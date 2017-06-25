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 Форум Украины(608079)
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Страсти по Шухевичу

В соавторстве с кандидатом исторических наук, директором Центра исследования межэтнических отношений Восточной Европы Юрием Радченко Страсти по Шухевичу: исторический контекст и современные проблемы Украины 1 июня этого года разные СМИ стали распространять информацию о том, что киевский городской совет переименовал проспект генерала Красной армии Ватутина в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Сообщалось, что соответствующий проект поддержало…

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Расскажите о процентном отношении евреев в органах власти большевиков после революции и в годы гражданской войны. В НКВД. Тех, кто организовывал и устраивал Голодомор.
А потом поговорим о Шухевиче. Если МЫ посчитаем нужным.
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Да не будет он ничего говорить по этому поводу. Зачем, если его страна упорно не хочет признавать, что Голодомор был актом геноцида против украинцев.
Знаешь почему?
Потому, что, признав Голодомор актом геноцида украинцев, придется назвать имена тех, кто этот геноцид осуществлял. Начиная от Кагановича и до районных главшпанов неукраинских национальностей.
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Шухевий, Бандера, Коновалець та сотні інших Героїв України мають бути присутні у назвах українських міст, вулиць, проспектів, майданів! Це наша історія і не будуть перелякані німці та ізраїльтяни вирішувати що нам робити! У кожного свій погляд на історію, а в нас свій! Нація яка не пам'ятає своїх Героїв - не має майбутнього! Нам за своїх Героїв не соромно, вони не були терористами, військовими злочинцями, вбивцями - вони були борцями за Україну! А в Ізраїлю та Німеччині були інші Герої, яких майже не відрізнити від терористів, військових злочинців, та вбивць! Ми не даємо порад іншим народам і будемо вдячні щоб вони не лізли до нас зі своїм баченням!
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Маю надію, що в Україні ніколи не буде вулиці імені національного героя Ізраїлю Менахема Бегіна, терориста та головоріза (в буквальному змісті цього слова).
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можу помилятись, в Дніпрі є вулиця з подібною назвою, але чи тій самій сволоті, чи іншому терорісту монахуму- незнаю
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І про що, по-Вашому свідчило те "процентное отношение евреев"? Про те, що гноблена в Російській імперії меншина підтримала Радянську владу, яка це гноблення не тільки обіцяла скасувати, але й реально скасувала?
Після другої хвилі репресій в сталінських органах влади та репресивних органах євреїв залишилися одиниці. І що? Атрят ні замєтіл патєрі байца! Радянські репресивні органи перемололи євреїв так само як і инших. При цьому ані на йоту не ставши менш жорстокими і каральними.
Отже, немає жодного значення, хто був "м'ясом" радянської репресивної машини - латиші, євреї, грузини чи українці з поляками. Усі вони були служками Молоху і жодним чином не могли відображати чи захищати інтереси своїх етнічних чи релігійних груп.
Тож, не робіть з писка халяву, а краще вмикайте мізки!
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А какое было процентное отношение? Какой нибудь укр. нацик когда нибудь исследовал?
Еврейский автор лет 15 назад разбирался в этом вопросе, оказалось, что в принципе евреев в Советской власти был не выше прочих, причем колебался по годам. Сначала евреям пролетарская революция не дала ничего хорошего, запретив торговлю, которой они занимались, и до 1919 их мало воевало за большевиков, а вот после петлюровских погромов многие евреи взялись за дело с энтузиазмом.
Интересно автор пишет:
" украинский народ имел права в 1940-1950-х годах с оружием в руках противостоять немецким и советским оккупантам "
с тем же успехом можно было написать, что украинский народ имел право совершить коллективное самоубийство, т.к. подавляющее количество народа, многие миллионы, воевали на стороне "советских оккупантов" и правили Украиной в качестве "советских оккупантов", редкий случай, когда народ сам себя оккупировал и при этом получил право самого себя убивать!
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"Петлюрівські погроми" існують тільки у вашій хворобливій уяві.
Почніть з матчастини і буде вам щастя.
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Если еврейский историк так считает, то ему виднее, жертвы обычно лучше знают своих обидчиков.
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Исследовал. Около 95 проц. Что же Вы так резко стали прикидываться наивным? Погуглите поищите, поинтересуйтесь - а потом пишите развешивайте, некто с погонялом Андрей петров, свои вечно антиукраинские простыни.
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Так и знал, что обязательно должен по этому поводу дриснуть этот сионистский деятель. Дружок, между прочим, Касьяна.
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Смотрящий в украинской армии. Интересно, от кого?
