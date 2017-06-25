В оккупированном Донецке остановился металлургический завод, - СМИ

Роман А 45886c82
, Вадим Андросов
, Bogdan_
, Alexander Hesse
, Владимир Шатохин e8180b8c
, Garsia UA
, NonCFist
, Виамин Павловский
, Phoenix Humorous
, Sophia-Maria Duglass
, 1BetarD
, молодой рабочий
, Крокодил Гена
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, Murlin Murloff
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, Yuriy Yurieff
, Galyna Kravchuk 2f98b0eb
, Том Джонс
, Вася Городской
, Roman Rjevskiy
, Семн Семнович
, Чип
, vassa0103
, Гыг с Вами
, Зойч
, Вовец Путлер-Капут 60b080be
, sv_bombardier
, Faina L
, Олег Хардин
, Шрек Баблокат
, Андрей Петров b7cee86a
, Алексей Черняк dc59afc1
, кацахол
, Phels Phels
, Simply
, Fobos
, Robert Chenk
, Serg Sergeev
, Rostyslav Komarnytsky
, свободный человек b4fbfe90
, Fell
, жорик охара
, Vadym Tsyrkalyuk
, Глеб Тищенко
, Константин 1041a131
, V-roma
, Герхард
, Igor L
, ruda
, Ksenia VB
, Wevelsburg
, Vasyl Moroz e17dc259
, enrof
, Сантьяго
, Volodja2911
, вася п
, Magdalena Zurbiene
, укропбандерівець
, Freken
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, Ринат Амедов
, Rjr
, Коваленко Егор
, avengers
, Toshno Newapkokrad
, Kucher
, сознательная
, софи
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, Greg Rabinovich
, Палиця Василь
, Nikos KGB
, Путлер Вовочка
, этнический украинец
, Иванова Света
, Салаутдин
, Грышка Распутный 2
, Светлана Т.
, Анатолій Болотюк
, Водки нет, иди домой.
, Сергей Иванофф
, sergik
, Разсмеши смешного
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Vladimir155
, Serio
, Костянтин Болтівець
, toomingas
, Вова Индюков
, Светлана Ткаченко aef863fd
, Гарик Не инженер
, elena v_
, Юрий Давид
, Ming Uing b56f719d
, Лесли
, Мабон
, Алексей Тополев
, Алика Ясная
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, alex lagun
, Alex Pushkash
, shokolad
, Игорь Соломонов
, Stanislav Tarasenko
, Иван Афанасьев
, Николай Колесник 4b5ef00f
, Аль Капучіно
, Роман Бакс
, Прощай немытая раССея
, Aka Potcs
, Gosha343
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Всего на сайте: 164 писателя
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Hе щебечет дохлый щегол..
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Вообще не представляю ЧТО полезет с этих шахт через год два. Будет вместо лугандона - площадка для реалити шоу типа СТАЛКЕР.
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А если вы съязвили, то надеюсь знаете, что такое грунтовые воды и от чего они могут повышаться.
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Вообще не представляю ЧТО полезет с этих шахт через год два. Будет вместо лугандона - площадка для реалити шоу типа СТАЛКЕР.
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а патамуша..звали рузькЄмир,И пришло на*балово!
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Мы гордимся общественным строем...
(с) Мелодия для флейты
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Нет майонеза,- под говно ушли все банки...
(с) Холера в Одессе
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Оплот
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https://www.youtube.com/watch?v=VQyPlCxEYnw
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что он теперь им скажет
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Пастор попытался пропихнуть термин "деоккупации", так Вальцман усиленно перекручивает на реинтеграцию + особый статус.
протри глаза и не неси пургу...
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Ждёт вас, лугандония, участь газона "Зенит Арена"...
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Родной завод.
А мне-то хули,-
Е#ись он в рот!
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Ау, Гыг и прочие порохоботы, что скажите?
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...ты то чей бот?
...йулебот, пидарбот, рыгобот, хуйлобот али просто говнобот?
...гюльчатай, личико покажи...
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...ну ты и вася, а приставка "п" в нике обозначает придурок?
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