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 Форум Украины(608106)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Порошенко (13246) Донбасс (15182) минские соглашения (2209) деоккупация (137)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Минские договоренности не имеют альтернативы для деоккупации Донбасса, - Порошенко

Минские договоренности, предусматривающие вывод российских войск с территории Украины, не имеют альтернативы и являются очень важным инструментом деоккупации Донбасса.

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Порошенко - гарант оккупации рашистами Донбасса и Крыма. И даже не скрывает этого.
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чем же он мне напоминает птицу, по имени дятел??
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хуже. Дятел птица полезная, она вредоносными насекомыми питается и спасает леса и деревья в них от болезни. А вот пейсатый безальтернативец просто шыкаладный цех который гешефтит на крови нашего народа.
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Шоколадный дибил и предатель даже не понимает, что подписал себе смертный приговор этой минской капитуляцией перед пуйлом. (ещё и ручкался с оккупантом и убийцей украинцев - пуйлом в Минске во время подписания капитуляции)

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Дятел - хорошая птица, и полезная к тому же... Некоторым до дятла расти и расти...
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мы это давно знаем и слышим это постоянно. когда начнется вывод оккупационных войск? ты нам за это скажи.
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Судя по логике пороха - после изменений конституции и создания 2 анклавов рашки, да еще и за наш счет.
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А й справді,до чого?
Чому в кацапів в усьому винен наш Майдан?
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бо свого боятся...тогда же все вяличие по пелотке пойдет,вместе с расейкой
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А ти, лончику- тут яким боком???.............................. Не є**ть - не дригай ногами......... І не лізь в чужі діалоги...................
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І лише - так.................. немає альтернативи "мінським домовленеостям"!!!................
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петя, какие догогворённости ??? ВСУ решает
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От заладив, як за рибу гроші. Як пластинка заїжджена. Вже навіть коментувати не хочеться, а то один мат виходить.
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Следует
прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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Кому будет продана украинская земля.
Фирташ и его поддельники пробивают общественность на "вшивость" - ведутся еще или когда поведутся. Или когда всем станет похер.
А кто будет платить фирташу за украинкую землю. Только китайцы. Только для гарантии, чтобы фирташ их не кинул,
они с покупкой отправят самую малость китайцев, немногочисленную группку в 50 млн. Ну чтобы гарантировать
свою покупку земли в украине со своеобразной охраной. И благодаря фирташу украина станет китаем.
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ну так выполняй их!, легализуй Захара, Ходоковского сделай замом Авакова, вноси безблоковость в Коституцию!))..сцыкотно???. то-т о!!
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Заладил,как попугай одно и тоже даже не понимая,что за минский договорняк ему ещё придётся ответить по полной !!!
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Вильха ГДЕ? Уже давно пора запустить серийное производство.
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для этого есть нанятые менеджеры типа пети. Если он не может или не знает как руководить
нах как и тебя ватника
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Большинство
здравомыслящих граждан Украины понимают, что так называемые Минские
договоренности (кого с кем?) - это тупик и предательство. А липецкий президент
с "путиным" и его западными покровителями обсуждают как их лучше
выполнить, т.е. как сподручней развалить Украину!... Чудеса!...
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Диванные воеваки зраду развели, готовы идти воевать чужими жизнями, стуча по клаве.
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Це він у такий спосіб переконує всіх нас в безальтернативності мінської зради. Боїться Барига, щоб не луди не потягнули під гиляку. Тому і зомбує неселення своєю "безальтернативністю".
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Как может
президент суверенной страны заявлять, что сдаче агрессору т.е "минским
соглашениям" и "нормандскому формату" нет альтернативы ?!

Альтернативы нет полному освобождению всей Украины
от нечисти!
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Мені теж нема альтернативи, тому, що так брехать ніхто не взмозіМинские договоренности не имеют альтернативы для деоккупации Донбасса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7097
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По оплоту в роту

Где Оплоты для ВСУ? Для каждой роты нужно хотя бы один Оплот ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КРУГА ЗАДАЧ. Потому что т64 и 65 несчастных
булатов это что слепые глисты в глубокой жопе. Их разбивает любой т90 с дальних подступов особенно ночью, как крыса слепых котят.
А оплот с тыла своей современной системой управления огня, сбору и обработки информации может корректировать работу всей танковой роты глухо-слепых т-64 хоть по голосовому каналу матерным оптимизированным криптоязыком(средняя длина матерного языка 5 букв как и в английском по информационности, япошки через то что у них в слове 9 букв войну самолетами проигрывали от сша, хотя в украинском среднее это 7 букв). Один Оплот влияет
на боеспособность всей танковой роты и украинских войск в целом. С постоянной ротацией экипажей для ознакомления с новой техникой. Отработка техники для продаж зарубеж и покупку за вырученные средства для всу. Всего лишь ОПЛОТ в танковой роте это гигантский скачек в боевых возможностях.
Дорога в тысячу ли начинается с ПЕРВОГО ШАГА. Непоставка хотя бы одного оплота в роту это саботаж и за это нужно расстреливать что генштаб, что минобороны. Расформировать минобороны и генштаб и набрать других.
Хоть один оплот в год, но должен поставляться.Серия это святое, и она должна хоть минимально, но поддерживаться.
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будет четко и дата амнистии и дата голосования ЗРАДЫ в ЗРАДЕ, она совпадет с бегством в Липецк,если успеешь...........
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Япония 70 лет не
подписывает с Россией мирный договор, поскольку считает оккупированными свои Южно-Курильские
острова. И она вернет рано или поздно эти острова. А наши барыги с заводами в
стране-агрессоре хотят быстренького "мира любой ценой" при
оккупированном Крыме и агрессии на Донбассе.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМинские договоренности не имеют альтернативы для деоккупации Донбасса, - Порошенко
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