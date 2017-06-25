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Теги: Винницкая область (429) нападение (1653) Саакашвили (1831)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Саакашвили облили зеленкой на Винничине. ВИДЕО

24 июня на лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в городе Ладыжине Винницкой области плеснули зеленкой.

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Страна, в которой обливают зеленкой Саакашвили а не Медведчука и в которой правит пророссийское пейсатое с одобрямса 54% долбоёбов, в парламенте которой спокойненько сидят РыгоАналы всех мастей = страна без будущего.
Наших детей, которые из за нас в такой клоаке будут жить = жалко.
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Саакашвили облили зеленкой на Винничине - Цензор.НЕТ 5592
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А не просте мiсто Микола!в. Царьову пику розквасили, Надьку яйцями закидали.
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Ничего не имею против Михо но этот его ролик похож на рекламу . Как то всё не естественно . .
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Из видео похоже,что Михо сам себя зелёнкой полил,правда не показал куда.но мужика хулигана нашёл...правда и тот не рассказал какой орган в Михо стал зелёным....ось така )(уйня малята
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...Нынешнее состояние «не войны, не мира» - питательная среда для олигархического режима ПорошенкоСаакашвили облили зеленкой на Винничине - Цензор.НЕТ 2162
Нынешнее состояние «не войны, не мира» - питательная среда для олигархического режима ПорошенкоНекоторые люди, даже наученные читать и писать, и зарегистрированные в фэйсбуке, так и не научились думать, понимать иронию, гиперболу, сарказм… Видеть неприглядную правду.Об этом сегодня пишет в Фейсбуке известный публицист и волонтер Юрий Касьянов.Действительно, мыслить штампами проще, только и делай, что кричи «путин - ху..ло!» после каждого нового пророчества Пономаря. Специально для плоскоголовых пояснение.Нынешнее состояние «не войны, не мира» - питательная среда для олигархического режима Петра Порошенко, а псевдопатриотическая трагикомическая риторика - дымовая завеса, за которой можно делать всё, что заблагорассудится. Такая война очень выгодна власть имущим - она служит оправданием чиновничьей глупости и жадности, на неё можно списать все просчёты, под неё можно попросить деньги на Западе, и распилить оборонные заказы внутри страны.Читайте также: Порошенко предоставил США доказательства присутствия войск РФ в УкраинеПонятно, что ни в какое наступление мы не пойдём, освобождать Донбасс не будем, хотя бы потому, что после победы надо будет что-то делать с победителями - как после Майдана с майдановцами....
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Боже, шо це вiн тяне? Наш бурлак- гавнокомандувачь.
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Ответ сильного человека. Молодец Михо! Мы с тобой!
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Михо,стесняюсь спросить,может читаете,а какой орган после вероломного теракта у вас позеленел
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Я что то не понял а почему у этого грузина нет нечего грузинского -предал Грузию и продался Украине топусть запомнит раз и навсегда -если предал раз то предаш и второй раз чтобы ты на себя не напяливал -я таким не верю не когда которые легко меняют Родину -всегда могут тебя предать даже не поймеш сразу когда.
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Михо пора домой.Грузия ждёт настоящих перемен и реформ..Тебя не арестуют.Ты ж реформатор.. .
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Ты думаешь, что на свинорылого барыгу после каденции не будут открыты уголовные дела, старичок?
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пля яка ж дешева показуха. я чесно кажучі росчаровуюсь саакашвілі, хоча довгий час був за нього
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Это что за постановочный ролик? Совсем уже граждан за дураков держат...?
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То же "постановочный" ролик с Майдана? Порошенко назвали сцыкуном и он смылся.)

https://www.youtube.com/watch?v=yBtCAvFFeA0
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Ну і фіг з ним...................... мені чомусь його не жаль..........
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Здравия всем! Слово "Влада" исходит от глагола Владеть. Но что бы чем то владеть- нужно находится с ним "в Ладу". Древнеславянское слово Лад происходит от Богини Лады- Жены Сварога и матери Богов мира Слави сварожичей- Перуна Велеса и т.д.- это ее почитали воины Русичи как свою защитницу- Богоматерь. Это о ней как о женской Ипостаси Рода говорил Исус когда называл что одно из имен Бога Любовь. Лад в семье , Лад в Миру, Лад с самим собой- это означает находиться в Любви и Гармонии с собой и окружающим миром. Именно тогда ты начинаешь по настоящему "в лад еть". А теперь логичный простой вопрос- а кто сейчас при "в Ладе"?????!!! Кого вы выбрали "Владеть" вами???!!! По моему все настолько очевидно! Что тому кто по настоящему "Владеет" нет необходимости в таких заборах многочисленной охране и т.д.
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Кому будет продана украинская земля.
Фирташ и его команда в виде гроймана и пети пробивают общественность на "вшивость" - ведутся еще или когда поведутся. Или когда всем станет пофиг.
А кто будет платить фирташу за украинкую землю? Только китайцы. Только для гарантии, чтобы фирташ их не кинул,
они с покупкой отправят самую малость китайцев, немногочисленную группку в 50 млн. Ну чтобы гарантировать
свою покупку земли в украине со своеобразной охраной. И благодаря фирташу украина станет китаем.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСаакашвили облили зеленкой на Винничине. ВИДЕО
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