Несколько десятков человек в Санкт-Петербурге пришли поддержать активиста, протестовавшего против задержаний 12 июня

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1. Предатель Ленур Усманов покорно отмахивается от камней с неба и просит того, что оккупанты не дали даже москвичам: "Правительство обостряет ситуацию и настраивает патриотов россии, севастопольцев, против системы МО, что является абсурдом. Раз ВАМ эти земли нужны, МЫ НЕ ПРОТИВ, компенсируйте деньгами по РЫНОЧНОЙ стоимости. Но нет. В итоге все воспринимается севастопольцами КАК ПОПЫТКА ГЕНОЦИДА, и любое нарушение закона со стороны чиновников ПОДРЫВАЕТ ВЕРУ В ГОСУДАРСТВО, законы и защиту своих прав. Это подталкивает недовольство людей на митингах, подталкивает их на СОУЧАСТИЕ В ЛИБЕРАЛЬНЫХ АКЦИЯХ, что недопустимо" https://twitter.com/KrimRt/status/878933402115870720 (скрин).
2. - Корабль тонет! - Ой, не драматизируйте, затопление некоторых отсеков пойдет нам только на пользу. - Мы все утонем! - Давайте лучше споем! ЛЕГЕНДААААРНЫЙ СЕВАСТО…….
3. В Феодосии попасть к коммерческому окулисту можно только через месяц. Чтобы записаться раньше, надо дать НА ЛАПУ ВЗЯТКУ - тогда запишут. Это жесть. Про бесплатного я молчу.
4. До оккупации в Щёлкино были льготники, а теперь появились "ЛЬГОТЧИКИ", если верить объявлениям на госучреждениях https://twitter.com/KrimRt/status/878638213065322496 (фото). А в Евпатории можно воспользоваться "экскурсиоНыми" услугами на "скорАСНых" катерах. Спасли русский язык повсеместно https://twitter.com/KrimRt/status/879009560136232961 (фото).
5. Пляжи Алушты (Профессорский уголок) вчера в обед выглядели пустынными, как и сегодня пляжи Партенита (Карасан) при температуре воздуха +30 и моря +21 https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878933361569431552 (фото). Пусто и в Керчи https://twitter.com/KrimRt/status/878961123009101825 (фото). Немного людей нарисовалось в Любимовке (Севастополь) https://twitter.com/SouthUkr/status/879011630218137600 (фото). Тем временем жители Коблево, что на Николаевщине, передают Крыму пламенный привет переполненными пляжами https://twitter.com/NikolaevUa/status/878961523376492544 (фото). Троллит крымчан и Черноморск в Одесской области https://twitter.com/mrCrimea/status/878975611934560256 (фото).
6. Какой-то сюр… Круговая вебкамера со сменным фокусным расстоянием пытается обнаружить людей в пустой Феодосии. Можете посмотреть днем http://webcam.ikrim.net/feodosia/2015184.html . Зато в Коктебеле приступили к ремонту угробленной оккупантами набережной. Спешить теперь некуда https://twitter.com/KrimRt/status/878968980219858944 (фото).
7. Госдура в первом чтении одобрила законопроект о введении курортного сбора с 1 января 2018 года. Горе-туристам придется платить до 100 руб (44 грн) В СУТКИ с человека http://news.sevas.com/crimea/v_krymu_vvedut_kurortnyj_sbor_iyun_2017
8. На Ласточкином Гнезде собираются вводить плату за посещение. Касса и турникет уже стоят. Говорят, что будет по 50 фублей с человека.
9. Ай-Петри. Зачем сносить - можно просто спалить: "Сегодня, в день закрытия въезда на Ай-Петри, это самое Ай-Петри и горело. Ночью было видно очень сильное зарево, а с приближением - так и столбы пламени". На это ватник ответил: "Татар палят?????", - что вызвало улыбки и смех у других ватоголовых https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878942308976218112 (скрин). И все это в день, когда мусульмане отмечают Ораза-байрам https://ru.krymr.com/a/photo/28577911.html (фоторепортаж из Симферополя).
10. Возле кораблей ЧФ всегда плавает куча мазута, помоев и говна. Понятий о том, что нельзя выкидывать и выливать все подряд за борт, у них нет. Свиньи. И посмотрите, как выглядит море в акватории Севастополя https://twitter.com/KrimRt/status/878934768179654658 (фото) и https://twitter.com/KrimRt/status/878935649352638464 (фото).
