EN|RU|UK
Темы дня: Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Блокада ОРДЛО
 Форум Украины(608079)
  1995  26
Теги: взятка (4198) Нацполиция (7863) Херсонщина (692) водители (580)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Задержан водитель, предложивший полицейским на Херсонщине "решить вопрос" за 100 долларов

В Херсонской области задержан водитель, пытавшийся дать взятку полицейским.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Америка! Мне такое нравится. Все, кто предлагает мусорам бабки - развращают мусоров снизу доверху!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мусора хотят больше,и сто баксов это надругательство,квАков их учил иначе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сотка баксов для мусоров оскорбление ,поэтому и сластали нищеброда ,если бы речь шла о штуке баксов ситуация могла резко поменяться ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нельзя взяткодателей садить.Это специально сделано,чтобы люди боялись заявлять о взятках.Бороться надо с берущими,а не дающими.Иначе получается круговая порука.Савецкие законы до сих пор правят бал в Украине стараниями неззабвенного и непотопляемого Мышьяка Борисовича.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во-во и Розенблат говорил,что сажать надо не его а агента который взятку давал - чудны дела твои Господи !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це неподобство! Це "мєнти"(від слова міліція) по сто долрів брали. А "понти"(від слова поліція) на таке не підуть - така дешева оцінка недопустима для "понтів".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не треба відрекомендовуватись кожному коментатору окремо, вистачить просто поміняти нік.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо ты всем представляешься,мы поняли кто ты такой ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
этому хоть предсказали сколько грозит, а вот другим, более высоко.....история умалчивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВНИМАНИЕ !!!

Расскажу случай 2-недельной давности. Остановили меня полицаи за то, что я проехал светофор (за городом, на пустом полуперектестке) на мигающий зеленый перешедший в желтый. Вышли они втроем, я один. Говорю, что виноват, но не пьян и адекватен. Дал им в руки документы. Главный говорит, мол, штраф с вас на такую-то сумму. Протоколим. Я говорю - давайте, раз виноват, пишите протокол. И тут началось!!! Главный начал намекать - а давай мол мы полояльнее будем. Я говорю - не, командир, пиши протокол. Он начал волыну опять о том, что протокол, штраф, а мы полояльнее. Я включил полного дурака и говорю, что не понимаю, о чем речь, виноват и пиши протокол. Он такой "Ну ладно" и сели они в машину. Я отошел к жене и через минуту меня подзывает главный к своему окну, вручает документы и говорит, что ничего оформлять не будем и они уехали.

Ну тут мы и призадумались - скаковахренатакойпаварот, типа? И удумали только одно - у этих новых мусоров очевидно есть новая фишка - завуалированно спровоцировать человека на дачу отступного, тут же арестовать и самим на этом прославиться, типа вот мы какие честные-пречестные, неподкупные-неподступные.... Ссссссссссссссссуууууууууууки, так наверное и этого бедолагу до 4 лет тюряги довели.
Так что люди - не ведитесь на эту лабуду, протокол они наверняка не составят, потому что процессуальных заморочек много. Да и штраф - это все же лучше, чем даже ночь в обезьяннике!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никакие они не молодцы! Гавно в аваковской упаковке.Аваков и закон не совместимы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вспомните Музычко.Аваковские орлы пристрелили ,как собаку, при задержании.Без суда и следствия.Такое ждёт всех патриотов! Иное просто не возможно.Работа аваковских орлов в Раде вам в пример!Ни один беркут не осуждён,ни один убийца не найден,одни воробьи..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я в таких случаях приятелей прошу, что-бы на моем авто меня отвезли, потому-что не хер на руль без прав или пьяным садиться. Это не в селе через улицу к теще съездить, это трасса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На вас не угодишь: - менты не взяли взятку - зрада фуево, взяли взятку - зрада еще фуевей, мент застрелил отморозка - фуево, самого мента застрелили - еще фуевей зрада.
И во всем кто-то виноват, только не мы сами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смішно. На таможні, у судах-прокуратурах, у ВР - мільйони доларів крутяться.А тут за сотку баксів мужика розпинають.Це країна кривих дзеркал чи країна дурнів?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныЗадержан водитель, предложивший полицейским на Херсонщине "решить вопрос" за 100 долларов
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
12345678, Олєкса Моцкаль, Merkava Mk IV, Гоша Печерский, Аль Капучіно, Олег Хардин, Лера Ларченко, botoks, Утилизация ватников, ГЕТЬМАН UA, курвиметр, Жора Аленье, Freken, Tatota Ke, Olanga, RomanRastaman, Костянтин Болтівець, Murlin Murloff, Салах ад-Дин, Baden, Андрей Ильчук, cthutq dfcz, Великая Исландия, nik noName, кацахол, сам прихожу, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Стрелок, НБ, ордорд рмлл, Лесли, Виталий Прокуратор, Гарик Не инженер, Гыг с Вами, Yuriy Voloshkevych, Правда Жизни 264a636c, NNN, jan pobokov, Владислав 1, Luci Demon e13f0de8, Шрек Баблокат, паникр, alks, Фантом 2, , Antiberkut, Andrij Vozniuk, Светлана Иванова f34033c2, Harib Da, Johann Schnittke
 Всего на сайте: 156 писателей
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти