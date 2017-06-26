EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608125)
  2807  71
Теги: марш (174) розгін (46) Стамбул (85) ЛГБТ-спільнота (132)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полиция Стамбула разогнала марш ЛГБТ

Турецкая полиция разогнала участников несанкционированного марша за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в Стамбуле.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну озабоченные с резиновыми палками везде есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як вони могли?!!!!!!!!!!!!!.................... Це ж так не по-Європейському!...............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а Турция и не Европа. Турция это Азия, восточная по сути страна, была и останется, хоть и немножко географически в Европе, и в НАТО и ЕС всегда будет как бы на пороге, как бы есть но не совсем)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Власти Стамбула уже третий год запрещают ЛГБТ-парад под тем предлогом, что на участников могут напасть приверженцы крайне правых идеологий.Источник: https://censor.net.ua/n445430

Правильно, чтобы никто не напал сами отметелили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В общем дали понять, что "Тут вам не расея, будете у себя на красной площади, как и прежде 9го мая маршировать"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лгбт, феминистки это демократические инструменты в руках их курирующих.
Если евреи прявят миром посредством обвинения в антисемитизме, другие типа равноправия и пр эзотерической но рабочей на практике херни.

Вот даже соловьев в раше под еврейским зонтиком пытается откосить от гааги
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это у вас видима последствие турецких набегов
а може просто экология тд
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полиция Стамбула разогнала марш ЛГБТ . Да ну нах!:Полиция Стамбула разогнала марш ЛГБТ - Цензор.НЕТ 6351питор-100пудофф :
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот почему по всему миру организована информационная атака на ислам -
они защищаются от этого всего не на словах.
А у нас кто защитит нормальных людей от агрессивных педерастов ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Україні міліція не розганяла весною 2014 року "гей-паради" на Кримському півострові та Донбасі. Тепер маємо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне кто-то "на пальцах" может обьяснить - Кому и зачем нужна эта агрессивная пропаганда ЛГБТ ? (я правда не могу понять )...
Неужели из-за "золотого миллиарда" ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это - война, объявленная против христианской цивилизации. Учитывая что (а) исламский капитал крепко держит в своих руках значительную часть мировой финансовой системы, и (б) ислам никогда не отказывался и не откажется от своей идеи установления "всемирного халифата", то распространение этой пропаганды - это война, нацеленная на постепенное уничтожение христианских наций: чтобы нормальные люди не вступали в брак, не размножались, а дети - с детства попадали в ненормальную среду ("усыновление/удочерение" детей гомосексуалистами). Ислам дважды за свою историю наезжал на Европу, дважды был изгнан. Сейчас идёт третье вторжение, под видом "беженцев". Украину, Польшу, Венгрию, Беларусь и ещё несколько стран пока хранит Бог, благодаря тому что они сопротивляются, несмотря на верхушку Евроколхоза, которая полностью в руках левоглобалистов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На русскую весну чеши - херню встегивать там ватникам будеш ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все верно, вот только обвинять нужно в первую очередь не исламистов, а пархатых, цель которых уничтожение европейских наций и создание толерастично-аморфоного общества, которое и не подумает возмущаться тем, что ими правят пархатые и их ставленники. Ну а муслимы просто пользуются плодами навязанной пархатыми толерастии и проводят ползучую оккупацию заселяя европейские страны и просто выжидая своего часа для того, чтобы вырезать местное население напрочь утратившее чувство самосохранения и пускающее откровенных врагов к себе в дом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блин, бедные дети в Турции, им наверное запретят рисовать радугу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Участники демонстрации страдают от комплексов, от которых хотят избавиться за счет остальных...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сатанизм чистой воды , правильно разогнали .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все починається з підеристичних маршів, а закінчується узаконенням державою і освяченням церквою шлюбів гомодріло-мутантів
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине люди цивилизованные и ни кто не будет нападать на сексменьшинства но реклама педерастии в виде парадов это перебор и не уважение к нормальным людям ! Поэтому поддерживаю действия Эрдогана !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не реклама и не педерастии, Люся а вам что за попаболь от геев, ЛГБТ?
вы же женщина или то просто ник такой и не Люси
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если это не реклама то что? Массовое проветривание педерастами задних проходов на природе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бгг. Значит гомиков охраняли чтобы они не напали на "цивилизованных".

