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 Форум Украины(608125)
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Теги: Порошенко (13250) влияние (23) Евросоюз (11974)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира", - Порошенко

Украина сегодня влияет на ключевые внешнеполитические решения в мире.

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Саме бездіяльність та нікчемність влади порошенка призвела до того що європейські політики змушені вивчати українську мову щоб реально вивчати ситуацію в Україні. порошенку та його брехливим телеканалам вже ніхто не вірить - ось результат роботи дебільної влади!
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так шо там гадя героїчного зробила на тлі боротьби з мпфією? розкажи, а то ніхто незнає...
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До чего же глупый вопрос ; ,, а что он привёз из Америки ?" Тебя это касается , бот дешёвый !
Скоро узнаете упыри поганые , что он привёз !
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Твоего обмылка кремлёвского послали на**** уй , причём весь цивилизованный мир !
А президента Украины принимают и уважают все Западные и Европейские партнёры !
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От жеж птица говорун,мели Емеля-твоя неделя ....
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Ура-а-а-а..................... Україна - рулить!................
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в биометрическом паспорте для росиян - крайне важнім будет наличие отпечатков рогов, потом копіт. так хочет мировая закулиса
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Ех "вася"................................. ти проти України?????????..............
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Это ты против Украины, раз за порошенко, который является гарантом рашисткой оккупации части Украины. Я же за освобождение Украины от рашистских оккупантов, а Порошенко против освобождения Украины от пуйловских оккупантов.
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Я радий за тебе.............
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как изысканно все поменянно местами... боюсь - нация Украины ни вкоей мере таки не присушается к вашим завываниям
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Коазочка від чоколадного на ніч:
"Ось така хуйня молята, любі хлопчики й дівчата"
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Ох, як занесло! Який політ думки! Який масштаб дії! Мені аж дух захопило!
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цензор!
зробіть іконку
смайлік - якось не те слово
іконку - фейспам
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За нами - сила!!!!!!!!!!!!!
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"Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира", - Порошенко.

Не , ну заипись, впливає,! Шо?Не?
"Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2980
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На політичній арені панують 4 гравці: США, Європа, Китай та Росія. Ми також відіграємо роль - в якості поповнення резервів офшор. А хотілося б звичайно, щоб Україна не була гірше тої Франції чи Німеччини.
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Можно представить, с каким раздражением это услышат в европейских столицах. Язык - помело!
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СБУ топ враг украины

Минобороны как и СБУ если смотреть ролик на машины какие они ездят, то сбу это по сути лютый враг украины. Учитывая что СБУ полным составом перешло в крыму под фсб - сбу это лютый предательский враг украины. Что они делают с экономикой украины
это вообще нужно поголовно расстреливать. Все топливо на АЗС контролируется рашей через медветчука(дизтопливо) с коломойским при содействии экон.блока сбу. Украина кормила всю рашу когда была главным закупщиков рашисткого газа, теперь украина кормит рашу через дизель и бензин, где раша напрямую
продает украине. Нефтепродукты должны завозиться хоть с Индии, но не с раши. И нехер кормить рашу рашинстким медветчуковским дизелем по ценам на заправках как при 150д за баррель, когда цена барреля ниже 55-45д(в 3 раза дешевле - должно быть по 8 грн - все сверху идет путину на войну и пидарасам из сбу).
Список топ-вредителей для украины -
1. Кравчук, продал ЯО.
2. Тимощенка, подвела экон коллапс украины, кормила рашу на десятки миллиардов, чтобы они могли воевать. Сдала Крым и донбасс, а хотела продать не менее половины украины.
3. полностью предательское и супервредительское СБУ. В крыму полным составом переехало служить хуйлу, всякое сбушное гавно по типу предателя ходоковского до сиг пор не дает забыть о себе в донецке. СБУ нужно полностью разогнать и моздать
все с нуля новую структуру - вреда точно меньше будет.
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Крым сдал вообще то Турчинов. В марте 14го Тимошенка не была во власти и не имела полномочий, хотя и агитировала за сдачу. Но обьективно крым был проигран информационно намного раньше, и тут все виноваты. И даже если бы военным путем попытались его тогда в марте отстоять, ничего кроме позора и поражения из этого бы не вышло. Разница была бы в том, что запад выразил бы не просто озабоченность, а глубочайшую озабоченность, вот и все.

Разгонять надо в первую очередь суды, так как у нас просто отсуствует судебная система сейчас. А сбу как то мелких корупционеров ловит всетаки хоть какая то польза.
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А как ты их разгонишь если Вальцман кормится с них?
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Да! Не трожьте Джека Потрошителя - просто заберите у него нож и дайте новый!!! ИДИОТ, млин((
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Порашенко, но и где-то Парубий, ключевые политики современности...
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Может не ключевые, но как минимум очень влиятельные.
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Выключите уже этого идиота из эфира и заберите микрофон, а то мне стыдно за Украину. Ну и дятел же! Т.е. голубь мира. Барыжное чмо, одним словом!
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Украина сегодня влияет на ключевые внешнеполитические решения в мире.Источник: https://censor.net.ua/f926450


Саме придумало, саме повірило.
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Перечитав коменти. Що можу сказати?
Шакали виють- потяг їде.
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Надувая щеки, надо внимательно следить, чтобы они не лопнули...
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Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира", - Порошенко
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И тут Остапа понесло...........................
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Надуваючи щоки потрібно уважно слідкувати за сфінктером, щоб не обіср\тися.
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Біда Порошенка в тому, що він боїться змусити олігархів працювати на державу, а може і не хоче, бо сам олігарх. А в олігархів осідає основний прибуток від виробництва, за виключенням відрахувань до бюджету. Реформи Гройсмана, суть яких полягає в перерозподілі матеріальних благ серед ніщого народу, ведуть тільки до невдоволення серед мас. Економіка стоїть, ціни ростуть, рейтинг БПП та Народного Фронту нижче плінтуса.
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Петя, иди к нам председателем 52-го штата, а? Будем на брудершафт рашку дрючить... )
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у вас нема що красти!
І рошенки не продаються - для чого йому та америка?
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Это, возможно, впервые, когда Украина начала играть очень важную роль в повестке дня ЕС
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Педя!!! Ну, это никак не из-за того, шо ты крышуешь коррупцию в Украине.

