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 Форум Украины(608125)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: оружие (3987) Россия (71142) США (12854) Донбасс (15186)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия категорически против поставок в Украину любого вида оружия, - зампред комитета Совфеда РФ по обороне

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия категорически против поставок в Украину любого вида оружия,.

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Раша - в общем... ИДИ НАХ и во всех остальных случаях!
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а тобі до того - що? буду краток- Раша - в общем... ИДИ НАХ и во всех остальных случаях!
А якщо так?
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Від "буду кратокъ " аж тіпає,так само від тих паскуд,що нівелюють слова "зрада" і " перемога",вони думають,що влучно жартують і дивуються,коли втрачають залишки поваги до себе.
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Это и понятно. Как теперь козломордые будут оккупировать территории у Украины и убивать украинцев ? ватников будут утилизировать технически грамотно и постоянно. Естественно рашен-рейх протестует против преждевременного перерасхода двуногих мутировавших особей.
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есть предложэние - все кто против предостовление Украине любова оружия, снимаите штаны и голои опои по льду покатаитес, снимит перегретые пуканы.
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25.06.17 20:54 США могут решить вопрос предоставления Украине оборонительного оружия в пределах текущего бюджетного года, - Порошенко

Tatyana Pomolova Трехлетняя жвачка.
25.06.2017 20:55
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Мне нравится 14
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а тем временем , канадцам ненавязчиво разрешили находиться в любой части Украины кроме той где идёт ато (другими словами) , помните сразу после этой новости - новость про снайпера канадского и новый рекорд ? я как бы намекаю ... их там тоже может и не быть ... да и какое такое оружие? какие ваши доказательства что в военторге не продаются новейшие системы ?
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Україну мають звільняти українці.Іноземні воїни на боці України,велика їм подяка,мають "переваги", що насправді ганьблять їх, а саме - можуть дезертирувати без відповідальності.
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Ты понял, что написал? Викентий Хвойка не был украинцем, но безумно любил Украину. У многих иностранцев есть корни украинские и самое главное- они другими глазами смотрят на это и не боятся оторвать свою задницу от дивана. Я так думаю.
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И чего это сама Россия поставляет окуенные тучи оружия, боеприпасов, ГСМ, людей, в том числе своих кадровых военных, на "гражданскую войну"?
Россия должна быть уничтожена хотя бы за её чудовищную ложь, цинизм и лицемерие. Да и ещё много за что, такой позорной стране не должно быть места на Земле.
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Ты прав: Россия да и сами мокши должны исчезнуть с лица земли.
=============
Во Вселенной миллиарды звезд и миллионы планет типа Земля. Эти потомки древних космонавтов не нашли места получше во Вселенной и поселились возле Украины.
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Та да, я тоже в душе пацифист(хорошо шо не кацап))), но шо поделаешь, если есть спрос валить кацапов хорошим оружием, то логично появиться и предложение, а почему бы и нет?
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ну главное что хуйлостану можно поставлять оружие и оккупировать чужую страну ... а вот нам канечно нельзя убивать бляцкий (братский) нарот с каларадскими лентами.
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кацапы считают себя главными на этой планете ... все мои знакомые кацапы реально говорят , что они полубоги , а мы никто ...
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кацапы считают себя главными на этой планете-все мои знакомые кацапы реально говорят , что они полубоги , а мы никто ...-----основной признак фашизма
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Это так, разрядить обстановку. Анекдот простинький для нас, укропов, для днр, лнр типа жизнь. По сикилёву - факт.
Россия категорически против поставок в Украину любого вида оружия, - зампред комитета Совфеда РФ по обороне - Цензор.НЕТ 9217
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Это ни кого не интересует, особенно Украину. Украина же не указывает куда и что делать России.
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Как говорится: не говорите,что нам делать и мы не скажем куда вам идти!!!
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шо за новая кремлядь на кацапии появилась ?
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Уважаемые Мудораторы не баньте никого. Ведь мнение идиотов тоже интересны. Более чем интересны, чем мнения других ЧЛЕНОВ общества. Не баньте, даже если лексика не приемлима, не баньте
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А ви зайдіть на "Цензору.нет", почитайте коменти ольгінців - вони "відмічаються" майже після кожноЇ новини, може, "более чем удовлетворите свои интереси". Велика подяка модераторам Цензора, що не виносять на загал "вяликодержавний бред" цього гімна (пробачте!)
