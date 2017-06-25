Саакашвили облили зеленкой на Винничине. ВИДЕО

Роман А 45886c82
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Всего на сайте: 164 писателя
Наших детей, которые из за нас в такой клоаке будут жить = жалко.
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Надежду Савченко забросали яйцами в Николаеве
Предполагаемого виновника задержала полиция. После этого, как сообщает ряд СМИ, началась драка: мужчину попытались освободить.
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Нынешнее состояние «не войны, не мира» - питательная среда для олигархического режима ПорошенкоНекоторые люди, даже наученные читать и писать, и зарегистрированные в фэйсбуке, так и не научились думать, понимать иронию, гиперболу, сарказм… Видеть неприглядную правду.Об этом сегодня пишет в Фейсбуке известный публицист и волонтер Юрий Касьянов.Действительно, мыслить штампами проще, только и делай, что кричи «путин - ху..ло!» после каждого нового пророчества Пономаря. Специально для плоскоголовых пояснение.Нынешнее состояние «не войны, не мира» - питательная среда для олигархического режима Петра Порошенко, а псевдопатриотическая трагикомическая риторика - дымовая завеса, за которой можно делать всё, что заблагорассудится. Такая война очень выгодна власть имущим - она служит оправданием чиновничьей глупости и жадности, на неё можно списать все просчёты, под неё можно попросить деньги на Западе, и распилить оборонные заказы внутри страны.Читайте также: Порошенко предоставил США доказательства присутствия войск РФ в УкраинеПонятно, что ни в какое наступление мы не пойдём, освобождать Донбасс не будем, хотя бы потому, что после победы надо будет что-то делать с победителями - как после Майдана с майдановцами....
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https://www.youtube.com/watch?v=yBtCAvFFeA0
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Фирташ и его команда в виде гроймана и пети пробивают общественность на "вшивость" - ведутся еще или когда поведутся. Или когда всем станет пофиг.
А кто будет платить фирташу за украинкую землю? Только китайцы. Только для гарантии, чтобы фирташ их не кинул,
они с покупкой отправят самую малость китайцев, немногочисленную группку в 50 млн. Ну чтобы гарантировать
свою покупку земли в украине со своеобразной охраной. И благодаря фирташу украина станет китаем.
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