Задержан водитель, предложивший полицейским на Херсонщине "решить вопрос" за 100 долларов

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Расскажу случай 2-недельной давности. Остановили меня полицаи за то, что я проехал светофор (за городом, на пустом полуперектестке) на мигающий зеленый перешедший в желтый. Вышли они втроем, я один. Говорю, что виноват, но не пьян и адекватен. Дал им в руки документы. Главный говорит, мол, штраф с вас на такую-то сумму. Протоколим. Я говорю - давайте, раз виноват, пишите протокол. И тут началось!!! Главный начал намекать - а давай мол мы полояльнее будем. Я говорю - не, командир, пиши протокол. Он начал волыну опять о том, что протокол, штраф, а мы полояльнее. Я включил полного дурака и говорю, что не понимаю, о чем речь, виноват и пиши протокол. Он такой "Ну ладно" и сели они в машину. Я отошел к жене и через минуту меня подзывает главный к своему окну, вручает документы и говорит, что ничего оформлять не будем и они уехали.
Ну тут мы и призадумались - скаковахренатакойпаварот, типа? И удумали только одно - у этих новых мусоров очевидно есть новая фишка - завуалированно спровоцировать человека на дачу отступного, тут же арестовать и самим на этом прославиться, типа вот мы какие честные-пречестные, неподкупные-неподступные.... Ссссссссссссссссуууууууууууки, так наверное и этого бедолагу до 4 лет тюряги довели.
Так что люди - не ведитесь на эту лабуду, протокол они наверняка не составят, потому что процессуальных заморочек много. Да и штраф - это все же лучше, чем даже ночь в обезьяннике!
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И во всем кто-то виноват, только не мы сами.
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