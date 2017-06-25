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 Форум Украины(608106)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Донецк (7423) завод (313) предприятие (173) топливо (410)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В оккупированном Донецке остановился металлургический завод, - СМИ

Донецкий металлургический завод (ДМЗ) остановил работу из-за отсутствия солярки.

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Работы там полно. Главная - мочить фашистов! За Сралина, и ху*ла!
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Меpтвая змея не шипит,
Hе щебечет дохлый щегол..
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...200-тый кацап не идет играть в литрабол..
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пусть заглянут в шахты - там в танковых баках соляры не меряно
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Вы не в курсе - фашисто-бандеровцы сами подорвали водопровод и большинство шахт затопило.
Вообще не представляю ЧТО полезет с этих шахт через год два. Будет вместо лугандона - площадка для реалити шоу типа СТАЛКЕР.
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Это не смешно, а это - ИДЕЯ!
А если вы съязвили, то надеюсь знаете, что такое грунтовые воды и от чего они могут повышаться.
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Вы не в курсе - фашисто-бандеровцы сами подорвали водопровод и большинство шахт затопило.
Вообще не представляю ЧТО полезет с этих шахт через год два. Будет вместо лугандона - площадка для реалити шоу типа СТАЛКЕР.
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рыжий к донецкому заводу не имеет никакого отношения ) да и заводик то там в донецке маленький был. И вообще они там кроме чугуна, с надеждой сплавить его на рашу последнее время ничего не даелали. наслаждались отсутсвием бЕндеровцев ))
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Чомусь здається, що гудку від цього ні холодно, ні гаряче. Ікру жер ложками і далі буде. А ось нерозумним і недалеким членам секти "петенвведи" обломилося цього разу масло. Ікра (по святах) обламалась вже давно. На черзі - хліб.
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Нахлебники из Евросоюза выражают озабоченность..
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Гудок дудку ще не налаштував.Да й щось не чути про нього останнім часом...Може-здох?
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Вийшовши на чергову зміну,робітники недорахувались станків, їх проковтнув рузький мир...
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что им заводы теперь упор держат на выращивание помидоров и яблок
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а патамуша..звали рузькЄмир,И пришло на*балово!
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ще й торти роблять-ріденьким лайном промазують гарненько
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да под боярышник с видом на пятушка. есть здесь кацапы, слюни пускаете?
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Ну и что!? Зато нет правого сектора! Выкусите, укропы!
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хватить кормить нахлебников из евросоюза. вся солярка ушла на танки
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заправили танки і поїхали брати Британію
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А кричать путеннамаги и путенвведи не пробовали?
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альтернативный транспорт не пробовали? или все уже переплавили?
В оккупированном Донецке остановился металлургический завод, - СМИ - Цензор.НЕТ 5506
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"отсутствие солярки" - сдаётся мне там всё намного хуже, станки на чермет сдаёт местная интелегенция...
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Если бы не наши барыги с тезой "наши" люди,там бы давно все закончилось.Общаясь с некоторыми оттуда,реально понимаешь это.Там полная ненависть к нам.Если получится освободить Украинскую землю,там нужна полная перезагрузка в Украинскую сторону.
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К твоему сведению это люди наши -только оккупанты рашовские и мне интересно это с каким быдло ты общался и ты думаеш что и здесь нет таких -уверяю тебя что есть только многие сидят тихо и не высовываются .
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Сидят тихо???Ты в Украине живешь.Они во всех госорганах сидят и работают отлично здесь.Там вообще шансов у наших разведчиков нету практически.
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Х*ли питин солярку своим русским братьям не дает? Предал Даунбасс? Никому нельзя верить....
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срочно забрать у аграриев , и отдать ониженашим
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Мы не пашем, не сеем, не строим,-
Мы гордимся общественным строем...
(с) Мелодия для флейты
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срочно забрать у аграриев, и отдать ониженашим, затраты на торговых партнеров компенсировать увеличением цены на заправках подконтрольной территории
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И как сказала тётя Соня с Молдаванки:
Нет майонеза,- под говно ушли все банки...
(с) Холера в Одессе
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фото к этой новости вчера в статье по Оплотам показывали, к чему бы это?
Оплот
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а в сьогоднішній статті про львівське сміття - фото місячної давності...
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так как то всем насрать...домбабвийцам главное чтобы пайки вовремя выдавали

