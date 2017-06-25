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Теги: Крым (20006) Порошенко (13234) правозащитники (457) Президент (4470) биометрические паспорта (170) Донбасс (15178)
Тему создал: редактор новостей

Правозащитники обратились к Президенту с просьбой не допустить дискриминации жителей оккупированных территорий при выдаче паспортов

Причиной обращения стало заявлени СНБО о необходимости проверок.

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такий сюр можливий тільки за режиму безпринципного лицеміра парашенки
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Правозащитники обратились к Президенту с просьбой не допустить дискриминации жителей оккупированных территорий при выдаче паспортов

хммм...
ТЕ, "КТО ОТ ТУДА" ОРАЛИ - "ПУТИН.. ПУТИН... РА СЕ Я ..." ИЛИ ПРОСТО МОЛЧАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО КРЫМ И ЛУГАНДОНия У ХУЙЛА !!!
ТАК, ЧТО НЕ МЫ ВАМ ДОЛЖНЫ ДОВЕРЯТЬ, А ВЫ НАМ ДОКАЗАТЬ, ЧТО НЕ ОРАЛИ, НЕ ПРЕДАВАЛИ !

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Журналюги верещат об ущемлении свободы слова, правозащитники скулят о правах лугандонцев. Дружный вой хуйловских подхуйловников.
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Выдавать биометрические паспорта неграждан Украины.
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Треба вимагати від Бариги прийняти закон про окуповані території, визнати москву окупантом, а манкуртів лугандоноії що верещали "пукін ввєді"- колаборатнтами і зал#пу їм видавати а не біометричні паспорти!!!
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Министр обороны Израиля Моше Яалон заявил 11 июля 2013 года, что в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, которая изменила характер угрозы еврейскому государству назрела необходимость в армейских реформах:Надо учитывать тот факт, что сегодняшний театр военных действий совершенно не похож на все, что мы знали до этого. На данный момент гораздо меньший упор делается на использование тяжелых вооружений, основное внимание обращено на технологии, на беспилотные летательные аппараты, которые дают нам значительное преимущество перед нашими противниками. Сегодня сражения армии с армией по типу тех, что были во время Войны Судного дня, намного менее вероятны.
Основные направления, по которым будут произведены наиболее важные изменения, это - разведка, прослушивание, активные действия в киберпространстве, оснащение современным вооружением. Все реформы пройдут на фоне серьёзных бюджетных сокращений. Планируется увольнение 5 тысяч военнослужащих, роспуск нескольких эскадрилий и танковых частей, создание на Голанских высотах отдельного округа, который станет базой для отражения возможной агрессии со стороны Сирии. Планируется сокращение количества военных кораблей, списание устаревших зенитных комплексов, закрытие в генеральном штабе отдела логистики. При резко снижаемом количестве и продолжительности полевых учений, уделяется особое внимание технологическому оснащению боевых частей.[4].
Главной целью реформы военной доктрины будет недопущение контрабанды оружия и предотвращение терроризма. Армия готовит новые подразделения, которые должны будут защищать страну от угроз, возникающих в результате новой стратегической ситуации на Ближнем Востоке. Новая концепция включает в себя точечные удары, наподобие тех, которые наблюдались в последнее время в Сирии. ЦАХАЛ назвал новую концепцию «битвы между войнами». Термин был придуман для описания динамической политической и военной кампании. Подобная кампания разбивается на три компонента:ПредотвращениеДезорганизацияСдерживание
Начата разработка новых стандартов и распределение ролей согласно новой концепции
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Этих "правозащитничков" проверить первыми.
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информация к размышлению для нашей разведки и СБУ.
многие выпускники крымских школ поступают в институты силовых структур и фсб на расии.
родителям таких выпускников на крыме фсб предложило в письменной форме отказаться от гражданства Украины - что родители, так сказать "граждане" Украины и выполнили.
но есть одно НО!!! отказавшимся в фсб крыма от гражданства Украины родителям .... вернули паспорта граждан Украины!!!

а теперь думайте, не пора ли закрывать крым и дампас наглухо?!
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одно дело дискриминация, а другое ответственность за выдачу паспорта лицам проживающим в оккупации и под влиянием вражеских цивилизованому миру спецслужб
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не "под влиянием" , а під ефективним контролем РФ - забули офіційну формулу того , що відбувається на Донбасі ?!
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... пока...