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В 1939 после раздела Польши на все хозяйственные и государственные посты в присоединенной Западной Украине Сталином были поставлены евреи. Они всегда, еще с 1917, с радостью и наслаждением организовывали и насаждали советскую власть. Их методы даже фашистами считались бесчеловечными. Именно поэтому немецкую армию через два года встречали как освободительную от жидобольшевизма. И именно нечеловеческая жестокость жидобольшевиков привела к всенародной ненависти. Я, например, мечтаю о физическом уничтожении еврейской этнической организованной преступной группировки коррумпированных чиновников захватившей власть в Украине - стыдить и увещевать их бесполезно, а правоохранительную систему они приватизировали. В любом национальном государстве включая Израиль не может ничтожное этническое меньшинство долго управлять подавляющим большинством. Если бы в Израильском Кнессете было только 22% евреев, а в израильском Кабмине только 15,5 евреев, а все остальные должности занимали арабы и палестинцы, то Израиля уже давно не существовало. Цви не смущает, что евреев в Украине всего 100 000 то есть 0,42% населения, но в ВР их почему то 43%! И что они хорошего сделали для Украины? Страна стала успешной от их "великого ума"? Воруют и жрут в три горла! Когда какой то израильский уклонист от службы в Цахале валит в Украину и пытается учить нас "любить евреев", которые у нас ассоциируются с коррупцией, воровством и мафией... Это смешно. Вам дали создать Израиль? Вот и стройте себе рай в Земле Обетованой! И не хрен сюда лезть с нравоучениями. Цви, вали домой и забирай с собой Касьянова. Со своей историей мы и сами разберемся.
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Российский актер Пашинин ( живе в Запоріжжі) : «Я читал конституцию Израиля и плакал. Вся суть передана в двух-трех строчках: Государство Израиль создано еврейским народом для евреев, и Государство Израиль - это убежище для евреев. Почему, когда я говорю о том же для Украины, меня называют фашистом. И вместо решения проблем мы отправляемся обсуждать значение слова "фашист". Нет никакого фашизма. Есть только потрясающая человеческая глупость, которую сложно победить. Потому что так сладко жить в плену собственных заблуждений.»
Понимаете, с точки зрения сиониста Цви только евреи имеют право на создание государства евреев, а украинцы такого права на создание своего государства не должны иметь; почему-то с точки зрения Цви и Касьяна Украина должна быть каким-то убежищем для интернациональной швали, диктующем что можно делать, или не делать, УКРАИНЦАМ!
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Роман Шухевич - наш Національний Герой, Великий Українець, котрий робив усе і віддав своє життя за Україну і Українців. Автор же цієї статті - єврей і виступає (як і усі євреї) з одної-єдиної позиції: він ділить людей світу на грішних і праведних лише по одному кретерію - СТАВЛЕННЮ ДО ЄВРЕЇВ. То - його право (хоча і далеко не незаперечне...). АЛЕ НАШЕ ПРАВО - ВИЗНАЧАТИ СВОЇ ЧЕСНОТИ,СВЯТИНІ, ЦІННОСТІ І ГЕРОЇВ ПО МІРІ ЗРОБЛЕНОГО І С Т А В Л Е Н Н Ю Д О У К Р А Ї Н И І У К Р А Ї Н Ц ІВ. Бо, якщо ми "роздаватимемо гріхи", як цим правом у світі нагородили себе виключно євреї, - то згадаємо останнім багато пунктів їхнього тисячолітнього учення (яким люди поділені на людей(євреїв) і гоїв (неєвреїв - "звірів"), саме у якому закладені основи расизму і як різновидності - того же нацизму)... і представників цього народу, що завдали Людству взагалі, і Україні і Українцям зокрема, жахливих і непоправних багатомільонних втрат і бід.
Було би добре, щоб єврейські інструктори не втручалися в наші внутрішні справи, не чіпали наших цінностей. І Героїв. А ми не чіпатимемо їхніх, та не пригадуватимемо їм історії та її (призабутих) уроків...
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Цікаво, чи визнає пан Аріелі Голодомор 1932-1933рр. геноцидом українського народу? І чи ізраїльський кнесет колись спроможеться офіційно це визнати????????
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Я б здивувався, якби жиди виступили за Шухевича - їх цікавить тільки наша земля, а не українці. Ворон ворону....
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"Псевдо-патриотами" навязывается такая точка зрения:
"Если ты за Бандеру и Шухевича - ты патриот независимой Украины,
если же против - ты "совок", "ватник", "предатель" и черт знает что..."
Эти лозунги направлены непосредственно против единой и суверенной Украины.
Люди, выступающие с ними в лучшем случае дураки, но, вероятнее всего, небескорыстные агенты вражеского, в данный момент, государства...
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Така "точка зору" нав'язується винятково москалями. Більшість українців анітрохи не займаються ґлоріфікацією Бандери і Шухевича.
Але відмовлятися від цих непересічних постатей української історії лише на тій підставі, що вони не вписуються у чиюсь "картину світу", ми жодним чином не повинні.
Бандера і Шухевич - це наша історія. Героїчна історія. І вони вже в минулому.
Ніхто сьогодні не намагається їх актуалізувати.
Ба більше, проти цього виступала та ж Слава Стецько, наголошуючи на неможливості і непотрібності перенесення методів 30-40-х у наші дні.
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так, і ще з тимчасово окупованих вами-рускими окупантами територій. але процес деокупаціі по троху іде
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да, интересно девки пляшут,песни весело поют раскручивают эту сомнительную тему что вызывает противостояние внутри Украины
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Цікаво, пан Аріелі розуміє, що він протиставляє "поганих практиків" (Бандера, Шухевич) "гарним теоретикам" (тим, хто по війні на еміграції писали про демократію)?
Даруйте, але Бандера і Шухевич вособлюють РЕАЛЬНУ боротьбу українців за незалежність з окупантам усіх барв. І в складній та суперечливій політичній ситуації 30-40-х вони не могли передбачити те, про що вже знаємо ми чи знали діячі УРДП. Відтак їм і можна закидати те, що ніц не закинеш "теоретикам" - тактичні компроміси з ворогами і відмову від демократичних методів (а ви колись бачили демократію в підпіллі?
Не вина українців у тому, що на середину 1941-го завдяки більшовицьким репресіям, окрім законспірованої ОУН, не залишилося жодної не знищеної української політичної організації. Не кажучи вже про те, що в умовах ІІ світової на українських теренах діяльність паралментських партій була позбавлена будь-якого сенсу.
Тож, подобається це комусь чи ні, але Бандера і Шухевич є постатями, які персоналізують визвольну боротьбу українців проти німецького нацизму та совєтського більшовизму.
Причому, саме наші вороги здійснили цю персоналізацію.

P.S. Особливо розчулила згадка про Климентія Шептицького, якого визнано "праведником світу". Даруйте, а ви можете повірити, що Климентій рятував єврея, не ставлячи до відома митрополита Андрея? Ба, більше, УСІМ ВІДОМО, що лік врятованих в митрополичих палатах євреїв йде на десятки. Але щось не спрацьовує у "картині світу", яку захищає пан Аріелі, у якій Климентій є "праведником", а Андрей - "колаборантом"! Може це тому, що пропагована "картина світу" є чорно-білою, "Заточеною" винятково під "ізраїльський погляд" на Другу світову, у якому оцінка персоналіям дається винятково з позаісторичного погляду "Яд Вашем"?

P.P.S. "Бандеровская УПА в 1944 году убивала «своих» еврейских врачей, потому что СБ подозревало их в симпатиях к советской власти".
СБ так само вбивала й українців, підозрюючи їх у тому ж. Даруйте, але тут йдеться не про антисемітизм, а про боротьбу з чекістськими аґентами (від якого постраждало значна кількість і абсолютно невинних людей). Подібну анормальність можна було тоді спостерегти в практиках усіх без винятку воюючих сторін.
Як там полягає справа з визнанням заслуг батьків-засновників Ізраїльської держави, особливо тих, у кого не затремтіла рука розстріляти своїх власних ліваків вже на Ізраїльській землі?
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Большевики тоже думали, что наставят памятников, назовут каждую улицу и каждый сортир именем выдающего партийного деятеля, и это поможет им укрепиться у власти навеки...
Не надо повторять большевистских ошибок...
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І хтось цій анти-Українскій сволоті громадянство видав. І прикриття аля "помащь украинской армии" організував. назад на землю "обетованую" не викуриш цю заразу, "прижились на украине", ось тільки українці заважають..
А займаются ці аріели-касянови анті-українською діяльністю в нашому тилу без проблем, будують по трохи малоросію з середини поки їх подільники матароли атакують з зовні
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Соавтор Цви Ариели харьковский сионист окончательно репатриировавшийся в Израиль в 2015 году. Два сиониста (сионизм как теория расового превосходства ООН признана фашистской идеологией) навязывают украинцам свое "видение истории". Перед сионистами не нужно оправдываться! Их нужно обвинять и судить в международных судах вскрывая их преступления против человечества.
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дружбан Касьяна-сионистская сволочь-накатала пост..да и как то плевать..ну есть у нас еврейские подонки-так замечательно же, что они так палятся...про Червоненко(еврейского вора,но фамилию то какую это еврейское ворье себе выбрало!"- этот сионист ничего рассказать не хочет?это не говоря уже про историческую еврейскую падаль- Кагановичей,Зиновьвых,Троцких...что же вы ,еврейские мальчики,свои настоящие фамилии прятали,причем всегда?
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75 лет прошло, а вы всё никак не угомонитесь...
Илон Маск на Марс собирается, а вы всё сретесь по поводу того, герой Шухевич или преступник, или герой преступник. Интересно, через 175 лет тоже будут сраться по этому же поводу?
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кацапа,да ты хоть не пались так..что значит Шухевич преступник или герой преступник?Шухевич боролся за НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ...у тебя есть претензии к Шухевичу?ПыСы-а америкосы были на Луне?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСтрасти по Шухевичу
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