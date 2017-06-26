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 Форум Украины(608125)
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та ни чо. Просто слёт порохоботов. Будут русофобию затевать.
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ПОВЕСТИ ИХ В ДОНБАС ПУСКАЙ УБЕДЯТСЯ И ПОСМОТРЯТ НА ВТАРОЕ СОМАЛИ И РУИНИ КАТОРИЕ ПУТИН С ТЕРОРИСТАМИ СДЕЛАЛ В УКРАИНЕ .ПУСКАЙ ТАМ ОЧИ ПРОМИЮТ И ПОСМОТРЯТ НА УЖАС НЕНАДА В АФРИКУ ЕХАТЬ.
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Гутерреш, Туск и Юнкер в июле посетят Киев, ну да, тип таво :Гутерреш, Туск и Юнкер в июле посетят Киев, - Цеголко - Цензор.НЕТ 7718
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Кроме Киева и Днепра, им надо посетить фронт. Там у всех мозги из задницы возвращаются в голову. Все раскладывается по полочкам .
И обязательно посещение госпиталя и ветеранов АТО.
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В Киеве пора построить стену где размещать фото погибших в АТО и возить всех гостей туда возлагать венки . Это сегодняшняя жизнь- гибнут от руцкой агрессии.
Для этого перепланировать музей ВОВ НА СКЛОНАХ ДНЕПРА В Мемориал борцов за независимость Украины .
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Хотя бы изза этого что гиркин-поткин призывает нападать на украину с 2014 года, раша неизлечима такими имперастами,
рашу нужно дробить, она мучит всех вокруг как и мучит своих дураков забрасыванием трупами и все что это болото окружает.
А гиркин "аадиннаарот" метит на место царя и если он придет, то буйные рашканы будут все заливать кровью, украинцами в первую очередь или против них или за них будут кидать под каток НАТО. Потому рашку нужно утилизировать до того как кгбешний спецпроект "путин"(2000-2030гг) закончит свою "миссию" срочно или досрочно. Гиркин-поткин "адиннарот" если станет сцарем то будет апокалипсис. Оно епнутый военный супертеррорист, его нужно в гаагу срочно.
Кроме этого дыркин держится за своих боевиков для нападения на украину под двойным предлогом, этими боевиками(сейчас их роднит война в украине под имперским флюсом) он будет
добиваться власти когда у хуйла подшатается стульчик, будет добивать фсбешников налево и направо(украине еще возможно придется сохранять фсбешников от буйного гиркина). Например со связями в военной разведке гру он будет военным переворотом ломить навального или любого друго "либерала" для захвата власти. В рашке хунта одна за другой, хуйло замочил
ельцина чтобы тот чего лишнего не взболтнул, теперь сам боится уходить, потому что его ждет такая же участь, он это знает, потому он так панически боится терять власть и до 2014года потому что сам так делал. Плюс хуйло знает много криминальных секретов, что
в конечном итоге тоже уничтожит его как потенциального свидетеля(тот же шойгу), если он уже не будет на верху.
Для противовеса ватным имперцам гиркинам в раше украине нужно приглашать и поддержать русских нациков(демушкин и пр) для тренировки против ординских имперцев, и чтобы те могли в отдельных украинскихокопах дрючить имперцев с другой стороны. Проводить учения на украинких полигонах. Ведь их тоже достал весь этот масквабад, азия, орда и прочее.
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Так ООН нині проти України.................... чи - ні?????????
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Похоже, что троллям отпуск в июле не светит
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Генсека ООН, назначившего кацапского разведчика своим замом "по борьбе с терроризмом" - нах. Остальным добро пожаловать.
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Ну, Туск, допустим........ а эти две путинские прокладки чего возбудились? Этих свозить в Широкино. Или хотя бы в Авдеевку, и шоб там у них вечером все машины сломались, и шоб их на бэтэре из Авдеевки ночью покатать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГутерреш, Туск и Юнкер в июле посетят Киев, - Цеголко
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