11. В Джанкое завершается строительство нескольких высоток, в которые оккупанты расселят ихтамнетов, которые своим присутствием с привезенными семьями подвинули местных в глухой угол https://twitter.com/KrimRt/status/878964786779828226 (фото).
12. Госдура приняла в первом чтении законопроект о запрете анонимайзеров и VPN. Крымская вата пока никак на это не реагирует, забыв, что многие санкции Запада введены именно и исключительно против Крыма. И скоро, вполне возможно, никто в Крыму не сможет обходить блокировки, чтобы скачать что-нибудь, например, в магазине на Андроиде или Айфоне. Ватники четвертый год бравируют тем, что они хитрые и обходят блокировки, чтоб смартфон или ПК не превратились в кирпичи, но скоро россиюшка преподнесёт очередной сюрприз http://primechaniya.ru/home/news/iyun_2017/gosduma_odobrila_zapret_anonimajzerov/
13. 740 000 украинцев пересекали границу с ЕС за первые 2 недели действия безвизового режима, из которых 157 000 - по биометрическим паспортам. Получено всего 33 отказа во въезде или 0,02% от общего числа https://ru.krymr.com/a/news/28577728.html . И предлагаю оценить муки крысчан на ватофоруме, которые по разным причинам не могут получить украинский биометрический загранпаспорт: "Собираюсь делать росс загран. Стоит ли заморачиваться и делать его в Москве, Краснодаре и т.д.? Или получать крымский и не париться?", "Если у вас крымская прописка, то можете получать крымский и не заморачиваться. Наличие ТОЛЬКО некрымского загранпаспорта ситуацию не спасет, однако «бонусом» для Шенгена будет наличие загранпаспорта московского/ростовского или другого некрымского региона, а также смена прописки, к примеру, или временная регистрация на материке, смена внутреннего паспорта на некрымский. И даже при таком раскладе есть такой момент как место рождения (которое нельзя поменять). Бывает, что если место рождения указывает на Крым, то уже только это является поводом для отказа", "Место рождения не влияет. Я и мои дети получили несколько виз с местом рождения Севастополь. Правда, паспорта у нас МОСКОВСКИЕ. Но у младшего место рождения - Симферополь, россия", "Получил французский Шенген на полгода в наш (крымский) загран. Прописка у меня НЕ КРЫМ. По срокам - неделя. Сама виза - 4100 (1810 грн), услуги помогаторов - 5300 (2340 грн)" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878915504739635200 (скрин). Тем временем оккупанты продолжают беситься не только от безвиза с ЕС, но и от планируемого ужесточения въезда граждан россии в Украину http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-rf-vozmuscheni-ideei-turchinova-o-propuske-rossiyan-v-ukrainu/175368/
14. Оккупанты готовят провокации на временной админгранице с Крымом против наблюдателей миссии ОБСЕ, в которых потом обвинят Украину https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878929919849492482 (скрин).
15. Чемпион мира по плаванию из Севастополя Андрей Говоров 24 июня попал на аудиенцию к Папе Римскому: "Сегодня мне посчастливилось попасть на аудиенцию к Папе Римскому, при встрече я передал ему привет от Украины, в ответ он улыбнулся и ответил - «оооо Юкрейн!». Приятно, когда упоминание своей страны вызывает такие эмоции у человека, который олицетворяет человечество и гуманизм!", - написал спортсмен, который сейчас проживает в Днепре https://twitter.com/CrimeaUA1/status/878708514432180224 (фото-скрин).
16. Оккупанты вступились за Вадима Погодина, который после пыток расстрелял 17-летнего Чубенко Степана в Донецке. Погодина задержали в Крыму, что вызвало негодование среди террористов и их российских кураторов. Это все, что вам нужно знать про "русский мир", где маньякам и убийцам - уважение и почет. И эти твари ходят сотнями среди нас в Крыму, где пока ещё скрываются от неминуемого наказания. Будьте бдительны. ПРОЧТИТЕ эту статью и запомните, что россия - враг для нас навсегда! https://censor.net.ua/resonance/445332/rossiya_otkazyvaetsya_vydavat_ubiyitsu_17letnego_kramatorskogo_shkolnika_stepana_chubenko_ubili_ukrainskogo (фото).
17. Сегодня день рождения человека, который придумал россию 2017 года. С днем рождения, Оруэлл!
P.S. Закончу сегодняшний выпуск словами севастопольца: "Русский мир - это когда грязь, война и нет денег". И не поспоришь.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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