Полиция Стамбула разогнала марш ЛГБТ - Цензор.НЕТ 7317
 показать весь комментарий
Ответить
 
А на фига они маршируют?? скоро натуралы тоже начнут маршировать.. работать кто будет??!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не скоро еще избавятся от рефлекса, сбиваться в стадо. Что натуральные, что искусственные, что те, кто посерединке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот это государство, настоящее, которое может отстоять свои традиции, ценности, может отразить агрессивное навязываемое влияние, нападение других стран, Украине до Турции еще расти и расти, в Турции попросту невозможно то, что в Украине случилось с Крымом и Донбассом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не факт, что у Турции невозможно отжать территории с помощью военной силы, да и курды там не спят, но вот тот факт. что они не прогибаются под педерастов из ЕС однозначно вызывает уважение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я от одного не розумію. Якщо у геїв типу серйозні наміри і вони борються за свої права, то чому ця боротьба проходить у формі комічних парадів і "прайдів", на які всі плюються?

Жінки на початку ХХ ст. за право голосу боролися шляхом парадів? Ні, робили нормальні мітинги.
Мартін Лютер Кінг влаштовував паради чорношкірих? Ні, були серйозні мітинги і демонстрації, похід на Вашингтон.

Гомосексуалісти самі налаштовують проти себе наше суспільство (більшість з якого і так їх не любить), коли нібито серйозну боротьбу за права перетворюють на цирк з нафарбованими косметикою пиками і одягом з пір"ям. Тим більше хто як не українці знають, якою має бути справжня боротьба за права - два майдани вже було.

Хочуть показати боротьбу за свої права - хай роблять серйозні заходи, а не паради і прайди. А ні, то просто це вкотре докаже, що боротьба геїв за права - зовсім не те ж саме, що боротьба за права жінок чи чорношкірих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут ще важливий фактор виховання, серед цього ЛГБТ кодла більшість розпусники а не вроджені геї. Якщо дитину привчати що одностатевий секс це нормально, то він з великою ймовірністю може і спробувати в підлітковому віці- коли гормони зашкалюють з другом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эрдоган ничем не отличается от Путена или Лукашенки. Местные князья возомнившие себя богами. Впрочем именно тупость = невежество населения позволяет всякого рода биомусору держаться у власти. Но в конченом счёте у тирании нет будущего. Не потому что я так сказал, а потому что прогресс - глобализация делает людей более умными и свободными. Так что все эти шаги касательно нарушения прав в любом случае лишь трата времени. Любого рода авторитарный строй рано или поздно терпит крах. Пример - Китай Мао. Спустя 10 лет после его смерти от его системы не осталось ровным счётом ни-че-го.
Надобранiч.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это да..и вот поэтому в Молдове,после правления "еврооптимистов", пришел прорусский Додон..."еврооптимисты" не проворовались, случайно так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё в этой жизни имеет объяснение. Не геи виноваты, что половина молдован тупые по жизни рабы выбрали Додона. И не геи виноваты, что до этого молдоване голосовали за так называемых "демократов" выходцев из пророссийской партии коммунистов за 10 долларов и 3 кг гречки-муки или конфет. Так же не геи виноваты, что в 1992 году 80% молдован зассало воевать за свою страну против Кремля. И не геи виноваты, что молдоване, ещё совсем недавно при Совке преподносили себя атеистами, а сейчас ходят по церквям за святой водой из крана и голосуют за "социалиста-христианина" Додона, который по определению не может быть христианином, так как ленинский социализм отвергал наличие бога. Именно тупость мешает людям развиваться, а не мифические гейские пропаганды или законы предусматривающие штраф/сроки за жестокое обращение с животными. Тупость, невежество, вот главная причина деградации населения. И тоже самое применимо к Украине, России, Беларуси, Казахстану и т.д. и т.п. Не геи виноваты, или кошки с собаками, что украинцы избирали тупого зэка Овоща по областям за пару сот гривен, за сказки о Там Союзе, за гречку и прочую лабуду. И не геи виноваты в том, что на России 146% тупого так называемого биомусора поддерживают Путена, империализм, захват Украины, и всех бывших республик. Я не сторонник геев, но и не против их. Геи не главная причина на планете всех бед. А ещё раз, повторяю, человеческая тупость. Если учёные всех стран мира подтверждают фактами и доказательствами, что Земле 4 млрд лет и она создавалась не за 6 дней как написано в макулатуре под названием Библия, это значит, что люди просто идиоты неспособные думать своей головой. И виной тому не геи. Или кошки, или свиньи, или кто бы ни было другой. США живут лучше нас, потому что они умнее, а не потому что им бог с небес подарил айфоны, танки Абрамс, и компанию Илона Маска Спейс Икс. Молдова, Украина и прочие резервации бывшего СССР живут хуже индейцев США, потому что мы тупее. Когда человечество начнёт думать своей башкой, осознавать собственные ошибки, а не валить на кого то, когда люди будут оценивать ситуацию трезво, они смогут понимать и решать проблемы и не винить кого то в собственных косяках. Итак, я тебе отвечаю на вопрос... В Молдове Додон, потому что большая часть молдован и вообще в целом граждан Молдовы ТУПЫЕ, ограниченные в мышлении продажные рабы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Китай как был совком, так и остался... только иконку поменяли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слушайтие, а чего боятся противники этого ЛГБТ? Что население их страны уменьшится из-за гей браков? Родители боятся, что их чадо признается, что он/она нетрадиционной ориентации? Прям так страшно? Почему какой-то там парад, обязательно вызывает у натуралов батхёрт? Мне вобще это все до лампочки. Общался с молодёжью на эту тему: обычно только быдловатые против, образованные как правило безразличны.
Всё равно против природы не попрёшь и мальчики будут выбирать девочек в 99% случаев ведь. Не вымрем именно по этому поводу - это точно.
Во всём цивилизованном мире никакой угрозы от этого ЛГБТ не видят. Вот честно - не пойму в чем проблема, без шуток.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а не спрашивал ты у молодежи-почему у нас война?ведь можно ввести русский язык вторым государственным и дать каждой области свои законы и права на самоопределение ...вот в чем проблема то?не понимаешь,в чем проблема?неужели в засевшей в Киеве -ХУНТЕ..или может НАЦИЯ начала осознавать себя -НАЦИЕЙ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В цивилизованом мире люди много чего не видят. Поэтому цивилизации и заканчиваются гедонизмом и заселяются дикарями со здоровой половой моралью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пидepня агрессивна, болтлива, язвительна, имеет "освиту" в основном пи3доватогуманитарную, привлекает за 200 грн на парады студентов безмозглых.
С этой заразой можно бороться, но государство, эта "украйина", которая ноет про северные потоки и торгует втихаря с сепаратистами, ничего делать не будет.
Нужно самим выявлять источники финансирования устроителей парадов извращенцев и перекрывать их.
Тогда этой дряни поменьшает в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони без віз успішно заселяють територію євродегенератів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тенденция. где авторитарно, там гомофобно. кстати, в животном мире гомосексуалы стабильно присутствуют. ах. да, в Турции же теорию эволюции исключили из школьной программы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо порівнювати демографію Туреччини і України:
у 1970 населення України перевищувало турецьке на 12 млн. людей. За рахунок суворої статевої моралі на сьогодні населення Туреччини більше українського на 30 млн.

