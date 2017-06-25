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Теги: ракеты (520) Россия (71133) соглашение (1045) США (12848)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Совфеде РФ пригрозили США ответом в случае выхода из Договора о ликвидации ракет

Возможный выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений.

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по всем фронтам душат...чтоб уже наверняка
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Начнем с того,что это у россиян антиамериканская истерия и везде нытье про выдуманную русофобию,где лавров постоянно всюду ноет! Я удивляюсь с американцев,почему они не тыкают носом россиян ,стоит только зайти на ютуб там везде антиамериканская и антиукраинская истерия ,а это наши должны уже говорить весьма убедительно, про ад на ютубе! Доказательств тьма!
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дочка лаврухи-лошадяна обитает в ШТАТАХ и на историческую помойку возвращаться не собирается,даже если с ее папаши подковы сдерут.
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Видал я ту кобылку - она даже по русски говорит с акцентом. А шо - гражданка проклядой Пиндосии, которую папаша так нем любит!
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Та Трамп - идиот!!! Он не понимает, чем это грозит США!!!
Ну ничего, Царь покажет ему новейшее оружие при встрече в июле - Рыжий усрётся!!!


В Совфеде РФ пригрозили США ответом в случае выхода из Договора о ликвидации ракет - Цензор.НЕТ 5394
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наверное имелось в виду фейки уйла как с фильмом стоуна.
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нет.коровья лепешка среднего радиуса действия
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Там, кстати, жирик рассказывает, как он уничтожает карабели силой мысли!
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как ты себе это представляешь...? что ваши противокарабельные ракеты в него попадут...?
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Очень много. Десятки точно.
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великоскрепные гонять вооружение уже боятся?
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Забавно наблюдать, как Россия окончательно уподобилась тупому пьяному амбалу, от которого только и слышишь "да я вам, бля, устрою..." или "да вы, суки, у меня еще попрыгаете". Оболочка и содержимое пришли в полное соответствие друг другу.
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забудь за них. и не заходи сюда. иди садись на бутылку. удел кацапа говорить - Чечня это круто. повтори и иди с богом.
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НЕУВАЖАЕМЫЙ кацапура. ты как раз по адресу обратился. у меня дома не то, что голова забита кацапами, у меня кладбище забито их могилками. все 14 -17 гг. так вот, я иногда прихожу туда и ссу на их могилки, пусть понюхают мочи. на фотках им рисую рожки и усы как у Гитлера. развлекаюсь так.
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Кацапе, подивись на заголовок публікації. Люди обговорюють заяву кацапського совфеду. А ти як приказці: "коваль кує коня, а жаба ногу наставляє"
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Сегодня военный бюджет США в десять раз больще военного бюджета России. В случае начала гонки вооружений, этот разрыв увеличится ещё в десятки раз. Плюс,- военные бюджеты стран НАТО... В общем,- песец Рашке, быстрый и полный
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А раша их и не будет делать учитывая потребность в финансах для жизнеобеспечения такой территории как раша и еще плюс горячие точки которые раша вынуждена поддерживать по причине своей безлаберной политики а коконкретно путина -они просто наштампуют большое колличество резинотехнических изделий как они это обычно делают и разместят по всей территории и призвут кремлевских пропагандистов и те разнесут про эти резинотехнические изделия как про настоящие новые ракеты средней дальности и если бы у них была такая воможность выпуститьэти ракеты на производстве то и реакции так бурной и панической не было бы у кремлевских рашистов а так жаба начала давить а это значит что надо что то такое придумать чтобы всех обдурить с этими ракетами.Это тоже самое что сейчас делает северная корея-ну запустили ракету болванку прицепив двигатель ракетный рашовской продукции то есть такие которые раша США продавала для провединия эксперементов с ракетами и назвали ее балистической и с таким успехом можно было ее назвать космической и падает она после окончания топлива там где случайно попадет а почему не взрывается после старта то это обьясняется очень просто -там нет систем управления которые могут вызвать аварийный режим в случай малейшей неполадки в согласовании -сейчас сделать и запустить такую простую ракету не составляет больших проблем -это даже школьники могут сделать только на много меньших масштабов -а откуда это можно знать -очень просто догадаться -если в стране с компьютерной техникой и процессорами проблемы то про какое управление ракетой да еще связанной из спутниковой навигацией можно говорить в такой убогой стране.
