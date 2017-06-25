В США обсуждают выход из соглашения с РФ о ликвидации ракет, - Politico

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коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий Коленовстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля жили,
живут, будут жить в США…Остальное не важно….
Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователя НКВД), то ты
узнаем, что его дети (из пяти детей, оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый мозг вкушателя так же будут вещать про то что "…
а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
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Кацапы стрелять по Америке не будут (там же детки), но включаться в гонку вооружений будут, шоб поддерживать видимость "вяличия".
А поскольку у Америки денег больше, то Гонка вооружений-2 Кацапию погубит.
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-Мы против продвижения НАТО на восток...
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Ещё и на самовары с мат(ьеё)рёшками, как-то несезон...
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(Ясное дело, красить будут не все ракеты, зачем такие траты сумасшедшие)
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Дай бог, шоб плешивая паскуда денех хотя бы на изоленту для "шобононахернерозвалилоськебеням" нашла!
А ты про краску, хех...)))
Там жешь ведра три надо - не меньше!...)))
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............................
ЭТОШЕДЕВР !!!
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Кацапы, )(уйло круто всех переигрывает)))))))))))))))))))))))))))))Источник: https://censor.net.ua/n445380
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"Чиновники России держат в США 500 млрд. долларов собственных
средств!"… Эти средства работают на американскую экономику.
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Вопрос: кто тупее?
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США выходят из договора о сокращение ядерного оружия и их носителей и собирается передать ракетные технологии союзникам для защиты от агрессии Кремля.
Американские конгрессмены предложили администрации Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из-за грубого нарушения Москвой данного соглашения, пишет Politico :
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От і добре! У цій гонці окурок на першому крузі легені виплюне...
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( )
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