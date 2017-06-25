"Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира", - Порошенко.

2494 87Теги: Порошенко (13250) влияние (23) Евросоюз (11974) Тему создал: Цензор.НЕТ25.06.17 23:43 "Украина действительно влияет на ключевые внешнеполитические решения мира", - ПорошенкоУкраина сегодня влияет на ключевые внешнеполитические решения в мире. читать источник x Мне нравится 10
c этим и не поспоришь...
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І шо ж він привіз із америки?
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Скоро узнаете упыри поганые , что он привёз !
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А президента Украины принимают и уважают все Западные и Европейские партнёры !
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Журналист шокировал новостью, которая станет большим сюрпризом для российских граждан...
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Я так плохо живу, но почему я так плохо живу?...
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"Ось така хуйня молята, любі хлопчики й дівчата"
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зробіть іконку
смайлік - якось не те слово
іконку - фейспам
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Не , ну заипись, впливає,! Шо?Не?
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Обожаю российские СМИ!...
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Минобороны как и СБУ если смотреть ролик на машины какие они ездят, то сбу это по сути лютый враг украины. Учитывая что СБУ полным составом перешло в крыму под фсб - сбу это лютый предательский враг украины. Что они делают с экономикой украины
это вообще нужно поголовно расстреливать. Все топливо на АЗС контролируется рашей через медветчука(дизтопливо) с коломойским при содействии экон.блока сбу. Украина кормила всю рашу когда была главным закупщиков рашисткого газа, теперь украина кормит рашу через дизель и бензин, где раша напрямую
продает украине. Нефтепродукты должны завозиться хоть с Индии, но не с раши. И нехер кормить рашу рашинстким медветчуковским дизелем по ценам на заправках как при 150д за баррель, когда цена барреля ниже 55-45д(в 3 раза дешевле - должно быть по 8 грн - все сверху идет путину на войну и пидарасам из сбу).
Список топ-вредителей для украины -
1. Кравчук, продал ЯО.
2. Тимощенка, подвела экон коллапс украины, кормила рашу на десятки миллиардов, чтобы они могли воевать. Сдала Крым и донбасс, а хотела продать не менее половины украины.
3. полностью предательское и супервредительское СБУ. В крыму полным составом переехало служить хуйлу, всякое сбушное гавно по типу предателя ходоковского до сиг пор не дает забыть о себе в донецке. СБУ нужно полностью разогнать и моздать
все с нуля новую структуру - вреда точно меньше будет.
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Разгонять надо в первую очередь суды, так как у нас просто отсуствует судебная система сейчас. А сбу как то мелких корупционеров ловит всетаки хоть какая то польза.
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Саме придумало, саме повірило.
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Шакали виють- потяг їде.
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И тут Остапа понесло...........................
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І рошенки не продаються - для чого йому та америка?
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Педя!!! Ну, это никак не из-за того, шо ты крышуешь коррупцию в Украине.
Так шо твоей заслуги в этом - никакой нет, а скорее наоборот.
Ведь Трамп, только через 6 месяцев, после того как стал Президентом Америки, нашел время на мимолетную встречу с тобой, а с лягушатником, вообще, до сих пор, ты - не встретился.
И если бы не война в Украине, то наверняка и с Трампом не было бы этой мимолетной встречи.
Так шо кончай пиариться на брехне.
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Если это вопрос ко мне , конечно .
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Этим ее влияние и ограничивается, наверное.
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