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Теги: Кабмин (10365) пенсионная реформа (927) Порошенко (13246)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко ожидает, что Рада в ближайшее время рассмотрит законопроекты по пенсионной реформе

Президент Петр Порошенко доволен, что большинство его замечаний к пенсионной реформе учтено Кабинетом Министров при доработке пакета законопроектов перед подачей на утверждение в Верховную Раду.

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Пораженко ожидает...
Дальше можно не читать.
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5 мільйонів її взагалі не отримають-по новим правилам На зоощаджені кошти гройсман наділить решту щасливчиків
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Как Рада может принять что то ,если больше пол сотни депутатов в зале не наблюдается.
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Главное, шо судьи и прокуроры с прочими депутатами получают.
Остальное всё вторично, не стоит и беспокоиться.
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А я смотрю история с назначением луцика вас ничему не научила.
Стремно то что какой то олигарх кондитер - вносит рекомендации.
Пенсионная реформа это очень серьезная вещь (как и медицинская), которая затрагивает жизнь всех украинцев.
И когда в нее запускают свои пальчики любители - становится как то жалко эту страну, население и себя любимого.
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а в кого це пенсія зараз 2300+????
У моєї бабці 1450грн, 54роки стажу/
вонючки жидовские!!!
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1140 грн., 45 лет стажа, ведущий инженер, программист.
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да ты шо?
******
Пенсии
С 1 мая прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повышен до 1312 грн, в связи с чем осуществлен перерасчет пенсий. Повышение пенсий получит свыше 8,2 млн пенсионеров.
http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170501-vazhlyvi-zminy-z-1-travnya-pensiyi-subsydiyi-ta-sotsvyplaty/
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У кого то может и перерасчет.
Но не у моей матери.
У неё - только на бумажке пейсатой, которой можно разве шо подтереться.
А по факту - никто ничего не повысил.
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Это ты путаешь с прожиточным для трудоспособных.
Но он тогда составляет 1684грн.
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та дай мускорте поплакаться,пока 1 октября не наступило...интересно,чего он тогда споет?откажется от добавки?ведь от злочинной же влады
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"Пенсионную реформу - мы прошли обсуждение на Национальном совете реформ. Я доволен тем, что абсолютное большинство моих замечаний правительство учло и обновленный законопроект передан в парламент", - сказал Порошенко.

Вся країна повинна знати, що нова пенсійна реформа це особиста заслуга Порошенко.
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Розраховувати нові і перераховувати старі пенсії будуть по формулі Вальцмана-Гройсмана. Ті, хто оформив свою пенсію в 2014 році і пізніше ніякої надбавки не отримають відповідно до цієї формули. Пенсії фактично заморозять до 2020 року. Нові пенсіонери з 2018 року по цій формулі будуть отримувати щонайменше на 35% нижчу пенсію порівняно з тим, що вони отримали б за старою формулою розрахунку пенсії. І чомусь ніхто не збирається для наповнення бюджету ввести кримінальну відповідальність за виведення коштів з України через офшори.
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а будете возбухать, вам даст по голове новая полиция

Петро Рух

5 ч ·

Зробив невеличке журналістське розслідування. Матеріали (записи свідчень, імена та контакти свідків і постраждалих) зберігатиму до пори до часу. Бо зараз їхнє оприлюднення викличе тільки переслідування учасників мого розслідування. Але хоч якісь загальні моменти без імен і деталей, хотілося б викласти загалу вже тепер.

