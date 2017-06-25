Страсти по Шухевичу

12345678
, Лера Ларченко
, Салах ад-Дин
, krokus
, Валерий Я
, Аль Капучіно
, Merkava Mk IV
, Олег Хардин
, Олєкса Моцкаль
, Гоша Печерский
, olenca2807
, Tatota Ke
, botoks
, Костянтин Болтівець
, Aleksey Lazareyko
, Пушной Зверь
, курвиметр
, stavr
, Глеб Тищенко
, askalont
, кацахол
, avengers
, Aleks_15
, Olanga
, БАРАБАН СТРАДИВАРИ
, Donald Tramp
, Жора Аленье
, Виталий Прокуратор
, Андрей Ильчук
, Гыг с Вами
, уаыау
, Гарик Не инженер
, Patric
, Baden
, Nikos KGB
, ГЕТЬМАН UA
, Murlin Murloff
, Urs
, cthutq dfcz
, Леонид Днепр
, Стрелок
, Yuriy Yurieff
, Ольга Мартынюк b6557456
, Олекс Кравчен
, nik noName
, Утилизация ватников
, Harytia Tumak
, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА
, Великая Исландия
, Freken
, Galyna Kravchuk 2f98b0eb
, ордорд рмлл
, Роман Панченко
, RomanRastaman
, Yakiv Sirko
, Владислав 1
, Lysa Gora
, Віктор Іщук
, war128
, Stephan Bil
, Светлана Иванова f34033c2
, Small Jerboa
, Magdalena Zurbiene
, НБ
, Valera Butov
, паникр
, Александр Сандеро
, Игорь Д
, Лесли
, сам прихожу
, Roland Uukkivi
, частный сектор
, alex alex cd20d3ce
, тоже месный
, Шрек Баблокат
, jan pobokov
, Valeria Bartok 9edd6a5b
, Игорь Шульга 6b022286
, Алекс Фибер
, буков
, Правда Жизни 264a636c
, Анна Шейко cf655468
, kevinriznich
, CА
, Gojib
, Vedana
, Johann Schnittke
, Yuriy Voloshkevych
, NNN
, Luci Demon e13f0de8
, Юрий Рыжков
, alks
, Пётр Троцкий
, Wevelsburg
, myroslav makar
, Antiberkut
, Фантом 2
, igor555 ab2700df
, Andrij Vozniuk
, Богдан Подзізей
, seregaukraine
, 4life
, Йоджи Сан
, Harib Da
, Irina Dybonos 997870af
, HugeMug
12345678, Олєкса Моцкаль, Merkava Mk IV, Гоша Печерский, Аль Капучіно, Олег Хардин, Лера Ларченко, botoks, Утилизация ватников, ГЕТЬМАН UA, курвиметр, Жора Аленье, Freken, Tatota Ke, Olanga, RomanRastaman, Костянтин Болтівець, Murlin Murloff, Салах ад-Дин, Baden, Андрей Ильчук, cthutq dfcz, Великая Исландия, nik noName, кацахол, сам прихожу, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Стрелок, НБ, ордорд рмлл, Лесли, Виталий Прокуратор, Гарик Не инженер, Гыг с Вами, Yuriy Voloshkevych, Правда Жизни 264a636c, NNN, jan pobokov, Владислав 1, Luci Demon e13f0de8, Шрек Баблокат, паникр, alks, Фантом 2, CА, Antiberkut, Andrij Vozniuk, Светлана Иванова f34033c2, Harib Da, Johann Schnittke
Всего на сайте: 156 писателей
А потом поговорим о Шухевиче. Если МЫ посчитаем нужным.
Ответить
Знаешь почему?
Потому, что, признав Голодомор актом геноцида украинцев, придется назвать имена тех, кто этот геноцид осуществлял. Начиная от Кагановича и до районных главшпанов неукраинских национальностей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Після другої хвилі репресій в сталінських органах влади та репресивних органах євреїв залишилися одиниці. І що? Атрят ні замєтіл патєрі байца! Радянські репресивні органи перемололи євреїв так само як і инших. При цьому ані на йоту не ставши менш жорстокими і каральними.
Отже, немає жодного значення, хто був "м'ясом" радянської репресивної машини - латиші, євреї, грузини чи українці з поляками. Усі вони були служками Молоху і жодним чином не могли відображати чи захищати інтереси своїх етнічних чи релігійних груп.
Тож, не робіть з писка халяву, а краще вмикайте мізки!
Ответить
Еврейский автор лет 15 назад разбирался в этом вопросе, оказалось, что в принципе евреев в Советской власти был не выше прочих, причем колебался по годам. Сначала евреям пролетарская революция не дала ничего хорошего, запретив торговлю, которой они занимались, и до 1919 их мало воевало за большевиков, а вот после петлюровских погромов многие евреи взялись за дело с энтузиазмом.
Интересно автор пишет:
" украинский народ имел права в 1940-1950-х годах с оружием в руках противостоять немецким и советским оккупантам "
с тем же успехом можно было написать, что украинский народ имел право совершить коллективное самоубийство, т.к. подавляющее количество народа, многие миллионы, воевали на стороне "советских оккупантов" и правили Украиной в качестве "советских оккупантов", редкий случай, когда народ сам себя оккупировал и при этом получил право самого себя убивать!
Ответить
Почніть з матчастини і буде вам щастя.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Понимаете, с точки зрения сиониста Цви только евреи имеют право на создание государства евреев, а украинцы такого права на создание своего государства не должны иметь; почему-то с точки зрения Цви и Касьяна Украина должна быть каким-то убежищем для интернациональной швали, диктующем что можно делать, или не делать, УКРАИНЦАМ!
Ответить
Було би добре, щоб єврейські інструктори не втручалися в наші внутрішні справи, не чіпали наших цінностей. І Героїв. А ми не чіпатимемо їхніх, та не пригадуватимемо їм історії та її (призабутих) уроків...
Ответить
Ответить
Ответить
"Если ты за Бандеру и Шухевича - ты патриот независимой Украины,
если же против - ты "совок", "ватник", "предатель" и черт знает что..."
Эти лозунги направлены непосредственно против единой и суверенной Украины.
Люди, выступающие с ними в лучшем случае дураки, но, вероятнее всего, небескорыстные агенты вражеского, в данный момент, государства...
Ответить
Але відмовлятися від цих непересічних постатей української історії лише на тій підставі, що вони не вписуються у чиюсь "картину світу", ми жодним чином не повинні.
Бандера і Шухевич - це наша історія. Героїчна історія. І вони вже в минулому.
Ніхто сьогодні не намагається їх актуалізувати.
Ба більше, проти цього виступала та ж Слава Стецько, наголошуючи на неможливості і непотрібності перенесення методів 30-40-х у наші дні.
Ответить
Ответить
Ответить
интересно девки пляшут,песни весело поютраскручивают эту сомнительную тему что вызывает противостояние внутри Украины
Ответить
Даруйте, але Бандера і Шухевич вособлюють РЕАЛЬНУ боротьбу українців за незалежність з окупантам усіх барв. І в складній та суперечливій політичній ситуації 30-40-х вони не могли передбачити те, про що вже знаємо ми чи знали діячі УРДП. Відтак їм і можна закидати те, що ніц не закинеш "теоретикам" - тактичні компроміси з ворогами і відмову від демократичних методів (а ви колись бачили демократію в підпіллі?
Не вина українців у тому, що на середину 1941-го завдяки більшовицьким репресіям, окрім законспірованої ОУН, не залишилося жодної не знищеної української політичної організації. Не кажучи вже про те, що в умовах ІІ світової на українських теренах діяльність паралментських партій була позбавлена будь-якого сенсу.
Тож, подобається це комусь чи ні, але Бандера і Шухевич є постатями, які персоналізують визвольну боротьбу українців проти німецького нацизму та совєтського більшовизму.
Причому, саме наші вороги здійснили цю персоналізацію.
P.S. Особливо розчулила згадка про Климентія Шептицького, якого визнано "праведником світу". Даруйте, а ви можете повірити, що Климентій рятував єврея, не ставлячи до відома митрополита Андрея? Ба, більше, УСІМ ВІДОМО, що лік врятованих в митрополичих палатах євреїв йде на десятки. Але щось не спрацьовує у "картині світу", яку захищає пан Аріелі, у якій Климентій є "праведником", а Андрей - "колаборантом"! Може це тому, що пропагована "картина світу" є чорно-білою, "Заточеною" винятково під "ізраїльський погляд" на Другу світову, у якому оцінка персоналіям дається винятково з позаісторичного погляду "Яд Вашем"?
P.P.S. "Бандеровская УПА в 1944 году убивала «своих» еврейских врачей, потому что СБ подозревало их в симпатиях к советской власти".
СБ так само вбивала й українців, підозрюючи їх у тому ж. Даруйте, але тут йдеться не про антисемітизм, а про боротьбу з чекістськими аґентами (від якого постраждало значна кількість і абсолютно невинних людей). Подібну анормальність можна було тоді спостерегти в практиках усіх без винятку воюючих сторін.
Як там полягає справа з визнанням заслуг батьків-засновників Ізраїльської держави, особливо тих, у кого не затремтіла рука розстріляти своїх власних ліваків вже на Ізраїльській землі?
Ответить
Не надо повторять большевистских ошибок...
Ответить
А займаются ці аріели-касянови анті-українською діяльністю в нашому тилу без проблем, будують по трохи малоросію з середини поки їх подільники матароли атакують з зовні
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Илон Маск на Марс собирается, а вы всё сретесь по поводу того, герой Шухевич или преступник, или герой преступник. Интересно, через 175 лет тоже будут сраться по этому же поводу?
Ответить
Ответить
Ответить