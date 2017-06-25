В Совфеде РФ пригрозили США ответом в случае выхода из Договора о ликвидации ракет

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Всего на сайте: 156 писателей
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Ну ничего, Царь покажет ему новейшее оружие при встрече в июле - Рыжий усрётся!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=b7fsB85-ZhQ
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https://www.youtube.com/watch?v=axwX5GAhAPs
Это отдать Шойге на доработку и через 3 дня с отчётом к Царю!
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https://www.gazeta.ru › Политика › В мире
2 июн. 2017 г. - Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского ... Демонстрация противэкологической политики президента США Дональда Трампа ... что выполнение условий договора означало бы сокращение 2,7 мл
И пошел весь мир на....
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на одном руснявом ресурсе ответ УКРАИНЦА слопатоеду на вопрос "сышь ёба, в ты приди крым отбери"
Отвоевывать Крым стоит жизней наших людей.
Они у нас не такие бесплатные клопы, как ваши буряты и эрзяни, которых можно хирургическими отходами везти обратным рейсом в "гаманитарных камазах", подсчитывая количество дохлятины примерно, по наличию правых кистей.
У нас холодный доклад "за сутки один погиб, пятеро ранно" - и страна скрипит зубами от боли и ненависти к вам. У вас "потери засекречены". И за каждого павшего мы стоим на коленях, а не закапываем украдкой, засыпав карбидом и предварительно сняв обувь, чтобы не спалиться на подошве.
Да, Крым для нас пока дорого. По людям. Роисса может тратить миллион холопов на километр проселка - мы нет. Поэтому мы наращиваем на себе количество металла, электроники и ВВ, чтобы сохранить количество душ Божьих. Расход ваших, как и время на их утилизацию, для нас второстепенно. Война для нас - не олимпиада, и не пятилетка в четыре года, и не субботник ко дню рождения очережного ильича.
Вы - зерги, мы - протоссы. Мы воюем не так вы, а как именно, мы вам исповедываться не должны. И не ваше собачье дело, почему мы собираем дорогих каунтеров, а не собачью школопихоту.
Вам бабы еще нарожают, а у нас нет баб. У нас женщины, жони й матусі. И нас баба не срет дитем под себя раз в год около забора, чтобы скинуть плод в выгребняк, пэтэу или армию. У нас женщина колыхает сына, вышивает ему рубашку и боится брать телефон, когда он на войне.
Поэтому война у нас дороже. Но вернее. Животные всегда проигрывали людям. И вы в этот раз проиграете.(С)
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К тому же американцы уже несколько лет во всю работают над программами гиперзвуковых ракет по инициативе Быстрый глобальный удар (БГУ) (англ. Prompt Global Strike, PGS, также глобальный молниеносный удар). Оружие на основе этих технологий будет гораздо эффективнее, точнее, без побочного эффекта ядерного загрязнения. Его хранение и обслуживание гораздо безопаснее и дешевле чем тактического и стратегического ядерного оружия. По этому американцам выгоден этот договор, по которому они будут утилизировать на ровне с потенциальным противником, устаревшее и крайне небезопасное для самих же, ядерное оружие, заменяя его более совершенным и безопасным. У россии возможности по работе над подобными программами гораздо скромнее и они безнадёжно в этом отстают от американцев. Потому, всё что у мордора остаётся - это устаревшее, по большей части ещё совковых времён, тактическое и стратегическое ЯО, без которого они, по сути, ничего из себя не представляют. Потому они будут за него держаться изо всех сил, наплевав на любые договоры по его сокращению какие бы они не подписали. Это всё что у них есть, чем можно терроризировать и пытаться заставить с собой считаться весь остальной мир.
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман заявил, что президент РФ В. Путин - главная угроза для всего арабского мира. Я больше не собираюсь мягко относится к Путину" - заявил принц и добавил, что может уничтожить российские силы в Сирии за три дня. "Это русские пытаются расширить терроризм на Ближнем Востоке и очевидно, что Россия помогает террористам", - передает слова принца издание "AWDnews.com".
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Рашка уже СДУЛАСЬ и может только обтекать.
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ФИФА заподозрила сборную РФ в применении допинга на ЧМ-2014
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