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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: боевик (18890) провокация (1207) Антитеррористическая операция (17009) СЦКК (250)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинская сторона СЦКК предупредила о возможных провокациях со стороны боевиков для срыва перемирия

Украинская сторона СЦКК предупредила о возможных провокациях со стороны боевиков с целью сорвать перемирие и скомпрометировать Вооруженные Силы Украины.

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А как можно соблюдать то чего нет впринципе.
Какая то комиссия в минске, от которой ничего не зависит, с них-на объявляет "перемирие".
Обе стороны ржут. Лугандон - не стесняясь, наши - зло сквозь зубы.
Идет война, естественно бывают затишья, которые вот никаким боком не зависят от Минска.
И наши чинуши и генералы устраивают шоу с этим выдуманным словом - выступают, дают интервью, печатают статьи. По мне так это какая то шизофрения - жить в собственном выдуманном мирке. Если б от их бездействия еще бы солдаты не гибли.
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"замочили" двох наших військових і щось про "перемирие" ...
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Щодо наших військових слово "замочили" вживати неетично. А пост, в принципі, правильний.
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дыныровцы - козлы, должны, быть уничтоженнны
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Нахрена мокшаням с(т)рана?
Жить не умеют, обустраивать тем более, все заливают кровью, сами себя позыцианируют как трупозабрасывающую свинину.
Сами живут как свиньи, требуют этого от других, да еще желают жить как свинья в клетке, лишь бы объедки иногда бросали.
За это готовы трупозабрасываться как свинина.
Кругом болото, комары и вата. Во главе политики ложь и че где бы сваравать. Тотальная ложь что в истории, что в политике,
что в базисе госудраства. Главный военный преступник по горло в крови, сам генерирует тотальную ложь, даже доходит
до того что со свечкой ищут что нового такого соврать, чтобы обмануть. Старая ложь как то долго не живет.
Ну вот нахрена такому свиномусору срана?
Даешь полную утилизацию ошибки эволюции.
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Офигеть, двое погибших, перемирие не сорвано. Шоколадный манямирок, может еще на САУ реагировать прикажете, зрадофилы?
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С бумажкой,на которой поставил подпись каЦап сразу сходи в туалет.
Отто фон Бисмарк
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинская сторона СЦКК предупредила о возможных провокациях со стороны боевиков для срыва перемирия
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