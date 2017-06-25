Около 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения "мусорной" проблемы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Він сам - і та кланово-олігархічна Система , яка за ним стоїть !
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Проходи сюда, на вече!
Дружно мусор мы обсудим -
Больше мусорить не будем!
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"Порох ламле долі,ріже у очах,порох душить волю,порох сіє страх!
Порох-це гидота,порох-це сміття,порох-це підлота,порох-сепарня!
Порох треба змити,порох треба збить,порох-зхоронити,зчистить та спалить!
Порох-в українську землю приорать,посіять пшеницю-свиням згодувать...-(!)
Dля голів на двері клятій барижні-збішені щоб щезли з рідної землі!"
П.С. (Respect Наталці)
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зубожiнняжиття по-новому поймут что мэр не распоряжается территориями вне города? Почему не один из них не даст свой рецепт проблемы, а только в 1001 раз рассказывает про 11 лет у власти и как работать надо?
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Ми тут у всьому розібрались, не переживай за нас...
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Методички зміни ...))
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"як почали створюватись Донбурас і Лугандонія - Ахметов хотів вибити більше повноважень для себе та мати мінімальну залежність від Києва."
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Проблема с львовским мусором решается достаточно просто - досрочные перевыборы, после которых Порошенко и Гройсман получат по персональной камере, хотя можно эту сладкую парочку и в одну поместить, главное чтобы срок был побольше. После этого разблокируется бывшая львовская свалка и начнется строительство перерабатывающих заводов. Пока Порошенко при власти - инвестиций нам никто не даст, потому как в мире ему уже никто не верит.
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МЕНЬШЕ ГАДЬТЕ.
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Токсикоман.
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Ці вірили що будуть коли виберуть його як у Європі а живуть тепер гірше африканців...
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Петро - святий.
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Просто Петя убирает конкурентов до выборов.
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