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Теги: Крым (20006) призыв (433) Россия (71129) Минобороны РФ (428)
Тему создал: редактор новостей

Военкоматы Крыма призвали более 1,7 тысяч человек, - МО РФ

Военкоматы аннексированного Крыма более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в российскую армию.

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во подфартило крысенышам. будут служить в самой сильной армии мира. на бутылки садиться научатся. на головах у них будут писать "дагестан" и "чечня круто". выйдут оттуда настоящими мужчинами....
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женщинами вряд ли...а вот полисексуалами -вполне возможно...широчайший спектр-от полового партнера дагестанца до насильника собак и коз
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А это женщины с российской армии вернулись в свой Крым :D
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ну теперь то чё михалыч ... остается благодарить родителей что организовали дальнюю дорогу, своему вылупку , еще три года назад в гаремы чеченов
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Война в Кацапиии называется - Восстановление КОНСТИТУЦИОННОГО порядка в Чечне,
которая и сейчас продолжается - ведется с декабря 1994, а то и со времен
Лермонтова-Пушкина. Восстановили лишнехромосомные конституцию - НЕТ. 16.05.2015 очередной плевок в
главный закон страны - 57-летний женатый начальник РОВД женится на
несовершеннолетней. Лезгинка Кадырова на этой свадьбе - это танец на гробах роССийских
солдат. И ничего - кацапы в очередной раз утерлись… Жених - Чечня, Невеста - россиюшка
в который раз.
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Не хотіли "служити в НАТО в Афганістані", будуть служити в ВАТО у Мухосранську
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Чао, Буратины! Можете даже писать мне письма «до востребования». Меня зовут «Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом». =)))
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Чукотка, Ямал, Таймир, Нова Земля, Камчатка та Північний Кавказ - з нетерпінням чекають на нових "защитников русского мира".
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Да и Китай не за горам,а бабы ещё нарожают .
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Бесславно подохнуть на чужбине,- вот привилегия российских военнослужащих.
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Вперёд, в Дагестан, на Дальний восток и Забайкалье вместо комфортной службы на просторах благодатной Украины ... Дэбылы, пля, ловите камни...
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Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
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Какая карошая и вяликая страна пидоРассия,каждый половозрелый цапок может увидеть её просторы уже с юношеских лет
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Пока Володя, победоносец, мочит в сортирах террористов,
не сдаёт своих в Донбассе, Крыму,Сирии и ещё чёрт знает где,
пока 300 тысяч в год самых умных и образованных бегут на Запад,
столицу захватила орда иноверцев-чужеземцев, которые в любой
момент, если что, испепелят и превратят в руины столицу, и ни один
росгвардеец и носа из дома даже не высунет. Тьфу.
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Вот поэтому "братья славяне мокшане" цепляются за Украину. Нет ничего плохого в Исламе. Но следует признать, что Ислам победил в россии и эта страна не имеет отношения к славянскому миру.
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Почему их за несанкционированный митинг не свинтили?
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Якщо не фотошоп - то "пєсєць підкрався непомітно".
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А в Украине вообще тогда хотели отменить призыв. От ватники выбрали будущее своим детям...
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Более того, уже был отменен (еще в конце 12 или начало 13 -го - уж не помню).
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Тільки "бєндєровская" Україна дозволяла крисьчанам служити в Криму. За що, в деякій мірі - і понині розплачується .
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Жуть. По дембелю эти защитники побегут через Перекоп, штобы получить укропский паспорт.
Щяс с ордла такие же "юнцы" вереницами едут в Украину получать биометрику. Непойму, НАХ_Я?
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Пускай теперь готовятся оказывать интернациональную помощь братскому сирийскому народу.Ну все по старой схеме-туда воинов-интернационалистов,обратно-цинковые гробы.
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Не вистачає тільки крижини на фоні полярного сяйва.
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Теперь пусть каждый берет на службу свою персональную бутылку.
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Безграмотный абрек! Две ошибки в простом слове! Третья буква Л, пятая П
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Везет крысчанам-ввидинам, теперь из Крыма поедут отдыхать прямо в солнечный Дагестан на курорты Каспийского моря.
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Південний берег моря Лаптєвих або Баренца - також з нетерпінням чекають на крисчан.
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Не хотели умирать за НАТО?
Сдохнете за вонючих кацапов!
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Не скажите...
Одно дело, сдохнуть в кацапии, совсем другое - получить пулю в голову от Украинского снайпера в Украине.
Или в Сирии, словить вертолетом американскую ракету.
Разница есть.
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Ура, крымчане! Кому-то из этих призывников достанется пуля ВСУ на Донбассе, кому-то на бутылке сидеть, развлекая чеченчев.
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Коллаборационистов русских в 2мв воевало больше миллиона,но предатели все равно украинцы.с логикой в Московии всегда проблемы.
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Если не считать Украину, Сирию, Кавказ, ну и так, по мелочам: Армения, Молдова, Северная Осетия....
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и на рузкам умолять дагов не любить их- им тоже никто не запрещает
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... так будут скакать на чеченских куканах !! =))
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Надо Крымблянаш защищать от злых укропов. А то думали кацапок на пляжах .....
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вот интересно знать, те 20%, кто не были призваны, это патриоты Украины и послали рашку или дети тех кто орали крем нашь, родная гавань рассея, а вот своих отприсков от призыва откупает.

