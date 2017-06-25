Савченко забросали яйцами в Николаеве. ВИДЕО

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Фирташ и его команда в виде гроймана и пети пробивают общественность на "вшивость" - ведутся еще или когда поведутся. Или когда всем станет пофиг.
А кто будет платить фирташу за украинкую землю? Только китайцы. Только для гарантии, чтобы фирташ их не кинул,
они с покупкой отправят самую малость китайцев, немногочисленную группку в 50 млн. Ну чтобы гарантировать
свою покупку земли в украине со своеобразной охраной. И благодаря фирташу украина станет китаем.
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Провокации! нет не слышали!
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25th Июнь 2017 anti-colorados
Сегодня в Николаеве «лёчецу» Гадю забросали яйцами. Собственно говоря, тот всенародный порыв, которым украинцы поддерживали ее в плену и та всеобщая радость ее освобождение, ставят этот персонаж несколько в стороне, от всех политиков, но на ней лучше всего проявляются те вещи, от которых давно следует избавиться.
Дело даже не в том, что Гадя почти сразу, после освобождения, стала синхронизировать свои выступления даже не с ее партийной патронессой, а непосредственно с речами Медведчука и его кума. Теперь уже можно не смотреть ОРТ, НТВ и другие пропагандистские каналы РФ, а можно просто слушать или читать то, что рассказывает «узница». Там не будет мастерства разговорного жанра, которое присуще российским телевизионным головам. Вместо этого будет похабная речь не образованной и не отесанной, вульгарной дамы, больше похожей на речи хронической алкоголички, волею судеб, не принимавшей внутрь несколько дней, но все ключевые моменты ее монологов, будут совпадать с кремлевскими. С этим уже все давно ясно. Уже неважно, почему она несет эту ересь, как следствие психологических технологий или просто - врожденная тяга к прекрасному, то есть - к деньгам, главное - сухой остаток. Дело в другом. Гадя очень ярко демонстрирует поведенческие особенности почти всех тех, кто прорвался к власти.
Они почему-то считают, что депутатская, или другая увесистая корочка в кармане, дает им не только неплохую «белую зарплат» и шикарные возможности подработок и даже не депутатскую неприкосновенность, но броню на любовь, уважение и даже преклонение, перед их светлыми ликами. А ведь такой пакет ништяков, в частности, и вывел людей на улицы во время Майдана. Народ устал от зажравшихся чинуш, конкретно утерявших ключи от вполне очевидного места. Люди давно обрели голос для того, чтобы задавать вопросы, а чинуши, как и прежде, считают, что могут послать своего избирателя куда подальше, за неприятный или острый вопрос.
Но дело в том, что война изменила народ и если его послать, он уже не плетется по указанному адресу, как это делают россияне. Он может сам это сделать или ответить так, что небожитель мгновенно вернется на грешную землю из-за высоких облаков. Избираемым чиновникам следовало бы вспомнить, что предки сразу решали этот вопрос в момент избрания. Так, избранный гетьман, сразу же сбрасывался в лужу с грязью, где его вываливали до равномерного слоя жижи по всему телу. Это для того, чтобы он не забывал о том, откуда пришел и куда уйдет. И он помнил, что избравшие его отчаянные головы, могут все переиграть, в случае чего.
Наши деятели уже утратили историческую память и считают, что у них в жилах уже струится голубая, фараонская кровь. Но в случае с Гадей имеется еще один аспект, которого не имеет ни один депутат ВР. Дело в том, что в парламент она бы никогда не попала, если бы ее не взяли в плен. Правда сейчас уже имеются варианты и на сей счет. Только узницей в кремлевском застенке, она стала политически ценной, и опытная баба Юля сыграла ее карту. Собственно говоря, после того как БЮТ вошел в парламент, Гадя перестала представлять любой интерес и даже стала обузой, ввиду особенностей характера и уж слишком конторских речей. Без этого расклада, она была бы никто и звали бы ее никак.
Так что история ее пленения - ключевая в ее судьбе. А военные говорят о том, что из-за действий тогда еще неизвестной «лёчецы», погибло несколько наших военных и они считают, что кровь погибших - на ее руках.
Собственно говоря, вопрос о том, помнит ли она, сколько человек погибло из-за нее, вызвал бурную реакцию как депутатши, так и непонятной фигуры, которая из себя ничего не представляет, но числится «сесрухой героини». Это говорит о том, Гадя и подобные ей персонажи, будучи публичными персонами, которые максимально приковывают к себе внимание, вдруг начинают его сортировать. Им бы хотелось иметь туповатую, улыбающуюся публику, которая слушает их бред с разинутым хлебалом, из которого капает слюна. Но такой публики становится все меньше и им следует начинать вести себя так, как и подобает публичным людям. Самое главное - не только говорить, но и слушать и конечно же - отвечать и на самые неприятные вопросы. Если ты к этому не готов - торгуй семечками или занимайся другой работой, не требующей публичности, а если назвался депутатом - изволь общаться с электоратом открыто и максимально честно, ибо в следующий раз могут закидывать уже не яйцами.http://defence-line.org/2017/06/iz-nadi-v/
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