європейських народів). Правда, можна трохи тодішніх європейців зрозуміти: все ж виснаження від Першої світової.
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А пукен и его шобла тупые до не могу. Достаточно вспомнить о концентрации в британии

росцийских баблосов и их держателей, а также не преминуть отметить злопамятность бритов. Ховайся вова, смотаться ты уже не успел
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Смішно виглядають потуги відвести підозру від дебільної країни росії....
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Единственное эффективное средство от международного кибертерроризма, это - отключить всю Рашку от интернета. Тогда никакие пароли вообще не понадобятся.
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А если пересажать всех воров, то больше не понадобятся замки в дверях домов и депозитных ячеек.
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У мусульман за воровство отрубают руку... Может это и слишком жестоко, не воровства там практически нет.
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Они как раз добиваются, чтоб их отключили. Типа не хуйло виновато, а жестокий запад. Это игра в подставу. Лучше заниматься защитой, пусть москали мучаются со свободным инетом, результаты есть: по 300 тыс. людей с рассии съезжают в год.
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А кто даст гарантию,что ето не чекистские вьікормьіши. Залазят в разньіе структурьі, а потом взламьіваются сайтьі.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКибератака на британский парламент: взломаны 90 аккаунтов электронной почты
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