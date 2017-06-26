Полиция Стамбула разогнала марш ЛГБТ

2807 71Теги: марш (174) розгін (46) Стамбул (85) ЛГБТ-спільнота (132) Тему создал: Цензор.НЕТ26.06.17 00:29 Полиция Стамбула разогнала марш ЛГБТТурецкая полиция разогнала участников несанкционированного марша за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в Стамбуле. читать источник x Мне нравится 17
Дебил ли Путин или все же "великий государственный деятель"...
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и єто радует
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Правильно, чтобы никто не напал сами отметелили...
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Если евреи прявят миром посредством обвинения в антисемитизме, другие типа равноправия и пр эзотерической но рабочей на практике херни.
Вот даже соловьев в раше под еврейским зонтиком пытается откосить от гааги
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а може просто экология тд
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они защищаются от этого всего не на словах.
А у нас кто защитит нормальных людей от агрессивных педерастов ?
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Неужели из-за "золотого миллиарда" ?
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вы же женщина или то просто ник такой и не Люси
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Жінки на початку ХХ ст. за право голосу боролися шляхом парадів? Ні, робили нормальні мітинги.
Мартін Лютер Кінг влаштовував паради чорношкірих? Ні, були серйозні мітинги і демонстрації, похід на Вашингтон.
Гомосексуалісти самі налаштовують проти себе наше суспільство (більшість з якого і так їх не любить), коли нібито серйозну боротьбу за права перетворюють на цирк з нафарбованими косметикою пиками і одягом з пір"ям. Тим більше хто як не українці знають, якою має бути справжня боротьба за права - два майдани вже було.
Хочуть показати боротьбу за свої права - хай роблять серйозні заходи, а не паради і прайди. А ні, то просто це вкотре докаже, що боротьба геїв за права - зовсім не те ж саме, що боротьба за права жінок чи чорношкірих.
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Надобранiч.
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Всё равно против природы не попрёшь и мальчики будут выбирать девочек в 99% случаев ведь. Не вымрем именно по этому поводу - это точно.
Во всём цивилизованном мире никакой угрозы от этого ЛГБТ не видят. Вот честно - не пойму в чем проблема, без шуток.
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С этой заразой можно бороться, но государство, эта "украйина", которая ноет про северные потоки и торгует втихаря с сепаратистами, ничего делать не будет.
Нужно самим выявлять источники финансирования устроителей парадов извращенцев и перекрывать их.
Тогда этой дряни поменьшает в Украине.
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у 1970 населення України перевищувало турецьке на 12 млн. людей. За рахунок суворої статевої моралі на сьогодні населення Туреччини більше українського на 30 млн.
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