Папа Римский призвал к миру в Украине. ФОТОрепортаж

Роман А 45886c82
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Всего на сайте: 164 писателя
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призывать,а лучше принуждать нужно Х*йла
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Когда цивилизация осудит противостояние
Скажите, Папа Римский, что тогда
Со всеми будет, кто служил ему отчаянно?
Бог триедин, но все попы твердят
Что Божий Сын словно не Бог дуален
Религии все как одна грешат
Сын Божий Богу противопоставлен
Вам, Папа Римский, прямо здесь скажу
Остановить возможность есть и эту пытку
А если нет тогда вас правильно поймут...
Да или Нет, как с Украиной - здесь одна попытка
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как то не однозначно.....
деньги хуйло где свои хранит не в ватекане?
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ехай дальше , пока к )(уям не послал.
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почему они не запрещены до сих пор как фашизм?
столько людей перемолотили с изуверской жестокостью и до сих пор при власти...
не понимаю...
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они, что Жанну Д"Арк ни жалеют?
Галлилео Галлилей для них пустой звук?
который утверждал на костре , что она таки вертииться!
все мы уже знаем, что таки вертиттся...
а Джордано Бруно?
ну что еще должны сотворить эти неучи, чтобы их плогнать от власти?
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"почему они не запрещены до сих пор как фашизм?
столько людей перемолотили с изуверской жестокостью и до сих пор при власти...
не понимаю..."
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біли дрована сожжение людей...
и єто горькая и очень неудобная правда...
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про Жанну д"Арк ничего не слышали?
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Немцов наш ...ми його любимо и сприймаэмо...
і до інквызиції він ніякого відношення не має...
я говорю про те, що як можно сприймать діяча, який спалив Галілея , який на кострі кричав і все таки вона вертиться...
ми вже всі знаємо, що земля вертиться...
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и я даже согласна с тем, что иван грозный по-российскй версии и иван мерзский по-европейской версии мальчик по сравнению с римским папством кровожадным...
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или это не в счет?
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Галлилея, когда жгли кричал на костре, и все таки Земля вертится!
и мы уже в космосе побывали и знаем, что Земля таки вертится...
что могут на это сказать папы рамские?
они покаялись в своих грехах?
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Поддерживаю .
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