чекати тобі - не перечекати ...))
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То есть это голословные обвинения? Тогда и не нужно писать о законодательном поле. Всего доброго.
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хуйло - майстр гібридної війни, парашенка - майстр гібридного миру
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В тім то й річ - це дві сторони однієї монети !
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По моему они уже тупо прикалываются с либерастов.
требуют:
«Обнародовать текст законопроекта, о котором идет речь в заявлении секретаря СНБО от 22 июня 2017 и который должен урегулировать вопросы проведения проверок жителей временно оккупированных и неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей при обращении за получением паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
Провести антидискриминационную экспертизу указанного текста законопроекта и обнародовать ее результаты;
Провести общественное обсуждение данного законопроекта с привлечением экспертов и представителей правозащитных организаций;
В дальнейшем воздержаться от подобных дискриминационных высказываний от имени СНБО, поскольку такие заявления противоречат заявленной политике, направленной на реинтеграцию населения временно оккупированной территории Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей».
Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник подписала данное обращение от лица всех представителей организации.
Для того, чтобы поддержать обращение - пройдите по ссылке и оставьте подпись: https://goo.gl/p39WEq
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Завжди було цікаво чому правозахисники в 95 випадках зі ста захищають інтериси подонків і різноманітну мразь?

Дуже рідко чути, щоб вони ставали на захист жертв криміналу чи військових злочинців, але як тільки справа стосується вбивць чи злодіїв налітають десятками.

Вони дійсно настільки продажні і безпринципні?
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тому що ці "правозахисники" брехливі, ссикливі і продажні покидьки. ну спробують вони від захерченко чи плотницького щось вимагати і піпєц, ні бабла ще й в підвал полетять, страшно. а так можна "сміливо" вийоб..тись, ще й бабла пукін підкине.
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Жители оккупированных территорий находятся под властью захватчиков и не способны выподнять обязанности граждан Украины.
Выдача им паспортов Украины до освобождения их от власти захватчиков противоречит безопасности граждан Украины и, поэтому, антиконституционно.

Статья 23 Конституции Украины.
Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности.
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правильно.
поэтому крымнаши и даунбасятина биометрику не получали и не получат.
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Задолбал ... Крысчане получают полным ходом !!!
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да, правильно.
и я получил как житель крыма в прошлом, имея на руках справку-переселенца и регистрацию в Украине.

а крысчане, находящиеся на крыме не могут полным ходом получить биометрику ввиду отсутствия необходимых документов.
прости, но задолбал уже ты.
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так вони показали хто вони є. криками "пукін ввєді вайска". тепер їх треба "попросити" звідси.
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Интересная ситуация,эти уйобки убивают украинцев,но хотят узаконить эту процедуру
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Да сразу им дипломатические выдавать, шоб пальчики не катали. А то ж так ущемлять несчастненьких борцов с хунтой....
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так хочеться, щоб Турчинов у відповідь висловив "глибоку стурбованість".
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А правозащитники не желают обратиться с просьбой к президенту о создании хотя бы взвода из подобных им и отправкой на передовую? Вот это будет настоящая борьба с дискриминацией, а не профанация на удобном диване под ежедневные "фанфары" о потерях лучших представителей Украины.... Воняет шибко от таких правозакопателей....
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уж очень очевидно, кого представляют эти "правозащитники" - фсб на расии.
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Патамушта ониженашилюди и адиннарот,хотя и кричали путенвведивайска...
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Что то не слышал воплей правозащитников, когда сотни тысяч граждан Украины вынужденны были бросить свои дома и переезжать в другие регионы под громкое улюлюканье сепаратья и молчаливого одобрямс латентных коллаборантов. Не только проверять нужно, но и отказывать в выдаче до установления украинской власти на этих территориях и тотального расследования, кто чем занимался во время оккупации.
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А что,туры по Золотому кольцу уже не хотят?Пусть к Путлеру обращаются,они же хотели в Россию.Опять хотят и рыбку съесть и ....?
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Окуповані території перебувають в особливому режимі. Там друкують і видають все і всім тому необхідний контроль. Наявність документу не означає,що пред*явник громадянин України.
У багатьох,даруйте,"где колбаса там и Родина"
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Вони для чого мені і моїй родині - щоб на слово "УКРАЇНА" з ножами накидувались?
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лугандоны,подыхайте в независимости,да и директора рошена с его шоблой прихватите,а то если бы не он,давно бы червей кормили.
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это не правозащитники а обыкновенное кремлевская шушера... истинные правозащитники, должны были все времья обращатся в международные суды, с требованием к рашисту о возврате того,что отжал оккупант расейский в Украины...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПравозащитники обратились к Президенту с просьбой не допустить дискриминации жителей оккупированных территорий при выдаче паспортов
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