ну те 80% ясно, делитса примерно так 10% идеиных и остальных 90% принудительно, как при совке.
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те 20% наверное смогли просто откупиться или поступить в вуз
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Бг-ггг... А как лихо раньше увиливали от службы... А теперь, кста, так было и при Союзе, призывают в армию, скажем, на Чукотку в ПРОВИДЕНИЕ, ТАМ НЕ УДЕРЖАЛСЯ, женился на дочери какого-нить совкозэка - считай там и заякорился... Во где среди чукчей насмотришься гусскага мига... На худой конейц , будешь знать шо такое йохари-йохари яранга или с чем едят копайку, шобы не было цинги... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Пусть эти 1,7 тысяч человек, а также их тупоголовые родители, вспомнят, что в Украине до аннексии Крыма уже была контрактная армия, и если бы не российская оккупация, никто из них не поехал бы развлекать дедушек.
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(просто ради интереса) А из кого контрактную армию набирали? Вот так пришёл из школы и сказал: "Я хочу заключить контракт и служить в армии!"???

В РФ она тоже в значительной степени контрактная, только на контракт берут после года подготовки в срочной. Отслужил год - или иди домой, или подписывай контракт.
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Джигіти Північного Кавказу з нетерпінням чекають на "чикіт" з крисму.
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На Донбассе обезвредили диверсантов, двоих русских ихтамнету ликвидировали.
Военкоматы Крыма призвали более 1,7 тысяч человек, - МО РФ - Цензор.НЕТ 7332June 25th, 14:05


Военкоматы Крыма призвали более 1,7 тысяч человек, - МО РФ - Цензор.НЕТ 7332Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые выполняют задания по назначению в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, обезвредили диверсионно-разведывательную группу оккупантов. Об этом информирует в воскресенье пресс-центр штаба АТО.

"Вследствие принятых мер четыре боевика были задержаны, а ещё два: командир и один из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО - ликвидированы. Следует отметить, что погибший командир группы был гражданином Российской Федерации, родом из города Кирова", - говорится в сообщении.

Среди пленных был выявлен ещё один представитель РФ с Алтайского края.


При задержании было изъято оружие ПКМ - 2 единицы, СВД - 2 единицы, АК-74 - 2 единицы, РПГ-26 - 1 единица.

Начаты следственные действия. Военной прокуратурой сил АТО осуществляется процессуальное руководство.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВоенкоматы Крыма призвали более 1,7 тысяч человек, - МО РФ
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