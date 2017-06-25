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 Форум Украины(608050)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
Теги: боевик (18889) Донбасс (15178) Антитеррористическая операция (17008)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Обезврежена ДРГ боевиков на Донбассе: уничтожен командир-россиянин, четверых боевиков взяли в плен, - пресс-центр штаба АТО

Украинские военнослужащие обезвредили диверсионно-разведывательную группу российско-террористических войск на Донбассе.

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Это не мелочи. Во-первых потенциально спасли несколько жизней украинских граждан. во вторых еще одно доказательство войны с Россией. В третьих пополнился "обменный фонд".
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Не могу понять зачем "наемников" из паРаши берут в плен?
Может вы так и Прилепина будете "брать"? А слабо сразу "в утиль"?
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...а самому пострелять, а не попиздеть, слабО?
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Это ДРГ, разведка, а не просто горловские алкаши с блокпоста. Их для начала нужно допрашивать, чтобы выяснить, что Захерченко затеял и какого хера их отправили на задание.
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Скорей (судя по оружию) 2 -е снайперские группы: 2 снайпера (ПКМ - 2 единицы, СВД - 2 единицы), 2 стрелка (АК-74 - 2 единицы), 1 командир, осуществляющий координацию и взаимоприкрытия (надо по кустам пошарить 100% винторез где то откинули) и 1 гранатометчик ( РПГ - 26 - 1 единица") - для прикрытия отхода. Раз были вместе, то или уже отходили (маловероятно, кучкование при отходе - плохая идея), или только выходили на позиции.
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Не могу сказать. Я не знаю. Может быть всё, что угодно, вплоть до того, что они прощупывали территорию для нанесения арт. ударов или подрыва каких либо стратегических зданий/строений.
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Та да. Разведгрупа, обычно, пять человек. По железу 1-ПКМ, 1 - СВД, 3 - АК. А тут, судя по железу, две снайперских групы + прикрытие.
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А ось цього не потрібно. "Па-савецьки це - убивати ворогів", а потім боротися з культом їчнього мучеництва. Тільки тюрма. І то така, щоб був обісраний і обмочений. До "торнадівців", наприклад. І коли гадина буде в двері стукати, кличучи коридорного чергового, коридорному беруші у вуха закладати. А потім відео та фото обмоченого і обі*раного "руцьгемирця" - та в інтернет. Ось це була б антипропаганда для поїздок всякої сволоти на український Донбас. Кацапи найбільше не цінують опущених. І самі цього бояться. То ж загинути в бою - не давати жодному кацапу, лише якщо його собача смерть збереже життя українця. І розстрілювати полонених теж не варто - вистачить культу одного Че Гевари.
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Об этом ещё вчера писали цензорята. Не помню кто. Ссылка была Кабакаева по-моему...

Гляньте. Тупой совок. Вода вместо бензина )))))))))))

https://www.youtube.com/watch?v=pZmWeWo_wIs
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А, вы всё - Илон Маск, да - Тэсла !
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Дык и золото можно из морской воды... Для экскременту
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ще один кіровський тракторист вже своє відпахав.
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Паяльник в жопу и пусть рассказывает про гражданскую войну.
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А где же ФИО командира? Кремлядская педерация должна знать своих героев.
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Еще один погашенный кредит на рязани. самка ихтамнета довольна)))))))
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Пленных - на кол! Мы же ''хунта'', ну и вообще - ''ихтамнет''.
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Только эффективная боевая работа ВСУ

по превращению опулченцев, ихтамнет и "отпусников" в грузы 200 и 300

заставит путлера убрать свои грязные кровавые руки с Донбасса...
Слава Українським Воїнам-Героям!!!
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НЕ ЗАСТАВИТ !!!!!!! Особенно учитывая, что на убой в основном даунецкое мясо гонят.
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Штаб АТО і мінстець - якомога ширше оприлюднюйте факти таких випадків. З фото, відео. Ведіть більш агресивну інформаційну політику. Чому й досі не оприлюднено ніяких документів з цього приводу? Народ України, Захід ну й кацапи - повинні знати все про цей випадок.
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Поддерживаю. Информационная политика должна быть наступательной, если не позволяют оружием выгнать оккупантов.
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С 2014 года там договоренность Пети и Вовы, поэтому процесс обмена очень непрозрачный и весьма странный. Всех знаковых пленных наши давно отдали, все важные наши - в РФ.
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Вот какой бл.. плен в условиях АТО???? Террористов в плен не берут, их арестовывают и сажают по Законам Украины!!! По факту каждого выстрела должно открываться уголовное дело!!! Открытый публичный суд должен быть!!! Плен блин, сегодня взяли, завтра отпустят, если уже не отпустили и никто даже не увидит свиней пришедших на нашу землю с оружием.
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Сейчас они назовут все известные им фамилии, пополнится база данных и будут новые задержания оформляющих биометрические паспорта )))
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Ты помечтай. А они домой поедут.
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Щире спасибі за таку приємну новину! Частіше б чути такі звістки. Слава Україні і Її Збройним Силам! Смерть рашистському хуйлу!
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я чото не понял- так шо,"командир" такую питорку носить больше не будет?