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Та не " мнение" и не идиотов.Хорошая маскировка просто, кто то за "мнение идиота" получает звание и звездочку, и это считается оправданным, поскольку "нение"может уберечь здоровье и жизнь какого то вражеского солдата Идет война, задействованы гигантские ресурсы, идет пропаганда и ничего более.

ПЫ СЫ. Кстати, тут банят не модераторы.
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коли йде відверто пропагандистська муйня ольгінських - її просто необхідно відзначати позначкою спам..
А відвертий ідіотизм вати -залишати можна..
Для того,щоб" не розривалася тканина повісті"
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А чому не видно у льохатого свинтуса ЯЗИК? Неподобство!
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Гитлер тоже был против поставок американского оружия союзникам,но кто же его спрашивал?
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Протии Гитлера воевал практичес ки весь цивилизованный мир. В Европе все страны, кроме Швеции и Швейчарии, влоевали либо на стороне Гитлера, либо на стороне союзников.
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вот чем характерны скрепные мозги, так это своим простофильством, сами про себя намелят и всё выдадут, показывая свой идиоизм себе же на вред, не в лоб - так по лбу, в этом им нет равных, слава богу https://rufabula.com/articles/2015/07/16/allies-of-the-third-reich
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А в свободной Украине в шахтах находят почему то вместо танков, пушек, "Градов"...... только уголь. А значить нужное для защиты территориальной целостности и суверенитета Украинского государства и освобождения своей родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами )(уйла суверенной украинской земли Крыма и Донбасса нужно современное новейшее оружие. И как суверенное государство Украина любое и в любом количестве оружие кроме ядерного ( ЯО она должна восстановить сама) может легально приобрести у любой страны мира.
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паРаша против поставок Украине оружия, а за что тогда паРаша да? За поставки оружия из хуйлостана даунецкой сепаратне? Да и вообще, какая там наХ... сепаратня, сепаратней прикрыто хуйлостанское вторжение в Украину! Но хер вам каца3,14зданам в глотку, никогда уже Украина не будет с кАзлотой хуйлостанской вместе, идите наХУЙ кАзломордые уебки!
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Та й щось кацапетовська шобла мовчить як вони "допомагали" в Іспанії в 1937... Там Франко їм пілюлей виписав! Ось так скоро буде в Україні, Молдові(Румунії), Грузії(Джоржії).
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A фюрер тоже был против Лэнд-лиза, и помощи американцев Англии и ссср. Любая страна и народ имеет право и обязан защищать себя от агрессора, особенно такого подлого и цыничного, как кремлядьская паРаша.
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Лидер ЛДПР маньяк -фашист В.Жириновский откровенно заявил, что Киев нужно "сжечь напалмом", чтобы спасти "русских" это он про кровавых бандитов - сепаратистов Донбасса. Об этом он заявил в эфире ток-шоу
"Список Норкина" на НТВ. ДОСЛОВНО: "Если бы в Донбассе жили финны, поляки или прибалты, я бы сказал, что их нужно бить, душить и уничтожать. Это я искренне говорю. Но в Донбассе живут наши"русские"! Киев уничтожим, сожжем напалмом, радиацией. За то, что идет война против русских (видно против оккупантов). Издалека, из Донецка, сжечь город Киев. Только потому, что там русские, это война против русских»", - сказал Жириновский.
Депутат фашист -шоумен добавил, что сейчас "украинцы бомбардируют Донбасс, а потом могут пойти войной на российский Белгород или Москву".
"Чтобы до этого не дошло, надо уничтожить в Киеве всю правительственную инфраструктуру, все административные здания......
И как говорят лапотные москали -кацапы, что у фашиста маньяка Жирика..на языке то у кровавого фюрера фашиста )(уйла - путлина на уме. Кричит он фашистская морда как резанный про перемирие, амнистию для своих бандитов - опричников и кровавых фашистов - террористов. Красиво рассказывает про добрососедские отношения,а сам проклятый фашист временно но всё же оттяпал Крым пол Донбасса и думает как уничтожить полностью уже всё украинское государство.
А не прикинули бы бесноватые фашисты Жирик.. и )(уйло путлин ... что напалмом и восстановленным ядерным оружием в отместку за Киев Украинцы могут сжечь их Москву.
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у жира давно крыша съехала.. разве такому власть можно давать... кровавый еврей! пожалуй кровожаднее гитлера!
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Так у нас своих шахт полно,кто его знает что там можно найти
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То что в фашистской педерации в этой ужасной лапотной паРАШЕ появилось вот только сейчас и его называют новейшим супер-оружием, оно в НАТО появилось еще минимум как 50 лет тому назад и уже подлежит списанию. А вот то что в военном блоке НАТО есть сейчас на вооружении из новейшего супер-оружия оно появится в фашистской лапотной педерации только минимум как через 50 лет.
Но есть и исключение где западные демократические страны как не пытаются но не могут конкурировать с лапотной фашистской паРАШЕЙ, это в производстве её истинных национальных стратегических товаров это: балалайки, матрёшки, облезшие шапки - ушанки и конечно величавый непревзойдённый шедевр лапотных кацапов это их любимые обоссаные лапти да портки, вот пожалуй на этом и всё....
А значить нужно Европейской Украине воевать с российскими фашистами оккупантами, ну если не количественным так качественным оружием. Так как сравнять образцы новейшего оружия НАТО с допотопным устарелым барахлом лапотной паРАШИ, так это небо и земля. Да уже скорое вступление Украины и перевооружение на новейшие системы вооружений НАТО, это гарантированно позволит отразить нападение озверелых захватчиков российских фашистов из соседней вражеской лапотной паРАШИ. Вот тогда сразу придёт очередь освободить временно оккупированный проклятыми кремлёвскими фашистами Украинские Крым и Донбасс.
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как будто, кто-то интересовался гнилым мнением рукопомойной кацапской твари.. против, за - да по хер!
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Клинцевич - конченая тварь, гордится - явавганеваивала, мразь.
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Чем больше казламордых зашкварим, в том числе и этим оружием, тем раньше у нас закончится ИХ "гражданская" война. И они это хорошо знают, потому и лают шавки.
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У этого и фамилия созвучна "клиника" НУ ПОЛНАЯ КЛИНИКА"
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Гарне військо кацапське, да дуже бздливе. Вже і всралися.
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Ну канэшна!А баба Яга (с паРаши) против !.. Да кто при нынешнем раскладе в Мире (особенно после того,как весь Свободный мир понял наконец,ЧТО она из себя представляет-ФАШИСТСКУЮ ДО МОЗГА КОСТЕЙ ИМПЕРИЮ,угрожающую всему Миру,но при этом с чахлой экономикой и соответственно армией) с ее хотелками считаться будет???..
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сходил утром в туалет посрать,подтерся, а на бумаге смотрю то ли гавно,то ли их мнение)
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Типа мужик вставляет в дверь дополнительный замок, а его сосед категорически против...
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Так какого х-я фашистская паРаша не только оружие поставляет своим коллаборантам,но и напрямую свои РЕГУЛЯРНЫЕ войска в Украину ввела?В т.ч. и ввезла в оккупированные регионы Украины несколько единиц своего ЯДЕРНОГО оружия (Крым например)?!Верно сказано в Писании:"Что Лицемеры у другого соринку в глазу ищете,а у самих себя БРЕВНА не замечаете?".....
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"Как военный человек скажу, что сегодня само понятие "оборонительное оружие" весьма относительно… Позиция Россия абсолютно определенна: мы категорически против поставок в Украину...", - но весьма относительно можно поставлять оружие в Сирию , КНДР, а ранее в Анголу, на Кубу, во Вьетнам, в Йемен...
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ладно Сирия и КНДР, они поставляют оружие террористам по всему миру, включая Донбас. И далеко не оборонительное...
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а главное эта торговля хоть на йоту улучшила жистюху хоть одного лаптеунта? ЗЫ... бывшая партноменклатура и ГБэшное отродье - не в счет.
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Ну чтоб кацаб да не брехнул - так ни в жисть. Пэдру просит именно ЛЕТАЛЬНОЕ оборонительное. Ведь нелетальное давно дают!
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Петухам паРашинським аби прокукарєкать, а там хоч і Сонцю не вставать. Мильте жопи кацапи, ща гейропейські та пЯндоськи вундервафлі до вас полетять.
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против-не против... Рубикон швайнами пройден, когда свиноматку никто не спрашивает...
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А я расию понимаю. Приехал танк с обезьянами на передок....бац.... и нету танка.... Абидна....
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То, что мычит путинско-фашистский Хуйлостан, не имеет смысла, не имеет значения и не требует внимания. Это бред сумасшедшего, преступника и убийцы, находящегося в агонии по собственной вине. Задача лишь в том, чтобы помочь ему подохнуть, при этом не позволять причинять более вред окружающим.
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что хотим-то и покупаем. и косорылых винторогих, которые оккупировали и аннексировали наши территории, даже спрашивать не собираемся.
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Вообще-то и Украина против поставок оружия в долбас,но кто бы нас слушал!
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Вообще то украинцам уже четвертый год как-то пох@й, что там "хотят" граждане историко-географического "недоразумения" под брендом "рАсЕя"! Подавляющая часть граждан Украины тоже категорически против того, чтобы с нами граничило агрессивное государство с неадекватным населением в 86% от его численности. Однако это не значит, что рашка завтра возьмет и "утонет". Так и в этом случае: против вы, кацапы, или за, категорически или вроде как, но это на принятие решений властями Украины и ведущих стран мира уже особо не влияет. Так что "сдуйтесь", "вЯликие"! И когда вы, кацапы, поймете, что "ваша раша", - всего-лишь "новая Колумбия" с ржавым ядерным арсеналом, а не страна, способная изменить Мир с помощью передовых технологий, постоянно удивляющая остальные страны различными ноу-хау и пользующаяся среди них авторитетом? Вы же даже работать не можете так, как надо, - потому у вас и работают всякие "гастарбайтеры"... Но это временно! Уверен, что через год из числа граждан Украины в вашей стране останутся работать только беспринципные придурки, не могущие удовлетворить уровнем своего труда европейских работодателей, или особи, на генетическом уровне "ностальгирующие" по своей москальской "родине-матери"! Для остальных же граждан Украины Запад все больше будет предоставлять возможность для труда, т.к. убедился в том, что украинцы народ-созидатель, а не народ-разрушитель! Да и у себя в Украине мы, украинцы, скоро "наведемо лад"и "дамо раду"! Так что "дышите ровно" и "переваривайте медленно"! "Дебилы, бля..."
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Бг-ггг... мол против-не против...- да по нему плачет психушка :прислушивается к разному роисотребью(из военных)... кажись , на передаче Гордона вчера звучала тема, шо напасть на Украину хутину посоветовали Иванов и Шойгу... Одного уже ушли, другой- держится на волоске(еще дурак и не тот видеоролик подогнал хутину)... На каазлабаде протаскивается сквозь СМИ тема, шо хорошего и пушистого пуя оболванили , уговорив напасть на Украину. ЗЫ... нюансик, Если недопалок не может объективно оценить ситуацию, как можно ему доверять всю раись?...ХМЫ...
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Таким образом роис-СМИ открытым текстом выказали секреты раисверхушки, мол, страной правят недоумки, бо учитывая бз.ыкливость недопалка, любой вопрос он пропускает через коллегиальное решение, шобы не брать на себя ответственность( понятно , шо в этом плане сказка про белого бычка расчтитана на недолугих 86%).
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рассии можно ответить только одно - какое нахрен ваше дело?
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Так мы ж токо ЗА. Хай рашка прекратит поставлять свои "пукалки" на Донбасс.
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україні пора давно переходити від оборонної тактики до наступальної у пропаганді..
У даному випападку не виправдовуватись,а навпаки -завляти:

Все,що більш ефективно знищить більше життів кацапів-російського Агресора - ДОБРО ))
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Они думают, что будут присылать "гуманитарные конвои", а другим нельзя ?
Америка тоже хочет оказать гуманитарную помощь.
Час надолужити.
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а кто вы такие, чтобы быть против?
уже штанишки намочили....
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/////////зате Україна досі чомусь справно поставляє Рашкі комплектуючи для ракет ,двигуни для гелікоптерів і таке інше , Українська влада напевно думає що Росія занабто слабкий для неї ворог і по рицарскі доозбруює супротивника
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Бг-ггг... Начало истории раиси ограничивает эпохой Пушкина-арапа... Ровно столько же во времени и имени роиссья - роиссяне...ХЕХ....
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Так Россия и категорически против,чтобы Украина вообще защищалась от неё...Что теперь,учитывать и это её мнение?...Смешат любители "Боярышника",смешат...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия категорически против поставок в Украину любого вида оружия, - зампред комитета Совфеда РФ по обороне
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