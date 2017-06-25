Правозащитники обратились к Президенту с просьбой не допустить дискриминации жителей оккупированных территорий при выдаче паспортов

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хммм...
ТЕ, "КТО ОТ ТУДА" ОРАЛИ - "ПУТИН.. ПУТИН... РА СЕ Я ..." ИЛИ ПРОСТО МОЛЧАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО КРЫМ И ЛУГАНДОНия У ХУЙЛА !!!
ТАК, ЧТО НЕ МЫ ВАМ ДОЛЖНЫ ДОВЕРЯТЬ, А ВЫ НАМ ДОКАЗАТЬ, ЧТО НЕ ОРАЛИ, НЕ ПРЕДАВАЛИ !
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Основные направления, по которым будут произведены наиболее важные изменения, это - разведка, прослушивание, активные действия в киберпространстве, оснащение современным вооружением. Все реформы пройдут на фоне серьёзных бюджетных сокращений. Планируется увольнение 5 тысяч военнослужащих, роспуск нескольких эскадрилий и танковых частей, создание на Голанских высотах отдельного округа, который станет базой для отражения возможной агрессии со стороны Сирии. Планируется сокращение количества военных кораблей, списание устаревших зенитных комплексов, закрытие в генеральном штабе отдела логистики. При резко снижаемом количестве и продолжительности полевых учений, уделяется особое внимание технологическому оснащению боевых частей.[4].
Главной целью реформы военной доктрины будет недопущение контрабанды оружия и предотвращение терроризма. Армия готовит новые подразделения, которые должны будут защищать страну от угроз, возникающих в результате новой стратегической ситуации на Ближнем Востоке. Новая концепция включает в себя точечные удары, наподобие тех, которые наблюдались в последнее время в Сирии. ЦАХАЛ назвал новую концепцию «битвы между войнами». Термин был придуман для описания динамической политической и военной кампании. Подобная кампания разбивается на три компонента:ПредотвращениеДезорганизацияСдерживание
Начата разработка новых стандартов и распределение ролей согласно новой концепции
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многие выпускники крымских школ поступают в институты силовых структур и фсб на расии.
родителям таких выпускников на крыме фсб предложило в письменной форме отказаться от гражданства Украины - что родители, так сказать "граждане" Украины и выполнили.
но есть одно НО!!! отказавшимся в фсб крыма от гражданства Украины родителям .... вернули паспорта граждан Украины!!!
а теперь думайте, не пора ли закрывать крым и дампас наглухо?!
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чекати тобі - не перечекати ...))
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требуют:
«Обнародовать текст законопроекта, о котором идет речь в заявлении секретаря СНБО от 22 июня 2017 и который должен урегулировать вопросы проведения проверок жителей временно оккупированных и неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей при обращении за получением паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
Провести антидискриминационную экспертизу указанного текста законопроекта и обнародовать ее результаты;
Провести общественное обсуждение данного законопроекта с привлечением экспертов и представителей правозащитных организаций;
В дальнейшем воздержаться от подобных дискриминационных высказываний от имени СНБО, поскольку такие заявления противоречат заявленной политике, направленной на реинтеграцию населения временно оккупированной территории Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей».
Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник подписала данное обращение от лица всех представителей организации.
Для того, чтобы поддержать обращение - пройдите по ссылке и оставьте подпись: https://goo.gl/p39WEq
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Дуже рідко чути, щоб вони ставали на захист жертв криміналу чи військових злочинців, але як тільки справа стосується вбивць чи злодіїв налітають десятками.
Вони дійсно настільки продажні і безпринципні?
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Выдача им паспортов Украины до освобождения их от власти захватчиков противоречит безопасности граждан Украины и, поэтому, антиконституционно.
Статья 23 Конституции Украины.
Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности.
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поэтому крымнаши и даунбасятина биометрику не получали и не получат.
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и я получил как житель крыма в прошлом, имея на руках справку-переселенца и регистрацию в Украине.
а крысчане, находящиеся на крыме не могут полным ходом получить биометрику ввиду отсутствия необходимых документов.
прости, но задолбал уже ты.
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У багатьох,даруйте,"где колбаса там и Родина"
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.....
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