https://www.youtube.com/watch?v=VQyPlCxEYnw
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А Секилев 2 часа назад расказывал, что Дамбас процветает и завод какой-то показывали по производству комбайнов и про рынки сбыта, о надоях больших и сборе урожая выше прогноза...Неужели врет?Не может быть...
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А якби була повна блокада? Хто нам розказував з високих трибун і де ті "шановані" експерти, що були проти блокади.
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Ну і правильно. Нех..й годувати нахлібників з Євросоюзу)))))
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а как же єкономические партнери Гройсана?
что он теперь им скажет
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Нічого - підвезуть соляру і все запрацює знов ..))
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Еще раз лично тебе обьясняю что согласно законов войны оккупированной територией занимается оккупант и соответственно обеспечивает жизнедеятельность предприятий то что тебе не понятно что ты какую то херню пишешь или ты не знаеш что лугандон оккупированый.
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а воду і електроенергію хто туди постачає?....
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а что, по укр.законодательству у Украины есть оккупированные территории?..
Пастор попытался пропихнуть термин "деоккупации", так Вальцман усиленно перекручивает на реинтеграцию + особый статус.

протри глаза и не неси пургу...
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А на что эти уроды расчитывали?Кацапия и сама выпускает металла достаточно так зачем ей еще и донецкий?
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Да уж...
Ждёт вас, лугандония, участь газона "Зенит Арена"...
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Гудит как улей,
Родной завод.
А мне-то хули,-
Е#ись он в рот!
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А в рашистов что -солярка кончилась или проблема доставить -как оружие доставлять то нет проблемы а солярки что появилась проблема -согласно законов войны оккупант должен обеспечивать жизнедеятельность предприятия.
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Как то насрать мне на ихние проблемы. Пусть хоть с голоду дохнут или вешаются!
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А любители недочеловека Порошенко и дальше будут утверждать, что блокада лугандона, устроенная патриотами Украины, во вред Украине и только на пользу оккупантам?
Ау, Гыг и прочие порохоботы, что скажите?
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васятка, а почему ты не эдик п или, не ростик п?
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Любитель шоколадного недочеловека, по сути вопроса можешь что то сказать, или все порохоботы - убогие дауны и не в состоянии говорить по теме?
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...у тебя одна тема, всепорохоботы
...ты то чей бот?
...йулебот, пидарбот, рыгобот, хуйлобот али просто говнобот?
...гюльчатай, личико покажи...
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васятка, так почему ты не эдичка? дауном крыть любой олигофрен может или первый попавший алкоголик.
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...президент Украины недочеловек, нифигасе
...ну ты и вася, а приставка "п" в нике обозначает придурок?
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Как же так, "кормильцы всей Украины" остались без работы. Сцуко, ну вот теперь, наверное, Украина точно с голоду умрет. Дебилы, мля
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Завод стоит и в лютой борьбе холодильник стал побеждать телек и развивать мозг местным жителям
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Зачем вам работа, "товарищи"? Идите домой, смотрите телевизор. Там вам все расскажут, хоть по "первому", хоть по "роисся 24"...
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Отсутствие солярки - это предлог. На самом деле все намного хуже. Нет руды, т.к. вся сырьевая база осталась в Украине. И, главное, некуда сбывать готовую продукцию. Продавать сталь на экспорт через российские компании они не могут, т.к. Россия сама выбирает свои квоты и делиться квотами с Донбассом никто не хочет. Например, если Россия имеет квоту на экспорт в такую-то страну 2 млн тонн стали, то отдать 500 тыс тонн Донбассу россияне не горят желанием. Одно дело поднасрать Украине, тут Россия всегда с удовольствием. А другое дело - делиться своими квотами с донецкими. Никто делиться не хочет.
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Ви абсолютно праві. Випередили мене на 10 хвилин.
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хотілось би виразити свою "глибокостурбованозанепокоєність")))
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та и так било что руду если привезутс кузбаса то так для наглядного пособия .а тамма есть элекросталь те могуть на металоломе ещо долго лабать
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В не окупированном Северодонецке Азот уже.три года стоит,лисичанский НПЗ стоит, одесский НПЗ стоит,а если перечислить сколько уже разорились и банкротятся страницы не хватит.Украину деиндусриализируют при всеобщих овациях. Уже даже сырьё, которого полно в Украине, импортируем. Когда не окупированным имуществом в интересах украинского народа будут распоряжаться?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ оккупированном Донецке остановился металлургический завод, - СМИ
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