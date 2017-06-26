США не собираются смягчать санкции против России, - Порошенко

1240 32Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: Порошенко (13250) Россия (71142) санкции (6231) США (12854) Тему создал: Цензор.НЕТ26.06.17 00:49 США не собираются смягчать санкции против России, - ПорошенкоВласти США не планируют смягчать или отменять санкции против России. читать источник x Мне нравится 8
Ответить
Ответить
Конфуцій: "Важко захищати фортецю, коли в середині зрадник"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ракета-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в воскресенье, 25 июня, в 13:25 по местному времени. Об этом сообщается в Twitter американской компании SpaceX.
Первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане примерно через восемь минут после старта. Вторая ступень вышла на промежуточную орбиту.
К нынешнему старту SpaceX модернизировала, ранее летавшую первую ступень ракеты, снабдив ее титановыми сетчатыми килями, которые используются для торможения при входе в атмосферу Земли перед посадкой. Как сообщил владелец компании Илон Маск, модернизированные закрылки способны взять на себя основной тепловой удар при возвращении ракеты.
До этого, 23 июня, Falcon 9 успешно вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1. Старт ракеты состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Первая ступень так же тогда вернулась на плавучую платформу в Атлантическом Океане.
Это впечатляет, за два дня, два успешных старта и возвращения первых ступеней ракет на плавучие платформы.
На глазах творится история.
Ответить
Все российские СМИ бились в эйфории от данного полёта, а за самим процессом наблюдал современный российский электроник, человек-батут и стрелок 80 LVL - Дмитрий Рогозин.
МС-21, надежда российского авиастроения и замена как устаревших Ту-154 и Ту-204, так и убийца Airbus А320 и Boeing 737.
Однако, на самом деле у этого самолёта не все так радужно, как того хотелось бы Сергею «самоделкину» и вот почему…
Во-первых - даже сама компания «Иркут», производящая данный самолет, не скрывает, что их детище, в эпоху тотального импортзамещения на 40% состоит из иностранных запчастей и это если верить корпорации на слово. 40%? ( с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Давно надо было отказаться от политико-правого использования термина «АТО». Идет война, а не антитеррористическая операция . Использование термина «АТО» создавало преграды для общенациональной консолидации всего украинского общества. Но самое плохое оказалось в том, что отказ нашего политического руководства, до сих пор, от признания России агрессором и факта войны создал для кремлевских пропагандистов идеальные возможности в борьбе с Украиной.
Все три года Кремль вбивает в голову всему миру, своему населению и украинцам идею, что в Донбассе идет «гражданская война», а не «АТО» и нет никакой оккупации со стороны России. А международное сообщество вынуждено было явочным порядком объявить санкции в ответ на реальный факт войны России против Украины. Поэтому трехлетний упорный отказ от признания войны и оккупации Россией части территории Украины - это колоссальная политическая ошибка нашего политического руководства.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну да, оборонкой некада заниматься...((
Ответить
Он несет ответственность за Украину, ответственность перед гражданами Украины.
Ответить
Ответить
Глава государства заявил, что украинская делегация выполнила свои задачи в Вашингтоне.
Президент Украины Петр Порошенко назвал комфортной атмосферу встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
По словам Порошенко, Трамп выразил заинтересованность в украинской проблематике и подтвердил позицию США как стратегического партнера Украины.
"Если говорить о главных моих впечатлениях от визита в США и от встречи с президентом Трампом - ключевая его позиция была не давать советы, а он четко спрашивал: "Петр, чем тебе помочь?". Это позиция настоящего партнера, настоящего друга Украины. Что касается рукопожатия - это было рукопожатие партнеров. И общая атмосфера, которая начинается с рукопожатия, была очень дружеская, очень партнерская, очень надежная, и я себя чувствовал очень комфортно", - заявил глава государства в интервью журналистам украинских телеканалов, которое транслировалось вечером в воскресенье, 25 июня.
Президент добавил, что главной задачей украинской делегации в США было донести до американских партнеров информацию о ситуации в Украине и на оккупированных территориях, а также позицию Киева по ряду внешнеполитических вопросов. По словам Порошенко, делегация с этой задачей справилась.
"Задачи перед нами стояли чрезвычайно важные. Хочу сразу же снять любые инсинуации о том, что визит drop-in - только сфотографироваться. Нам это было не нужно… Перед нами стояла задача обменяться мнениями и вооружить аргументами накануне тех многосторонних и двусторонних встреч, которые пройдут в Гамбурге в формате Большой двадцятки. Были предоставлены не просто аргументы, а материалы, доказательства - фотографии, карты, документы, шевроны и много других вещей, которые четко доказывают российское присутствие на Донбассе", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что в Вашингтоне также удалось обсудить вопросы сотрудничества Украины и США в ООН и НАТО.
"Мы фактически достигли очень важной цели. Если раньше, во время моего первого визита в США, страна продемонстрировала мощную двухпартийную поддержку не просто Украины, а украинского народа, украинской власти, то на сегодняшний день мы можем говорить, что это не просто конгрессовая и сенатская поддержка, а это уже поддержка исполнительной власти. Де-факто можно говорить, что Украина объединила всю Америку. И сегодня, я думаю, что это было абсолютно четко видно, и я очень доволен итогами этого визита", -подытожил Порошенко.
Читайте также: Трамп мог использовать Порошенко в спектакле для Конгресса - FT
Напомним, 20 июня президент Украины Петр Порошенко встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, советником президента Гербертом Макмастером, а также госсекретарем Рексом Тиллерсоном и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
Во время визита в США украинский президент сообщил о предстоящих визитах представителей администрации Трампа в Киев для подписания соглашений о сотрудничестве в оборонной, экономической и энергетической сферах.
Как сообщают источники ZN.UA в окружении президента, формат встречи с Трампом не позволил Порошенко реализовать все поставленные им задачи. В то же время, переговоры украинского президента с представителями администрации президента США оказались более плодотворными.
"Встречи с президентом Соединенных Штатов не происходят ежемесячно, а в Овальном кабинете удалось побывать далеко не всем главам государств планеты. И будет ли у Петра Порошенко когда-либо еще раз такая возможность - большой вопрос", - пишет обозреватель ZN.UA Татьяна Силина.
Подробнее о результатах поездки президента Украины в Вашингтон читайте в материале Татьяны Силиной "В овальный кабинет за секонд-хендом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить