Россия категорически против поставок в Украину любого вида оружия, - зампред комитета Совфеда РФ по обороне

26697 285Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: оружие (3987) Россия (71142) США (12854) Донбасс (15186) Тему создал: Цензор.НЕТ26.06.17 00:03 Россия категорически против поставок в Украину любого вида оружия, - зампред комитета Совфеда РФ по оборонеПервый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия категорически против поставок в Украину любого вида оружия,. читать источник x Мне нравится
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А якщо так?
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Tatyana Pomolova Трехлетняя жвачка.
25.06.2017 20:55
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Мне нравится 14
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Россия должна быть уничтожена хотя бы за её чудовищную ложь, цинизм и лицемерие. Да и ещё много за что, такой позорной стране не должно быть места на Земле.
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Во Вселенной миллиарды звезд и миллионы планет типа Земля. Эти потомки древних космонавтов не нашли места получше во Вселенной и поселились возле Украины.
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ПЫ СЫ. Кстати, тут банят не модераторы.
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А відвертий ідіотизм вати -залишати можна..
Для того,щоб" не розривалася тканина повісті"
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"Список Норкина" на НТВ. ДОСЛОВНО: "Если бы в Донбассе жили финны, поляки или прибалты, я бы сказал, что их нужно бить, душить и уничтожать. Это я искренне говорю. Но в Донбассе живут наши"русские"! Киев уничтожим, сожжем напалмом, радиацией. За то, что идет война против русских (видно против оккупантов). Издалека, из Донецка, сжечь город Киев. Только потому, что там русские, это война против русских»", - сказал Жириновский.
Депутат фашист -шоумен добавил, что сейчас "украинцы бомбардируют Донбасс, а потом могут пойти войной на российский Белгород или Москву".
"Чтобы до этого не дошло, надо уничтожить в Киеве всю правительственную инфраструктуру, все административные здания......
И как говорят лапотные москали -кацапы, что у фашиста маньяка Жирика..на языке то у кровавого фюрера фашиста )(уйла - путлина на уме. Кричит он фашистская морда как резанный про перемирие, амнистию для своих бандитов - опричников и кровавых фашистов - террористов. Красиво рассказывает про добрососедские отношения,а сам проклятый фашист временно но всё же оттяпал Крым пол Донбасса и думает как уничтожить полностью уже всё украинское государство.
А не прикинули бы бесноватые фашисты Жирик.. и )(уйло путлин ... что напалмом и восстановленным ядерным оружием в отместку за Киев Украинцы могут сжечь их Москву.
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Но есть и исключение где западные демократические страны как не пытаются но не могут конкурировать с лапотной фашистской паРАШЕЙ, это в производстве её истинных национальных стратегических товаров это: балалайки, матрёшки, облезшие шапки - ушанки и конечно величавый непревзойдённый шедевр лапотных кацапов это их любимые обоссаные лапти да портки, вот пожалуй на этом и всё....
А значить нужно Европейской Украине воевать с российскими фашистами оккупантами, ну если не количественным так качественным оружием. Так как сравнять образцы новейшего оружия НАТО с допотопным устарелым барахлом лапотной паРАШИ, так это небо и земля. Да уже скорое вступление Украины и перевооружение на новейшие системы вооружений НАТО, это гарантированно позволит отразить нападение озверелых захватчиков российских фашистов из соседней вражеской лапотной паРАШИ. Вот тогда сразу придёт очередь освободить временно оккупированный проклятыми кремлёвскими фашистами Украинские Крым и Донбасс.
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У даному випападку не виправдовуватись,а навпаки -завляти:
Все,що більш ефективно знищить більше життів кацапів-російського Агресора - ДОБРО ))
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Америка тоже хочет оказать гуманитарную помощь.
Час надолужити.
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уже штанишки намочили....
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