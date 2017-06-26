EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608125)
  17062  40
Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: Бутусов Юрий (1282) Антитеррористическая операция (17012)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вражеский патруль уничтожен ножами: 93-я бригада выполняет Минские соглашения на бахмутской трассе

23-24 июня воины 93-й механизированной бригады провели два успешных боя на бахмутской трассе, в районе Славяносербска.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
красавы парни!!!!
с ножа и двоих!!!???
манияки)))
нехуйшастать кацапы))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему заявки на топливо батальонов не выполняются при отсутствии крупных операций на фронте в целом, совершенно необъяснимо.



потому что генштаб потребляет на ДВА порядка больше, летая вертолетами.. плюс свои частные авто снабжают в любых количествах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты думаешь что отбросы из гавноштаба на воздушных шариках летают аки Винни -Пух ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я бы поверил,услышав это от волонтеров или от ПАРТІЇ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС,а ты мне доверия не внушаешь (сорри)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
воно нумероване, а значить - троль. Ігноруй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В центре Чернигова генерала забрал военный вертолет

На Красной площади Чернигова в пятницу приземлился военный вертолет и забрал командующего Военно-воздушными силами ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова.
Об этом сообщил местный общественный активист Алексей Француз, пишет УНИАН.

По информации активиста, вертолет забрал командующего Военно-воздушными силами ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова, который принимал участие в торжествах по случаю 85-й годовщины создания Государственного научно-испытательного центра ВСУ, проходивших в областном музыкально-драматическом театре.
Активист в заметке отметил, что расход топлива для Ми-8 - 0,72 т/час.
"Я так понимаю, что на фронте наши армейцы 100% обеспечены всем необходимым, если руководство позволяет себе передвигаться таким видом "служебного транспорта", - написал Француз. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/11/7137852/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Роль этих кациков кончилась. С нетерпением ждём следующих блуждающих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот не поймешь, слушая официальные сводки говорилось что двоих попочленцев уничтожили ответным огнем, остальных взяли в плен. Где тут правда история умалчивает. Хочется конечно верить что ножами, но как то сильно бравурно учитывая риск ответного огня банд-группы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
охренеть конешна! ножами это.. очень не просто!.. восхищен!!! Здоровья Вам и удачи, мужики!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
моделируя ситуацию - этож как нужно подойти и добрать кацапа с ножа?????
не всякий гусь безпринципный так сработает
этож и не сикрет и не засада
полюбому привал уработали
повторюсь
это наши манияки!!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю что скорее всего из засады.Фактор внезапности . А на привале выставляется боевое охранение.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
это для таких дебилов-романтиков как ты пишут, лапшу сними с ушей, дуралей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему тогда ватники в своих соц сетях по ним плачут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем сепарам ходить в разведку? Бутусов популярно рассказал об основных проблемах ВСУ на данном участке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо, думаешь некому из высокопоставленых слить инфу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы сепарское "ГРУ", подобное нашему, завтра вывесило "развединформацию" - в ВСУ нарастает (любимое слово тех и других) нехватка боеприпасов, топлива и исправного вооружения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наши явно пали этих овец-уничтожен ком.подразд и идейный...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ото добре!!
Пам"ятаю, як у 2014-му мені розповідали як наші хлопці з бату Добас вирізали блокпост сепарів.. Тільки ножами, без вогнепальної збр.. Тоді так моторошно стало, навіть дикунством якимось здалося. Але!!!! Але тепер розумію, що чим більше таких "повстанців" з кацапськими паспортами наші хлопці ліквідують, тим чистіше буде повітря над Україною, і над усім світом..
Всі засоби підійдуть.!!
Молодці ХЛОПЦІ.! Пишаюсь вами, 93-тя це ж наша, біля Дніпра розташована бригада, під Черкаським, ми навіть в них у частині були, у гостях )). Там служив і воював Женя Межевікін (Адам) - геройський танкіст, і Дмитро Кащенко (Кащей)..!!
Молодці хлопчики.. Люблю ВАС.!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви,мабуть, з тих,хто фекав і фукав,коли вершили справедливість над кацапами в урочищі Тухчар.Добре,що Ваше ставлення до знищення окупантів змінилося, але погано,що може змінитись знов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якби була б відповідальність вищих і найвищих армійських керівників...але то з розділу фантастики "знищити хабарництво за час сидіння порошенка на місці Президента ".
 показать весь комментарий
Ответить
 
1. Если с литражом горючки картина более-менее ясна, то темы вооружения и боеприпасов совершенно не раскрыты. Нет таблиц суточного расхода гранат и их остатка в ротах и батальонах. Не указано количество неисправных минометов и их процент к наличию во всей бригаде. Неуд.
2. Охотно верю, что болеющий за выполнение поставленной задачи командир скажет: "Юра, этого мало, этого нет, а с этим совсем плохо". Никогда не поверю, что стоящий лицом к лицу с врагом командир скажет: "Юра, напиши об этом в своей газете, пусть знают все". Тем более не скажет так человеку, который вхож в высокие кабинеты для рабочего решения этих вопросов.
3. Бутусов, у нас война. Классическая кровавая и новенькая информационная. Цензор читают не только за линией фронта, но и далеко за поребриком. Понятно, очень хочется, но не стоит выходить на сцену и срывать аплодисменты, себе любимому, борцу со зрадой. Моральный дух и жизнь бойцов дороже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Без слов! красавчики! а за топливо и выстрелы к СПГ надо так.
https://youtu.be/TQs3-xAY3G8?t=12
 показать весь комментарий
Ответить
 
Штабной офицер 93-й механизированной бригады Украины покинул часть, забрав секретные документы. Ранее он заявлял друзьям, что намерен переехать в Донецк или Луганск. Об этом сообщает пресс-служба МВД Луганской республики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
і знову у пацанів на передовій не добре із постачанням а офшорний злодій бреше шо сам усім забезпечив
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хороший кузнец за день может штук двадцать ножей изготовить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"В результате возросшей интенсивности боевых действий в последние дни отмечается нехватка боеприпасов..."

Ось чому ножами зарізали...))) а якби були боєприпаси, так взагалі Донбас би звільнили! Добре, що хоч ножі не заборонили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дякую за цікаві подробиці, п.Юрію.Цікаво - якщо ЗСУ вийшли на Бахмутку в районі Словяносербська, то виходить, що цей анклав фактично оточений нашими військами?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВражеский патруль уничтожен ножами: 93-я бригада выполняет Минские соглашения на бахмутской трассе
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Juli Schubs, росися вперде d82e7584, Arkady Korshun, Иван Стас, artal, Игорь Мельник 1e80ecc1, Vitalich, Eispickel, литвин, Ярослав Викторович, Олег Сербин 10d6f9ec, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c, ЯЗНАЮ, dan danu, Константин 1041a131, Игорь Д, засинений, Пузо Савелий Пузо, Toshno Newapkokrad, Lada2014, Vlad Nefakt, Yurii Sliusarchuk, andrew_sc, Джон123456, Ned Stark, Салах ад-Дин, Гоша Печерский, war128, Чип, tvellen-van, Кирилл Лещенко, Viktor Petrov a53b8b8b, Ivan Bogun 12bf0e40, Ринат Амедов, Lucretia Black, Ксеня Бойко, Frol Fedoroff, Anatoli Lit, Pavlo Dudra
 Всего на сайте: 140 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти