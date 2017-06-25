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Теги: Одесса (5706) Свобода (3026) СССР (723) декоммунизация (418)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мемориальные таблички Жукову и Гайдару уничтожены в Одессе, - "Свобода". ФОТОрепортаж

Сегодня ночью неизвестные демонтировали в Одессе мемориальную табличку в честь советского маршала Георгия Жукова и советского писателя Аркадия Гайдара

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Гитлер для немцев так же история.... если ИСТОРИЯ, то место в историческом музее...
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Не совсем понятно, что общего у нацистского преступника Гитлера и у детского писателя Гайдара?
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Твій дєдскій пісатєль прославився під час Громадянської війни патологічною жорстокістю. Почитай джерела, порохоботе.
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Даже не буду спорить. Только скажи, а кого он убивал во время гражданской войны? Украинцев или может сторонников Российской империи и т.п.? Разве он враг? Кстати, под руководством Петлюры было подавлено восстание рабочих завода "Арсенал" в Киеве. Было убито украинцев более 5 тысяч человек. Но думаю херойство Петлюры ты оспаривать не будешь. Так в чем твоя правда?
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Кошерний, сховай пейси під сподіком і не відморожуйся, шлімазл. Чудово все ти знаєш. І гуглом користуватися, мабуть, навчився.
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Почему рагулье типа тебя не может привести ни одного аргумента по сути. Может вас консультировать, чтобы ваши ответы не такими жалкими казались? За деньги, естественно.
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Спільне в них - належність до терористичних і людоненависницьких партій
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Грушевский и Сосюра приняли советскую власть и впоследствии прославляли ее. Они тоже террористы?
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повторюю - не пиши маячню ...
Коли це Грушевський був членом КПСС ?
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Грушевский публично осудил деятельность, за которую его сегодня прославляют, вернулся на родину и работал на высоких должностях в СССР. Сосюра, скорее всего даже был членом КПСС (не уверен, читать Википедию лень). Кстати по Гайдару, еще не понятно был он членом КПСС или нет. И что тебе далась эта КПСС? Президент Кравчук, который подарил Украине независимость был членами КПСС. Хрущев, который добился осуждения тоталитарного режима и покарал палачей типа Берии был членом КПСС. Они тоже враги?
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Все правильно. На их место повесить таблички современных украинских героев, казака Гаврылюка и Сашку Музычко. Слава Украини, Героям слава
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Биограф писателя Б. Камов приводит фразу из дневника Гайдара «Снились люди, убитые мною в детстве»[12].
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Лично я считаю себя патриотом Украины. Только моя Украина - это великая страна с территорией от Луганска до Львова, с Крымом и Донбассом. Это многогранная страна, с множеством языков, культур и великой историей, которую невозможно переписать. А что для тебя Украина?
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Чувак, ти, схоже, патріот якоїсь другої країни, яка знаходиться значно південніше. Твої одноплемінці навмисне педалюють тему "багатонаціональності", щоби знищити національну ідентичність, а з нею - і націоналізм, який дуже заважає декому грабувати й визискувати. ПНХ, інтернаціонал-патріоте липовий, пардон, кошерний.
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память об этих угребках, для кого солдат был ничем, надо выжигать... чтобы о каждом из них хотя бы наши внуки знали, что это были нижайше падлючьи скоты...
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Це чудово, але нагадую фарбування фасаду будинку, що палає..
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Дураші місце - в смітнику історії розвитку людства.
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Не, ну Жуков реально не нужен. Жлоб и мясник

А вот с Гайдаром не все так просто - эдак в следующий раз Бабель под запрет попадет

А там и за Сосюру с Остапом Вишней возьмутся

Главное - судьи кто? Кто принимает решения о причислении того или иного человека к комунякам? Интересно бы узнать их фамилии и биографии
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Степан Бандера, Шухевич и другие принадлежит истории. Не надо делать из них икону. Это не способствует единству
Украины. Людям внутренне несвободным всегда был нужен предмет
поклонения, нужен был идол, кумир. Октябрьский переворот 1917 года в России, названный впоследствии Великой Октябрьской социалистической
революцией, должен был, по мысли его организаторов, освободить и
раскрепостить людей. В результате люди получили нового идола, памятниками
которому была усеяна вся страна. Некоторые силы в Украине, которые положили в основу своего
отношения
к личности гражданина его национальность, пытаются создать
нового кумира. Устраивают факельные шествия в честь Бандеры, провозглашают его героем Украины, идеализируют его. Хотят памятники Ленину и портреты Сталина заменить
портретами Бандеры? Не выйдет, знаете ли! К счастью, не получится! Бандера жил и боролся в сложное и противоречивое время, в крайне сложных условиях. Столь же противоречивой и
неоднозначной может быть оценка личности самого Бандеры. Нельзя из одной
советской крайности шарахаться в другую. Ясно, что Бандера - это не та основа,
на которой может строиться единство современной Украины, как молодого
государства. Желающие считать Бандеру своим кумиром - пожалуйста, это
ваше право. Нельзя, однако, свое отношение навязывать многим другим, тем более что эта затея совершенно бесперспективна. ставим исторических деятелей настоящим историкам. Перед Украиной стоит много неотложных и важных задач.
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Ивана Петровича Сидорова никто не гонит на демонстрации с портретом Бандеры, его прославляющим. Ивана Петровича Сидорова не посадят в мордовские лагеря если он выйдет на улицу с портретом Бандеры, его гневно обвиняющим.
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Бросали в атаку на немцев молодых пацанов - украинцев безоружных. Давали одну винтовку на несколько человек . Не выживал практически никто . Геноцид украинцев . Они считали , что "война все спишет". Никто ничего не спишет !
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Лозовая , Харьковская область. Еще живы свидетели тех событий . Подобные случаи были распространены по Украине - есть сведения в сохранившихся архивах. Зайди с запросом на сайт СБУ ...
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Гори в аду , ватный пидарас . Вот такой тебе ответ будет .
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свобода просто эпические герои. победили таблички и прославили себя в веках.
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Magdalena Zurbiene,это же ты топила за марш педерастов...и писала про права педерастов...ну и почему ты,любительница прав человека-НАРУШАЕШЬ права целой партии?где Свобода написала ,что это сделали они?НИГДЕ...любительница педерастов просто соврала...и обьяснение тут простое... не нравится педерастам Свобода(как и наглые гомосеки-не нравятся националистам)-и я этим доволен...а писульки любителя(нцы) педерастов-забавляют
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о как накрыло любителя педерастов..даже клаву переключить не смогло....вот в этом и вся сущность этих любителей прав педерастов-они сразу же отказывают в правам ВСЕМ остальным...
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По поводу Бандеры и Шухевича, рекомендую - Джон Армстронг "Украинский национализм. Факты и исследования"

Автор американец, так что подход вполне объективный
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а какое отношение Гайдар к Одессе? наверное, такое же как Клара Цеткин и Чапаев?
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Какое отношение Гайдар имеет к Одессе? Вероятно такое же как Бандера к Киеву


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100%. Но вся беда в том, что и Бандера к Киеву имеет примерно такое же отношение как и Гайдар к Одессе.
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не исправлено где были таблички, некрасиво же
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Мемориальные таблички Жукову и Гайдару уничтожены в Одессе, - "Свобода" - Цензор.НЕТ 7041

Думаете, это очередной бомж? А это экс-президент Финляндии, член Социал-демократической партии Финляндии Тарья Халонен. Нет, она не сошла с ума. Она просто участвует в кампании помощи бездомным людям в Финляндии. Известные люди фотографируются в образах тех, кто столкнулся с проблемой отсутствия жилья. И для своей фото сессии Халонен оделась в одежду, специально собранную для бездомных.
Смысл кампании - что удача может отвернуться от каждого, и каждый человек, даже самый известный и богатый, однажды может оказаться на улице и не будет знать, что делать. После фото сессии президент сказала, что кампания напоминает жителям, как важно помогать в беде людям рядом с тобой, вне зависимости от того, как они выглядят. Чувствуете разницу?
https://www.currenttime.tv/a/28570475.html
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Що то за президент,що не має бізнес імперії,нісенітниця якась...
В фінській мові є слово,що означає відчуття сорому за когось.Досі не чув про палаци фінських посадовців.Може,тому,що вони і їхні діти живуть в Фінляндії, а не наживаються?
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Зря!!!Ох,Зря!!!Их же "впарить" можно было "саседям "???...
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Лучше бы на фронт сьездили и бойцам АТО помогли, а не историческими спекуляциями занимались. Скоро вместо этих табличек повесят таблички Бандеры.
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Тупых мокшей в Мацкве уже не осталось (процентов 15 не более) . Всем заправляют Равшаны и Маги . А Хуйло расисянам лапшу по ушах развешивает . Бг-г-г ...
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За генерала Черняховского забыли - по одной из версий его свои танкисты убили...
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Куда же теперь цветы будут возлагать королевская, новинский и бойко?
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Гайдар чмошнік конкретний був! Дітя епохи, мля!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМемориальные таблички Жукову и Гайдару уничтожены в Одессе, - "Свобода". ФОТОрепортаж
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