Так шо твоей заслуги в этом - никакой нет, а скорее наоборот.

Ведь Трамп, только через 6 месяцев, после того как стал Президентом Америки, нашел время на мимолетную встречу с тобой, а с лягушатником, вообще, до сих пор, ты - не встретился.

И если бы не война в Украине, то наверняка и с Трампом не было бы этой мимолетной встречи.

Так шо кончай пиариться на брехне.
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Алкоголь действительно влияет на внешнеполитические высказывания Порошенко... Равно как и на внутриполитические.
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" Бородатый " анекдот вспомнился : " Самая независимая страна - Болгария , потому что от неё ничего не зависит ".
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Хотелось услышать хоть один аргумент, почему ?
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Зачем анекдоты - то аргументировать ?
Если это вопрос ко мне , конечно .
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Наталия:Июнь 25, 2017 в 22:13«Батькивщина-Родіна» действует в одном ключе с Москвой, как и Йуля с Путиным»Дмитрий ТымчукОтносительно «импичмента в Украине» как топ-темы в росСМИ«Анализ российских медиа очень часто дает возможность предсказать, по каким направлениям Кремль собирается атаковать Украину в ближайшее время. Свежий пример.Если посмотреть на информационную картину вчерашнего дня в Украине, то 23 июня основными темами были: задержание Гужвы, львовский мусор, представления на снятие неприкосновенности с 5 народных депутатов, ситуация в зоне АТО и ряд других.Однако в России в тот же день основной «украинской» темой был … импичмент Президента.«Рада готова объявить импичмент Порошенко» - такой сенсационный посыл в разной форме раскручивался ведущими российскими СМИ. Газеты «Известия» и «Московский комсомолец», РИА «Новости», сайты «Лента.ру», «Вести.ру», пропагандистские телеканалы на разные лады целый день смаковали эту тему. Также об «импичменте» как под копирку сообщили все до единого сепаратистские «СМИ» в ОРДЛО.Контекст, в котором россияне продвигают историю с импичментом, таков. По их версии, импичмент инициирует «Батькивщина», её поддерживают Оппоблок и «Самопомощь». На завершающей стадии якобы присоединится РПЛ и внефракционные.Фактическая основа истории следующая. 22 июня по инициативе фракции «Батькивщина» Киевский областной совет с голоса и практически без обсуждения принял обращение к Верховной Раде, в котором облсовет призывает ВРУ принять закон о процедуре импичмента (к слову, вскоре появилось официальное заявление фракции БПП в облсовете о том, что произошла манипуляция повесткой дня, вследствие чего ряд депутатов проголосовали ошибочно).Почему облсовет внезапно заинтересовался процедурой импичмента и как это связано с его сферой ответственности - загадка. В тот же день тему импичмента во время подхода к журналистам в кулуарах Верховной Рады затронула лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Затем из её десятиминутного общения со СМИ россияне вырезали часть про импичмент и залили на десятки каналов в Youtube. Параллельно были записаны синхроны нескольких нардепов от «Батьквищины».На следующий день с утра в России начался вал публикаций. Утром заголовки были нейтральными («СМИ узнали о подготовке законопроекта о процедуре импичмента»). Но к вечеру, в интерпретации российских пропагандистов, Рада уже якобы была «готова объявить импичмент», из-за чего Президент якобы боится возвращаться в страну (!) по окончании зарубежного визита.В данной истории интересно следующее.Пару недель назад группа ИС вскрыла попытку россиян сымитировать «геноцид болгар» в Одесской области. При анализе материала мы обратили внимание на явное несоответствие.Нанятые за деньги гагаузы, которые 30 марта изображали возмущенных болгар перед горсоветом Белгорода-Днестровского, почему-то требовали импичмента Президента. Затем требования об импичменте слово в слово повторили завернутые в российские флаги лица, пикетировавшие 3 июня Посольство Украины в Болгарии. Российские медиа, разгоняя информацию о «терроре и геноциде болгар», также делали упор именно на импичмент.Подобный вброс на явно неподходящих площадках говорил об одном - это не может быть случайностью и гарантированно будет продолжение. И вот оно случилось - российские пропагандисты вовсю нагнетают ситуацию.Накопление таких сигналов с повышением градуса на каждом новом витке свидетельствует, что сюжет с импичментом будет разворачиваться «вширь и вглубь»: требования импичмента будет включаться во все публичные акции, будут направлены обращения в международные инстан
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"Украина действительно влияет" на настроение европейцев. Приблизительно как подаяние убогому на паперти - подал с утра мелочишки и целый день чувствуешь себя БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ.
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Украина как инвалид, нуждается в помощи.
Этим ее влияние и ограничивается, наверное.
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точно, особенно сильное влияние оказывает товарисчь в футболке с надписью "параша"
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Ух ти!................. Які ми значимі!............
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То есть - послушно берет бабло у тех, кто больше платит? Так нет, еще и у всех, кто дает! Это очень сильно влияет на геополитику. Все мировые лидеры наперегонки суют бабки продажному Гаранту... какое большое "влияние" марионеток на кукловодов!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира", - Порошенко
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