Украинская сторона СЦКК предупредила о возможных провокациях со стороны боевиков для срыва перемирия

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Какая то комиссия в минске, от которой ничего не зависит, с них-на объявляет "перемирие".
Обе стороны ржут. Лугандон - не стесняясь, наши - зло сквозь зубы.
Идет война, естественно бывают затишья, которые вот никаким боком не зависят от Минска.
И наши чинуши и генералы устраивают шоу с этим выдуманным словом - выступают, дают интервью, печатают статьи. По мне так это какая то шизофрения - жить в собственном выдуманном мирке. Если б от их бездействия еще бы солдаты не гибли.
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Жить не умеют, обустраивать тем более, все заливают кровью, сами себя позыцианируют как трупозабрасывающую свинину.
Сами живут как свиньи, требуют этого от других, да еще желают жить как свинья в клетке, лишь бы объедки иногда бросали.
За это готовы трупозабрасываться как свинина.
Кругом болото, комары и вата. Во главе политики ложь и че где бы сваравать. Тотальная ложь что в истории, что в политике,
что в базисе госудраства. Главный военный преступник по горло в крови, сам генерирует тотальную ложь, даже доходит
до того что со свечкой ищут что нового такого соврать, чтобы обмануть. Старая ложь как то долго не живет.
Ну вот нахрена такому свиномусору срана?
Даешь полную утилизацию ошибки эволюции.
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Отто фон Бисмарк
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