Товариш якось запропонував мені роботу. Сам туди нещодавно влаштувався. Добряче платять, каже. Попередньої кваліфікації не потрібно. Професійна підготовка буде проводитися по ходу виконання обов'язків.
Я не зацікавився, бо маю чим займатися, тому не став дізнаватися подробиць. Почув тільки, що йдеться про якийсь підрозділ при МВС.
Проходить час. Товариш каже:
- Здається, вони створюють бандитську армію з покидьків, яка призначена коїти злочини за наказами Президента.
Отакої! Тепер я вже дуже зацікавився:
- Ну-мо, розповідай!
І він розповів:
- Наш підрозділ формує Ілля Володимирович Ківа, що є зараз радником Авакова. Набирає ніби для охорони порядку, патрулювання в Києві та Київській області. Статус підрозділу цікавий: "при МВС".
Маю напарника. Хлопець із Луганська. Дуже швидко виявилося, що напарник мій неадекватний. Коли з людьми розмовляє, відразу погрожує вбити: "Я тебе вб'ю, і мені за це нічого не буде! Отже роби те, що я кажу!" Дівчат примушує до сексу погрозами. Далі з'ясувалося, що він ще й сепаратист.
Вчора я пішов до безпосереднього керівництва, розповів про напарника. І ось результат: сьогодні мене звільнили. Звільняють усіх нормальних, порядних хлопців, лишають тільки таких, як мій напарник. Така селекція. Їм потрібна тітушня, яка не має ні совісті, ні честі. Зараз підрозділ перейменовують і перекладають на нього інші функції.
Дав мені контакти постраждалих (дівчат, яких його напарник погрозами примушував до сексу, а також чоловіка, якому той на рівному місці погрожував убивством). Я перевірив інформацію, здзвонився, зустрівся, поговорив, побачив на власні очі. Довелося пообіцяти постраждалим і свідкам не відкривати ні їхніх імен, ні навіть просто інформації, через яку їх можна було б вичислити. Вони реально налякані й дуже бояться.
Мій висновок: організоване злочинне угруповання, що складається з членів парламенту й уряду на чолі з Президентом, на державні кошти створюють з бандитів і сепарів державні силові структури для злочинної діяльністі в інтересах Порошеска і його мафіозного клану.
© Петро Рух
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Как можно называть реформой фактическую отмену пенсий как таковых.То есть страну делают приспособленной только для жизни чиновника.А бпп устами какого то лешика предлагает отменить пенсии.Один вопрос тогда н..я здесь платить тогда налоги.Чтоб леха гончар с толстожопым геращем летал на курорты за мои налоги???Соя идите н..й.
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...Анна Герман убеждена, что доблестный Порошенко незаменим - Лиза БогуцкаяПорошенко ожидает, что Рада в ближайшее время рассмотрит законопроекты по пенсионной реформе - Цензор.НЕТ 6668
Анна Герман убеждена, что доблестный Порошенко незаменим - Лиза БогуцкаяАнька пулеметчица сейчас на 112 решила внезапно поделиться архи-важной инсайдерской информацией о визите нашего солнцеликого президента в США.Оказывается, теперь ему точно нет альтернативы. Т.е. не просто, чтобы он этот срок досидел, а вообще нет. На многие годы вперед.Такими удивительными наблюдениями чуть более часа назад поделилась популярная публицистка Лиза Богуцкая.Потому что он занял в геополитической траектории Трампа такую позицию, что если что, то мир рухнет.Короче, все завязано на Северном газовом потоке. Германия и Австрия то ли за, то ли против, а Польша, тоже, вроде то ли за, то ли против… А вот Америка, как стратегический партнер Украины, точно ЗА порошенко. И альтернативы ему не видит. Читайте также: Порошенко предоставил США доказательства присутствия войск РФ в УкраинеИ вот именно поэтому нам всем теперь надо згуртуватись в один потужный кулак, объединить усилия оппозиции и коалиции, и дать президенту возможность руководить страной еще много лет.Т.е. существует вероятность, что кто-то хочет президенту насолить (ультра-правые радикалы и пророссийские элементы). Хотя про пророссийских Анна Г не говорит, т.к. сама к ним относится, да и президент наш тоже к ним относится, поэтому речь идет именно об ультраправых радикально настроенных гражданах Украины (напомню, таких у нас в стране- 98%, судя по рейтингу президента в 2%).Но короче вся суть в том, что Петр жил, Петр жив, Петр будет жить.Во всяком случае, потому что такую трансляцию нам сейчас втюхала Ганя.«Петр думает исключительно об Украине. А его магазины и фабрики - это такая мелочь»….Сопутствую Ганин спич анекдотом про Чапаева.Загрустил Петька (символично). Спрашивает Чапай : А чего грустишь, Петька?- Да ты знаешь, Василь Иваныч, мне вот сказали, что Аньку нашу вся Кубань пере»бала, а я же жениться на ней собрался…- Да слышал я! Но глянул давеча на карту и рассмеялся: Да сколько там той Кубани? Мелочь одна.
……………………..
Мой вывод таков.У преза дела ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ плохи. И на помощь приходят Чип и Дейл.И вот теперь мантра «Порошенко единственный знает как реорганизовать рабкрин, победить детскую болезнь левизны в коммунизме и как экспроприировать экспроприированное» - станет главной во всех СМИ страны.Кроме ультра-праворадикальных 24 канала, ЗИКа и АТР...
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Знакомьтесь, это народный депутат от БПП Леша Мушак! Леша предлагает отменить пенсии!
https://youtu.be/dlL-UBfBTI0

