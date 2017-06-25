Военкоматы Крыма призвали более 1,7 тысяч человек, - МО РФ

Грышка Распутный 2
, Александр Малышенко
, Алексей Селезнев
, East Clintwood
, Леонид Днепр
, NNN
, Italian
, Irina Dybonos 997870af
, Alex Smith bb5fe51c
, Иван Афанасьев
, Василий Быков
, Oles Ivanov
, Vadim Loparev
, Чип
, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964
, Urs
, Алекс Фибер
, Наташа Шеменкова
, Lvbnhj
, Глеб Тищенко
, lvvpu-borisov-1
, максим максименко 277a2023
, Dmitriy Petrov
, dandelion wine
, Frol Fedoroff
, Sergiy Yatsenko acffbe85
, alex alex cd20d3ce
, Paul Petrovach
, Rostyslav Komarnytsky
, росися вперде d82e7584
, NonCFist
, Олег Хардин
, Мускорта
, alexandr shamov
, George Dok
, Андрей Ильчук
, Георгий Юрьевич
, Juli Schubs
, Гитарист Тиркин
, jan pobokov
, Welle
, Лесли
, Лилия Стацкая
, Левко Чорний
, Robert Chenk
, OA
, Дорогой Я
, sigsauer
, Гуцул Рой
, Jimmy Hill
, Микола Собенко
, Дус Мытарчук
, дератизатор
, Степа Лыходэев
, Rjr
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Анатолий Лукин
, Саша777
, John T. Volta
, Совестно за Брата
, Freken
, укропбандерівець
, Сергей Даровенко
, Vitaliy Chaykovskiy
, vmir
, myroslav makar
, Роман с камнем
, Шрек Баблокат
, Варраван
, Vladimir Shcherbak
, Юрий Рыжков
, mrSmith
, Garsia UA
, Dinozavr Dinozavr
, Alex Korvin
, fedjka - fedjka
, Сантьяго
, Irada
, Maxwel Lugard
, Валерий Проценко
, Крокодил Гена
, Николай Балаганов 2088d533
, Гыг с Вами
, Александр Нотариус
, Иван Ковальчук
, serge drupov
, Володимир Мельниченко 73ea0f38
, Andrey Net
, Volodja Vvovchok
, кацахол
, EMMANUEL GABRIEL
, Кат Леонидыч
, Clyde
, elena v_
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которая и сейчас продолжается - ведется с декабря 1994, а то и со времен
Лермонтова-Пушкина. Восстановили лишнехромосомные конституцию - НЕТ. 16.05.2015 очередной плевок в
главный закон страны - 57-летний женатый начальник РОВД женится на
несовершеннолетней. Лезгинка Кадырова на этой свадьбе - это танец на гробах роССийских
солдат. И ничего - кацапы в очередной раз утерлись… Жених - Чечня, Невеста - россиюшка
в который раз.
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не сдаёт своих в Донбассе, Крыму,Сирии и ещё чёрт знает где,
пока 300 тысяч в год самых умных и образованных бегут на Запад,
столицу захватила орда иноверцев-чужеземцев, которые в любой
момент, если что, испепелят и превратят в руины столицу, и ни один
росгвардеец и носа из дома даже не высунет. Тьфу.
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славянемокшане" цепляются за Украину. Нет ничего плохого в Исламе. Но следует признать, что Ислам победил в россии и эта страна не имеет отношения к славянскому миру.
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Щяс с ордла такие же "юнцы" вереницами едут в Украину получать биометрику. Непойму, НАХ_Я?
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Сдохнете за вонючих кацапов!
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Одно дело, сдохнуть в кацапии, совсем другое - получить пулю в голову от Украинского снайпера в Украине.
Или в Сирии, словить вертолетом американскую ракету.
Разница есть.
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ну те 80% ясно, делитса примерно так 10% идеиных и остальных 90% принудительно, как при совке.
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В РФ она тоже в значительной степени контрактная, только на контракт берут после года подготовки в срочной. Отслужил год - или иди домой, или подписывай контракт.
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https://www.youtube.com/watch?v=YXyttsOrlMg
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June 25th, 14:05
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые выполняют задания по назначению в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, обезвредили диверсионно-разведывательную группу оккупантов. Об этом информирует в воскресенье пресс-центр штаба АТО.
"Вследствие принятых мер четыре боевика были задержаны, а ещё два: командир и один из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО - ликвидированы. Следует отметить, что погибший командир группы был гражданином Российской Федерации, родом из города Кирова", - говорится в сообщении.
Среди пленных был выявлен ещё один представитель РФ с Алтайского края.
При задержании было изъято оружие ПКМ - 2 единицы, СВД - 2 единицы, АК-74 - 2 единицы, РПГ-26 - 1 единица.
Начаты следственные действия. Военной прокуратурой сил АТО осуществляется процессуальное руководство.
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