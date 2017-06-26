Вражеский патруль уничтожен ножами: 93-я бригада выполняет Минские соглашения на бахмутской трассе

17062 40Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: Бутусов Юрий (1282) Антитеррористическая операция (17012) Тему создал: Цензор.НЕТ26.06.17 00:20 Вражеский патруль уничтожен ножами: 93-я бригада выполняет Минские соглашения на бахмутской трассе23-24 июня воины 93-й механизированной бригады провели два успешных боя на бахмутской трассе, в районе Славяносербска. читать источник x Мне нравится 42
с ножа и двоих!!!???
манияки)))
нехуйшастать кацапы))
Ответить
потому что генштаб потребляет на ДВА порядка больше, летая вертолетами.. плюс свои частные авто снабжают в любых количествах.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На Красной площади Чернигова в пятницу приземлился военный вертолет и забрал командующего Военно-воздушными силами ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова.
Об этом сообщил местный общественный активист Алексей Француз, пишет УНИАН.
По информации активиста, вертолет забрал командующего Военно-воздушными силами ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова, который принимал участие в торжествах по случаю 85-й годовщины создания Государственного научно-испытательного центра ВСУ, проходивших в областном музыкально-драматическом театре.
Активист в заметке отметил, что расход топлива для Ми-8 - 0,72 т/час.
"Я так понимаю, что на фронте наши армейцы 100% обеспечены всем необходимым, если руководство позволяет себе передвигаться таким видом "служебного транспорта", - написал Француз. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/11/7137852/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не всякий гусь безпринципный так сработает
этож и не сикрет и не засада
полюбому привал уработали
повторюсь
это наши манияки!!!!)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пам"ятаю, як у 2014-му мені розповідали як наші хлопці з бату Добас вирізали блокпост сепарів.. Тільки ножами, без вогнепальної збр.. Тоді так моторошно стало, навіть дикунством якимось здалося. Але!!!! Але тепер розумію, що чим більше таких "повстанців" з кацапськими паспортами наші хлопці ліквідують, тим чистіше буде повітря над Україною, і над усім світом..
Всі засоби підійдуть.!!
Молодці ХЛОПЦІ.! Пишаюсь вами, 93-тя це ж наша, біля Дніпра розташована бригада, під Черкаським, ми навіть в них у частині були, у гостях )). Там служив і воював Женя Межевікін (Адам) - геройський танкіст, і Дмитро Кащенко (Кащей)..!!
Молодці хлопчики.. Люблю ВАС.!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2. Охотно верю, что болеющий за выполнение поставленной задачи командир скажет: "Юра, этого мало, этого нет, а с этим совсем плохо". Никогда не поверю, что стоящий лицом к лицу с врагом командир скажет: "Юра, напиши об этом в своей газете, пусть знают все". Тем более не скажет так человеку, который вхож в высокие кабинеты для рабочего решения этих вопросов.
3. Бутусов, у нас война. Классическая кровавая и новенькая информационная. Цензор читают не только за линией фронта, но и далеко за поребриком. Понятно, очень хочется, но не стоит выходить на сцену и срывать аплодисменты, себе любимому, борцу со зрадой. Моральный дух и жизнь бойцов дороже.
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/TQs3-xAY3G8?t=12
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ось чому ножами зарізали...))) а якби були боєприпаси, так взагалі Донбас би звільнили! Добре, що хоч ножі не заборонили...
Ответить
Ответить