Порошенко ожидает, что Рада в ближайшее время рассмотрит законопроекты по пенсионной реформе - Цензор.НЕТ 2552
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Да цвет петиных шестерок.Новобарин,которых будут просто развешивать.Народ эти чувырлы очень разозлили.
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возраст все равно поднимут после выборов. пасивный лохторат этого заслуживает
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Кабмін вирішив збільшити фінансування ВР на 73% , вони ж плідно працюють.Порошенко ожидает, что Рада в ближайшее время рассмотрит законопроекты по пенсионной реформе - Цензор.НЕТ 8302
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в публичном доме политические проститутки только такое и смотрят
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Даёшь коэффициент стажа 1 вместо 1,35! Четверть пенсии при расчёте нах....
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До речі, 1.35 зробила вароффка. Коли Проффесор був прем"єром, то було 1.2.
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...Бритни Спирс и глава "Спецтехноэкспорта" Барбул отдыхают в одном и том же отеле во ФранцииПорошенко ожидает, что Рада в ближайшее время рассмотрит законопроекты по пенсионной реформе - Цензор.НЕТ 6256
Бритни Спирс и глава "Спецтехноэкспорта" Барбул отдыхают в одном и том же отеле во Франции29-летний директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт", входящего в структуру госконцерна "Укроборонпром", Павел Барбул встретил Новый 2017 год на одном из самых знаменитых и дорогих курортов во Франции - горнолыжном курорте "Куршевель".Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Оплаченный чиновником счет за проживание в фешенебельном отеле "L'Apogee Courhcevel 1850" оказался в распоряжении издания Полиграф.Выяснилось, что в одной из самых лучших гостиниц Европы Павел Барбул отдыхал с 28 декабря 2016 года по 5 января 2017-го.В сутки глава украинского госпредприятия платил за комнату 2 тысячи 380 евро. Таким образом, весь отдых в отеле обошелся ему в более чем 22 тысячи евро.Порошенко ожидает, что Рада в ближайшее время рассмотрит законопроекты по пенсионной реформе - Цензор.НЕТ 7506Как известно, на горнолыжном курорте "Куршевель" отель "L'Apogee Courhcevel 1850" является самым дорогим.Читайте также: 29-летний глава "Спецтехноэкспорта" Барбул "засветил" шикарный внедорожникПорошенко ожидает, что Рада в ближайшее время рассмотрит законопроекты по пенсионной реформе - Цензор.НЕТ 4198В частности, здесь останавливаются такие знаменитости, как: американская певица Бритни Спирс и голливудский актер Морган Фриман.

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законы эволюции ни кто не отменял, но в тренде гуманизма истественно рада порадует-количество народу по уменьшится... Как повысить пенсии? Увеличить количество плательщиков в Пенсионный фонд или уменьшить количество получателей. Путем создания новых рабочих мест или повышения пенсионного возраста?..математика
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Пускай сперв пенсии подымут до уровня минималки а потом пускай рассматривают,да и когда ведь они уходят на каникулы а рассматривать этот вопрос могут и год а то и два а пенсионеры погибают сейчас.
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Цензор, ты что, решил на ночь шоколадными грезами потешить? Никакой конкретики, одна маниловщина:
20:14 Созданы все условия для поставки минимум 2 млн тонн угля из США, - Порошенко

20:54 США могут решить вопрос предоставления Украине оборонительного оружия в пределах текущего бюджетного года, - Порошенко

21:38 Трамп попытается убедить Путина "в абсолютной бесперспективности давления на Украину", - Порошенко

