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Теги: ракеты (519) Россия (71129) соглашение (1044) США (12847)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В США обсуждают выход из соглашения с РФ о ликвидации ракет, - Politico

Ведущие члены Конгресса Соединенных Штатов Америки от республиканцев направили в Белый дом предложение о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанном еще в 1987 году.

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Так, обговорювати справді нічого. Американський оборонпром за лічені місяці зробить співвідношення ракет з кацапстаном просто вульгарним як по кількості, так і по якості. Бо кацапам зараз американців крити ПРОСТО НІЧИМ!!!. Сав'єцьке вже заіржавіло, а расейське, "незалежне" від українського, білоруського та ін. - просто НЕ ЛІТАЄ!
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Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников,
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий Коленовстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля жили,
живут, будут жить в США…Остальное не важно….

Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователя НКВД), то ты
узнаем, что его дети (из пяти детей, оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый мозг вкушателя так же будут вещать про то что "…
а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
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100% !!!
Кацапы стрелять по Америке не будут (там же детки), но включаться в гонку вооружений будут, шоб поддерживать видимость "вяличия".
А поскольку у Америки денег больше, то Гонка вооружений-2 Кацапию погубит.
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серьезно? отозвать деток - дело одного дня. и потом отмороженные кацапы легко могут ударить - для свое верхушки надежные убежища с автономностью несколько лет давно построены. Детки там скорее для успокоения Европы и США. Но на самом деле это ерунда и ни на что не влияет.
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да здравствует Трамп, могильщик кацапстана...и пусть сбудутся слова того, кто предсказал распад безбожного сэсэсэрэ на 42 государства... 14 отошло... теперь распад кацапстана на 28 государств... поскорее бы...
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какой Трамп? -Хутин.... да здравствует могильщик лаптеунтии... Разве шо, в кунсткамеру затарахторить на пожизненно...
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Что там кацапоиды говорили?
-Мы против продвижения НАТО на восток...
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На официальном уровне они молчали , шо рыба об лед...
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Теперь у х@йла новая попаболь - де взять бабло, на новую "гонку вооружений"?...
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Надо виолончели продавать, жижа нах никому не нужна сейчас)))))))))))
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Угу...
Ещё и на самовары с мат(ьеё)рёшками, как-то несезон...
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Покрасят винтажные ракеты 80-х годов и готово дело!
(Ясное дело, красить будут не все ракеты, зачем такие траты сумасшедшие)
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Эк куда хватил - "Покрасить"...
Дай бог, шоб плешивая паскуда денех хотя бы на изоленту для "шобононахернерозвалилоськебеням" нашла!
А ты про краску, хех...)))
Там жешь ведра три надо - не меньше!...)))
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Там жешь ведра три надо - не меньше!...)))

............................
ЭТОШЕДЕВР !!!
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Та разрывайте, кацапы больше никогда не создадут ракеты наземного базирования с дальностью пуска от 500 до 5500 км, а также пусковые установки для них, а у вас руки развязаны!
Кацапы, )(уйло круто всех переигрывает)))))))))))))))))))))))))))))Источник: https://censor.net.ua/n445380
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В том то и фишка, что орда де-факто уже не соблюдает этот договор. На западе считают , что официально озвученная дальность искандеров занижена и он может лететь до 2 000 км.
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Так я об этом же! Винтороги немощные, денег у них на создание ракет нет как и мозгов, а амеры приспокойно построят и покажут )(уйлу кузькину мать))))))
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Судячи з феєричного старту "протона" - кацапам буде не просто боляче, а неймовірно боляче.
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Та неее, многие из них гна бутылках натренировались, можно даже сказать закалились))))))))))
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ааа ха ха хаа - кацапов опять надули американцы, дождалис момента, когда украинцы не производят техобслуживание оставшихся ракет и долбанёт выходом из соглашения - ведь у кацапни ихние не летаю, да взлетают, но летят не долго а старые без обслуживания не безопасно стартануть - плин, надули как дурачков, но надо признать - не трудно это зделать, дураков надуть, как два пальца об асфальт
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З.Бжезинский:
"Чиновники России держат в США 500 млрд. долларов собственных
средств!"… Эти средства работают на американскую экономику.
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А я то думаю, ну, как могли амеры опередить казлабад в военке, ведь чудес не бывает...ХЕХ...
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У пиндосов нобелевских лауреатов 314. У СССР-15, у России-7.
Вопрос: кто тупее?
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Они этого и не отрицают: у них национальный герой -ИВАНУШКА-ДУРАЧОК...
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Тю, шо там Емеля со своей щукой, там царевна-лягушка (мокшинская), бо тогда Москвы еще не было(в Киеве сказки о болотах сочиняли)...
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Из зарубежных СМИ, politicо
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США выходят из договора о сокращение ядерного оружия и их носителей и собирается передать ракетные технологии союзникам для защиты от агрессии Кремля.

Американские конгрессмены предложили администрации Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из-за грубого нарушения Москвой данного соглашения, пишет Politico :
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" По мнению некоторых членов администрации США, такой шаг может спровоцировать полномасштабную гонку вооружений.Источник: https://censor.net.ua/n445380"
От і добре! У цій гонці окурок на першому крузі легені виплюне...
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Думаю, что )(уйло даже на старт не выйдет. Денег нет)))))))))))))
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А почему вы рассматриваете её только как гонку РФ и США? А если РФ войдёт в неё вместе с Китаем? Китай по экономическому потенциалу США уже почти не уступает.
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Вообще-то на наших глазах ТМВ разгорается.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ США обсуждают выход из соглашения с РФ о ликвидации ракет, - Politico
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