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Материалы по теме:  Окуповані території - Крим і Донбас
Теги: законопроект (406) Донбас (7240) воєнний стан (29)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Работа над законопроектом о реинтеграции ОРДЛО завершится в ближайшие недели, - Парубий. ВИДЕО

В ближайшие недели рабочая группа намерена завершить разработку законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, который позволит перейти к новому формату защиты восточных территорий Украины.

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УМНЫЙ чувак. БЛИЖАЙШИЕ - НЕДЕЛИ. ? (НО смогут ли принять до конца сесии НЕИЗВЕСТНО).НО текста документа НЕТ. (они решили ХАЛЯВУ подавить до конца Пленарной сесии- и НАКАНИКУЛЫ) тратить - РАСТРАЧИВАТЬ ЗАРАБОТАННОЕ.
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За останню добу ще двое хлопців уйшли на небо,скільки їх вже там..., а ці діячи-
"Говорили балакали , потім сіли тай заплакали"- вже три роки.
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вся рошеновская бл#дота - шайка предателей, трусов и продажних бариг
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та он уже давно сдался. тот, кто кормится с руки, обречён стоять на коленях
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Смоей точки зрения он это говорит не от себя- ему так сказали, гос-бизнес олигархов на территории и рядом может пострадать, потому как и их "права" на "бизнес" там ссужатся, или надо как-то подстраховатся....
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За такие вещи, как на этом фото, сидят тысячи добровольцев, а Туке, как с гуся вода. Чем ближе к корыту, тем меньше ответственность.
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россия вероломно и без объявления войны напала на Украину. тука придурок, ты это признаешь? если признаешь, тогда пусть бомбят Киев, с твоих слов. они его не будут бомбить пока мы не начнем бомбить к примеру Ростов. а если и начнут надо быть к ЭТОМУ готовым и знать, что делать и как. где там американцы и европейцы? эй, вы там на плоту, приближайтесь. не то вместе все пойдем ко дну! Киев он будет бомбить, ага мать городов русских, с каких дел? что бумажку какую то напишут? ха насмешил. так мы этого и ждем, давай путин бАмби, может москава быстрее сгорит к чертовой матери. и это означает, будет оно ровно сидеть на попе и сопеть в две дырочки и ты с ним тука.
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текста ещё нет, но мы уже во всю трубим на всех углах, шо всё готово. интересно, а парубий знает, шо вводя ВП в отдельных районах сохраняет все демократические процедуры, или прикидывается дурачком? хотя, зачем ему прикидываться
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Если честно, то я боюсь даже представить тот текст, который пэтя и Ко состряпают для своих торговых партнеров! Не буду удивлен, если им налоги отменят
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ничего, шокотролли убедят вех. шо это нам только на пользу
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нормальных не убедят, а клиническим идиотам типа гыга и ему подобным все божья роса
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Четкая картинка, можно было бы посмеяться, но грустно как-то, что именно так и есть((((
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Израильские военные бригады «Менаше» провели учения для армейских медиков. Отрабатывалось оказание первой помощи.

В качестве учебных материалов военные использовали «умные» манекены.

Эти манекены управляются компьютерными чипами. С их помощью военные очень точно моделируют оказание первой помощи раненым. Офицер ЦАХАЛа рассказала «Курсору» о применении этих средств во время учений.

По словам начальника медслужбы бригады «Менаше», такие манекены позволяют осуществить симуляцию оказания медицинской помощи, максимально приближенную к реальности.
«Куклы кричат и издают другие звуки, у них идет «кровь», им можно ставить капельницу и подключать аппараты вентиляции легких. Они реагируют на такие действия, как реагировали бы люди», - сказала она.

Офицер отметила, что манекены мобильны, то есть, учения солдаты могут проводить на своих базах, без необходимости посещать специальные учебные центры. Во время учений с манекенами солдаты медслужбы повышают уверенность в себе и учатся взаимодействовать друг с другом. Солдаты также учатся на случаях, с которыми военным приходилось сталкиваться в реальности.....

Как сказала капитан, «рана» манекена продолжит кровоточить, если фельдшер плохо перевязал ее, как бывает и в реальности.

«Впервые военный медик может опробовать на манекене все действия, которые требуются от него в реальности, и получить реакцию, максимально приближенную к настоящей»,

Медики видят, сколько на самом деле времени уходит на те или иные действия. Раньше таких возможностей не было. Солдаты говорят, что после таких учений чувствуют себя намного уверенней, обращаясь с настоящими ранеными»,

«Умные» манекены поступили в распоряжение военнослужащих менее года назад, но их использование уже признано успешным.
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Неужели еще есть те кто думает что эти парубии, вальцманы, гнойсманы и прочие укгаинские патриоты способны что-то полезное сделать для Украины, ну разве что украсть???!
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Это новый способ протащить минский договорняк через Раду. Только у нас коалиция с двух партий с рейтингами доверия и поддержки 5% и 0-1% может принимать государственные решения.
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Ты не прав. Поддержит оппоблок, плюс внефракционные и будет достаточно. Как с изменениями в Закон о КС.
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вообще то чоколады пели о деоккупации , теперь выкрутили на деинтеграцию, а это совершенно разные вещи
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Олигархам виднее,там ихние заводы пароходы .
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По ту строну границы и линии "соприкосновения" много адептов и сторонников СССР, и не просто СССР, а Сталина и его "методов". Предлагаю согласиться в этом с их доводами на предмет "деоккупации и реинтеграции" ОРДЛО и Крыма, и провести их в соответствии с сталинским методами и примерами этой самой "деоккупации и реинтеграции" территорий СССР после освобождения их он немецко- фашистских оккупантов, думаю мало не покажется.
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Пагубій - тільки один із когорти "птєнцов гнєзда Пєтрова". А скільки ще таких? Гройсман, Луценко та Луценчиха, Гонтарєва, Розенблат, Кононенко, Лєщенко, Стецько, Насалик, Насіров, депутат ВР Порошенко О.П. . Єдиною ознакою, за якою Петро відбирає кадри - особиста відданість Петрові.
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Что-то ничего хорошего от этого Закона я уже не жду.
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Он предусматривает формат ведения всех военных действий, сохраняя все демократические процедуры,Источник: https://censor.net.ua/v445377
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Очередной минский договорняк,только для внутренего потребления.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРабота над законопроектом о реинтеграции ОРДЛО завершится в ближайшие недели, - Парубий. ВИДЕО
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