Минские договоренности не имеют альтернативы для деоккупации Донбасса, - Порошенко

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, Том Джонс
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, свободный человек b4fbfe90
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, Гарик Не инженер
, elena v_
, Юрий Давид
, Ming Uing b56f719d
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, Мабон
, Алексей Тополев
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Чому в кацапів в усьому винен наш Майдан?
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прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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Фирташ и его поддельники пробивают общественность на "вшивость" - ведутся еще или когда поведутся. Или когда всем станет похер.
А кто будет платить фирташу за украинкую землю. Только китайцы. Только для гарантии, чтобы фирташ их не кинул,
они с покупкой отправят самую малость китайцев, немногочисленную группку в 50 млн. Ну чтобы гарантировать
свою покупку земли в украине со своеобразной охраной. И благодаря фирташу украина станет китаем.
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нах как и тебя ватника
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здравомыслящих граждан Украины понимают, что так называемые Минские
договоренности (кого с кем?) - это тупик и предательство. А липецкий президент
с "путиным" и его западными покровителями обсуждают как их лучше
выполнить, т.е. как сподручней развалить Украину!... Чудеса!...
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президент суверенной страны заявлять, что сдаче агрессору т.е "минским
соглашениям" и "нормандскому формату" нет альтернативы ?!
Альтернативы нет полному освобождению всей Украины
от нечисти!
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Где Оплоты для ВСУ? Для каждой роты нужно хотя бы один Оплот ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРУГА ЗАДАЧ. Потому что т64 и 65 несчастных
булатов это что слепые глисты в глубокой жопе. Их разбивает любой т90 с дальних подступов особенно ночью, как крыса слепых котят.
А оплот с тыла своей современной системой управления огня, сбору и обработки информации может корректировать работу всей танковой роты глухо-слепых т-64 хоть по голосовому каналу матерным оптимизированным криптоязыком(средняя длина матерного языка 5 букв как и в английском по информационности, япошки через то что у них в слове 9 букв войну самолетами проигрывали от сша, хотя в украинском среднее это 7 букв). Один Оплот влияет
на боеспособность всей танковой роты и украинских войск в целом. С постоянной ротацией экипажей для ознакомления с новой техникой. Отработка техники для продаж зарубеж и покупку за вырученные средства для всу. Всего лишь ОПЛОТ в танковой роте это гигантский скачек в боевых возможностях.
Дорога в тысячу ли начинается с ПЕРВОГО ШАГА. Непоставка хотя бы одного оплота в роту это саботаж и за это нужно расстреливать что генштаб, что минобороны. Расформировать минобороны и генштаб и набрать других.
Хоть один оплот в год, но должен поставляться.Серия это святое, и она должна хоть минимально, но поддерживаться.
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подписывает с Россией мирный договор, поскольку считает оккупированными свои Южно-Курильские
острова. И она вернет рано или поздно эти острова. А наши барыги с заводами в
стране-агрессоре хотят быстренького "мира любой ценой" при
оккупированном Крыме и агрессии на Донбассе.
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