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 Форум Украины(608125)
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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Порошенко (13250) Россия (71142) санкции (6231) США (12854)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США не собираются смягчать санкции против России, - Порошенко

Власти США не планируют смягчать или отменять санкции против России.

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чому інші держави більше зробили санкцій ніж Україна? кому більше треба?
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чому? тому, що на чолі держави зрадник, лицемірне брехло і безпринципний мародер:

Конфуцій: "Важко захищати фортецю, коли в середині зрадник"
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Все что волнует эту шоколадную падаль - санкции против раши!!! Почему? В пользу ахметки и пинчука уничтожаются конкуренты из раши по бизнесу в металлургии и в аграрном секторе!
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Порошенко: у липні в Україну прибуде держсекретар США Тіллерсон
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Коли дух нечистый, сгинь с глаз; коли живой человек, не в пору завел шутку,
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Шо тебе не нравится,дело бацька гаворит кацапам,в картошку все вкладывать и санкции не страшны,а ты поплач
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США не собираются смягчать санкции против России :
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Налейте уже Петру Минскому! Задолбал уже. Завтра Гнойсман опять начнет свой словесный понос. Звиздеть не камни ворочать.
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Ракета-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в воскресенье, 25 июня, в 13:25 по местному времени. Об этом сообщается в Twitter американской компании SpaceX.
Первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане примерно через восемь минут после старта. Вторая ступень вышла на промежуточную орбиту.

К нынешнему старту SpaceX модернизировала, ранее летавшую первую ступень ракеты, снабдив ее титановыми сетчатыми килями, которые используются для торможения при входе в атмосферу Земли перед посадкой. Как сообщил владелец компании Илон Маск, модернизированные закрылки способны взять на себя основной тепловой удар при возвращении ракеты.
До этого, 23 июня, Falcon 9 успешно вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1. Старт ракеты состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Первая ступень так же тогда вернулась на плавучую платформу в Атлантическом Океане.
Это впечатляет, за два дня, два успешных старта и возвращения первых ступеней ракет на плавучие платформы.
На глазах творится история.
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Что же, не могу не порадоваться за очередное достижение в авиастроении высокодуховных соседей, ведь вчера их детище, пассажирский самолет МС-21 совершил первый пробный полет.

Все российские СМИ бились в эйфории от данного полёта, а за самим процессом наблюдал современный российский электроник, человек-батут и стрелок 80 LVL - Дмитрий Рогозин.

МС-21, надежда российского авиастроения и замена как устаревших Ту-154 и Ту-204, так и убийца Airbus А320 и Boeing 737.

Однако, на самом деле у этого самолёта не все так радужно, как того хотелось бы Сергею «самоделкину» и вот почему…

Во-первых - даже сама компания «Иркут», производящая данный самолет, не скрывает, что их детище, в эпоху тотального импортзамещения на 40% состоит из иностранных запчастей и это если верить корпорации на слово. 40%? ( с)
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и еще знайте что 112 канал-собственность мусора захарченко,который отдал приказ стрелять в безоружных людей на майдане и может еще кто не знает-эта гнида лучшая подруга тимошенко
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я без паспортов знаю кто кому за 25 лет в политикуме и власти Украины кум,брат и сват...и это змеиное кубло давно пора облить бензином и подпалить и здесь и за границей
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Политический эксперт Виктор Небоженко сегодня резко раскритиковал в Фейсбуке готовящийся властью законопроект о реинтеграции Донбасса и озвучил свои предложения на сей счет.

1. Давно надо было отказаться от политико-правого использования термина «АТО». Идет война, а не антитеррористическая операция . Использование термина «АТО» создавало преграды для общенациональной консолидации всего украинского общества. Но самое плохое оказалось в том, что отказ нашего политического руководства, до сих пор, от признания России агрессором и факта войны создал для кремлевских пропагандистов идеальные возможности в борьбе с Украиной.

Все три года Кремль вбивает в голову всему миру, своему населению и украинцам идею, что в Донбассе идет «гражданская война», а не «АТО» и нет никакой оккупации со стороны России. А международное сообщество вынуждено было явочным порядком объявить санкции в ответ на реальный факт войны России против Украины. Поэтому трехлетний упорный отказ от признания войны и оккупации Россией части территории Украины - это колоссальная политическая ошибка нашего политического руководства.
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это уже называется не ошибка,да и что можно ожидать от "договорняка" с кацапами,если в группе восседает кум гэбиста мертвечук,который спит и видит себя президентом всея Украины...за какие заслуги под него зачистили 25% рынка сжиженного газа в Украине???снова ошибка)))
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никаких преград не было и нет - кто хотел знает что там война
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Роман Анатолич будет ладами торговать?
ну да, оборонкой некада заниматься...((
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Какое отношение Порошенко имеет с США.
Он несет ответственность за Украину, ответственность перед гражданами Украины.
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барыга переживает за липедский бизнес и своих торговых партнёров из падлостана ?
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Порошенко поделился впечатлениями от встречи с Трампом
Глава государства заявил, что украинская делегация выполнила свои задачи в Вашингтоне.