Полиция Стамбула разогнала марш ЛГБТ - Цензор.НЕТ 1761
Полиция Стамбула разогнала марш ЛГБТ - Цензор.НЕТ 6986
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что в Турции еврейская мафия не при власти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Після майдану силові відомства мали відійти націоналістам. Якби МВС контролювався Свободою і у нас би содомітів відстрілювали. Але фарисеї мають більше грошей і політично-методологічного досвіду. Тому Свобода на смітнику, а правий сектор у прислугах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сами виноваты, что отдали власть после Майдана. Потому что руководители конформисты
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неужели даже в Турции - мусульманской стране эта нечисть присутствует и ее до сих по не вывели. Я помню ещё СССР и их там вроде не были, а при дерьмократии расплодились!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему в Турции разогнали ЛГБТ парад? Потому что могут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яничари розігнали по щілинам європейські цінності.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все правильно сделали. единственное, что полностью одобряю в политике Турции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уважаю турок. Нормальные мужики и бабы. Не то что некоторые.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция Стамбула разогнала марш ЛГБТ
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Juli Schubs, росися вперде d82e7584, Arkady Korshun, Иван Стас, artal, Игорь Мельник 1e80ecc1, Vitalich, Eispickel, литвин, Ярослав Викторович, Олег Сербин 10d6f9ec, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c, ЯЗНАЮ, dan danu, Константин 1041a131, Игорь Д, засинений, Пузо Савелий Пузо, Toshno Newapkokrad, Lada2014, Vlad Nefakt, Yurii Sliusarchuk, andrew_sc, Джон123456, Ned Stark, Салах ад-Дин, Гоша Печерский, war128, Чип, tvellen-van, Кирилл Лещенко, Viktor Petrov a53b8b8b, Ivan Bogun 12bf0e40, Ринат Амедов, Lucretia Black, Ксеня Бойко, Frol Fedoroff, Anatoli Lit, Pavlo Dudra
 Всего на сайте: 140 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти