Работа над законопроектом о реинтеграции ОРДЛО завершится в ближайшие недели, - Парубий. ВИДЕО

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"Говорили балакали , потім сіли тай заплакали"- вже три роки.
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В качестве учебных материалов военные использовали «умные» манекены.
Эти манекены управляются компьютерными чипами. С их помощью военные очень точно моделируют оказание первой помощи раненым. Офицер ЦАХАЛа рассказала «Курсору» о применении этих средств во время учений.
По словам начальника медслужбы бригады «Менаше», такие манекены позволяют осуществить симуляцию оказания медицинской помощи, максимально приближенную к реальности.
«Куклы кричат и издают другие звуки, у них идет «кровь», им можно ставить капельницу и подключать аппараты вентиляции легких. Они реагируют на такие действия, как реагировали бы люди», - сказала она.
Офицер отметила, что манекены мобильны, то есть, учения солдаты могут проводить на своих базах, без необходимости посещать специальные учебные центры. Во время учений с манекенами солдаты медслужбы повышают уверенность в себе и учатся взаимодействовать друг с другом. Солдаты также учатся на случаях, с которыми военным приходилось сталкиваться в реальности.....
Как сказала капитан, «рана» манекена продолжит кровоточить, если фельдшер плохо перевязал ее, как бывает и в реальности.
«Впервые военный медик может опробовать на манекене все действия, которые требуются от него в реальности, и получить реакцию, максимально приближенную к настоящей»,
Медики видят, сколько на самом деле времени уходит на те или иные действия. Раньше таких возможностей не было. Солдаты говорят, что после таких учений чувствуют себя намного уверенней, обращаясь с настоящими ранеными»,
«Умные» манекены поступили в распоряжение военнослужащих менее года назад, но их использование уже признано успешным.
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