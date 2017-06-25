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Теги: Ватикан (26) Папа Римський (37) молитва (18) Франциск (13)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Папа Римский призвал к миру в Украине. ФОТОрепортаж

Во время воскресной молитвы "Ангелус Господень" Папа Римский Франциск призвал к миру в Украине.

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наоборот, как будто он сидит в кремле и лично путин ему диктует что говорить..
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.. путин тоже призывал к миру "на" Украине.. и папа римский туда же.. а осудить нападение России на Украину - типа не додумался.
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в ватиканських банках стільки хйуловських грошей,що можна і марсиянами прикидаться...
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Если помолился о мире то ладно...
призывать,а лучше принуждать нужно Х*йла
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пусть Папа призовет "Сміттявпомощ" убирать самостоятельно свой мусор , а то всю неделю Украина обсуждает грязные памперсы Садового
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мы раньше думали что ты немой, потому что ты тока картинки идиотские постил... но сейчас ты делаешь успехи и начинаешь писать.. ты не останавливайся и пойди в школу... через 10 лет встретимся
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Ні, Костянчику! Мене дратують наши "ідіёти", яки поганіше ніж москалі! тому що здоров'я можна купити, а ум ні!
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Мир в Украине будет лишь тогда
Когда цивилизация осудит противостояние
Скажите, Папа Римский, что тогда
Со всеми будет, кто служил ему отчаянно?

Бог триедин, но все попы твердят
Что Божий Сын словно не Бог дуален
Религии все как одна грешат
Сын Божий Богу противопоставлен

Вам, Папа Римский, прямо здесь скажу
Остановить возможность есть и эту пытку
А если нет тогда вас правильно поймут...
Да или Нет, как с Украиной - здесь одна попытка
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а папа не хочет призвать к разуму хуло и призвать Мир решить эту проблему?
как то не однозначно.....
деньги хуйло где свои хранит не в ватекане?
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у Папы в "Банке Ватикана" лежит около 200 миллиардов баксов Пукина... Там еще прячут бабки перцы по меньше типа Сечина и Рогозина, и тут ты предлагаешь папе призвать Пукина к миру... А с чего Ватикан жить будет?
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все зависит от твоего мировозрения и точки сидения ,если ты послушаешь атомщика- физика ,он для тебя будет законченным идиотом.Но это не так вед!? в мире все относительно ,и если твое нынешнее прибывание на данный момент в "палате -6"то я тебе не собеседник .
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мне ниже колена кто ты и твой понтик ..все попы на одну рожу.
ехай дальше , пока к )(уям не послал.
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Ти для мене - порох під ногами,обтрушу й піду далі.Це за Біблією.
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я вот удивляюсь, как такие деятели могут существовать после того, как сожгли столько народа на кострах инквизиции...
почему они не запрещены до сих пор как фашизм?
столько людей перемолотили с изуверской жестокостью и до сих пор при власти...
не понимаю...
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а кто ж их запретит - скажешь слово против папы римского - и бабушки не будут голосовать за тебя на выборах.
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эти бабушки меня поражают...
они, что Жанну Д"Арк ни жалеют?
Галлилео Галлилей для них пустой звук?
который утверждал на костре , что она таки вертииться!
все мы уже знаем, что таки вертиттся...
а Джордано Бруно?
ну что еще должны сотворить эти неучи, чтобы их плогнать от власти?
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От погугли собі і довідаєшся, що інквізиція за всю свою історію стратила біля 2000 людей (словами- двох тисяч). Атепер порівняй, скільки ху@ло вбило людей тільки на донбасі. І тут можу тебе зацитувати:
"почему они не запрещены до сих пор как фашизм?
столько людей перемолотили с изуверской жестокостью и до сих пор при власти...
не понимаю..."
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Што? на помітся дров у людей не біло...
біли дрована сожжение людей...
и єто горькая и очень неудобная правда...
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чому я маю здивуватись?
про Жанну д"Арк ничего не слышали?
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Звичайно, чула, а прізвище Нємцов тобі нічого не говорить?
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говорить...
Немцов наш ...ми його любимо и сприймаэмо...
і до інквызиції він ніякого відношення не має...
я говорю про те, що як можно сприймать діяча, який спалив Галілея , який на кострі кричав і все таки вона вертиться...
ми вже всі знаємо, що земля вертиться...
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Папа Франциск тут ні при чому. Наскільки мені відомо, Галілей помер тихо і мирно, тодішній папа римський просто пробував насрати на його похороні.
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А кто там Адльфа благословлял ? Погугли ! +90 лямов . А ты о 2000 чешешь ...
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А що московські попи робили і роблять? Чи не благослов'яли сталінських сатрапів, а зараз танки і іскандери?
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и о каких 2000 ты говоришь, если десятками тысячь людей уничтожали...
и я даже согласна с тем, что иван грозный по-российскй версии и иван мерзский по-европейской версии мальчик по сравнению с римским папством кровожадным...
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Ти писала конкретно про інквізицію, а вона стратила навіть менше, ніж 2000 осіб, а про "десятками тысячь людей уничтожали...", попрошу факти в студію.
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в Англии , когда генрих хотел там жениться, а римское папство было против, сколько десятков тысяч было убито?
или это не в счет?
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Звичайно, що ні. Це була ПОЛІТИКА іне треба сюди мішати віру, бо Ватикан можна.
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єто тормоз науки был...
Галлилея, когда жгли кричал на костре, и все таки Земля вертится!
и мы уже в космосе побывали и знаем, что Земля таки вертится...
что могут на это сказать папы рамские?
они покаялись в своих грехах?
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Дитино, або неуку, спалили Джордано Бруно, а не Галілея. Перепрошую, що ввязалась в полеміку, як підростеш, то поговоримо.
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В архивах Ватикана . Дорогу осилит идущий ...
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То есть , Папа Римский хочет , чтобы повесили Ахметку и Рыгов в полном составе ???
Поддерживаю .
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это ты с подружкой, типа, опоздал на пароход до ближайшего водочного магазина? ... сочувствую
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Это не Папа а подхуйловчик,призывает к миру в Украине а сам собственноручно наградил хуйла как миротворца да наградил в то время когда эта недоросль окупировала Крым и уже вовсю кацапские ,,отпускники,, воевали на востоке Украины.Такого лицемера и Бог невидывал.
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Кого закликав,народ Украиньі?Думаю он уверен что у нас громадянська війна.
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все эти попы состоят из крови и плоти и 98% из них это педофилы,пидорасы,и алкаголики !
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рашу призвал? или опять с короладской ленточкой молился?
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закрив би "папа" свою мордочку поки язик за брехню Бог не відібрав...
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почему не к миру во всем мире, неужели нельзя ввести мораторий на войны и какие-то колоссальные санкции в отношении агрессора, принять общемировой закон, ведь на одной планете живем
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПапа Римский призвал к миру в Украине. ФОТОрепортаж
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