21:50 Порошенко рассчитывает на увеличение доли поставок ядерного топлива Westinghouse до 55%
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Я считаю,что Порошенко уж больно сильно разьездился по миру в последнее время за наш с вами счёт.
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...Школьники и родители опозорили Захарченко в ДонецкеПорошенко ожидает, что Рада в ближайшее время рассмотрит законопроекты по пенсионной реформе - Цензор.НЕТ 1591
Школьники и родители опозорили Захарченко в ДонецкеВ оккупированном Донецке больше трети выпускников отказались прийти на торжественное награждение, чтобы избежать получения наград лично из рук главаря "ДНР" Александра Захарченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер Александр Чернов.По его словам, на торжественное мероприятие из подконтрольного террористам Донбасса свозили медалистов с родителями. Однако, несмотря на централизованный завоз людей, около 100 выпускников (больше 30%) проигнорировали мероприятие под вымышленными поводами. "Немалое число мам загодя просили организаторов "не выводить на сцену" их детей, "не называть ФИО", были даже такие, которые, узнав, что будет "вручать медали" лично Захарченко - "дарили право своих детей более достойным"... Причина массово одинакова: "нам, ведь еще в Украине, а потом, если получится, и в Европе поступать и учиться"!" - отметил Чернов. Он уточнил, что в итоге Захарченко вместе с "министром образования" "ДНР" лично вручили медали едва ли 15 школьникам, а на сцену под озвученные ФИО на "коллективное фото" вышли до 30.https://antikor.com.ua/articles/176302-shkoljniki_i_roditeli_opozorili_zaharchenko_v_donetske
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Да , 1400 , это жестоко . И мои 4200 ( которыми при курсе с долларсом в 1:27 считаю нищими ) кажутся огромными . НО .... это за 37 лет стажа , из них 27-лет шахта , 4-года химпром , 2-года "горячего" . В остатке - поврежден позвоночник в двух местах ( следствие :нарушено кравоснабжение мозга) , эмфизема лёгких , барахлят надпочечники . До военные 4200 , могли позволить расчитывать на томографические обследования , поддерживающие лечения . В реальное время -питание , поддерживающее лечение , коммуналка всё выгребает из кармана . Видать придётся войти в статистику тех многочисленных шахтеров , которые не доживают до 60 лет .
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Если народ позволит принять эту реформу ( а она лично касается каждого) это показатель что у нас не народ а стадо баранов! как за какой то язык так вперед протестовать бузить а как за решение которое очередной раз грабанет всех и каждого.... так молчко это типа не про нас!!
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Удивительно, почему по такому случаю, когда лишают работающих людей будущих пенсий, нет массовых протестов населения.
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Нахрена мокшаням с(т)рана?
Жить не умеют, обустраивать тем более, все заливают кровью, сами себя позиционируют как трупозабрасывающую свинину.
Сами живут как свиньи, требуют этого от других, да еще желают жить как свинья в клетке, лишь бы объедки иногда бросали.
За это готовы трупозабрасываться как свинина.
Кругом болото, комары и вата. Во главе политики ложь и че где бы своровать. Тотальная ложь что в истории, что в политике,
что в устройстве государства. Главный военный преступник по горло в крови, сам генерирует тотальную ложь, даже доходит
до того что со свечкой ищут что нового такого соврать, чтобы обмануть. Старая ложь как то долго не живет.
Ну вот нахрена такому свиномусору срана?
Даешь полную утилизацию ошибки эволюции.
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Кому будет продана украинская земля.
Фирташ и его команда в виде гроймана и пети пробивают общественность на "вшивость" - ведутся еще или когда поведутся. Или когда всем станет пофиг.
А кто будет платить фирташу за украинкую землю? Только китайцы. Только для гарантии, чтобы фирташ их не кинул,
они с покупкой отправят самую малость китайцев, немногочисленную группку в 50 млн. Ну чтобы гарантировать
свою покупку земли в украине со своеобразной охраной. И благодаря фирташу украина станет китаем.
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Интеллигентный мальчик Моня совсем недавно открыл, что жопа - это не часть тела, а событие…А полная жопа- это вообще комплекс мероприятий…Минимальная зарплата 3200 грн обложена налогом -вопрос ,почему те у кого доходы и зарплата выше в сто и более раз -не платят налоги в сто и более раз?С миллиона гриваков дохода гнойманы и вилкулы и чупачупсы платят всего 8000грн налога и всё!И пусть миллионов будет хоть сто -всё равно 8000 грн.!Каждый третий украинец не доживёт до 60 лет -это статистика .Если пенсионный возраст в 65 лет -не доживёт каждый второй ! Это тоже статистика .Доживут гнойники -олигархи,воры- красные директора и депутаты,упыри -судьи с прокурорами и грязные мусора..Какой смысл платить третью часть зарплаты своей десятилетиями труженику -если не доживёшь? Этот пенсионный сбор наших отцов лохотронил пожизненно,и нас эти подонки снова в тоже ярмо одевают!
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А зачем нам "Ваши" пенсионные реформы.Вы со своим словоблудием пытаетесь в очередной раз убедить нас, что проплатив налоги все трудовую жизнь мы должны сдохнуть, не дождавшись пенсии? И что по Вашему мнению-это предел наших мечтаний?Да вообще не надо платить налоги в этом случае.Суды нас не защищают, полицию преступники калечат, куда уж нас защищать, армия на волонтерском обеспечении, так зачем нам" такое государство" и такие гребаные реформаторы?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко ожидает, что Рада в ближайшее время рассмотрит законопроекты по пенсионной реформе
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