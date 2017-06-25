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Теги: вече (93) Львов (3554) мусор (427) Садовый (310) Березюк (146)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Около 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения "мусорной" проблемы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Во Львове почти пять тысяч человек собрались на общественное вече для обсуждения решения проблемы с накопившимся в городе мусором

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Які дибільні плакати в "мітингувальників". Садовий у своєму безумстві що вже зовсім не розуміє що такі поняття як голодомор і вся ця смердяча мусорна історія у Львові(яку він сам і спричинив) неможна порівнювати. Таку само безглузда вся його гіперболізовани риторика коли суто комунальні проблеми порівнюються з окупацію. ЧМО, про яку окупацію ти говориш, поїдь в Донецьк і поговори українскою і от коли будеш в підвалі випльовувати з кровю свої гнилі тельбухи зможеш порівняти свое жирування з реальною окупацією.
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100%
Він сам - і та кланово-олігархічна Система , яка за ним стоїть !
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Можна порівнювати. І Голодомор, і проблему сміття у Львові організувала одна й та сама братва, що в 1917 організувала ліворуцію. Тому не клікушествуй, порохоботе смердючий.
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Читая коменты к этому сообщению можно прийти к выводу, что здесь собрались все адепты секты "Самонемощи" и поклонники "Садомазохистов" во главе с Березюком и Сыроид. Клоуны котрые вместо того чтобы работать, каждому, на том месте куда его избрал народ во имя Украины и Львова ищут поводы для дешевого пиара во имя увеличения рейтинга этой "странной" политсилы одним из предвыборных лозунгов которой было "Візьми і зроби". Они взяли и "зробили", и в результате внутрипартийных козней, профукали победу Кривом Рогу сепарам Вилкулам, обгадились с мусором во Львове и теперь ищут крайнего и будоражат львовян. Кстати пять тысяч участников Веча из почти миллионного города это не так и много, да и среди этих, как сообщают очевидцы, были такие которые кричали-"Ганьба Садовому". Львовяни люди умные и рассудительные и я думаю что они уже разобрались "Кто есть кто"
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Эй, чуваче, человече!
Проходи сюда, на вече!
Дружно мусор мы обсудим -
Больше мусорить не будем!
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"Порох-на одежі,порох-на зубах,порох-у кортежі,порох-на губах,
"Порох ламле долі,ріже у очах,порох душить волю,порох сіє страх!
Порох-це гидота,порох-це сміття,порох-це підлота,порох-сепарня!
Порох треба змити,порох треба збить,порох-зхоронити,зчистить та спалить!
Порох-в українську землю приорать,посіять пшеницю-свиням згодувать...-(!)
Dля голів на двері клятій барижні-збішені щоб щезли з рідної землі!"
П.С. (Respect Наталці)
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Криками «Ганьба!» і «Фарисеї» зустріли небайдужі львів'яни під час віча 25 червня під Ратушею виступи міського голови Андрія Садового та керівника фракції «Самопомочі» у парламенті Олега Березюка. http://vgolos.com.ua/news/sadovomu_ta_berezyuku_na_viche_krychaly_ganba_i_farysei_270947.html