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так сша ликвидируют, тока ракеты раши, еще в шахтах..
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"В Совфеде РФ пригрозили США ответом", но ведь так не хочется и не можется отвечать! Ведь жалко этих бедных американцев! И их детей жалко! Так что вы подумайте еще раз, пожалуйста! Ведь наш ответ - это не гуманно! (Или не гуано? Или наоборот - гуано!) Да и Воронеж как-то жалковато, мля!
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Гонка вооружений накрыла медным тазом Сову , так это страна была , а Бензоколонка все еще думает , что она сможет косить под Сову , ну ну МЫ БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ . С пивкам и рыбкой замечательное зрелище будет. Мордор видимо забыл , что их ВВП равен ВВП Яблочной конторы , по почему то там же не кому не приходит в голову тягаться со Штатами.
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Это называется блеф как в карточной игре -нечего у тебя нету но ты делаеш вид что у тебя все есть для новой гонки вооружений и что главно что находятся идиоты которые еще заикаются про ослабление санкций против раши -путин гонку новых вооружений собрался делать а они про ослабление санкций торочат -чтобы помочь ему в гонке вооружений чтоли получается .
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Проблема кацапов в том , что их партнеры по игре , знают полный расклад карт соперника и в таких условиях блейфовать может только клинический идиот.
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Но вот какая штука. Есть крохотное отличие той ситуации с этой - не бесхребетный Горбачёв в Кремле, готовый сливать, дарить и продавать всех: и своих и чужих (союзников), а совсем другой человек. И вообще, какую бы фигню Штаты не учудили, - на Цензоре вой: правильно, так и надо! Если бы Россия об этом заявила, вой такой же был бы: москали с ума сошли, пипец кацапам!
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У Горбатого то же лежали десятки лярдов в банках США ? Естественно нет , по этому могу тебе одно сказать кацапчик , вас разводят как последних лохов , а вы от этого претесь.
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Серёга! А где в кремле Вы увидели человека? Может и есть там люди,но только не террорист №1 в мире-Х..ЛО.
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Расассия объявила неделю симметричных ответов: кол-во монтированных роликов с уничтоженными талибами удваивается.
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Я просто удивляюсь от угроз этих кремлевских клоунов на счет ракет средней дальности -только недавно путин у себя в на форуме в ленинграде деньги клянчил у багатых иностранных бизнесменов а сейчас он угрожает гонкой нового ракетного вооружения -видать что он как будто не знает что значить жизнь в раше богатым личностям -не будут они жить в раше как в северной корее -выпускать новые ракеты и жрать гомно извините за слово и путин это хорошо знает и поэтому блейфует бо терпеть богатые не будут -они не убожество севернокорейское и к такой жизни не когда не привыкнут.
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Американці мабуть злякались? Цапки порушують абсолбтно ВСІ договори , тому їхні недолуге волання нікого не цікавить.
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ТЫ все пела? Это дело! Та пойди же, попляши!!! - Эх, дурики, читайте классику.
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ну да,опосля прорыва росии в создании воистину страшных вещей- петуха из фекалий и газированной водки *золотой петушок*...врядли ктото сможет оспорить ихнее мировое господство в производстве гавна...
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Дорого я дам за зрелище этой гонки вооружений. Т.е. деньги на войну кацапы найдут, конечно, но при этом нужно будет забрать последнее у граждан-кацапоидов. Думается, что им это уже не очень понравится. Хотя... дураки же, всё одобряют. Не думаю, что в этой гонке рашке что-то светит. Лошадь как всегда что-то выблёвывает по привычке. Уже никто и не реагирует всерьёз.
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по ходу у ботоксного пердуна из кремлебада нечем "крыть".понты на Трампа не действуют,или если точнее имеют результат обратный тому который ожидал Тупин.вся эта болтовня из мордора расчитана исключительно на внутреннего потребителя.денег то нет.и не предвидется.кацапы на кануне грандиозного шухера.судя по всему разговоры про ОСЕНЬ не на пустом месте появились....запасаемся попкорном
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США выходят из Парижского соглашения по климату - Газета.Ru

https://www.gazeta.ru › Политика › В мире


2 июн. 2017 г. - Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского ... Демонстрация противэкологической политики президента США Дональда Трампа ... что выполнение условий договора означало бы сокращение 2,7 мл
И пошел весь мир на....
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параша вы никто и вас звать никак кто вас спрашивать будет вы просрали всяя величие обосрались и стой пока не высохнет
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немое, но очень зацепило.
на одном руснявом ресурсе ответ УКРАИНЦА слопатоеду на вопрос "сышь ёба, в ты приди крым отбери"