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Камандір кацапський фсьо, "пілоткою" вже накрився.
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Из их " Бригады " один Безруков ( Белый ) оказался ватой . ! Остальные вроде нормальные . По крайней мере я не слышал что бы Фил , Космос и Пчела что то там рассуждали о фошисьме в Украине и радовались Крымнашу , как тот дебил , Саско Белый . !
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нафига ему питорка уже? Мертвые не потеют)))))
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А той одноногий, що з Воронєжа, - це інший випадок?
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Редкий кацап доживает до застенков СБУ Этому здорово повезло...видно, ребятам есть на кого его обменять.
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Судя по вооружению группа создавалась по "чеченскому примеру".
- 1 ПКМ, 1 снайпер, 1 автоматчик он же- гранатометчик ( состав одной мобильной группы).
Итого имеем 2 ПКМ, 2 СВД, 2АК-74. С учетом всего 6-и терров, это полный состав двух боевых "троек", где "тройки" должны были выполнять разные боевые задачи. Два гражданина РЫФЫ, - два командира "троек". Не хватает куратора и организатора взаимодействия.
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Помню, заблудились как-то армавирские спецназовцы, которые, по данным Информнапалма, вовсю воюют на Донбассе.
Так их за сутки отдали, прост так. Можете проверять. У нас обмен очень и очень странный, и совсем не в нашу пользу.
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Не видумуйте! Навіть сраних російських строковиків у 2014 повертали кацапам у співвідношенні 1:10 (за одного кацапюру повертали 10 наших бійців).
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Это просто слова. Цифр никаких конкретных нет и не будет. Костромские десантники, танкисты 6-й бригады, майор Старков, - всех отдали БЕЗ судебного доказательства присутствия войск РФ. Журналистов Лайф ньюса с ПЗРК в багажнике Турчинов отдал Кадырову ПРОСТО ТАК,
Нам вернули Надю Савченко. И все. Остальные все знаковые, вроде Сенцова - все в РФ.
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нет ихних было 24 штуки, а наших парубкив та дивчат несколько сотен. он правильно говорит.
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Оце достойний результат! Обмінний фонд збільшився. А до обміну вони дещо цікаве розкажуть про стан справ у бандформуваннях сепаратистських псевдодержавних утворень. А дехто повернеться до сепарів після обміну, щоб співпрацювати із українськими спецслужбами. Аксіома...
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Клых,Карпюк, Сенцов - поменяй их, балаболка.... Петя тебя слушать будет, жди.
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Двоих завалили, а потом что - патроны кончились?
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Читай внимательно: "...которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО, - ликвидировали." Остальные сразу сели на бутылки и начали петь "Путин-хуйло !!!"
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Ааа, ну тада ладно...
Тогда надо заменить им бутылки, шоб не говорили, что их тут обделяют...
...
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так двое ж были со снайперками... снайпера очень нежно устроены - почти никогда живыми в плен не попадают, дохнут при задержании
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ХЛЕБНОЕ ПЕРЕМИРИЕ , ПРИПОЛЗЛИ НА СВОЮ СМЕРТЬ, А ЖИВЫХ ВИДНО ОТПУСТЯТ ВЫМЕНЯЮТ 1 НАШЕГО НА ДЕСЯТЬ РОССИЙСКИХ ФАШИСТОВ - ОККУПАНТОВ ИЛИ ИХ МАРИОНЕТОК КРОВАВЫХ НЕЛЮДЕЙ ТЕРРОРИСТОВ - СЕПАРАТИСТОВ С ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ КРЕМЛЁВСКИМИ ФАШИСТАМИ БАНДИТСКОЙ РЕЗЕРВАЦИИ " ЛУГАНДОНИИ - ДЛНР" ЛУЧШЕ БЫ ИХ ВСЕХ ПОЛОЖИЛИ ТОГДА ГАРАНТИРОВАННО ЧТО УЖЕ ЭТИ НО УЖЕ ДОХЛЫЕ КАЗЛАМОРДЫЕ ФАШИСТЫ ОККУПАНТЫ НИКОГДА НЕ СУНУТСЯ НА НАШУ СУВЕРЕННУЮ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ.
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Класс!
Будет Пете и Ырке Херащенке кого отпускать!
Они же добрые, и войны в Украине нет...
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"Напрасно старушка ждет сына домой,ей скажут-она зарыдает"...(с).
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Возмёт она деньги - махнёт стекломой
И снова дурных нарожает !
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Как писал украинский поэт Маяковский - Больше таких новостей,хороших и разных
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25 июня вблизи израильской границы развернулись ожесточенные бои между сторонниками режима президента Сирии Башара Асада и оппозиционерами.

По словам очевидцев, с утра на сирийской стороне Голанских высот звучат взрывы от снарядов.Бойцы группировки «Рурфа Амалият Джаиш Мухаммад» («Оперативный штаб армии Мухаммада») штурмуют населенный пункт Аль-Баас. Они обстреливают позиции правительственных войск из артиллерийских орудий и минометов.

Тем временем издание «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщило, что сирийские оппозиционные группировки на Голанских высотах получили современное оружие, что позволило им начтаь наступление.Газета пишет, что оппозиционеры смогли уничтожить несколько танков правительственных войск.

Проправительственные источники утверждают, что оппозиционеры координируют наступление с Израилем, так как накануне израильские ВВС нанесли удар по войскам Асада в ответ на минометный обстрел Голанских высот.
Иранский сайт Press TV даже привел мнение эксперта Мрака Вебера, который считает, что Израиль планирует начать масштабное вторжение в Сирию.
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Я понимаю, наши воины Украину защищают, есть мотивация.
А эти кацапы, которые сюда прутся, о чем они думали в свой последний момент? О том, что они "как диды" с фошиздами борются? Пипец, какие идиоты, это просто мрак.
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Добре.Отправьте к Гужве,хай интервью у них возьмёт
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нехай щастыть! в смысле не)(уй шастать! (где не надо)
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Фамилии дохлой русни в студию. Украинские пранкеры с удовольствием потролят родичей этих мразей по телефону.
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Как всегда ни фото, ни видео никакого нет. Боевики хоть доказательства публикуют. А это очередная перемога на словах
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОбезврежена ДРГ боевиков на Донбассе: уничтожен командир-россиянин, четверых боевиков взяли в плен, - пресс-центр штаба АТО
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