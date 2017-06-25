Обезврежена ДРГ боевиков на Донбассе: уничтожен командир-россиянин, четверых боевиков взяли в плен, - пресс-центр штаба АТО

Alex Smith bb5fe51c
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, росися вперде d82e7584
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, NNN
, East Clintwood
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, Алексей Селезнев
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, Italian
, Irina Dybonos 997870af
, Иван Афанасьев
, Василий Быков
, Oles Ivanov
, Vadim Loparev
, Чип
, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964
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, Алекс Фибер
, Наташа Шеменкова
, Глеб Тищенко
, lvvpu-borisov-1
, максим максименко 277a2023
, Dmitriy Petrov
, dandelion wine
, Frol Fedoroff
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, alex alex cd20d3ce
, Paul Petrovach
, Rostyslav Komarnytsky
, Олег Хардин
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, alexandr shamov
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, Георгий Юрьевич
, Juli Schubs
, Гитарист Тиркин
, jan pobokov
, Welle
, Лесли
, Лилия Стацкая
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, OA
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, sigsauer
, Гуцул Рой
, Jimmy Hill
, Микола Собенко
, Дус Мытарчук
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, Степа Лыходэев
, Rjr
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Анатолий Лукин
, Саша777
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, Варраван
, Vladimir Shcherbak
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, mrSmith
, Garsia UA
, Dinozavr Dinozavr
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, fedjka - fedjka
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, Maxwel Lugard
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Всего на сайте: 136 писателей
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Может вы так и Прилепина будете "брать"? А слабо сразу "в утиль"?
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Гляньте. Тупой совок. Вода вместо бензина )))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=pZmWeWo_wIs
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по превращению опулченцев, ихтамнет и "отпусников" в грузы 200 и 300
заставит путлера убрать свои грязные кровавые руки с Донбасса...
Слава Українським Воїнам-Героям!!!
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- 1 ПКМ, 1 снайпер, 1 автоматчик он же- гранатометчик ( состав одной мобильной группы).
Итого имеем 2 ПКМ, 2 СВД, 2АК-74. С учетом всего 6-и терров, это полный состав двух боевых "троек", где "тройки" должны были выполнять разные боевые задачи. Два гражданина РЫФЫ, - два командира "троек". Не хватает куратора и организатора взаимодействия.
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Так их за сутки отдали, прост так. Можете проверять. У нас обмен очень и очень странный, и совсем не в нашу пользу.
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Нам вернули Надю Савченко. И все. Остальные все знаковые, вроде Сенцова - все в РФ.
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Тогда надо заменить им бутылки, шоб не говорили, что их тут обделяют...
...
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Будет Пете и Ырке Херащенке кого отпускать!
Они же добрые, и войны в Украине нет...
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И снова дурных нарожает !
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По словам очевидцев, с утра на сирийской стороне Голанских высот звучат взрывы от снарядов.Бойцы группировки «Рурфа Амалият Джаиш Мухаммад» («Оперативный штаб армии Мухаммада») штурмуют населенный пункт Аль-Баас. Они обстреливают позиции правительственных войск из артиллерийских орудий и минометов.
Тем временем издание «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщило, что сирийские оппозиционные группировки на Голанских высотах получили современное оружие, что позволило им начтаь наступление.Газета пишет, что оппозиционеры смогли уничтожить несколько танков правительственных войск.
Проправительственные источники утверждают, что оппозиционеры координируют наступление с Израилем, так как накануне израильские ВВС нанесли удар по войскам Асада в ответ на минометный обстрел Голанских высот.
Иранский сайт Press TV даже привел мнение эксперта Мрака Вебера, который считает, что Израиль планирует начать масштабное вторжение в Сирию.
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А эти кацапы, которые сюда прутся, о чем они думали в свой последний момент? О том, что они "как диды" с фошиздами борются? Пипец, какие идиоты, это просто мрак.
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