Отвоевывать Крым стоит жизней наших людей.
Они у нас не такие бесплатные клопы, как ваши буряты и эрзяни, которых можно хирургическими отходами везти обратным рейсом в "гаманитарных камазах", подсчитывая количество дохлятины примерно, по наличию правых кистей.
У нас холодный доклад "за сутки один погиб, пятеро ранно" - и страна скрипит зубами от боли и ненависти к вам. У вас "потери засекречены". И за каждого павшего мы стоим на коленях, а не закапываем украдкой, засыпав карбидом и предварительно сняв обувь, чтобы не спалиться на подошве.
Да, Крым для нас пока дорого. По людям. Роисса может тратить миллион холопов на километр проселка - мы нет. Поэтому мы наращиваем на себе количество металла, электроники и ВВ, чтобы сохранить количество душ Божьих. Расход ваших, как и время на их утилизацию, для нас второстепенно. Война для нас - не олимпиада, и не пятилетка в четыре года, и не субботник ко дню рождения очережного ильича.
Вы - зерги, мы - протоссы. Мы воюем не так вы, а как именно, мы вам исповедываться не должны. И не ваше собачье дело, почему мы собираем дорогих каунтеров, а не собачью школопихоту.
Вам бабы еще нарожают, а у нас нет баб. У нас женщины, жони й матусі. И нас баба не срет дитем под себя раз в год около забора, чтобы скинуть плод в выгребняк, пэтэу или армию. У нас женщина колыхает сына, вышивает ему рубашку и боится брать телефон, когда он на войне.
Поэтому война у нас дороже. Но вернее. Животные всегда проигрывали людям. И вы в этот раз проиграете.(С)
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Как я писал ранее - договор с россией - одна из нелепейших вещей в этом мире - Россия провела очередное испытание крылатой ракеты в нарушение договора о РСМД, - The Washington Free
К тому же американцы уже несколько лет во всю работают над программами гиперзвуковых ракет по инициативе Быстрый глобальный удар (БГУ) (англ. Prompt Global Strike, PGS, также глобальный молниеносный удар). Оружие на основе этих технологий будет гораздо эффективнее, точнее, без побочного эффекта ядерного загрязнения. Его хранение и обслуживание гораздо безопаснее и дешевле чем тактического и стратегического ядерного оружия. По этому американцам выгоден этот договор, по которому они будут утилизировать на ровне с потенциальным противником, устаревшее и крайне небезопасное для самих же, ядерное оружие, заменяя его более совершенным и безопасным. У россии возможности по работе над подобными программами гораздо скромнее и они безнадёжно в этом отстают от американцев. Потому, всё что у мордора остаётся - это устаревшее, по большей части ещё совковых времён, тактическое и стратегическое ЯО, без которого они, по сути, ничего из себя не представляют. Потому они будут за него держаться изо всех сил, наплевав на любые договоры по его сокращению какие бы они не подписали. Это всё что у них есть, чем можно терроризировать и пытаться заставить с собой считаться весь остальной мир.
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Вот так вот!

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман заявил, что президент РФ В. Путин - главная угроза для всего арабского мира. Я больше не собираюсь мягко относится к Путину" - заявил принц и добавил, что может уничтожить российские силы в Сирии за три дня. "Это русские пытаются расширить терроризм на Ближнем Востоке и очевидно, что Россия помогает террористам", - передает слова принца издание "AWDnews.com".
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Когда там у Рашки последние АНТИсанкции были - в прошлом году?
Рашка уже СДУЛАСЬ и может только обтекать.
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КАЦАПИ ВИ ПРИГРОЗИЛИ АМЕРЕКИ ОДНА РЖАЧКА срете в штани от Америке. ВИ НАСИПЕТЕ СОЛИ ПОД ХВОСТ АМЕРИКЕ,,,,,,.. В ГРОБУ ОНА ВАС ВИДЕЛА немитая параша.,
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Похоже ЧМ в соссии, о котором так долго говорили путевики, накрывается медленным тазом! ))
ФИФА заподозрила сборную РФ в применении допинга на ЧМ-2014
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Совфеде РФ пригрозили США ответом в случае выхода из Договора о ликвидации ракет
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