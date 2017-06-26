523 13Теги: визит (2202) Цеголко (138) Тему создал: Цензор.НЕТ25.06.17 23:59 Гутерреш, Туск и Юнкер в июле посетят Киев, - ЦеголкоВ июле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуществит визит в Украину. читать источник x Мне нравится 2
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И обязательно посещение госпиталя и ветеранов АТО.
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Для этого перепланировать музей ВОВ НА СКЛОНАХ ДНЕПРА В Мемориал борцов за независимость Украины .
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рашу нужно дробить, она мучит всех вокруг как и мучит своих дураков забрасыванием трупами и все что это болото окружает.
А гиркин "аадиннаарот" метит на место царя и если он придет, то буйные рашканы будут все заливать кровью, украинцами в первую очередь или против них или за них будут кидать под каток НАТО. Потому рашку нужно утилизировать до того как кгбешний спецпроект "путин"(2000-2030гг) закончит свою "миссию" срочно или досрочно. Гиркин-поткин "адиннарот" если станет сцарем то будет апокалипсис. Оно епнутый военный супертеррорист, его нужно в гаагу срочно.
Кроме этого дыркин держится за своих боевиков для нападения на украину под двойным предлогом, этими боевиками(сейчас их роднит война в украине под имперским флюсом) он будет
добиваться власти когда у хуйла подшатается стульчик, будет добивать фсбешников налево и направо(украине еще возможно придется сохранять фсбешников от буйного гиркина). Например со связями в военной разведке гру он будет военным переворотом ломить навального или любого друго "либерала" для захвата власти. В рашке хунта одна за другой, хуйло замочил
ельцина чтобы тот чего лишнего не взболтнул, теперь сам боится уходить, потому что его ждет такая же участь, он это знает, потому он так панически боится терять власть и до 2014года потому что сам так делал. Плюс хуйло знает много криминальных секретов, что
в конечном итоге тоже уничтожит его как потенциального свидетеля(тот же шойгу), если он уже не будет на верху.
Для противовеса ватным имперцам гиркинам в раше украине нужно приглашать и поддержать русских нациков(демушкин и пр) для тренировки против ординских имперцев, и чтобы те могли в отдельных украинскихокопах дрючить имперцев с другой стороны. Проводить учения на украинких полигонах. Ведь их тоже достал весь этот масквабад, азия, орда и прочее.
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