Президент Украины Петр Порошенко назвал комфортной атмосферу встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
По словам Порошенко, Трамп выразил заинтересованность в украинской проблематике и подтвердил позицию США как стратегического партнера Украины.
"Если говорить о главных моих впечатлениях от визита в США и от встречи с президентом Трампом - ключевая его позиция была не давать советы, а он четко спрашивал: "Петр, чем тебе помочь?". Это позиция настоящего партнера, настоящего друга Украины. Что касается рукопожатия - это было рукопожатие партнеров. И общая атмосфера, которая начинается с рукопожатия, была очень дружеская, очень партнерская, очень надежная, и я себя чувствовал очень комфортно", - заявил глава государства в интервью журналистам украинских телеканалов, которое транслировалось вечером в воскресенье, 25 июня.
Президент добавил, что главной задачей украинской делегации в США было донести до американских партнеров информацию о ситуации в Украине и на оккупированных территориях, а также позицию Киева по ряду внешнеполитических вопросов. По словам Порошенко, делегация с этой задачей справилась.
"Задачи перед нами стояли чрезвычайно важные. Хочу сразу же снять любые инсинуации о том, что визит drop-in - только сфотографироваться. Нам это было не нужно… Перед нами стояла задача обменяться мнениями и вооружить аргументами накануне тех многосторонних и двусторонних встреч, которые пройдут в Гамбурге в формате Большой двадцятки. Были предоставлены не просто аргументы, а материалы, доказательства - фотографии, карты, документы, шевроны и много других вещей, которые четко доказывают российское присутствие на Донбассе", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что в Вашингтоне также удалось обсудить вопросы сотрудничества Украины и США в ООН и НАТО.
"Мы фактически достигли очень важной цели. Если раньше, во время моего первого визита в США, страна продемонстрировала мощную двухпартийную поддержку не просто Украины, а украинского народа, украинской власти, то на сегодняшний день мы можем говорить, что это не просто конгрессовая и сенатская поддержка, а это уже поддержка исполнительной власти. Де-факто можно говорить, что Украина объединила всю Америку. И сегодня, я думаю, что это было абсолютно четко видно, и я очень доволен итогами этого визита", -подытожил Порошенко.
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Напомним, 20 июня президент Украины Петр Порошенко встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, советником президента Гербертом Макмастером, а также госсекретарем Рексом Тиллерсоном и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
Во время визита в США украинский президент сообщил о предстоящих визитах представителей администрации Трампа в Киев для подписания соглашений о сотрудничестве в оборонной, экономической и энергетической сферах.
Как сообщают источники ZN.UA в окружении президента, формат встречи с Трампом не позволил Порошенко реализовать все поставленные им задачи. В то же время, переговоры украинского президента с представителями администрации президента США оказались более плодотворными.
"Встречи с президентом Соединенных Штатов не происходят ежемесячно, а в Овальном кабинете удалось побывать далеко не всем главам государств планеты. И будет ли у Петра Порошенко когда-либо еще раз такая возможность - большой вопрос", - пишет обозреватель ZN.UA Татьяна Силина.
Подробнее о результатах поездки президента Украины в Вашингтон читайте в материале Татьяны Силиной "В овальный кабинет за секонд-хендом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
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А як стосовно - введення нових???.......................
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не хвилюйся...так введуть,що у путі останнє волоссячко повилазить.
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Згоден........... покладаюсь на твій досвід - особливо стосовно волосячка........... Відкрий таємницю - воно потім в тебе виросло?
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проти мене санкцій не вводили,запитуй вована
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Незнаю що, можливо і не - санкції.................... а от що "вводили", це - помітно відразу......... так що - не соромся.... чого вже там - нині "такі" навіть паради влаштовують.............

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ви віддаляєтесь від теми,андрушо,а вона про введення санкцій,а не того, про що ви весь час мрійливо натякаєте,то вже ваші особисті справи,я толерантна людина до всіляких меншин,хочете парад-будь-ласка,але без трикольорів та колорадок.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША не собираются смягчать санкции против России, - Порошенко
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