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Порошенко уже не вьезной во Львов. Он боится людей там, боится к ним выйти. Так же как во время революции на Майдане, януковощ уже был не вьездной не только во Львов но и боялся любого места в Украине, боялся людей.
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Львіщина дала за Порошенка майже 70% голосів - найбільший показник по Україні. Розвиднілось далеко не всім, то кого боятись..? А проблема сміття - найпростіший симптом катастрофи "децентралізації"...
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а шо такое?ты вышел на патрулирование? сам то хоть куда нить вьездной?
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Украинци,спиввичинци забэрэрмо свалки смиття у садового до сэбэ до дому,бо,якась параша голу дивку обьявэ
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Когда уже адепты секты шоколадного глаза и зубожiння життя по-новому поймут что мэр не распоряжается территориями вне города? Почему не один из них не даст свой рецепт проблемы, а только в 1001 раз рассказывает про 11 лет у власти и как работать надо?
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А потому что в методичках такого не написано И вообще с тех пор как Стець спрыгнул на дурку с шеколадной лодки И порохоботы стали какие то тупые и отмороженые наглухо И их кураторы видимо не только обкуреные НО И ОБДВИГАНЫЕ А МОЖЕТ И ОБНЮХАНЫЕ
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С человеком поступают так, как он сам позволяет !Около 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения "мусорной" проблемы - Цензор.НЕТ 9112
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садовый желает очень прибыльный бизнес утилизации - сделать семейным бизнесом... и для этого завалит львов мусором по окна...и главное ...кричать "Слава Украине!" на мусорном Вече в кругу соратников мера - верх цинизма и карикатура на власть во Львове....садовый - артист и манипулятор по жизни...
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Україна-це ми,а бариги молдсілгоспбуду-це не українці,а злодії,які захопили владу з допомогою свого поплічника х"ла.Змінимо їхню мафіозну систему-врятуємо країну!
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Який жах - Львів виявився повним "агентів Хуйла" чи як ? .....))
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Картина Рєпіна - "Гройсману надійшло термінове повідомлення про початок імпічменту..."
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Керівництво Львова виявилось звичайними засранцями...вони навіть на корисних ідіотів Хуйла не непрацювали
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С 1 июля доллар пойдет до 30 грн а продукты уже на 15-20% дорожают...мясо свинины по 110 грн...
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800-тысячный Львов. Сколько избирателей? Тысяч 400? А пришли на вече 5000? 0,8%? Вот это и есть супер рейтинг Садового! Да-а-а-а. Леня-космос своими песнями на Майдане бабушек больше собирал. Респект Львов! Вы очень быстро разобрались кто тут сынпутина.
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Скільки людей вийде в неділю у Львові на мітинг за Порошенка - 0
Ми тут у всьому розібрались, не переживай за нас...
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На "мітінг" за Порошенка люди вийшли 25 травня 2014 року і сказали своє вагоме слово. А це мітинг за право бути засраним по самі фуха і звинувачувати в цьому владу у Києві..
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Угу - Яник також був "легітимний" ... аж до самої своєї втечі ..))
Методички зміни ...))
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Переживай за засранця Садового і за кремлівську лахудру з косою, а не за Яника.
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На городі бузина, а в Києві дядько. Я йому за реальній рейтинг Садового, а він мені за Порошенка. Розумієш, синку, Садового вибирав Львів, і ось його рейтинг. А який рейтинг буде у Порошенка, по всій Україні, побачимо.
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Цитата з Львівського форуму, найстарішого, який існує *надцять років:
"як почали створюватись Донбурас і Лугандонія - Ахметов хотів вибити більше повноважень для себе та мати мінімальну залежність від Києва."
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странное дело, на Майдан украинцы выходили для того, чтобы противоречия устроенные властью устранить. А во Львове в данном случае - для того, чтобы поддержать противоречие, которое устроила местная власть в своих политических интересах. Мэром можно назвать того, кто обеспечивает своей деятельностью порядок в городе. Порядок в городе есть? Нет. Так значит нет и мэра, настоящий мэр в ситуации, когда ему не дают работать заявил бы об отставке, за спинами людей делал свою политику. Пять тысяч украинцев, которые вышли противоречие местной власти защищать? Украинцы так не поступают.
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Тобто якщо вистоїть Львів не прибираючи сміття то засруться і інші міста таким жесамим чином?
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Весь мусорный вопрос - это полностью компетенция местной власти, полностью. Делать "политику" на мусоре это уже за гранью всего, в том числе и совести.Делать президента виновным еще и за мусор в одном, отдельно взятом городе, этого я никак не ожидал от "Самопомощи"! О какой децентрализации в таком случае можно говорить, если местные власти не могут решать даже проблемы с мусором, зато "политической дизентерией" занимаются с большим удовольствием и не только во Львове! Ганьба!
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Сборка, разделение и вывоз мусора - это обязанность города. Но в 800 000 городе верх идиотизма (или предательство) делать свалку. Свалка мусора при 30 градусной жаре - прямая дорога к эпидемиям холеры или чумы. Поэтому мусор ВСЕГДА вывозят ЗА пределы города. А за пределами города власть уже другая. Договорится с местными, за разумную оплату можно, НО, но если на этого местного не давит сам соевый гарант.

Проблема с львовским мусором решается достаточно просто - досрочные перевыборы, после которых Порошенко и Гройсман получат по персональной камере, хотя можно эту сладкую парочку и в одну поместить, главное чтобы срок был побольше. После этого разблокируется бывшая львовская свалка и начнется строительство перерабатывающих заводов. Пока Порошенко при власти - инвестиций нам никто не даст, потому как в мире ему уже никто не верит.
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Всю шоколадну свору зігнали гадити на Садового і Львівян...
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На Ринку навіть теоретично 5000 чоловік не влізе, від сили 500. Такі самі методи "підрахунку" використовує і хутін
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Ці вірили що будуть коли виберуть його як у Європі а живуть тепер гірше африканців...
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за себя говорите)вот я даю милостыню ,но вы всю охоту от этого отнимаете...побираетесь,африканец -побирайтесь себе дальше,и нечего себя с людьми равнять
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Скажі єщьо што ти под Плотніцкім жівешь прям как каралєва.
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а с какого вырывали у людей таблички "садовой -вор")подруга из Львова звонила и сказала ,что самонемощь тупо вывели своих -и никаких пять тысяч там не было))
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Міністерство Стеця працює і в неділю - мабуть подвійна пайка.
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Львів це столиця Західної України і те як себе до львівян веде Порошенко стане для нього кінцем бо яким треба бути дурнем щоб голосувати за того хто отаке витворяє...
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От він і намагається під себе підім'яти Львів, як базу Самопомочі.
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Думаєте що ми західняки простимо вам ці геноцидні дії-та вас бариг та злодіїв вже проклинають в кожній хаті чи оселі...
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ахахахаха)))))))))))))"захiдняк",еще раз говорю,побирушка,людей с собой не ровняй
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ПОДДЕРЖИВАЮ ЛЬВОВ И САДОВОГО!!!!!
Просто Петя убирает конкурентов до выборов.
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От питання кого будуть обирати - Президента чи ВРУ.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОколо 5 тыс. жителей Львова собрались на вече для обсуждения "мусорной" проблемы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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