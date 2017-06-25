Мемориальные таблички Жукову и Гайдару уничтожены в Одессе, - "Свобода". ФОТОрепортаж

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Коли це Грушевський був членом КПСС ?
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А вот с Гайдаром не все так просто - эдак в следующий раз Бабель под запрет попадет
А там и за Сосюру с Остапом Вишней возьмутся
Главное - судьи кто? Кто принимает решения о причислении того или иного человека к комунякам? Интересно бы узнать их фамилии и биографии
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Украины. Людям внутренне несвободным всегда был нужен предмет
поклонения, нужен был идол, кумир. Октябрьский переворот 1917 года в России, названный впоследствии Великой Октябрьской социалистической
революцией, должен был, по мысли его организаторов, освободить и
раскрепостить людей. В результате люди получили нового идола, памятниками
которому была усеяна вся страна. Некоторые силы в Украине, которые положили в основу своего
отношения
к личности гражданина его национальность, пытаются создать
нового кумира. Устраивают факельные шествия в честь Бандеры, провозглашают его героем Украины, идеализируют его. Хотят памятники Ленину и портреты Сталина заменить
портретами Бандеры? Не выйдет, знаете ли! К счастью, не получится! Бандера жил и боролся в сложное и противоречивое время, в крайне сложных условиях. Столь же противоречивой и
неоднозначной может быть оценка личности самого Бандеры. Нельзя из одной
советской крайности шарахаться в другую. Ясно, что Бандера - это не та основа,
на которой может строиться единство современной Украины, как молодого
государства. Желающие считать Бандеру своим кумиром - пожалуйста, это
ваше право. Нельзя, однако, свое отношение навязывать многим другим, тем более что эта затея совершенно бесперспективна. ставим исторических деятелей настоящим историкам. Перед Украиной стоит много неотложных и важных задач.
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Автор американец, так что подход вполне объективный
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Думаете, это очередной бомж? А это экс-президент Финляндии, член Социал-демократической партии Финляндии Тарья Халонен. Нет, она не сошла с ума. Она просто участвует в кампании помощи бездомным людям в Финляндии. Известные люди фотографируются в образах тех, кто столкнулся с проблемой отсутствия жилья. И для своей фото сессии Халонен оделась в одежду, специально собранную для бездомных.
Смысл кампании - что удача может отвернуться от каждого, и каждый человек, даже самый известный и богатый, однажды может оказаться на улице и не будет знать, что делать. После фото сессии президент сказала, что кампания напоминает жителям, как важно помогать в беде людям рядом с тобой, вне зависимости от того, как они выглядят. Чувствуете разницу?
https://www.currenttime.tv/a/28570475.html
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В фінській мові є слово,що означає відчуття сорому за когось.Досі не чув про палаци фінських посадовців.Може,тому,що вони і їхні діти живуть в Фінляндії, а не наживаються?
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